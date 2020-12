Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER: ERIKSEN, NAINGGOLAN E VECINO DESTINATI ALL’ADDIO A GENNAIO. BALOTELLI RIPARTE DAL MONZA: C’È L’ACCORDO. AG. OSPINA: “VUOLE VINCERE TROFEI CON IL NAPOLI”. MONZA, GALLIANI ACCOGLIE BALOTELLI: “PER LUI È L’ULTIMISSIMA CHIAMATA”. SAMPDORIA, MAHMOUD È LA NUOVA IDEA PER IL MERCATO.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Radja Nainggolan sembra destinato a lasciare l'Inter durante il mercato di gennaio. Così come Eriksen – 9’ in campo, senza mai alzarsi dalla panchina in 4 delle ultime 6 gare – e ovviamente Vecino. Significa che a centrocampo, le rotazioni sono ridotte a 5 uomini, tra cui Sensi, non ancora nella migliore condizione, per 3 posti. Inevitabile, insomma, una new-entry nel reparto durante la finestra invernale.

Mario Balotelli ripartirà dal Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Gallani. La notizia è di quelle clamorose: rimasto svincolato dopo l'esperienza dello scorso anno con il Brescia, l'attaccante aveva ricevuto nelle scorse settimane alcune offerte dal Sudamerica (soprattutto il Vasco da Gama) ma aveva scelto di prendere tempo in attesa di una proposta più allettante. Una chiamata che, secondo Sky Sport, è arrivata dal club brianzolo, che proprio oggi ha incontrato Raiola. Balotelli riparte dalla Serie B, accolto nuovamente da Berlusconi e Galliani, che lo abbracceranno per la terza volta dopo le due diverse esperienze con la maglia del Milan.

Matthieu Grossin, procuratore di David Ospina, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: “David pensa sempre al gruppo, non si pone mai come protagonista di una notte o di una singola partita, nonostante abbia parato un calcio di rigore come avvenuto in Olanda. Sente che è una sua responsabilità, è il suo lavoro aiutare la squadra. E’ stata una partita, con l’Az, importante per il discorso legato alla qualificazione alla fase successiva di Europa League. E’ felice e tranquillo per aver dato alla squadra ciò che i compagni si aspettano da lui. Il suo obiettivo è vincere: che sia la Coppa Italia o altri trofei, è ambizioso e vuole raggiungere gli obiettivi. Ma gli obiettivi, si sa, si raggiungono tappa dopo tappa, partita dopo partita. E’ un ragazzo ambizioso. David sente la fiducia di mister Gattuso, sa che il mister può dare tanto in termini di esperienza e come leadership. Il mister chiede alla squadra di iniziare l’azione dal basso, dal portiere, e David è molto bravo anche con i piedi. Ha, dunque, molta incidenza anche sotto quest’aspetto. Maradona è stato un personaggio importantissimo per il calcio a Napoli, in Argentina e nel mondo. La sua scomparsa è stata una notizia tristissima. Adesso che gli è stato intitolato lo stadio, sarà un motivo d’orgoglio in più anche per David scendere in campo e difendere la porta del Napoli”.

Adriano Galliani ha voluto Mario Balotelli al Monza convinto che possa ancora dare molto al calcio. "L'ho bacchettato molto, gli ho detto che questa è veramente l'ultima, l'ultima, l'ultima chiamata - racconta all'ANSA l'ad del club brianzolo -. Gli voglio bene. Mario è un giocatore che con i mezzi tecnici e fisici che ha doveva fare molto di più. Ha fatto intravedere qualità eccelse, non si capisce perché non possa andare avanti. Ha solo 30 anni". E' un'operazione "intrigante" su cui c'è stato il benestare del proprietario del club, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. "Il presidente Berlusconi è entusiasta, mi ha dato l'ok: era molto felice, gli ho passato Mario al telefono e ci ha parlato", spiega Galliani confermando che, superate le visite mediche, Balotelli firmerà un contratto fino al 30 giugno 2021. "Poi se saremo felici entrambi si andrà avanti - aggiunge l'ex ad del Milan -. Il ragazzo si è comportato molto bene, da amico: ha accettato una parte fissa bassa con variabili legate alle presenze e alla promozione in A. E si è comportato molto bene anche il suo agente Raiola, che non ha preso commissioni. Mario ha rinunciato a un contratto molto importante che poteva avere in Brasile, a Rio de Janeiro con il Vasco da Gama". "Adesso ci vorrà qualche settimana perché è fermo da un po', la palla va all'allenatore - continua Galliani -. Finotto si è rotto il crociato, noi avevamo solo una prima punta e ne cercavo un'altra: l'ho trovata in Mario Balotelli".

La Sampdoria continua a monitorare con attenzione il mercato estero alla ricerca di invitanti opportunità qualità-prezzo. Secondo quanto riportato da Sampdorianews.net, il nome nuovo sul taccuino dei blucerchiati sarebbe quello di Abdallahi Mahmoud, jolly di centrocampo classe 2000 dell'Alavés e della Nazionale della Mauritania.

Mahmoud è in scadenza di contratto e ha rifiutato recentemente il rinnovo, finendo così ai margini della squadra basca. La Samp - sempre a detta del portale - ha già fatto pervenire la propria offerta e i primi riscontri sono positivi, ma sulle tracce del giovane centrocampista ci sono anche alcuni club spagnoli, come Granada e Betis, oltre che inglesi.

AZ ALKMAAR, ESONERATO A SORPRESA IL TECNICO SLOT. MANCHESTER UNITED, IDEA SOLSKJAER PER LA PANCHINA. SANCHO IL PRIMO OBIETTIVO PER L’ATTACCO. PSG, RISPUNTA L’IDEA MESSI PER LA PROSSIMA STAGIONE.

Clamoroso in casa AZ Alkmaar, il tecnico Arne Slot è stato esonerato. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club olandese ha annunciato che l'AZ chiuderà la stagione con il suo vice Pascal Jansen.

Il futuro di Ole Gunnas Solskjaer sulla panchina del Manchester United sembra essere in bilico. Secondo quanto riportato da Sport Bild, per il futuro i Red Devisl starebbero pensando a Thomas Tuchel, attuale tecnico del PSG.

Il tormentone è pronto a ripartire in estate. Quale sarà il futuro di Leo Messi?. Dopo l'infinita telenovela della scorsa estate, la Pulce potrebbe dire addio, questa volta per davvero, al Barcellona. Come riporta ESPN il PSG sta pensando seriamente di ingaggiare il fenomeno argentino, che con Mbappé e Neymar andrebbe a comporre in tridente praticamente imbattibile.

Il Manchester United è alla ricerca di un esterno offensivo e nei prossimi mesi proverà a portare in Inghilterra Jadon Sancho, primo obiettivo per l'attacco. Tuttavia, stando a quanto riferito dal Manchester Evening News, dovesse opporre ancora resistenza il Borussia Dortmund, i Red Devils sarebbero pronti a fiondarsi su Harvey Barnes del Leicester, alternativa numero uno.