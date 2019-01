Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Ultime sul mercato dell'Empoli da La Nazione. Da Napoli è infatti arrivata la voce su un possibile approdo dall’argentina di Agustin Almendra, gioiellino classe 2000 del Boca Juniors: lo manderebbero in azzurro ad ambientarsi in cambio di buoni uffici per Traore - sottolinea il quotidiano - ma la dirigenza empolese si è affrettata a dire che non c’è nessuna ipotesi al riguardo. Almendra è stato paragonato a Riquelme, la suggestione è intrigante ma al momento resta tale, così come quella che vorrebbe l’Empoli sulle tracce dell’attaccante del Chelsea Lucas Piazon. Poco impiegato da Sarri, il brasiliano classe 1994 è seguito anche dal Torino.

Il primo colpo dell’Inter targata Marotta sarà probabilmente Diego Godin. Non in ordine di arrivo, perché il centrale uruguaiano sbarcherà in Italia solo dalla prossima estate, ma in termini di definizione dell’affare. Un biennale con opzione per il terzo, offerti all’esperto difensore (33 anni) in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. Sostituirà il partente Joao Miranda - sottolinea il QS-Sport - che vorrebbe lasciare la compagnia già a partire da gennaio per trovare altrove lo spazio di cui oggi non dispone. Mancano però le offerte sul tavolo, ragion per cui il brasiliano dovrebbe restare fino al termine della stagione.

Sei presenze in Premier League dopo una parentesi da protagonista a Valencia. Per questo il Manchester United ha deciso di dare ancora spazio e minuti, esperienza e 'gioco' ad Andreas Pereira. Crack brasiliano con passaporto belga, proseguono costanti i contatti con la Fiorentina: il giocatore, trequartista ed esterno, è vicino al prestito ai viola.

Prima grana di gennaio in casa Napoli, stando a quanto riferito da Il Mattino e secondo le parole di Mario Giuffredi. Elseid Hysaj ha un po' di mal di pancia per il poco spazio trovato (rispetto agli ultimi anni) e il club azzurro ne ha parlato col suo agente subito dopo il match con il Bologna, ribadendo la fiducia illimitata nel terzino. Giuffredi ha chiesto il via libera alla cessione, ricevendo picche dal direttore sportivo Giuntoli. Possibile che lunedì, alla ripresa degli allenamenti, sia Ancelotti a parlare direttamente con l'albanese.

La Roma, scrive il 'Corriere dello Sport', sta mettendo le basi per la squadra che verrà. Difficile acquistare adesso Hamed Junior Traoré (centrocampista classe '95, Empoli), Ismaël Bennacer (regista classe '97, Empoli) e Gianluca Mancini (difensore centrale classe '96, Atalanta). Lo sa bene Monchi, che però sta ponendo le basi per bruciare la concorrenza in estate.

Prosegue a grandi passi, scrive 'Tuttosport', la trattativa tra Juventus e Genoa per il difensore Christian Romero, classe '98 che sta ben impressionando nel club rossoblù. Le due società in questi giorni stanno provando a chiudere l'affare per giugno sulla base di una valutazione che oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro. Agnelli e Preziosi, si legge, discutono anche di Stefano Sturaro, centrocampista classe '93 di proprietà del club bianconero, ma attualmente in prestito allo Sporting Club, che il Genoa vorrebbe subito riportare in Italia.

Secondo quanto sottolinea La Gazzetta dello Sport, il semaforo verde per la cessione di Fabio Borini allo Shenzhen potrebbe arrivare nei prossimi giorni (leggi in basso le anticipazioni con i dettagli): la forbice tra richiesta e offerta si riduce sempre di più e si potrebbe chiudere intorno ai 9 milioni (per l’ex Sunderland è pronto un triennale da 5 milioni all’anno), cifra che il Milan potrà reinvestire già in questa sessione di mercato. Anche Bertolacci è in partenza: in estate Gattuso si oppose al trasferimento al Genoa ma se i rossoblù torneranno alla carica, stavolta non ci saranno obiezioni.

Il PSG sta attendendo il ritorno di Aurelio De Laurentiis dagli Stati Uniti per lanciare un altro assalto ad Allan. E' quanto scritto oggi da Il Mattino, secondo cui se dovesse essere ritoccata verso l'alto l'offerta da 100 milioni di cui si parla il Napoli potrebbe cominciare a vacillare. Chiaramente per fine stagione, perché a gennaio non si muove nessuno dei pezzi pregiati e questo è certo. Il club parigino sarebbe tentato di gettare Edinson Cavani nell'affare, ma Cristiano Giuntoli ha già ribadito il suo 'no' al ritorno del Matador.

Non per gennaio, ma per giugno. Secondo il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, in estate ci sarà un vero e proprio duello di mercato tra Inter e Milan per Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che non lascerà la Capitale a gennaio. Il calciatore serbo ha in questo momento una valutazione di mercato non inferiore ai 100 milioni di euro.

A fine stagione - sottolinea La Gazzetta dello Sport - Andrea Ranocchia lascerà l'Inter: il difensore è in scadenza e non ci sono stati contatti per il rinnovo. Resterà comunque fino a giugno, poi valuterà le offerte da svincolato: Villarreal e Sassuolo hanno già mostrato interesse, ma il giocatore non disdegnerebbe un ritorno in Premier (clicca in basso per le anticipazioni e i dettagli), dove due stagioni fa ha lasciato buoni ricordi (Hull City).

La Sampdoria, scrive il quotidiano 'Il Secolo XIX', ha le idee chiare sul futuro del portiere Emil Audero. Arrivato in estate dalla Juventus in prestito oneroso per un milione di euro, l'estremo difensore indonesiano potrà essere riscattato dalla società blucerchiata per 10 mln. In questo senso, Ferrero e la dirigenza della Samp hanno già sciolto le riserve: lo riscatteranno. Ma nell'accordo stipulato in estate la Juventus s'è assicurata la possibilità del controriscatto, e quindi potrà tornare in possesso del cartellino di Audero pagando 15 milioni di euro.

Il Barcellona va matto per Matthijs de Ligt (19) e in estate vorrebbe portarlo al Camp Nou. L'Ajax chiede 75 milioni di euro, e fin qui ci siamo, scrive Mundo Deportivo. Ma l'ostacolo da superare si chiama Mino Raiola. L'agente italo-olandese, infatti, chiede circa 10 milioni soltanto di commissioni, oltre ad un salario pari a 12 milioni per il suo assistito. Di certo non bruscolini.

In vista della prossima estate, PSG e soprattutto Juventus in questo momento sono quindi avanti nella corsa al difensore olandese.

Eden Hazard è un obiettivo del Real Madrid, che però attenderà la prossima estate per sferrare l'assalto al fuoriclasse belga. Lo riferisce Marca, secondo cui al giocatore piace l'idea di vestire la maglia delle Merengues, ma solo dalla prossima stagione. Bisogna aspettare e a Madrid lo sanno, tant'è che il mercato di gennaio, in entrata, dovrebbe fermarsi al solo Brahim Diaz.

Tutti in Europa parlano del viaggio del PSG ad Amsterdam per strappare Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt all'Ajax, ma secondo il Mundo Deportivo il Barcellona è ancora in vantaggio per entrambi. Per il giovane centrocampista resta alto l'ottimismo perché è lui stesso a preferire il Camp Nou al Parc des Princes di Parigi. Anche il Manchester City è interessato al ragazzo, ma al momento più distaccato nella corsa.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato anche del suo futuro: "Ho un contratto col club, di due anni più uno. Alla fine della stagione decideremo se proseguire o no. C'è sempre stata una buona armonia tra noi. Poi sapete come funziona nel mondo degli allenatorim non vinci una settimana e mettono una taglia sulla tua testa".

Dal momento che Frenkie de Jong a fine stagione quasi certamente andrà via, l'Ajax è alla ricerca di un calciatore che possa rimpiazzarlo. E l'eletto sembrerebbe essere Meritan Shabani (19) del Bayern Monaco. Il club olandese considera il classe '99 l'ideale per lo stile di gioco della squadra, valutando il giocatore come un potenziale importante. Lo riportano diversi media olandesi.

Unai Emery, allenatore dell'Arsenal, in conferenza stampa non ha chiuso le porte ad un addio di Petr Cech già in questo mese di gennaio: "Non se se dopo gennaio sarà ancora con noi. Questa è una cosa che compete al club, non sono io a decidere. Io sono felice del suo apporto, ma ne dovremo parlare più avanti".

Il tecnico dell'Atlético Madrid, Diego Simeone, ha parlato in conferenza stampa di Lucas Hernandez e della sua eventuale permanenza: "Sappiamo che fino a che il mercato non finisce non possiamo stare tranquilli. C'è sempre la possibilità che sui nostri grandi giocatori mettano gli occhi grandi club, come il Bayern. Lucas è un giocatore del quale abbiamo bisogno e speriamo che si leghi sempre più alla squadra".

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha parlato del mercato. Su De Jong e De Ligt: "Non parlo di giocatori che non sono della mia squadra e come sapete loro giocano nell'Ajax. Conosciamo il loro talento, ma non sono nostri giocatori e non lo saranno in questo inverno". Su Weigl: "Posso dare i miei suggerimenti alla società ma non sono io il responsabile per il mercato e non stabilisco io le cifre. La mia richiesta è stata chiara: ho bisogno di centrocampisti".

Sembrava tutto fatto con il Porto e invece Pepe sembra aver scelto un'altra destinazione. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti il Monaco è ora in vantaggio per assicurarsi l'ex difensore del Real Madrid che si è liberato dal Besiktas. Henry dunque, dopo Fabregas, avrà a disposizione un'altro rinforzo importante.

Colpo in entrata per il Real Madrid che ha acquistato dal Manchester City il giovane Brahim Diaz, attaccante di 19 anni. Lo spagnolo verrà presentato la prossima settimana e firmerà con i biancos un contratto di sei anni e mezzo fino al 2025. Al Manchester City andranno 15 milioni di euro più cinque di bonus.

Il colombiano Quintero potrebbe lasciare il River Plate e tornare in Europa. L'ex Porto infatti a Radio Closs Continental ha ammesso di aver parlato con il Manchester City: "Il mio rappresentante ha incontrato gente del Manchester City, sono molto orgoglioso che abbiano pensato a me. Se devo tornare in Europa, deve essere un beneficio di tutti, non solo una cosa finanziaria".

Dopo la vittoria conquistata contro il Birmingham, il tecnico del West Ham Manuel Pellegrini ha assicurato che Andy Carroll resterà a Londra: "Non ho mai avuto dubbi sul fatto che Andy Carroll voglia restare qui, non vuole andare da nessuna parte", ha detto il tecnico.

Kristoffer Olsson centrocampista offensivo dell'AIK Solna, potrebbe raggiungere il Celta Vigo durante l'attuale mercato invernale. La squadra spagnola infatti è interessata al giocatore di 23 anni che potrebbe costare un totale di 5 milioni di euro.

Adam Lallana non sta trovando molto spazio al Liverpool in questa parte di stagione e nel mercato invernale potrebbe lasciare i Reds. Tuttavia Klopp ha dato l'ok per la cessione del giocatore inglese ma solo in prestito e non a titolo definitivo per permettergli di giocare di più nella seconda parte di stagione.