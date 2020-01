Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Simone Inzaghi è un profilo apprezzato da tanti club. E dopo un ciclo vincente alla Lazio potrebbe lasciare al termine della stagione. Così i biancocelesti studiano Rolando Maran, allenatore del Cagliari. Cagliari che in caso di addio del tecnico penserebbe a Fabio Liverani attualmente al Lecce e destinato a lasciare i giallorossi a fine stagione al di là di quello che sarà l’epilogo del campionato. Maran un’idea per la Lazio, Liverani per il Cagliari.

Stanislav Lobotka è pronto a vestirsi d'azzurro. Il centrocampista slovacco è preso dalla trattativa con il Napoli, con il quale ha già un accordo di massima, e addirittura potrebbe non scendere in campo stasera nel match tra il suo Celta Vigo e l'Osasuna poiché troppo concentrato sull'addio e non sugli affari del rettangolo verde. C'è però da attendere - come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - la volontà del club spagnolo e pure l'esigenza dei galiziani di non creare problemi tra la squadra e la piazza.

Ai dettagli - Dalla Spagna arrivano indizi importanti, come le dichiarazioni dell'allenatore che avvicinano Lobotka al Napoli. La Rosea fa sapere che la trattativa è giunta agli scampoli finali: serve solo un pizzico di pazienza per far sì che l'ambiente di Vigo digerisca nel miglior modo la notizia. La valutazione del classe '94 è fissata intorno ai 20 milioni, una cifra pattuita con il Napoli, col quale c'è da smussare solo gli ultimi angoli riguardanti i bonus e le forme di pagamento. Se stasera con l'Osasuna non giocherà il segnale sarà chiaro: vorrà dire che è arrivato l'ok per il passaggio in azzurro.

Per il centrocampo del futuro l'Inter ha messo nel mirino anche Gaetano Castrovilli, vera e propria rivelazione della stagione della Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, la società nerazzurra potrebbe giocarsi anche il jolly Matteo Politano, ala mancina in cerca di maggiore spazio che ha nel sodalizio viola un estimatore, al pari del Napoli. La valutazione fatta dall'Inter circa l'ex Sassuolo è pari a 25-30 milioni di euro, più alta quella della Fiorentina per Castrovilli. Per questo Politano potrebbe essere considerato una sorta di anticipo per Castrovilli: la prima operazione potrebbe chiudersi a gennaio, la seconda solo in estate.

Dalla Danimarca fanno sapere che Christian Eriksen sarebbe pronto a sbarcare all'Inter. Un asso per tornare al top anche in Europa, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui il club nerazzurro avrebbe parlato sia con il suo agente Schoots che con il Tottenham, mettendo sul tavolo circa 25 milioni di euro, tra cartellino e commissioni, per avere il centrocampista danese subito, a gennaio. Sebbene si tratti della soluzione preferita dagli Spurs, resterebbe da convincere il calciatore, che ha già da tempo in testa l'idea di trasferirsi al Real Madrid. Per l'Inter duellare con i Blancos e altre pretendenti a giugno renderebbe tutto più complicato.

Fabio Borini è stato escluso dai convocati di Milan-Sampdoria per scelta tecnica. L'esterno offensivo rossonero è sul mercato e presto potrebbe lascia il Milan. Ricardo Rodriguez, invece, è vittima di un risentimento in zona inguinale, mentre Rebic soffre di lombalgia. Lucas Biglia ha subito una lesione al bicipite femorale ed è indisponibile per la sfida di domani pomeriggio.

Il rendimento dell'ultimo periodo è visibilmente calato, ma in Spagna hanno ancora negli occhi lo strepitoso Europeo Under 21 disputato da Fabian Ruiz e, per questo, le big Real Madrid e Barcellona continuano a seguirlo con grande interesse. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Repubblica, l'ex Real Betis ha rifiutato finora tutte le proposte di rinnovo ricevute dal presidente De Laurentiis, in particolar modo la parte relativa all'inserimento di una clausola a tre cifre nel nuovo accordo. Per questo la fumata bianca non è arrivata, provocando la stizza del patron.

Fra i giocatori in uscita dalla Juventus, c'è Daniele Rugani. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il difensore bianconero piacerebbe molto all'estero. Il giocatore sarebbe entrato nel mirino dell'Everton di Carlo Ancelotti e del Leicester mentre in Italia ci sarebbe da registrare un sondaggio effettuato dall'Atalanta.

C'è solo una pista concreta per Olivier Giroud in questa finestra di mercato invernale: l'Inter. Come sottolinea Telefoot, l'attaccante francese si appresta a diventare la terza scelta nel reparto offensivo nerazzurro. Nulla da fare per le altre società interessate, West Ham e Bordeaux, informate sulla volontà del centravanti francese di trasferirsi a Milano e rassegnate all'idea di dovervi rinunciare. Nessuna concretezza invece per quanto concerne il Lione. Dietro questa situazione di mercato c'è la volontà del Chelsea di cedere Giroud nel breve periodo e sostituirlo con un altro attaccante.

È fatta per l’arrivo al Brescia di Simon Skrabb, finlandese classe 1995. Come riportato da Sky Sport, domani il giocatore è atteso in città dopo che le Rondinelle hanno sbloccato la trattativa con il Norrköping. Nell’operazione non verrà inserito Jaromir Zmrhal.

La prossima settimana potrebbe portare novità sul futuro di Arturo Vidal. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Fernando Felicevich, procuratore del giocatore cileno del Barcellona, è in Italia. Felicevich ha diversi assistiti in Serie A, da Erick Pulgar della Fiorentina fino a Gary Medel del Bologna passando per Alexis Sanchez. Non è però escluso che ci sia un incontro con la società nerazzurra per capire i margini di un approdo a Milano dell'ex Juventus.

EVERTON, CHIESTO IL PRESTITO DI JAMES RODRIGUEZ. MANCHESTER UNITED, NUOVA IDEA PER ARRIVARE A MADDISON. TOLOSA, ESONERATO IL TECNICO KOMBOUARE’. MALMOE, TOMASSON È IL NUOVO ALLENATORE. GALATASARAY, DAL MONACO ARRIVA IN PRESTITO ONYEKURU. AUGSBURG, PRESO LOWEN DALL’HERTHA. CHELSEA, LAMPARD VUOLE ALABA. REAL MADRID, PRESA LA STELLINA BRASILIANA REINIER.

Per Carlo Ancelotti James Rodriguez è un chiodo fisso. Dopo averlo lungamente trattato in estate per il Napoli, adesso lo vorrebbe con sé anche all'Everton. Stando a quanto scritto dal Sunday Mirror, il pupillo di Carletto non è nei piani del Real Madrid e potrebbe trasferirsi a Goodison Park inizialmente in prestito. Si dovrebbe poi lavorare al riscatto, con la certezza che Florentino Perez difficilmente aprirà al semplice diritto. Come accaduto con il Napoli.

Un 2019 da incubo ha fatto di Jesse Lingard (27) una possibile pedina di scambio per il Manchester United. Secondo il Sunday Mirror, infatti, il centrocampista inglese potrebbe essere inserito nell'offerta da presentare al Leicester per James Maddison (23). L'idea dei Red Devils - si legge - sarebbe quella di proporre 45 milioni di sterline (oltre 52 milioni di euro) più il cartellino del nazionale inglese.

La sconfitta ai trentaduesimi di finale di Coupe de France contro il modesto Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (Championnat National 2) è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Antoine Kombouaré non è più l'allenatore del Tolosa. Il tecnico francese, dopo questa figuraccia storica e attualmente ultimo in classifica di Ligue 1 con soli 12 punti in 19 partite, sarà sostituito temporaneamente da Denis Zanko, finora Direttore Tecnico del Centre du Formation del club. Questo l'annuncio:

Jon Dahl Tomasson è il nuovo allenatore del Malmoe. L'ex attaccante del Milan, dopo diverse esperienze in panchina in Olanda e con la Nazionale danese, intraprende dunque una nuova avventura come nuovo tecnico dei biancazzurri in Svezia. Questo l'annuncio ufficiale su Twitter:

Ritorno ad Instanbul, sempre sulla sponda Galatasaray, per Henry Onyekuru. L'attaccante esterno classe '97, di nazionalità nigeriana e di proprietà del Monaco, è stato infatti ceduto in prestito alla squadra turca giallo-rossa, dove aveva già giocato nella passata stagione, quando però militava ancora nell'Everton. Di seguito l'annuncio social.

Cambio di casacca temporaneo, che potrebbe anche diventare stabile, per Eduard Lowen. Il difensore centrale classe 1997, il cui cartellino è di proprietà dell'Hertha Berlino, è stato infatti acquistato in prestito per un anno e mezzo dall'Augsburg, che detiene su di lui anche un'opzione per l'acquisto definitivo. Di seguito il tweet che annunciava la conclusione dell'affare.

A gennaio il Chelsea potrà tornare ad operare sul mercato, e tra le zone individuate come bisognose di un rinforzo immediato c'è la fascia sinistra, visto che il manager Frank Lampard non sembra vedere granché Marcos Alonso, avendogli preferito sempre Emerson Palmieri. Il Mirror scrive che la squadra londinese, però, potrebbe presentarsi presto a Monaco di Baviera per chiedere il terzino David Alaba al Bayern. Considerato incedibile dal club tedesco, i Blues sperano di riuscire a smuovere le acque con un'offerta da 70 milioni di euro.

Marca sembra non aver dubbi: il Real Madrid è riuscito ad anticipare la concorrenza ed assicurarsi uno dei migliori talenti in prospettiva del calcio brasiliano. Si tratta di Reinier, fantasista classe 2002 in forza al Flamengo e ambito dai principali top-club in Europa. L'affare con il club brasiliano, si legge, sarebbe stato chiuso sulla base di 30 milioni di euro, meno della metà della clausola di rescissione da 70, ridotta al momento del rinnovo del ragazzo con la società rublonegra. Il ragazzo, come già scritto anche in precedenza, approderà però nella capitale spagnola solamente successivamente al 19 gennaio, data in cui compirà 18 anni.