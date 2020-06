Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Continua a tenere banco il possibile futuro al Barcellona di Lautaro Martinez. La cosa certa è che l'Inter continua a chiedere solo e soltanto il pagamento della clausola per lasciarlo partire ma La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla di un colloquio avuto dal numero 10 nerazzurro con Antonio Conte, nel quale l'argentino ha detto all'allenatore di essere attratto dall'idea di poter vestire la maglia blaugrana. Dall'altra parte lo stesso Lautaro ha garantito il massimo impegno: se partirà lo farà dopo aver dato tutto per il suo attuale club. La trattativa con il Barcellona è in stand-by e la sensazione è che tutto si possa decidere tra circa un mese.

Importante novità sul mercato della Juventus, riportata da La Stampa. Il giornale torinese spiega che dopo aver strappato Dejan Kulusevski all'Inter, i bianconeri sono pronti a bissare con Marash Kumbulla. Il 2000 albanese dell'Hellas Verona sarebbe a un passo dal vestire il bianconero salvo clamorosi colpi di scena. Non solo: La Stampa spiega che ha già trovato un accordo quinquennale, affare da 32 milioni di euro nel quale possono essere inseriti alcuni giovani per abbassare il prezzo.

Un altro no, scrive La Gazzetta dello Sport, in merito al rinnovo di contratto di Arkadiusz Milik. Stavolta, però, potrebbe essere stato l’ultimo anche se Cristiano Giuntoli ha posto come termine ultimo la fine del mese. L'attaccante polacco non ha risposto alle sollecitazioni, non sembra interessato a prolungare l'accordo in scadenza a giugno 2021 e le strade sono vicine a separarsi. L’ipotesi più probabile è che possa finire in Premier League, dove ha diversi estimatori, meno probabile la Serie A a meno che non venga soddisfatta la richiesta di 50 milioni di euro (che la Juve vorrebbe colmare al massimo con delle contropartite).

L'Udinese è molto vicina a Matthew Longstaff, centrocampista classe 2000 in scadenza di contratto con il Newcastle. Tuttavia, come si legge sulle pagine del Watford Observer, l'avventura di Longstaff in serie A potrebbe essere solo temporanea, con il giocatore destinato a vestire la maglia del Watford, club di proprietà della famiglia Pozzo.

Il Mattino fa il punto sul futuro e sul contratto di Gennaro Gattuso. Senza lo stop per l'emergenza per l'epidemia da Coronavirus, Aurelio De Laurentiis e Jorge Mendes, rappresentante del calciatore, avrebbero prolungato già a marzo fino al 2023: avevano appuntamento a Barcellona, poi la gara è saltata e con la gara anche l'incontro tra i due. Ma l'intesa è totale.

Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Il difensore piace alla Fiorentina, e potrebbe rientrare nell'affare legato a Federico Chiesa, ma anche in Premier non mancano le pretendenti. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'Arsenal e il Wolverhampton sono sulle tracce del difensore bianconero e con il Wolves potrebbe anche essere preso in considerazione uno scambio con Raul Jimenez.

Quello di Giorgio Zamuner sembra il nome giusto per l'eredità di Davide Vagnati alla guida del mercato della SPAL. La Nuova Ferrara spiega che dopo tante valutazioni la scelta da parte della SPAL sembra fatta. Era in ballottaggio con Federico Balzaretti il cui desiderio però di comporre uno staff andrebbe a cozzare con la realtà biancazzurra. Zamuner, ferrarese d'adozione, è la scelta del presidente Walter Mattioli, del dg Andrea Gazzoli e della famiglia Colombarini. Sul tavolo ha una proposta di rinnovo biennale da parte della Feralpi Salò ma la sensazione è che l'attesa per la decisione, pro SPAL, sarà breve.

Il futuro di Adrien Rabiot sembra essere sempre più lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport il francese non si è mai ambientato dal giorno del suo arrivo durante la scorsa estate e visto che il club bianconero vuole fare cassa per poi investire il ricavato in nuovi acquisti, il centrocampista è uno dei primi nomi in uscita. La destinazione più probabile sembra essere l'Everton di Ancelotti, proprio il tecnico che lo fece esordire, da giovanissimo, al Paris Saint Germain.

Ormai il rapporto tra Mario Balotelli e il Brescia si è deteriorato. La lettera di licenziamento ha messo la parola fine sulla storia tra le parti, anche se in queste ore si rincorrono diversi retroscena: stando a quanto riportato da Sky Sport la società ha proposto una rescissione consensuale al giocatore, ma il numero 45 non ha accettato, chiedendo il reintegro in rosa o l'indennizzo.

In attesa di tornare in campo, l'Atalanta guarda già al futuro. Il club del presidente Percassi è alla ricerca di un elemento che permetta un ulteriore salto di qualità. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere di Bergamo, fra i papabili ci sarebbe Josip Brekalo del Wolfsburg. Il calciatore però ha un costo del cartellino elevato, circa 25 milioni di euro, situazione al limite per le casse nerazzurre.

L'obiettivo numero uno per il centrocampo del Manchester United è Jack Grealish. Come si legge sulle pagine del Manchester Evening News il capitano dell'Aston Villa resta il primo nome sul taccuino dei Red Devils, ma tutto potrebbe cambiare qualora il Bayer Leverkusen decidesse di cedere in estate il gioiello Kai Havertz.

Frank Lampard è stato decisivo per trasferimento di Timo Werner al Chelsea. Secondo quanto si legge sulle colonne del The Times infatti, nelle ultime settimane il manager dei Blues ha tempestato l'attaccante del Lipsia di telefonate per convincerlo ad accettare la corte del Chelsea. Un pressing che, evidentemente, ha portato i frutti sperati.

Leroy Sané al Bayern Monaco, ci siamo. Secondo quanto riporatto da Sport Bild infatti, l'esterno offensivo del Manchester City presto firmerà il suo contratto con il club bavarese. Il giocatore - si legge - si legherà al Bayern per i prossimi 5 anni.

La Champions League complica i piani di mercato del Chelsea. Secondo quanto riportato dal Leicester Mercury infatti, se il Leicester dovesse qualificarsi alla prossima Champions League (attualmente le Foxes sono al terzo posto con 5 punti di vantaggio proprio sul Chelsea, ndr) potrebbe decidere di trattenere Ben Chilwell, terzino sinistro classe '96, obbiettivo di mercato dei Blues.

Ansu Fati non è vendita. Come si legge sulle pagine di Sport il presidente del Barcellona Josè Maria Bartomeu avrebbe detto no ad un'offerta da 100 milioni per il nuovo gioiello del Barça, che in Italia piace anche alla Juventus. Un segnale importate da parte del club blaugrana, che sta pensando a diverse cessioni per finanziare il mercato. Fra queste però non figura il giovane Ansu Fati, destinato a diventare una colonna portante del club.

Come si legge sulle pagine del Mundo Deportivo negli ultimi giorni il Manchester City avrebbe fatto un tentativo per Sergi Roberto, terzino del Barcellona che Pep Guardiola conosce molto bene. Il giocatore si trasferirebbe in Premier League solo se arriverà la specifica richiesta da parte della dirigenza del Barcellona, altrimenti non forzerà la mano.

Come anticipato da TMW nelle scorse settimane, il Manchester United è seriamente interessato a Thiago Almada, esterno offensivo classe 2001 del Velez. Come riporta oggi il portale spagnolo fichajes.com i Red Devils hanno iniziato la trattativa con il club argentino per cercare di bruciare la concorrenza degli altri club interessati, su tutti l'Arsenal.

Il Borussia Dortmund punta con forza su Ferran Torres. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland il club tedesco avrebbe avviato i contatti con l'entourage del giocatore spagnolo, il cui contratto con il Valencia scadrà nel 2021.

Max Aarons, terzino destro del Norwich City, continua ad essere un obiettivo di mercato dell'Arsenal. Tuttavia, come riporta il Norwich Evening News, i Gunners non hanno nessuna intenzione di pagare i 35 milioni richiesti dal club per la cessione del giocatore.

Adam Lallana lascerà il Liverpool in regime di svincolo a fine stagione. Oramai non ci sono più dubbi ma quel che emerge in questi giorni sembra un'altra certezza: Brendan Rodgers, tecnico del Leicester City, è oramai convinto di avere il giocatore, da lui già allenato coi Reds, in pugno. Secondo il Mirror, l'intesa per ufficializzare il colpo sarebbe a un passo.

RMC Sport spiega che c'è la prima offerta del Real Madrid per Eduardo Camavinga. Il centrocampista diciassettenne del Rennes sarebbe l'obiettivo principale dei Blancos per la mediana: l'offerta del Madrid sarà di 50 milioni di euro più 10 di bonus a fronte di una richiesta di 75 da parte dei francesi.