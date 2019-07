Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE, UFFICIALE DEMIRAL E IN ATTACCO SI SONDA LUKAKU. MILAN: CASTILLEJO IN USCITA, PIACE LOVREN. INTER: UFFICIALE AGOUME; NAINGGOLAN OUT, VIDAL IN E SPUNTA L'IDEA MATIC. È FATTA PER PAU LOPEZ ALLA ROMA, SU ZANIOLO PIOMBA IL TOTTENHAM. TARE INCONTRA LO UNITED PER LA CESSIONE DI MILINKOVIC-SAVIC. FIORENTINA: SUGGESTIONE MEDEL, TORNA TERRACCIANO

Juventus

Non solo l'Inter, sul bomber del Manchester United Romelu Lukaku è piombata anche la Juvents. Secondo quanto riporta Sky Sport, i bianconeri avrebbero infatti dichiarato guerra ai nerazzurri sul mercato, sondando il terreno in queste ultime ore per il loro principale obiettivo. Resta ancora da capire, però, se si tratti di una semplice manovra di disturbo o di una pista concreta per rinforzare l'attacco di Sarri.

La Juventus vuole fare spazio in attacco, così da puntare tutto su Mauro Icardi. Il Corriere di Torino ricorda l'interesse della Roma per Gonzalo Higuain e quello del Borussia Dortmund per Mario Mandzukic, tra i papabili a salutare i bianconeri c'è anche Moise Kean. La Juve e Mino Raiola parlano spesso dell'attaccante ex Hellas Verona: sullo sfondo resta l’ipotesi Ajax, molto più convincenti le avances dalla Premier League con l’Everton che ha già offerto alla Juve 30 milioni di euro, ma non bastano. Intanto la Vecchia Signora pensa anche al rinnovo della giovane punta, ma valuterebbe una offerta indecente qualora dovesse arrivare in sede.

Futuro alla Roma per Gonzalo Higuain? Ieri il ds giallorosso Gianluca Petrachi ha ammesso l'interesse per l'argentino che, tramite le recenti parole del suo fratello-agente, ha fatto sapere di non voler lasciare la Juventus. Intanto nel recente rinnovo tra la dirigenza bianconera e Nicolas Higuain è emersa nuovamente la decisione della Vecchia Signora di tenere il Pipita fuori dal progetto tecnico. Il Corriere di Torino scrive che, sulla scia di una nuova sinergia di mercato che in futuro potrà portare a Nicolò Zaniolo, ecco che i bianconeri aprirebbero anche al prestito dell'ex Napoli e Chelsea. Higuain, però, fa muro. Dagli ambienti juventini filtra invece fiducia.

Milan

Manuel Garcia Quillon, agente di Theo Hernandez, ha incontrato il Milan per definire gli ultimi dettagli per il passaggio del terzino alla corte di Marco Giampaolo, oltre ad affrontare con la dirigenza rossonera anche la questione legata alla possibile partenza di Samu Castillejo, che non rientra nei piani del club rossonero.

Il nome di Dejan Lovren continua ad essere nei pensieri del Milan, un obiettivo per la difesa in vista della prossima stagione. Nelle scorse ore, infatti, Giuseppe Riso ha fatto visita alla sede rossonera per proseguire il dialogo con Paolo Maldini in merito al difensore croato del Liverpool (classe '89).

Sembrava destinato a salutare il Milan, ora Patrick Cutrone potrebbe restare in rossonero per essere protagonista. La Gazzetta dello Sport scrive che il club meneghino sembra aver deciso di trattenere l'attaccante, in quanto la dirigenza ha preso coscienza della situazione e optato per la permanenza del ragazzo. Il giudizio di Marco Giampaolo sarà quello definitivo, ma la società ha fatto la sua parte. Il sistema a due punte dell'allenatore ex Sampdoria potrà raddoppiare anche i possibili spazi d’utilizzo. Sempre che non sia Cutrone a esprimere la volontà di imporsi come titolare altrove: Torino e Sassuolo restano in agguato.

Inter

Stefano Sensi è appena stato ingaggiato, ma l'Inter è pronta a stappare le bottiglie di champagne per l’arrivo di Nicolò Barella. La Gazzetta dello Sport in edicola anticipa le prossime mosse nerazzurre scrivendo che Radja Nainggolan può fare posto ad Arturo Vidal, centrocampista che Antonio Conte ha avuto alla Juventus e in uscita dal Barcellona. Occorrono 20-22 milioni per assicurarsi il 32enne cileno.

Romelu Lukaku è l'obiettivo principale per l'attacco dell'Inter, mentre La Gazzetta dello Sport scrive che sono costanti i contatti con Federico Pastorello, agente-intermediario nell’affare. Intanto il belga si allena a Manchester e attende buone notizie, domenica lo United parte per una lunga tournée estiva e farà tappa anche in Australia. Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer potrebbe convocarlo, l'Inter spera invece che lo lasci a casa. In questo caso potrebbe rappresentare un segnale sull'imminente chiusura dell'affare.

Non solo Romelu Lukaku. L'Inter sarebbe disposta ad offrire al Manchester United il cartellino di Radja Nainggolan più la somma cash di 10 milioni di sterline per cercare di portare a Milano Nemanja Matic, in rotta con Solsjkaer e disposto ad accettare una nuova destinazione. Questo il nuovo scenario di mercato rilanciato da ESPN, che inserisce anche il Milan nella corsa al centrocampista serbo. Lo riporta Fcinternews.it.

Roma

Manca l'ufficialità, ma Pau Lopez è il nuovo portiere della Roma. Sky Sport dà per chiusa la trattativa tra i giallorossi e il Betis Siviglia, un affare complessivo da trenta milioni di euro. Nelle casse del club andaluso andranno 20 milioni più 7.5 derivanti dalla rinuncia alla percentuale sulla futura rivendita di Sanabria. Per giungere ai 30 pretesi dal Real Betis ci è voluto però anche un piccolo sforzo del giocatore, che ha rinunciato a una piccola porzione del suo stipendio sui 5 anni e ad alcune pendenze che aveva col Betis. Già fissate le visite mediche: l'estremo difensore lunedì sosterrà gli esami di rito per poi legarsi al club capitolino.

Importante contatto fra la Roma e il Tottenham per Nicolò Zaniolo, centrocampista giallorosso. La proposta degli Spurs è di 20 milioni di euro più il cartellino di Alderweireld, come spiega Tuttosport.

Yacine Brahimi (29) è nel mirino della Roma. La Gazzetta dello Sport scrive dell'interessamento giallorosso verso il franco-algerino, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Porto. L'affare si muove in parallelo con la trattativa fra Stephan El Shaarawy (26) e lo Shanghai Shenhua, pronto ad offrire circa 40 milioni netti per tre anni all’attaccante e circa 20 milioni (con i bonus) al club giallorosso. Potrebbe essere il classe '90 a prendere il posto del Faraone, tra l'altro in trattativa per il rinnovo con la Roma qualora non dovesse approdare in Cina.

La Roma pensa a Mariano Diaz. I giallorossi si stanno muovendo sul mercato e hanno chiesto informazioni ai blancos per il calciatore ex Lione. L'indiscrezione di mercato è stato lanciato da AS: le parti sono ancora distanti, visto che il Real Madrid vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo per poter far quadrare i conti. Nei giorni scorsi il calciatore delle merengues è stato accostato anche al Milan, ma il tutto dipenderà anche dalle richieste del Real.

Lazio

Il Manchester United ha già trovato il dopo Paul Pogba, per il quale Mino Raiola ha detto "il club sa già la volontà di andarsene del giocatore"? Forse sì. Il nome è Sergej Milinkovic-Savic della Lazio: Sportmediaset spiega infatti che il ds Igli Tare è a Londra per ascoltare le proposte che gli arrivano dai club inglesi. In particolare è il Manchester United in pressing sul serbo, Manchester United che sta per attuare una vera e propria rivoluzione a centrocampo.

Napoli

Augustin Almendra è nei pensieri del Napoli dallo scorso gennaio. La Gazzetta dello Sport scrive che il ds Cristiano Giuntoli, superata una fase di stallo nella trattativa, ha ripreso i contatti con il Boca Juniors per provare a trovare una soluzione legata al classe 2000. Il club argentino vuole 25 milioni di euro, il Napoli ne offre dieci in meno. L’impressione è che la Società sudamericana possa convincersi e che dia il via libera al ragazzo per accordarsi col sodalizio partenopeo, tra l'altro Almendra s’è detto entusiasta di un eventuale trasferimento nella città che per sette anni è stata la patria di Diego Armando Maradona.

Fiorentina

Il quotidiano francese Le Provence dà spazio al calciomercato della Fiorentina, che sarebbe alla ricerca di un centrocampista d'esperienza da regalare all'allenatore Montella. Secondo il giornale transalpino, Pradè ha chiesto informazioni all'Olympique Marsiglia per il brasiliano Luiz Gustavo, classe '87 che potrebbe lasciare l'OM qualora Kevin Strootman non fosse ceduto. Se l'olandese invece dovesse lasciare, allora per l'ex Bayern non è assolutamente da escludere una permanenza.

Ultime sul mercato dei portieri della Fiorentina direttamente da Sky Sport. Dopo sei mesi di prestito in maglia viola, Pietro Terracciano tornerà infatti a Firenze dall'Empoli, stavolta a titolo definitivo. Sarà lui il vice di Dragowski, nuovo titolare designato della Fiorentina dopo la partenza di Lafont.

In Turchia sono certi, c'è stato un contatto tra il cileno ex Inter Gary Medel e i manager viola. Per il 32enne centrocampista, ora al Besiktas, la Fiorentina avrebbe pronta un'offerta di 5 milioni. A riportarlo è il sito turco Takvim.com.

L'intreccio sull'asse tra Italia e Francia s'infittisce. Come riporta il media francese sport.fr, infatti, il Lione è molto interessato a Jordan Veretout, in uscita dalla Fiorentina. I francesi - vicini anche a Bennacer in questa girandola di nomi - avrebbero già offerto 25 milioni alla Fiorentina anche se l'ostacolo è rappresentato dalla volontà del giocatore che vorrebbe restare a giocare in Italia. Milan, Roma e Napoli restano vigili sul centrocampista francese.

Le altre

Il Parma cerca soluzioni in attacco per la nuova stagione. Resta sul taccuino Roberto Inglese, che ha fatto bene al Tardini nell'ultima stagione, ma il Napoli spara altissimo per l'ex ChievoVerona. La Gazzetta dello Sport scrive della pista legata a Kevin-Prince Boateng, tornato al Sassuolo dal prestito al Barcellona. L'ex Milan è volato in Catalogna a gennaio ma ha giocato pochissimo, il club blaugrana ha deciso di non trattenerlo e ora il Sassuolo deve piazzarlo altrove. Parma potrebbe essere la piazza ideale per il classe '87.

Visite mediche per Federico Mattiello con il Cagliari. Il terzino ex SPAL, arrivato in rossoblù dall'Atalanta con un prestito di 600mila euro e un diritto di riscatto fissato a 3 milioni, ha svolto i test di rito nelle scorse ore a Villa Stuart a Roma, prima di iniziare la sua nuova avventura in Sardegna.

Francesco Caputo è sempre più vicino al Sassuolo. Il club neroverde ha incontrato l'Empoli e il calciatore in uscita dalla Toscana: l'intesa tra le due Società esiste da giorni, ora c'è l'accordo anche con l'attaccante. Si aspetta solo la conferma delle contropartite che faranno il percorso inverso (Gliozzi e Frattesi). Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Possibile intrecci di mercato tra Genoa e Torino. Il club di Urbano Cairo è da tempo sulle tracce di Cristian Kouame per rinforzare l'attacco e nelle prossime ore proverà l'accelerata, ma nel discorso potrebbe rientrare anche Simone Zaza. Per il momento sul tavolo ci sono i nomi dell'ivoriano e di Samuel Gustafson, che piace al club ligure, ma se il ventunenne rossoblù dovesse lasciare il Grifone, il nuovo tecnico Aurelio Andreazzoli si ritroverebbe con la coperta cortissima là davanti. Kouamè va sostituito, ecco perchè la dirigenza del club genovese ha iniziato a chiedere informazioni su Zaza.

Arriva attraverso La Gazzetta dello Sport il punto sul mercato della SPAL. La rosea evidenzia come la formazione di Ferrara sia tornata forte su Marco D'Alessandro, centrocampista in uscita dall'Atalanta reduce dall'esperienza all'Udinese. Ma non solo, perché agli estensi piacciono anche Khouma Babacar e Federico Di Francesco del Sassuolo.

Il Parma resta in pole per Yann Karamoh. L'offerta di 12-13 milioni più percentuale sulla futura rivendita ancora da definire con priorità all'Inter, soddisfa i nerazzurri. Operazione però tutt'altro che chiusa, nonostante il gradimento del ragazzo per i ducali. Decisiva sarà dunque la prossima settimana nel corso della quale sono previsti nuovi incontri tra le parti.

Le ufficialità

Il Parma ha prelevato dalla Sangiustese, club di Serie D, l'attaccante classe '98 Walid Cheddira. L'operazione è stata resa nota dal sito della Lega Calcio, dove viene sottolineato che si tratta di un'operazione a titolo definitivo.

FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Lucien Agoume dall'FC Sochaux-Montbéliard. Il centrocampista francese, classe 2002, ha firmato un contratto triennale. Agoumé nell'ultima stagione ha collezionato 16 presenze con la prima squadra dell'FC Sochaux-Montbéliard. Il centrocampista vanta anche 17 presenze nella Under 17 francese.

FC Internazionale Milano comunica il rinnovo di Sebastiano Esposito fino al 30 giugno 2022. All'Inter dal 2014, nella stagione appena conclusa l'attaccante di Castellammare di Stabia è stato protagonista con 31 gol in 38 presenze, una tripletta nella finale del Campionato Under 17, una doppietta nella Supercoppa Under 17 e nella semifinale Primavera.

S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Associazione Calcio Monza S.p.A. le prestazioni sportive dell’attaccante Mattia Finotto. La società biancazzurra ringrazia il calciatore per il contributo fornito negli anni trascorsi a Ferrara, augurandogli le migliori soddisfazioni professionali.

L'esterno della Fiorentina, Rafik Zekhnini, vestirà la maglia del Twente anche nella prossima stagione. Lo ha reso noto la società di Eredivisie, promossa proprio nella passata stagione dalla seconda serie, tramite i suoi canali ufficiali di comunicazione: per lui altro anno in prestito nella squadra olandese di Enschede.

Il Brescia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Florian Ayé. L’attaccante, classe 97 nell'ultima stagione ha realizzato 18 reti con il Clermont Foot 63. Il calciatore - si legge nel comunicato del club - si lega al Brescia Calcio per le prossime tre stagioni.

Un altro rinforzo per la difesa della Juventus. Merih Demiral - riporta il sito ufficiale del club - sarà un giocatore bianconero fino al 30 giugno 2024: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Merih Demiral a fronte di un corrispettivo di € 18 milioni pagabili in quattro esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024".

COCU RIMPIAZZA LAMPARD, ARSENAL SU MARCELO, KEYLOR VERSO IL PSG. TOTTENHAM: SORPASSO SUL MILAN PER DANI OLMO. LE UFFICIALITÀ DI GIORNATA: REGUILON AL SIVIGLIA, ODEGAARD ALLA REAL SOCIEDAD, NASRI ALL'ANDERLECHT

Toni Lato, terzino sinistro del Valencia, è stato ceduto in prestito al PSV Eindhoven. Il giocatore spagnolo, dopo aver rinnovato il proprio accordo con il club fino al 30 giugno 2023, giocherà con la compagine olandese nel prossimo campionato.

Anche il Derby County ha il suo nuovo manager. Phillip Cocu, ex centrocampista dell'Olanda, sarà il sostituto di Frank Lampard. Il tecnico orange ha iniziato la sua carriera con il PSV, dal 2014 è diventato allenatore della prima squadra. Da luglio ad ottobre 2018 si è trasferito in Turchia, sulla panchina del Fenerbahce.

L'Arsenal è entrato nella corsa per Marcelo, terzino di proprietà del Real Madrid. Il brasiliano, secondo Sport, ha chiesto la cessione alle merengue. Nei mesi scorsi si è parlato anche di un possibile passaggio alla Juventus, ma il ritorno di Zinedine Zidane aveva congelato l'affare.

Keylor Navas è ad un passo dal PSG. L'estremo difensore della Costa Rica, secondo quanto riportato da Marca, può sostituire Gianluigi Buffon, tornato alla Juventus. Serve un uomo di esperienza per poter affrontare la Champions League e al momento Navas rimane il profilo ideale per i parigini. Si parla anche di cifre: il trasferimento potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro.

Il Tottenham è ad un passo da Dani Olmo. L'attaccante spagnolo, che ha impressionato tutti durante l'Europeo under 21, è pronto a trasferirsi in Premier League. Secondo quanto riportato da Marca, gli spurs sono pronti ad offrire 25 milioni per poter strappare alla Dinamo Zagabria il talento spagnolo classe 1998. Nei giorni scorsi anche il Milan si era mosso per capire la fattibilità dell'operazione, ma le richieste del club croato non rientravano nei piani di mercato dei rossoneri.

L'Arsenal vuole assolutamente arrivare a Lucas Vazquez. Dopo i primi passi mossi durante le scorse settimane, i gunners vogliono provare la prima offensiva nei confronti del calciatore del Real Madrid. Secondo quanto riportato da AS, la trattativa concludersi già nelle prossime settimane: le parti potrebbero trovare un accorso sulla base di 35 milioni di euro.

Nicolas Pépé è uno dei pezzi pregiati del mercato. Dopo una stagione straordinaria con la maglia del Lille (22 reti e 12 assist), il 24enne attaccante potrebbe trasferirsi al Liverpool. La conferma arriva direttamente dal presidente del club francese, Gerard Lopez: "Ci sono stati degli approcci con il giocatore, non con noi. Il Liverpool ha già diversi giocatori in quella posizione, forse ha intenzione di cedere qualcuno. Ci sono stati sicuramente dei colloqui con gli agenti, lui ha tutto il diritto di scegliere". A riportarlo è RMC Sport.

Le ufficialità

Andreas Pereira ha prolungato il suo contratto con il Manchester United fino al 30 giugno 2023. Accordo su base triennale tra il giocatore brasiliano e i red devils: il giocatore classe 1996 ha collezionato 35 presenze con la prima squadra e 47 con lo United U23.

Un venerdì di presentazioni (hanno infatti parlato in conferenza stampa i due nuovi attaccanti Dabbur e De Jong)... E di acquisti. Così l'account ufficiale Twitter del Siviglia introduce un nuovo acquisto messo a segno da un Monchi sempre più scatenato, un giovane colpo di prospettiva che arriva dal Real Madrid: il terzino sinistro Sergio Reguilon, classe '96 in prestito per la prossima stagione dal Real Madrid.

Il Real Madrid ha annunciato di aver trovato un accordo con la Real Sociedad per il trasferimento in prestito, fino al 30 giugno 2020, del talentuoso centrocampista offensivo norvegese Martin Odegaard, classe 1998.

Da qualche giorno era svincolato, dopo l'esperienza non felicissima al West Ham, ma ha già trovato una nuova sistemazione: Samir Nasri è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Anderlecht. Il club belga, tramite i propri profili social ufficiali, ne ha annunciato l'ingaggio. Niente da fare per il Le Havre, piccola società di Ligue 2 francese che sperava di poter fare il colpaccio. Nasri giocherà invece in Belgio.