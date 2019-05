Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 maggio

© foto di Insidefoto/Image Sport

INTER, CERCASI TERZINO. NAPOLI, INSIDIA MANCHESTER UNITED PER LOZANO. MENTRE INSIGNE ASPETTA IL RINNOVO. SASSUOLO, DE ZERBI SUL FUTURO: “IO STO BENE QUI”. GENOA, PARLA RADU: “VOGLIO RESTARE UN ALTRO ANNO IN ROSSOBLÙ”. JUVE, PJANIC SUL PSG: “TUTTI VOGLIONO ANDARCI” - Inter a lavoro. La società nerazzurra vuole completare la difesa anche ingaggiando un terzino destro. Potrebbe tornare d'attualità il nome di Darmian che è orientato a lasciare lo United a dispetto di un altro anno di contratto. Con lui ci sono stati già dei contatti nello scorso gennaio. Ausilio Ita to ha portato avanti la trattativa con Danilo del City: sull’ingaggio del brasiliano c'è già un accordo, ma manca quello tra i due club.Nel mirino c'è anche Sidibé del Monaco, club con quale i nerazzurri dovranno parlare anche del futuro di Keita.

Il Napoli continua a lavorare per Lozano del PSV, ma deve fare i conti con l’invidia Manchester United. Situazione in evoluzione, gli azzurri sono in vantaggio. Mentre Roberto De Zerbi si toglie dal mercato e fa sapere di star bene al Sassuolo. Così come il portiere del Genoa, di proprietà dell’Inter, Ionut Radu. La società nerazzurra eserciterà l’opzione di recompra ma la volontà del calciatore, per sua stessa ammissione è quella di “restare al Genoa un altro anno”. Le parti torneranno a trattare nelle prossime settimane.

Miralem Pjanic e la Juve, prove di addio? Il centrocampista piace al PSG e non fa nulla per spegnere le voci affermando che “tutti vogliono andarci”.

Lorenzo Insigne ha ancora voglia di Napoli. Parola dell’attaccante, che ha fatto sapere di aver chiarito ogni equivoco con il Presidente De Laurentiis. “E ora aspetto il rinnovo”, ha detto Insigne.

Sirene inglesi per Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna è un’idea dell’Everton. Prima la salvezza, poi sarà tempo di pensare al futuro...

BAYERN MONACO, RIBERY VIA DOPO DODICI ANNI. MANCHESTER UNITED, UNA SETTIMANA A DE GEA PER DECIDERE IL FUTURO. CELTIC, CONTATTI CON MOURINHO. A.BILBAO, IDEA MATA - Ora è anche ufficiale, il matrimonio di Ribery e il Bayern Monaco finisce dopo 12 anni. La squadra bavarese infatti ha comunicato che il francese non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno e come Robben, cercherà fortuna altrove: "Quando sono arrivato al Bayern, un sogno è diventato realtà. Non sarà facile dire addio, ma non dobbiamo mai dimenticare ciò che abbiamo realizzato insieme, "Abbiamo vinto così tanto insieme, più di venti titoli", ha detto il francese al sito ufficiale del club tedesco.

Mentre il Manchester United ha dato una settimana di tempo a De Gea per rinnovare il contratto. La sensazione è che possa rimanere. Situazione in evoluzione. Proprio come quella tra il Celtic e Jose Mourinho. Si, perché la società scozzese vuole lo Special One. L’ultima parola al diretto interessato, che riflette ed è nel mirino anche di altri club più prestigiosi. Infine l’Athletic Bilbao: si tenta il colpo Mata...