Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 maggio

vedi letture

INTER, IL PSG VERSO IL RISCATTO DI ICARDI ENTRO IL 31 MAGGIO, IL BARCELLONA OFFRE 80 MILIONI PER LAUTARO MA NON BASTANO, DUBBI DEL BAYERN PER IL RISCATTO DI PERISIC, POSSIBILE RINNOVO DEI PRESTITI CON LA FIORENTINA DI BIRAGHI E DALBERT. IL MILAN CON RANGNICK PENSA A GOTZE, MUSACCHIO NELLA LISTA DEL VALENCIA, IPOTESI RAFINHA E MANDRAGORA, BENNACER NEL MIRINO DEL PSG. NAPOLI, C'E' L'INTESA PER IL RINNOVO DI INSIGNE, LO UNITED PENSA A LOZANO. ROMA, VIA KLUIVERT IPOTESI KEAN. LAZIO, IMMOBILE VERSO RINNOVO E FASCIA DA CAPITANO. FIORENTINA, SI TENTA IL RINNOVO DI CHIESA, ALL-IN SU PAQUETA'. TORINO, IDEA PIOLI PER LA PANCHINA, MA VAGNATI CI PROVA PER SEMPLICI. SAMPDORIA, POSSIBILE RINNOVO ANNUALE PER OSTI. CAGLIARI, IN CASO DI RINNOVAMENTO GIULINI PUO' CEDERE JOAO PEDRO.

Il futuro di Mauro Icardi sarà lontano dall'Inter e secondo quanto riportato da Sportmediaset nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti con Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain. I segnali sono positivi per quel che riguarda il riscatto da parte dei francesi, che possono esercitare il diritto entro il 31 maggio.

Negli ultimi giorni il Barcellona ha formalizzato una proposta all'Inter da 80 milioni con pagamento pluriennale per arrivare a Lautaro Martinez. Non solo, insieme a questo pacco di milioni hanno proposto anche Semedo, Firpo e Todibo. I catalani pensano di aver presentato la miglior offerta possibile, ma i nerazzurri la pensano diversamente visto che la clausola da 111 milioni è formalmente la base di partenza per discutere del futuro del Toro. Entro metà maggio la questione dovrà essere risolta, la dead line è fissata. Senza ammetterlo ad alta voce, Marotta e Ausilio sono pronti a dire sì a 90 milioni cash, anche se Zhang è convinto che interrompere i contatti e trattenere l'argentino sia la strada migliore da prendere. Bisognerà ovviamente fare i conti anche con la volontà del giocatore, che all'offerta da 10 milioni a stagione presentata informalmente dal Barça e dall'idea di giocare con Messi è attratto e non poco. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il Bayern Monaco è indeciso sul riscatto di Ivan Perisic non tanto per il giocatore che ha convinto tutti ma per i costi dell'operazione che non sono in linea con quanto preventivato da Rummenigge per il post Covid-19. L'Inter però non ha intenzione di riaccoglierlo perché l'ingaggio da 4,6 milioni netti a stagione peserebbe e non poco e allora ecco che si potrebbe anche aprire l'ipotesi di un altro anno in prestito in Germania. Come per Icardi però, prima di dare il via libera a una soluzione del genere è possibile che si arrivi al rinnovo di una stagione per evitare che nell'estate 2021, in caso di mancato accordo con i bavaresi, il croato torni in Italia con il contratto in scadenza. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Il Bayern Monaco è indeciso sul riscatto di Ivan Perisic non tanto per il giocatore che ha convinto tutti ma per i costi dell'operazione che non sono in linea con quanto preventivato da Rummenigge per il post Covid-19. L'Inter però non ha intenzione di riaccoglierlo perché l'ingaggio da 4,6 milioni netti a stagione peserebbe e non poco e allora ecco che si potrebbe anche aprire l'ipotesi di un altro anno in prestito in Germania. Come per Icardi però, prima di dare il via libera a una soluzione del genere è possibile che si arrivi al rinnovo di una stagione per evitare che nell'estate 2021, in caso di mancato accordo con i bavaresi, il croato torni in Italia con il contratto in scadenza. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Dopo le sue parole che non hanno chiuso alla possibilità di arrivare al Milan, Sportmediaset parla di quello che potrebbe essere il nuovo Milan di Ralf Rangnick, soprattutto in ottica mercato. Oltre all'ungherese Szoboszlai del Salisburgo il tecnico-manager tedesco potrebbe fare un tentativo anche per Mario Gotze, in scadenza con il Borussia Dortmund. Su di lui ci sono anche Roma e Lazio ma non è comunque detto che il suo futuro sia in Italia, visto che punta a un contratto da top visto che si muoverà a parametro zero.

"Due acquisti" titola oggi Super Deporte, quotidiano molto vicino alle vicende del Valencia. Fra i rinforzi per la squadra di Albert Celades la priorità è quella relativa al reparto difensivo. Fra i candidati, si legge in prima pagina, Mateo Musacchio del Milan. Fra gli altri giocatori che piacciono: Diogo Leite del Porto, Mohamed Salisu del Valladolid e Lucas Martinez Quarta del River Plate.

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, l'ex interista Rafinha lascerà il Celta Vigo a fine stagione per tornare al Barcellona. L'eclettico centrocampista brasiliano non rientra nei piani del club blaugrana e in estate cercherà una nuova sistemazione. Il suo agente, in questo senso, lo sta proponendo in Italia e il Milan è tra i club più interessati.

Anche il Milan pensa a Rolando Mandragora in vista della prossima stagione. Se Ralf Rangnick dovesse arrivare in rossonero proverà infatti a prelevare il centrocampista, che lascerà l'Udinese. Su di lui ci sono molti club, tra i quali la Fiorentina, l'Atalanta e la Roma. A riportarlo è Sportmediaset.

Stando a quanto rivelato da le10sport.com, il PSG è interessato a Ismaël Bennacer. Leonardo è molto attivo nella sua ricerca di un centrocampista e sta guardando i gioielli del campionato italiano per rafforzare il proprio centrocampo: si va da Lorenzo Pellegrini fino a Sergej Milinkovic-Savic, passando per Fabian Ruiz e Sandro Tonli. Ma in questo momento il nome numero uno è proprio quello del rossonero.

Lorenzo Insigne è tornato al centro del Napoli e ora il suo obiettivo è quello di seguire la strada di Totti nella Roma o di Del Piero nella Juve, restando così legato per sempre agli azzurri. L'attaccante è il punto di riferimento sia per la squadra che per il presidente, con cui ha ricostruito un ottimo dopo aver deciso di lasciare Mino Raiola come suo agente. L'azzurro ha parlato con il patron delle multe e con i giocatori del taglio stipendi, leader indiscusso della rosa. Ora si pensa anche al futuro visto che il contratto è in scadenza nel 2022 ma che un prolungamento fino al 2024 pare ormai scontato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dal Messico rimbalzano voci di un interesse da parte del Manchester United per Hirving Lozano, attaccante in uscita dal Napoli dopo un anno di molte ombre e pochissime luci. I Red Devils avrebbero intenzione di provare ad acquistarlo perché in passato l'acquisto di Chicharito Hernandez fruttò molto in termini di marketing e quello di Chucky potrebbe avere un riscontro simile visto che in patria l'attaccante azzurro viene considerato la stella della Nazionale.

La Roma ha deciso di affidarsi a Mino Raiola per provare a ottenere una plusvalenza dalla cessione di Justin Kluivert che potrebbe dunque partire insieme a Cengiz Under. Sempre con Raiola poi si lavorerà al possibile ritorno in Italia di Moise Kean, attaccante che all'Everton non ha trovato continuità e che sogna di rientrare in Serie A dalla porta principale. L'alternativa potrebbe essere Boga che però, oltre ad avere molti estimatori, è di proprietà del Chelsea, bottega cara con cui trattare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La Lazio è pronta ad accontentare Ciro Immobile che in più di un'occasione in queste ultime settimane ha dichiarato di voler chiudere la carriera in biancoceleste. L'idea è quella di rinnovare l'attuale contratto spostando la scadenza nel 2025, quando il bomber spegnerà 35 anni. Ritocco dell'ingaggio e fascia da capitano faranno da corredo a questa nuova firma. Quando Lulic lascerà la Lazio, sarà lui il capitano a caccia di gol e di record, sempre con la stessa maglia indosso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, tra la Fiorentina e Federico Chiesa sta prendendo campo una terza via rispetto alla cessione e al rinnovo. Un punto d’incontro potrebbe essere il rinnovo per una sola stagione senza inserire clausole rescissorie. O, nel caso il giocatore pretendesse una clausola liberatoria, con una cifra non inferiore 100 milioni di euro. Nell’anno che porterà all’Europeo, anche al giocatore potrebbe servire una stagione da protagonista nella Fiorentina.

La Fiorentina ha deciso di puntare forte su Lucas Paquetà, centrocampista e fantasista in uscita dal Milan. Commisso lo preferisce a tutte le alternative, compreso De Paul e i dirigenti sono a lavoro. Contrariamente a quanto accaduto a gennaio, adesso il calciatore considera il club viola come una possibilità interessante e da qui partirà la trattativa. Con i rossoneri l'intesa si potrà trovare senza troppi patemi, resta da coprire la questione contrattuale sia per la durata (con Pradè e Barone che vorrebbero proporre un quadriennale) e sull'ingaggio. Niente di insormontabile. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, nonostante il feeling con Longo, il Torino starebbe vagliando alcuni nomi per la panchina della prossima stagione. Nella short list del presidente Cairo c'è anche Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan che verosimilmente non verrà confermato alla guida dei rossoneri. Al momento però, come riportato negli scorsi giorni, in pole per guidare i granata c'è Leonardo Semplici, allenatore al momento senza panchina ma autore di una grande cavalcata con la SPAL.

Un lungo confronto per scoprire le carte in tavola: il presidente Urbano Cairo è stato a colloquio con il direttore sportivo Massimo Bava, delineandogli quale sarà il futuro della società. Davide Vagnati, dimissionario dalla SPAL, approderà in granata e gli verrà affidata l'area mercato della prima squadra. Si porterà diversi fedelissimi, a partire dal vice Gianmario Specchia, oltre al suo scouting. E Bava? Cairo gli ha proposto il ritorno alla guida del settore giovanile, ruolo che ha già ricoperto per diversi anni prima della promozione per il dopo-Petrachi. A questo punto, anche il futuro di Moreno Longo sembra appeso a un filo: le valutazioni del club di via Arcivescovado riguarderanno anche l'attuale tecnico, arrivato il 4 febbraio per sostituire Walter Mazzarri e protagonista soltanto di tre partite con altrettante sconfitte. Le voci su Leonardo Semplici, artefice insieme a Vagnati del miracolo SPAL, sono sempre più insistenti.

Il ds Carlo Osti e il responsabile dello scouting Riccardo Pecini legati fino alla fine del contratto di Ranieri, che ha firmato fino al giugno 2021. Questa è l'idea di Ferrero, che vorrebe proporre un prolungamento di un anno e poi rimandare i discorsi sul futuro alla prossima stagione. Da domani in modo facoltativo e in gruppi ristrettissimi, i blucerchiati potranno andarsi ad allenare al Mugnaini senza staff tecnico né potersi fare la doccia, giusto una sgambata sul prato per non correre su strade e lungomare: la Samp riparte dunque e secondo il Secolo XIX l'intenzione di Ferrero è dare qualche certezza in più alla squadra.

Il presidente del Cagliari Giulini nelle prossime settimane dovrà mettere a punto la strategia in vista dell'estate. In caso di ridimensionamento Joao Pedro è il giocatore che potrebbe garantire una buona plusvalenza anche perché è quello che ha maggiore mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, oltre al Napoli che ci pensava come potenziale sostituto di Mertens, all'estero c'è una big pronta a bussare all'ufficio del presidente (PSG?).

REAL MADRID, PRIORITA' SFOLTIRE LA ROSA. BARCELLONA, POSSONO RIENTRARE 11 GIOCATORI DAI PRESTITI. AJAX, TEN HAAG CONFERMA L'ACCORDO PER CEDERE ONANA. PSG, MBAPPE' PUO' RINNOVARE. BAYERN, THIAGO ALCANTARA RINNOVA. ANCHE L'EVERTON SU DE LA CRUZ.

Marca di oggi fa il punto su Eduardo Camavinga. Il centrocampista del Rennes è valutato 50 milioni di euro e il Real Madrid prima di poter passare all'attacco deve prima sfoltire la rosa, che allo stato attuale, considerando i rientri dai prestiti, conta 37 giocatori.

"11 rinforzi" titola oggi Mundo Deportivo in prima pagina. Il riferimento è ai giocatori di proprietà che rientreranno alla base e a quelli già acquistati per l'estate. E in un contesto di crisi possono rivelarsi di grande aiuto. Questi i giocatori: DIFENSORI: Moussa Wagué (Nizza), Jean-Clair Todibo e Juan Miranda (Schalke), Marc Cucurella (Getafe). CENTROCAMPISTI: Oriol Busquets (Twente), Matheus Fernandes (Valladolid), Philippe Coutinho (Bayern), Rafinga (Celta). ATTACCANTI: Trincao (Braga), Pedri (Las Palmas).

Il tecnico dell'Ajax, Erik ten Hag, ha confermato che il club ha un accordo con André Onana che permetterà al giocatore di lasciare i lancieri per un grande club europeo. Sul camerunese vi sono Barcellona e Chelsea. "Andre è molto importante e ovviamente non vogliamo perderlo. Ma è vero che l'anno scorso abbiamo trovato un accordo su quali passi dovremo fare se arriva il giusto club con il giusto prezzo". Ten Hag non ha specificato i club interessati: "Che io sappia al momento non sono state formulate offerte concrete all'Ajax". Nei giorni scorsi lo stesso Onana aveva fatto capire di voler cambiare aria, dichiarandosi pronto per un passo in avanti.

Il Paris Saint-Germain stringe per il rinnovo di Kylian Mbappé, ma il Real Madrid può comunque continuare a sperare. Come riporta As, infatti, nell'accordo ormai a un passo tra il giovane attaccante francese e i parigini ci sarebbe una speciale clausola che permetterà all'ex Monaco di liberarsi in caso di chiamata da uno dei più prestigiosi club europei, blancos in primis. Il contratto attuale del classe '98, intanto, scadrà il 30 giugno 2022.

Il centrocampista Thiago Alcantara ha prolungato il suo contratto con il Bayern Monaco, secondo quanto riportato dai quotidiani tedeschi Bild e Sport Bild. La durata dell'estensione non è nota. L'attuale contratto del 29enne spagnolo (figlio del brasiliano Mazinho, campione del mondo del 1994) scade nel giugno 2021. Arrivato da Barcellona nel 2013 per 25 milioni di euro, Thiago ha vinto sei titoli di campione di Germania e tre coppe tedesche con il "Rekordmeister", per il quale ha giocato 227 partite e segnato 31 gol. Dall'inizio dell'anno, anche l'allenatore Hansi Flick e l'attaccante Thomas Müller hanno prolungato i loro contratti fino al 2023. Continuano i negoziati con il portiere e capitano Manuel Neuer e con il difensore internazionale austriaco David Alaba. (ANSA).

L'Everton guarda al futuro. In attesa di sapere se e quando potrà riprendere il campionato, i Toffees si muovono sul mercato. Secondo quanto riporta Sky Sports, il club di Liverpool starebbe pensando di pagare la clausola rescissoria da 19 milioni per il centrocampista del River Plate Nico De La Cruz.