Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 marzo

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti

DAN FRIEDKIN SARÀ IL NUOVO PROPRIETARIO DELLA ROMA. IL NAPOLI PENSA A BELOTTI. CONTATTI DE LAURENTIIS-GATTUSO PER IL RINNOVO. LOZANO NEL MIRINO DELL'ATLETICO MADRID, KOULIBALY PUO' PARTIRE IN ESTATE. JUVENTUS, DYBALA PUO' RINNOVARE, PER HIGUAIN ADDIO PIU' FACILE. PER LA PORTA SPUNTA L'IDEA TER STEGEN. LAZIO, IL SOGNO PER L'ATTACCO RESTA GIROUD. FIORENTINA, CACCIA AL DIFENSORE: KANNEMANN E MARCAO I PRIMI DELLA LISTA

Dan Friedkin sarà il nuovo proprietario della Roma. Ci siamo. Sono le ore decisive: James Pallotta è sbarcato a New York per le firme, spiega Il Tempo. Adesso i contratti preliminari per il passaggio di proprietà del club giallorosso. E' atteso il comunicato e poi le procedure tecniche per il closing. La Roma sarà del Gruppo Friedkin.

Napoli al lavoro, a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Il nome forte in casa azzurra è quello di Andrea Belotti del Torino. Contatti in corso. Il Gallo è un obiettivo per la prossima stagione. Pista molto concreta. Intanto l’Inter resta su Mertens nonostante il rinnovo del contratto. Nelle intenzioni nerazzurre potrebbe essere imbastita un’operazione legata al riscatto di Politano. Inter in pressing, nel mirino c’è ancora Mertens.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport sarebbe imminente un incontro tra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis per parlare del prossimo campionato con l'allenatore che pare aver convinto tutti, compreso il presidente che dunque è pronto a dare il via libera al rinnovo e al proseguimento del connubio.

Mentre la Serie A è alle prese con rinvii e recuperi, in casa Napoli le attenzioni sono rivolte - tra le altre cose - anche al futuro di Hirving Lozano. Arrivato come grande colpo della scorsa sessione estiva (è l'acquisto più costoso della storia del club), il rendimento poco soddisfacente dell'attaccante messicano apre all'ipotesi di un addio a fine stagione. Ameno questo è lo scenario riportato da "El Gol Digital", il quale sottolinea come l'Atletico Madrid sia particolarmente interessato al classe '95. Prima però di preparare l'assalto - si legge - i Colchoneros dovranno cedere due giocatori nel medesimo ruolo (Vitolo e Lemar).

Alla fine della stagione è molto probabile che dopo sei anni di splendido rapporto Kalidou Koulibaly lasci il Napoli. Manchester United ed Everton in Premier e il PSG in Francia, sono pronti a muoversi per acquistare il calciatore senegalese. De Laurentiis questa volta è pronto ad aprire l'eventuale trattativa, che però viaggerà su livelli elevatissimi visto che si tratta di un calciatore che attualmente guadagna 6 milioni netti a stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il futuro di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain tiene banco in casa Juventus. Ne scrive Tuttosport: dopo la cessione sfiorata per entrambi nell'estate 2019, la prossima bella stagione dovrebbe portare a soluzioni differenti. Nel caso della Joya, il ds bianconero Paratici è al lavoro da tempi non sospetti per rinnovarne il contratto, ma vuole arrivare a una scelta definitiva a breve. Per quanto riguarda il Pipita, invece, data l'età e le statistiche buone ma non eccellenti (8 gol in 32 partite), per Higuain la nuova conferma è un traguardo ancora più complicato rispetto a un anno fa.

Idea Ter Stegen per la Juventus. Secondo quanto raccolto dal Mundo Deportivo infatti, i bianconeri avrebbero messo nel mirino il portiere del Barcellona. Sulle tracce dell'estremo difensore tedesco ci sarebbe anche il Bayern Monaco. Il club bavarese ha mostrato interesse lo scorso ottobre, mentre i primi approcci della Juventus sono arrivati a dicembre.

Analizzando il prossimo mercato della Lazio, il Corriere dello Sport dedica uno spazio approfondito anche sul reparto d'attacco. Il sogno, in questo senso, resta Olivier Giroud del Chelsea (in scadenza a giugno). A maggio - si legge - la Lazio lancerà l’assalto finale: triennale a 3,5 milioni più bonus. Ma c’è anche un sogno che ricorre da anni: Memphis Depay, oggi al Lione. E’ in scadenza nel 2021, i francesi gli hanno proposto il rinnovo, se firmerà sarà ancora più inaccessibile. Ma solo la partenza di Correa (clausola d’uscita fissata a 80 milioni) spingerebbe a cercare il sostituto.

Al netto di quello che potrà riservare il mercato in uscita con l'eventuale partenza di German Pezzella, gli osservatori della Fiorentina sono già concentrati su diversi obiettivi. Come scrive il Corriere dello Sport, è rimasto in corsa Walter Kannemann, difensore argentino ma con passaporto italiano in forza al Gremio. Poi c'è Marcao, del Galatasaray di Terim: sulle sue tracce però ci sono anche Udinese e Atalanta. Poi ci sono altri profili interessanti, come quello del fenomeno slavo Mario Vuskovic, classe 2001, inserito dal The Guardian nell'elenco dei 60 migliori prospetti al mondo del suo anno di nascita (su di lui anche Roma e Juventus). In Italia, infine, la Fiorentina segue Riccardo Marchizza, 22 anni a fine mese, di proprietà del Sassuolo.

SPORTING CLUB, AMORIN È IL NUOVO ALLENATORE: È COSTATO 10 MILIONI DI EURO. MANCHESTER UNITED, GRANT RINNOVA FINO AL 2021. BORUSSIA DORTMUND, FISSATO IL PREZZO DI SANCHO: VALE 140 MILIONI

Lo Sporting Lisbona rende noto di aver ingaggiato come nuovo allenatore della prima squadra Ruben Amorim. Il tecnico era alla guida del Braga e per questo motivo il club di Lisbona ha pagato 10 milioni di euro. 34 anni, Amorim prende il posto di Silas.

Rinnovo in casa Manchester United. I Red Devils hanno prolungato il contratto di Lee Grant, esperto portiere classe '83. L'estremo difensore ha rinnovato fino a giugno 2021.

Centoquaranta milioni di euro. E' il prezzo, scrive la 'Bild', fissato dal Borussia Dortmund per l'eventuale cessione del talento inglese Jadon Sancho. Acquistato nell'estate 2017 per 8 milioni di euro, Sancho piace molto in Premier League e in particolare a Manchester United e Chelsea