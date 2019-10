Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 ottobre

Il punto su tutte le news della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Il nome di Rino Gattuso è uno dei papabili per la sostituzione di Marco Giampaolo in caso di esonero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, Ringhio potrebbe accettare il ritorno in rossonero soltanto nel caso in cui uscisse di scena Paolo Maldini, visto che tra i due non scorre buon sangue dopo l'addio del tecnico al termine della passata stagione.

Sergej Milinkovic-Savic ha firmato il rinnovo di contratto con la Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il serbo, a sorpresa, mentre si aspettava un incontro tra il club e il suo agente che a questo punto non ci sarà, ha chiuso in segreto il rinnovo fino al 2024. Lo stipendio resterà lo stesso, a 3 milioni di euro più bonus, ma cambia la durata con un anno in più aggiunto nell'accordo. Per SMS è il terzo prolungamento dal 2017.

Nel progetto di bilancio della Roma, relativo all'esercizio chiuso il 30 giugno 2019, e approvato dal CdA, emerge una novità riguardante il contratto di Leonardo Spinazzola. Il club ne aveva annunciato l'acquisto lo scorso 1° luglio con un accordo a titolo definitivo fino al 2023. Dai documenti pubblicati dal club, invece, si legge che il giocatore si è legato al club fino al 2024.

"Sono stati prolungati i contratti economici per le prestazioni sportive dei calciatori Dzeko, fino al 30 giugno 2022, Fazio, fino al 30 giugno 2021, Zaniolo, fino al 30 giugno 2024, e Under, fino al 30 giugno 2023, e Spinazzola, fino al 30 giugno 2024".

Ore caldissime in casa Sampdoria. Dopo il k.o. al Bentegodi contro l'Hellas Verona è in bilico la posizione di Eusebio Di Francesco, che non parlerà in conferenza stampa. Sarà verosimilmente decisiva la serata di oggi per decidere le sorti dell'ex tecnico della Roma, sempre più vicino all'esonero.

Enfant prodige, Martin Odegaard, la cui crescita con la Real Sociedad è tangibile. Il ventenne norvegese, di proprietà del Real Madrid, sta facendo molto bene in Spagna e nei giorni scorsi erano emerse voci circa l'interesse del Manchester City. Ma, come riportato dal Manchester Evening News, dalla società dell'Etihad Stadium starebbero smentendo la notizia: Odegaard non interessa.

Secondo quanto riporta il portale bulgaro Novsport.com il CSKA Sofia starebbe guardando in Italia per sostituire Ljupko Petrovic. Il direttore sportivo del club Cristiano Giaretta avrebbe infatti contattato Serse Cosmi, ex tecnico – fra le altre – di Perugia, Trapani, Ascoli e Venezia, attualmente senza panchina. Qualora la trattativa dovesse andare in porto sarebbe la prima esperienza estera del tecnico perugino.

Già quest'estate Christian Eriksen avrebbe potuto lasciare il Tottenham, direzione Real Madrid, ma alla fine l'affare non è andato in porto. Il danese resta comunque in scadenza di contratto, per questo si prevede un addio a fine stagione. Per rimpiazzarlo l'obiettivo numero uno degli Spurs sarebbe James Maddison (22), playmaker del Leicester e della nazionale inglese. A riportarlo è il Mirror.

La nuova vita di Vincent Kompany da allenatore dell'Anderlecht non è cominciata al meglio, ma l'ultimo successo con lo Charleroi ha ridato un po' di fiducia all'ambiente. L'approdo di una leggenda della Premier come l'ex Manchester City potrebbe portare in Belgio altri calciatori dall'Inghilterra. Tra questi c'è Ashley Williams (35), ex bandiera dello Swansea e nazionale gallese, legato da un contratto col Bristol City fino a fine stagione. A zero, a giugno 2020, il difensore potrebbe raggiungere Kompany. Lo scrive il Sun.

Pensieri fissi sul presente, tra Premier ed Europa League, ma anche al futuro. Il Manchester United continua ad osservare i talenti in giro per il mondo e l'ultimo nome balzato in cima alla lista della squadra mercato dei Red Devils è quello di Aleksandr Sobolev (22), attaccante dell'FK Enisej in prestito dal PFC Krylia Sovetov, come scritto dal Mirror. Il giocatore è sotto l'occhio attento degli scout ed è l'ultima idea russa dello United.

Hakim Ziyech è uno dei talenti che s'è messo in mostra lo scorso anno con l'Ajax. A differenza di de Jong e de Ligt, l'attaccante marocchino è rimasto ad Amsterdam, raddoppiando la posta con un nuovo rinnovo di contratto. Il Telegraaf fa sapere che siglando il nuovo accordo la società olandese ha rimosso dal contratto la clausola di risoluzione, che prima del prolungamento era pari a circa 30 milioni di euro. Probabilmente ne serviranno di più per strapparlo a ten Hag.

Freschi di convocazione con la nazionale maggiore inglese, Tammy Abraham (22) e Fikayo Tomori (21) hanno altro di cui gioire. I due giovani del Chelsea, infatti, dopo un inizio di stagione sorprendente firmeranno il prolungamento di contratto con i Blues nel giro di poche settimane. A scriverlo è lo Standard.