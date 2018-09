Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di J.M.Colomo

BECKHAM VUOLE PORTARE CR7 IN MLS. INTER, SOGNO CHIESA. LA LAZIO BLINDA MILINKOVIC-SAVIC, MA OCCHIO A MOURINHO. MARCELO CHIUDE ALLA JUVE: "RESTO AL REAL". MILAN, PRONTO L'ASSALTO A RABIOT

Secondo quanto riportato dal Daily Express, in vista dell'inizio delle attività e dell'ingresso in MLS previsto per il 2020, il proprietario e presidente della nuova squadra statunitense Inter Miami, ovvero David Beckham, avrebbe messo nel mirino alcuni fenomeni del calcio Mondiale in età avanzata. Il primo di tutti è l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, ma nella lista ci sono anche Ibrahimovic, Rooney e Piqué.

Raggiungere Cristiano Ronaldo alla Juventus? No, Marcelo vuole chiudere la carriera al Real Madrid. Ad annunciarlo è stato lo stesso terzino brasiliano, intervistato da Real Madrid Tv: "In questo periodo della mia carriera sono elettrizzato e ho la voglia di giocare di un diciottenne, come se fossi Vinicius. Futuro? Rimango in Spagna, al Real Madrid. Qui sono felice, la gente sa che questa è casa mia e ho ancora tanti anni di contratto coi blancos. Per me il Real è il miglior club del mondo e io voglio giocare nel miglior club del mondo. Ci sono tante persone che si nascondono dietro i social network per dire fesserie e creare casi che non ci sono".

Mauro Icardi e l’Inter, avanti insieme. L’attaccante prolungherà la prossima settimana il suo rapporto con i nerazzurri, fino al 2023. Ultimi dettagli da limare nei prossimi giorni, poi verrà messo tutto nero su bianco. Mauro Icardi e l’Inter continuano insieme...

La Lazio lavora per blindare Sergej Milinkovic-Savic, con Immobile e Luis Alberto, ma non è detto che basterà a spegnere del tutto qualsiasi sirena di mercato. In particolare, spiega il Messaggero, il suo agente Mateja Kezman sarà a breve a Roma: aumento di ingaggio con contratto fino a 3 milioni annui, nuova scadenza 2023 e possibilità di inserire una clausola risolutiva da 150 milioni di euro. Attenzione, però, al Manchester United: la cui situazione con Paul Pogba è tutto fuorché chiusa. Se a gennaio il francese dovesse lasciare i Red Devils, questi tornerebbero comunque alla carica per il serbo.

Federico Chiesa nel destino dell'Inter. E viceversa: secondo quanto riferito da Leggo, l'attaccante della Fiorentina è il primo di due nomi cerchiati in rosso sul taccuino di mercato di Luciano Spalletti, con Barella. Dopo i tentativi estivi, non è da escludere un ritorno di fiamma in inverno. Più facile arrivare al sardo, che però ieri ha chiuso le porte a un addio al Cagliari in stagione.

La Roma continua a tenere d'occhio Hector Herrera in vista del mercato di gennaio. Lo scrive Sportmediaset.it che spiega come i giallorossi stiano pensando al messicano già per il prossimo mercato di gennaio. Sul giocatore del Porto, tuttavia, ci sarebbe una concorrente di tutto rispetto come il Tottenham.

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul futuro di Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza con il Paris Saint-Germain. Il Milan è pronto a renderlo il perno del suo centrocampo, anticipando l'acquisto e prendendolo già a gennaio. Resta poi vivo anche l'interesse per Lucas Paquetà, stellina del Flamengo che con le recenti prestazioni ha visto la sua valutazione salire ben oltre i 50 milioni di euro. Il sudamericano è però un vero e proprio pallino di Leonardo, racconta Tuttosport, sul ragazzo ci sono le grandi d'Europa ma il dt rossonero non molla e vuole vincere la concorrenza anche del Barcellona.

Nome nuovo per l'attacco della Lazio. Secondo quanto raccolto da alcuni media brasiliani e riportato da Sportmediaset.it i biancocelesti stanno seguendo Bruno Tabata, punta classe '97 del Portimonense. Il suo principale sponsor è il ds Igli Tare e già nel prossimo mercato di gennaio potrebbe arrivare sul tavolo dei brasiliani un'offerta ufficiale da parte dei biancocelesti.

Il Chievo con un post sul proprio account Twitter ha comunicato la cessione di Ali Sowe al CSKA Sofia con la formula del prestito fino al 30 giugno 2019.

DARMIAN VERSO IL RINNOVO CON LO UNITED. ITURRA AL VILLARREAL, TACHTSIDIS ALL'OLYMPIACOS. RICARDO GOMES NUOVO ALLENATORE DEL BORDEAUX. MAVUBA SI RITIRA

Potrebbe parlare ancora inglese il futuro di Matteo Darmian. Il terzino, che più volte è stato vicino al ritorno in Serie A, alla fine è rimasto al Manchester United che - riporta il Sun - adesso starebbe pensando di proporgli il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2019).

Luis Suarez, attaccante del Barcellona, ha rilasciato una lunga intervista a RAC 1, in cui parla di varie tematiche legate al mercato blaugrana del presente e del futuro: "Pogba? Non appartiene al Barcellona, ma sarebbe il benvenuto. Parliamo di giocatori che sono nell'élite del calcio e hanno vinto tutto. Al Camp Nou vogliamo sempre il meglio e Pogba ha un sacco di qualità. Nel Manchester ha un ruolo importante, ma credo gli piacerebbe avere la possibilità di vincere di più. Griezmann? Difficile dire no al Barcellona. Si tratta di una scelta personale e la rispetto. E comunque Munir sta crescendo tantissimo. L'ho visto più pronto, maturo e concentrato. Sarà il nostro dodicesimo".

Il presidente dello Spartak Mosca, Leonid Fedun, ha parlato a Sport-Express in Russia dello sbarco di Claudio Marchisio allo Zenit San Pietroburgo. "E' stato offerto anche a noi - ha spiegato il numero uno dello Spartak-, abbiamo riflettuto a riguardo ma poi abbiamo pensato che non fosse migliore dei centrocampisti che abbiamo attualmente in rosa".

Un altro top club europeo si è messo sulle tracce di Lucas Hernandez dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da France Football il terzino francese è finito nel mirino del Manchester United di Josè Mourinho per il mercato di gennaio. Nella sessione estiva il laterale dei colchoneros è stato un obiettivo del Real Madrid.

Nelle ultime ore di calciomercato Marcos Alonso, laterale mancino ex Fiorentina oggi al Chelsea, è stato collegato ad un possibile ritorno in Liga. Lo spagnolo ha commentato queste voci dal ritiro della Nazionale iberica attraverso i microfoni di Onda Cero: "Non ho mai pensato di lasciare il Chelsea questa estate. Sono felice ai Blues e a meno che il club non decida di cedermi io sono pronto a rimanere. Il giorno in cui saluterò il Chelsea e la Premier League lo farà per tornare in Spagna".

Manuel Iturra è un nuovo giocatore del Villarreal. Il centrocampista cileno, classe '84, firma per una stagione dopo essersi svincolato dal Malaga. Iturra vanta anche 17 presenze con la maglia dell'Udinese nella stagione 2015/2016.

Svincolato dopo l'ultima esperienza in Grecia all'Olympiakos, il centrocampista Panagiotis Tachtsidis è ufficialmente un nuovo giocatore del Nottingham Forest (club di Championship, contratto fino al 2020). Tachtsidis, classe 1991, vanta un passato in Serie A con le maglie di Grosseto, Verona, Roma, Catania, Torino, Genoa e Cagliari.

Niente Thierry Henry sulla panchina del Bordeaux. Il club francese ha ufficializzato, attraverso un post su Twitter, il brasiliano Ricardo Gomes come nuovo tecnico.

Il francese Rio Mavuba lascia il calcio. Dopo aver risolto il proprio contratto con lo Sparta Praga, il centrocampista classe '84 ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Ne ha dato l'annuncio lui stesso su Twitter. Lille, Villarreal e Bordeaux le sue altre ex squadre.