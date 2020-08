Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS

La Juventus, scrive il quotidiano 'Tuttosport', ha effettuato più di un sondaggio per la stellina dell'Olympique Lione Houssem Aouar. Classe '98, il centrocampista francese di origini algerine è stato inserito nella lista dei convocati che domani sfiderà i bianconeri nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo esser risultato tra i migliori in campo nel match d'andata.

In futuro, però, non è escluso che Aouar possa vestire la maglia bianconera: alla Juventus piace molto, anche se oggi la valutazione dell'OL, circa 70 milioni di euro lo mette fuori mercato. Però allo stesso Lione piacciono un paio di giocatori bianconeri: Blaise Matuidi e Merih Demiral. Contropartite tecniche che potrebbe dimezzare l'esborso economico e rendere quindi più semplice l'affare.

INTER

Adesso è ufficiale: Alexis Sanchez sarà un giocatore dell'Inter fino al 30 giugno 2023. Questo il comunicato del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica che Alexis Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito. L'attaccante cileno ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023".

ROMA

Pallotta e Friedkin hanno firmato il contratto preliminare per la cessione della società. "AS Roma SPV, LLC ("AS Roma SPV") - si legge nel comunicato - azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A. (il "Club"), annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante di acquisto di azioni con The Friedkin Group, Inc. ("Friedkin") ai sensi del quale, tra le altre cose, AS Roma SPV cederà a Friedkin la sua partecipazione di controllo detenuta nel Club e alcune attività correlate, compresi i fondi che ha messo a disposizione del Club per supportare la sua prevista capitalizzazione, e Friedkin assumerà alcune passività relative al Club (l’"Operazione”)".

Tutto bloccato in casa Roma, e non potrebbe essere altrimenti visto l'imminente passaggio di quote del club da Pallotta a Friedkin. E' così per il mercato in entrata, è così per le uscite anche se Javier Pastore a prescindere dal nuovo proprietario non rientrerà nei piani del club giallorosso. Il Flaco argentino non è stato inserito nella lista UEFA per questa ultima parte dell'Europa League perché non al meglio fisicamente, ma la dirigenza Roma in questo momento a prescindere dalle sue condizioni fisiche non sta valutando lo svincolo e continua a chiedere 7-8 milioni di euro per il suo cartellino. In settimana il manager Barros Sachelotto ha detto di sognare il suo ingaggio per i suoi Los Angeles Galaxy. Ad oggi, però, è l'Inter Miami il club di MLS più avanti nei contatti per Pastore, che negli ultimi giorni è stato anche protagonista di un sondaggio dalla Russia: ci pensa lo Zenit San Pietroburgo, che ha prima chiesto la disponibilità del ragazzo (Pastore direbbe sì al trasferimento in Russia) e poi s'è informato sui costi dell'operazione.

L'avventura di William Bianda alla Roma è già terminata. Il difensore francese classe 2000, arrivato nella Capitale nell'estate del 2018 dal Lens, è un nuovo giocatore dello Zulte Waregem. L'operazione si è chiusa con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto.

MILAN

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport al Milan, che è alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione, è stato proposto Eric Bailly del Manchester United: il giocatore ivoriano classe 1994 non sembra però interessare al club di via Aldo Rossi.

Il futuro di Matteo Pessina è in bilico tra Milan e Atalanta, senza dimenticare però anche il Verona che lo riprendere in prestito. Il suo cartellino è di proprietà dei bergamaschi, ma le sue ottime prestazioni nell'Hellas hanno attirato l'attenzione dei rossoneri, che potrebbero riprenderlo a metà prezzo visto che tre anni fa, al momento della cessione ai nerazzurri, si sono riservati un diritto del 50% sulla rivendita. Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è però un'importante distanza tra le valutazione del giocatore da parte dell'Atalanta e da parte del Milan: il club bergamasco lo valuta 20 milioni di euro, mentre quello rossonero non va oltre i 12 milioni.

Antena2, media colombiano, rivela che il Milan starebbe pensando al granitico mediano dello Zenit San Pietro Wilmar Barrios, ansioso di fare il salto verso il calcio che conta. L'aggressività del rubapalloni sarebbe l'ideale per completare il centrocampo di Pioli, che manca di una figura di questo tipo. Si parla di un affare da 16 milioni di euro, con il Newcastle che sarebbe anch'esso interessato al mediano colombiano.

LAZIO

David Silva si avvicina alla Lazio. Trattativa avviatissima, anzi in dirittura d’arrivo. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti ed il fratello dell'asso spagnolo ha già visitato il centro sportivo di Formello. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, ci sono ancora alcuni dettagli da limare relativi ai bonus, ma lo spagnolo ha deciso di accettare l'offerta della Lazio.

La Lazio punta Vedat Muriqi, attaccante classe 1994 del Fenerbahce e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione un collaboratore del direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare, è a Istanbul per trattate con i turchi. Nella giornata di oggi l'incontro, con l'offerta dei capitolini da 15 milioni di euro più 3 di bonus. Il Fenerbahce al momento chiede più di 20 milioni di euro ma sarà comunque praticamente costretto a cedere il giocatore a causa del Fair Play Finanziario.

NAPOLI

L'Everton è molto attivo sul mercato. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti starebbe per soffiare l'obiettivo Gabriel Magalhaes al Napoli e starebbe provando a stringere anche per Allan. Per il primo l'operazione è quasi chiusa, per il centrocampista azzurro invece andrà trovata la quadra, ma per il quotidiano l'affare potrebbe completarsi per circa 25 milioni di euro.

Intesa trovata, doppio rinnovo a segno per il Napoli. Sky Sport spiega che il club azzurro ha trovato l'intesa totale con Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. I due hanno prolungato il loro accordo con il club fino a giugno 2025 e nel caso del difensore italiano, arrivato un anno fa a Napoli dall'Empoli, è prevista l'opzione per un ulteriore rinnovo di un altro anno, fino al 2026.

ATALANTA

Giacomo Bonaventura ufficialmente alla ricerca di una nuova squadra. Conclusa l'avventura con il Milan, il centrocampista classe '89 è ora alla ricerca di una nuova squadra e l'idea forte del calciatore di San Severino Marche è quella di tornare nel club che l'ha lanciato, ovvero l'Atalanta. La Dea ci sta seriamente pensando, ma al momento non ha ancora presentato un'offerta.

L’Atalanta si muove per Marc Roca dell’Espanyol. Si tratta sulla base di 18-20 milioni. Contatti in corso, la Dea prova ad anticipare la Fiorentina e altri club che hanno mostrato interesse. Atalanta in pressing, nel mirino c’è Roca

BOLOGNA

"C'è lo Sporting: Lyanco addio? Supryaga costa dieci milioni". Titola così all'interno della propria sezione sportiva il Corriere di Bologna. Mihajlovic, che vorrebbe il ritorno di Lyanco dal Torino, rischia di veder sfumare il suo desiderio: lo Sporting Lisbona ha infatti fatto pervenire un'offerta di dieci milioni ai granata, che ne chiedono quindici.

Vladyslav Supryaga nel mirino del Bologna. Dopo aver conquistato la dirigenza emiliana, l'attaccante ucraino classe 2000 ha ricevuto anche il benestare di Sinisa Mihajlovic, che sarebbe pronto ad accoglierlo in squadra in vista della prossima stagione.

SASSUOLO

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, ha esternato la sua volontà di cambiare aria al termine della stagione ma senza forzare la mano. A 33 anni, l'esperto portiere potrebbe lasciare il Sassuolo ma solo per una squadra che gioca le coppe europee. Secondo la Gazzetta di Modena però, al momento non ci sono stati movimenti attorno a Consigli (si era parlato di Lazio, ndr) e il suo futuro potrebbe tingersi ancora di neroverde.

IL LIVERPOOL OFFRE 11 MILIONI PER JAMAL LEWIS DEL NORWICH. BARCELLONA, ARRIVA GUSTAVO MAIA. CHELSEA, OFFERTA PER GIMENEZ: MA L'ATLETICO NON VUOLE VENDERE. ARSENAL SCATENATO: RINNOVO PER AUBAMEYANG, SI TRATTA PER WILLIAN E COUTINHO. MANCHESTER CITY, ERIC GARCIA NON RINNOVERA'. GUARDIOLA SOGNA JOAO FELIX: L'ATLETICO PERO' NON VUOLE CEDERLO. EVERTON, OCCHI SU LEMAR. IL BAYERN APRE ALLA CESSIONE DI JAVIER MARTINEZ

PREMIER LEAGUE

Il Liverpool di Jurgen Klopp ha iniziato a muoversi sul mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK il club inglese ha messo sul piatto 10 milioni di sterline - circa 11 milioni di euro - per convincere il Norwich a cedere Jamal Lewis. Per il terzino classe '98 i canaries chiedono almeno il doppio, ma nell'operazione potrebbe rientrare anche Yasser Larouci, difensore 19enne dei reds.

Pep Guardiola pensa in grande. Il Manchester City - secondo quanto riportato dal The Athletic -, continua a seguire Joao Felix. Il manager spagnolo aveva cercato di convincere il talento lusitano già nella scorsa sessione di mercato, senza però riuscirci: ora Guardiola proverà ancora l'assalto al calciatore, ma sarà complicatissimo convincere l'Atletico Madrid. I colchoneros non vogliono cederlo anche per via dell'investimento effettuato soltanto un anno fa.

Nuova avventura per Willian. Il calciatore brasiliano, secondo quanto riportato dal Daily Mail, è ad un passo dalla firma con l'Arsenal. L'esterno verdeoro è convinto dell'accordo triennale proposto dai gunners, nelle prossime ore ci potrebbe essere l'accordo. Il calciatore classe '88 è arrivato in blues nel 2013.

Pierre-Emerick Aubameyang è pronto a firmare il rinnovo con l'Arsenal. L'attaccante gabonese, ex del Borussia Dortmund, ha trovato l'accordo con il club londinese: il contratto sarà prolungato di due anni rispetto alla scadenza attuale e quindi terminerà nel 2023. A riportarlo è il Daily Telegraph.

La trattativa tra Arsenal e Barcellona per il trasferimento di Philippe Coutinho a Londra procede a vele spiegate. Secondo Sport, ormai i discorsi tra le due società sarebbero in fase avanzata: il fantasista brasiliano è pronto a fare il suo ritorno in Premier League dopo una stagione non proprio entusiasmante con la maglia del Bayern Monaco.

Dopo aver messo sotto contratto Timo Werner e con Kai Havertz a un passo, il Chelsea continua la sua campagna di rafforzamento e stavolta punta un obiettivo per la difesa. Secondo il Daily Star, il club londinese avrebbe pronta un'offerta di 65 milioni di euro per José Maria Gimenez, centrale uruguaiano dell'Atletico Madrid. Una proposta che però non dovrebbe essere accettata dai colchoneros, in quanto il giocatore è una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Diego Simeone.

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, Pep Guardiola ha parlato anche di Eric García e dell'interesse del Barcellona nei confronti del difensore spagnolo, classe 2001: "Gli è rimasto un anno di contratto, ma ci ha già detto che non vuole rinnovare. Quindi supponiamo che vorrà giocare altrove".

LIGA

Il Barcellona rende noto l'acquisto di Gustavo Maia, attaccante 19enne, dal Sao Paulo. Il brasiliano sarà aggregato alla squadra B. Accordo fino al 30 giugno 2025, clausola rescissoria di 300 milioni di euro. Costo dell'operazione 4,5 milioni di euro.

L'avventura di Thomas Lemar all'Atletico Madrid potrebbe già concludersi nelle prossime settimane. L'esterno francese - come riportato da Le10Sport - piace all'Everton: al momento la società inglese ha effettuato soltanto un sondaggio, anche perché i colchoneros chiederanno sicuramente una cifra elevata per rientrare dall'investimento di 70 milioni di euro effettuato nel 2018.

BUNDESLIGA

Il Bayern Monaco ha aperto alla cessione di Javi Martinez. Il club tedesco - come riportato da TZ - probabilmente cercherà di cedere il giocatore spagnolo per non perderlo a parametro zero. Al momento soltanto lo Stade Rennes sembra essersi mosso in maniera concreta, ma non è escluso un ritorno in Spagna.