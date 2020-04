Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 aprile

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LA JUVENTUS PUNTA POGBA E MILINKOVIC SAVIC. PJANIC, DOUGLAS COSTA E BERNARDESCHI I SACRIFICABILI. PER L'ATTACCO OBIETTIVO FERRAN TORRES. INTER, SU LAUTARO CI SONO BARCELLONA E REAL MADRID. IL MILAN LAVORA PER TENERE IBRA, PUNTA THIAGO SILVA E SOGNA MILIK E TORREIRA. NAPOLI, SU FABIAN RUIZ C'È IL REAL CHE METTE SUL PIATTO LUCAS VAZQUEZ. ROMA-PELLEGRINI E LAZIO-STRAKOSHA SI LAVORA AI RINNOVI. TORINO: BUONAVENTURA, GAGLIARDINI E PETAGNA PER LA PROSSIMA STAGIONE. LA SAMP PUNTA BEN ARFA

In estate la Juventus farà tutto il possibile per riportare a Torino Paul Pogba del Manchester United ed è pronta a sacrificare tre giocatori per avere i fondi necessari. I giocatori in uscita sono Miralem Pjanic, che piace molto al Paris Saint-GErmain, ma anche a Barcellona e Real Madrid, Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Pogba però non è l'unico obiettivo di Paratici che continua a tenere sotto osservazione Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Per l'attacco invece l'obiettivo è l'esterno Ferran Torres del Valencia che però è nel mirino anche del Borussia Dortmund pronto a garantirgli un ruolo da titolare. La Juve può però giocarsi due carte: la presenza di CR7 e la cessione di uno fra Mattia De Sciglio e Daniele Rugani.

In casa Inter invece si lavora per trattenere Lautaro Martinez sempre più obiettivo delle grandi di Spagna. Dopo il Barcellona infatti anche il Real Madrid starebbe pensando all'argentino anche se nei piani dei Blancos l'obiettivo numero uno è rappresentato da Erling Haaland del Borussia Dortmund. L'Inter è inoltre interessato a Ivan Rakitic in uscita dal Barcellona e nel mirino anche di Juventus e Milan. Il croato però vorrebbe restare in Spagna e vestire nuovamente la maglia del Siviglia. Grandi manovre sull'altra sponda del naviglio con Ralf Rangnick grande favorito per la panchina dopo la bocciatura a opera del duo Maldini-Boban nell'ottobre scorso. Sul fronte calciatori i rossoneri tenteranno di trattenere Zlatan Ibrahimovic e potrebbero riportare in rossonero un altro grande ex come Thiago Silva il cui agente non ha chiuso al ritorno. Per quanto riguarda il centrocampo l'obiettivo è Lucas Torreira dell'Arsenal che viene valutato 40 milioni. Per arrivare a quella cifra il club milanese potrebbe sacrificare Kessie e Paquetà con il primo che però potrebbe essere offerto al Napoli per arrivare ad Arkadiusz Milik del Napoli.

Napoli che oltre a cercare un potenziale erede del centravanti polacco deve fronteggiare alcune richieste per i suoi talenti. Su tutti Fabian Ruiz che piace moltissimo al Real Madrid pronto a mettere sul piatto Lucas Vazquez o magari anche quel Luka Jovic che piace molto ai partenopei. Per le corsie laterali invece i nomi sono quelli di Borna Barisic dei Glasgow Rangers, Kostantinos Tsimikas dell'Olympiacos, e il duo del Barcellona Junior Firpo e Marc Cucurella.

In casa Roma si lavora al rinnovo di Luca Pellegrini che nei piani della società e del tecnico è un punto fermo per il futuro. Si punta al rinnovo con l'eliminazione o l'innalzamento della clausola di rescissione, attualmente fissata a 33 milioni, oltre al ritocco dell'ingaggio. Per l'attacco invece l'obiettivo è Pedro, in uscita dal Chelsea, su cui però c'è anche l'altro club della Capitale, ovvero la Lazio, e il Barcellona. Lazio che lavora per prolungare fino al 2025, con ingaggio da 1,5 milioni più bonus, il contratto del portiere Thomas Strakosha

Molto movimentato potrebbe essere il mercato del Torino che lavora per portare in granata Giacomo Bonaventura prossimo allo svincolo con il Milan. Sempre a centrocampo si segue Roberto Gagliardini dell'Inter dove potrebbe andare il difensore Armando Izzo. Per l'attacco gli obiettivi sono Andrea Petagna della SPAL, ma acquistato a gennaio dal Napoli, e Andrea Pinamonti del Genoa. La Sampdoria lavora invece per portare in Italia il centrocampista offensivo Hatem Ben Arfa che alla fine della stagione dovrebbe lasciare il Real Valladolid.

L'ARSENAL PUNTA KURZAWA DEL PSG CHE POTREBBE CONSOLARSI CON AURIER. IL LIVERPOOL SUI GIOVANI THURAM E ZAKARIA. IL BAYERN MONACO SI APPRESTA A RINNOVARE CON MULLER, MARTINEZ E ALCANTARA. LO SCHALKE VUOLE TRATTENERE TODIBO

L'Arsenal guarda in casa Paris Saint-Germain per rinforzare la propria difesa e per questo ha presentato un'offerta per il laterale Layvin Kurzawa che piace anche al Barcellona. Al suo posto potrebbe arrivare nella capitale francese Serge Aurier del Tottenham che ha manifestato l'intenzione di chiudere la carriera coi parigini. Il Liverpool invece, oltre a incassare la volontà di Van Dijk di diventare leggenda del club, punta due talenti del Borussia Monchengladcbah: si tratta del centrocampista svizzero Denis Zakaria e dell'attaccante francese Marcus Thuram. Il Manchester City è pronto a salutare in grande stile David Silva dopo 10 anni di militanza e sta organizzando una partita d'addio simile a quella che ha salutato un'altra bandiera del club come Vincent Kompany.

In casa Bayern Monaco si lavora a vari rinnovi di contratto: Thomas Muller dovrebbe prolungare ulteriormente il suo legame coi bavaresi e apprestarsi così a chiudere la carriera nel club in cui è cresciuto. Ma anche Javi Martinez e Thiago Alcantara potrebbero restare nel club bavarese. Sembra invece destinato all'addio Alvaro Odriozola che vuole fortemente conquistare un posto nel Real Madrid. Lo Schalke 04 vuole rinnovare il prestito di Jean-Clair Todibo con il Barcellona per un'altra stagione.

Ivan Jovanovic non è più il ct degli Emirati Arabi Uniti. Ad ufficializzare l'addio dell'allenatore serbo è la stessa Federazione UAE, che informa della risoluzione del contratto di Jovanovic e di tutto il suo staff tecnico.