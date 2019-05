Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

GODIN, PRONTO L'ANNUNCIO DEL TRASFERIMENTO ALL'INTER. JUVE: CANCELO IN USCITA, SI ASPETTA L'OK DI RABIOT E PIACE ANCHE KANTÉ. NAPOLI SU MANOLAS, LA SAMP PENSA A PIOLI SE GIAMPAOLO LASCIA A FINE STAGIONE

Juventus

In vista della prossima stagione la Juventus potrebbe cambiare qualcosa nel proprio reparto offensivo. E il nome di James Rodriguez continua ad essere di grande attualità, secondo La Gazzetta dello Sport. Il colombiano, dopo il prestito biennale al Bayern Monaco dal Real Madrid, dovrebbe tornare ai blancos, ma come detto la Juve ci pensa anche grazie alla regia di Jorge Mendes, agente pure di Cristiano Ronaldo e Cancelo. L'opzione legata al colombiano però, è strettamente connessa all'eventuale cessione di Paulo Dybala. Valutazione che parte da 100 milioni, sulla Joya è da registrare proprio l'interesse dei bavaresi.

La Juventus potrebbe cedere Joao Cancelo in estate. Lo spiega Tuttosport: offerte in arrivo per il portoghese ex Inter e Valencia, ci sono le due formazioni di Manchester, sia United che City. Guardiola gli sta facendo spazio con la partenza di Danilo, sul quale c'è anche l'Inter. Coi Red Devils, invece, potrebbe essere pedina di scambio all'interno dell'affare Paul Pogba.

Non solo Pogba: la Juventus, che ha già preso Aaron Ramsey, punta anche un altro giocatore transalpino. Si tratta di N'Golo Kante del Chelsea. Per trattenere il forte centrocampista potrebbe infatti non bastare la conquista della Champions da parte dei Blues. Lo riporta La Stampa.

Miralem Pjanic ha aperto all'addio alla Juve. Destinazione Parigi, destinazione PSG. Lo ha detto a Canal + in Francia: "È un club dove tutti vorrebbero andare, c'è un progetto sportivo e grandi giocatori". Per far partire il bosniaco servono però almeno 90-100 milioni di euro.

Il sì di Adrien Rabiot alla Juventus può arrivare a giorni: lo spiega Tuttosport, che racconta come la Vecchia Signora si sia lanciata all'assalto per il centrocampista in regime di svincolo dal Paris Saint-Germain. A Parigi c'è già stato un vertice con la madre del giocatore, adesso il ds della Juventus Fabio Paratici aspetta solo l'ok definitivo del giocatore.

Milan

La Repubblica fa il punto sul futuro di Krzysztof Piatek. Il bomber del Milan ha la valigia pronta per l'estate, perché lui come altri big senza Champions League potrebbero lasciare anche per le questioni con la UEFA. La valutazione della punta è di circa 50 milioni di euro e garantirebbe già una plusvalenza al club rossonero che lo ha pagato 35 milioni di euro al Genoa a gennaio.

Il Siviglia non riscatterà André Silva dal Milan. Oramai il club spagnolo si è convinto a non spendere tanti milioni per la punta portoghese, così potrebbe essere in Premier League il futuro del giocatore: secondo il Birmingham Mail, infatti, ci sarebbero lui e Morgan Sanson dell'Olympique Marsiglia in testa alla lista dei desideri del Wolverhampton.

Inter

As e Marca confermano: oggi Diego Godin annuncerà il suo addio all'Atletico Madrid con destinazione Inter. Il difensore uruguaiano apparirà infatti dinanzi ai media in conferenza alle ore 13.00, salutando ufficialmente i colchoneros dopo ben nove stagioni. Godin giocherà così domenica prossima la sua ultima partita in casa contro il Siviglia per poi vestirsi di nerazzurro a parametro zero, visto che il suo contratto coi biancorossi scade il prossimo 30 giugno.

Tuttosport fa il punto sulla caccia al terzino sinistro per l'Inter. Il nome caldo sembra quello di Emerson Palmieri del Chelsea, un giocatore che conosce già la Serie A ed è abituato agli schemi dell'obiettivo numero uno del club per la panchina, ovvero Antonio Conte.

L'Olympique Marsiglia torna alla carica per Henrique Dalbert. Secondo quanto riporta Fcinternews.it, infatti, i biancocelesti sarebbero pronti a investire ben 15 milioni di euro per ottenere il cartellino del terzino ex Nizza. Il classe '93, che in questa stagione ha collezionato finora solo 11 presenze, piace anche al Borussia Dortmund e sembra ormai certo di lasciare i nerazzurri in estate.

L'avventura di Joao Miranda all'Inter sembrerebbe conclusa: l'arrivo di Stefan De Vrij e l'inamovibilità di Milan Skriniar hanno messo il giocatore in seconda fila, quello di Diego Godin peggiorerà le cose. Secondo quanto raccolto dalla redazione di InterDipendenza.net, il difensore brasiliano tornerebbe volentieri in patria, anche durante la prossima sessione di calciomercato: il Flamengo ed il San Paolo sarebbero interessate. Bisognerà poi capire la posizione dell'Inter, che dovrà valutare le offerte per il giocatore, legato ancora da un anno di contratto coi nerazzurri.

Napoli

Il Napoli pensa a Kostas Manolas per rinforzare la difesa. Come riportano i colleghi di Sky Sport, gli azzurri si sarebbero infatti inseriti nell'agguerrita corsa all'esperto difensore greco, nella capitale da ormai cinque stagioni. Classe 91', Manolas nei mesi scorsi è stato accostato con forza anche alla Juventus.

Carlos Vinicius Morais è pronto a tornare al Napoli. Dopo le esperienze in prestito prima al Rio Ave e poi al Monaco, l'attaccante rientrerà in estate in Italia per conoscere la sua nuova destinazione. Il brasiliano ha ben figurato in Portogallo e sta facendo bene anche in Francia. Prestazioni che, secondo Il Corriere dello Sport, avrebbero attirato le attenzioni dell'Olympiacos. A decidere, in ogni caso, saranno Giuntoli e Ancelotti.

Le altre

Potrebbe essere Stefano Pioli il candidato numero uno nel caso in cui si dovessero separare le strade di Sampdoria e Marco Giampaolo. Piace ma ha un ingaggio pesante Eusebio Di Francesco e c'è anche l'opzione che porta a Roberto Donadoni. Da non scartare infine l'idea l'emergente Leonardo Semplici, che ha fatto benissimo con la SPAL. Lo riporta l'Ansa.

La Fiorentina pensa a Berat Djimsiti. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, nelle ultime settimane ci sarebbe stato infatti un primo contatto tra il club gigliato e l'entourage del difensore classe '93, cresciuto in maniera esponenziale nell'Atalanta degli 'Enfants Terribles' di mister Gasperini. Per lo svizzero di origini albanesi si contano d'altronde ben 25 presenze con un gol e un assist, soltanto finora, in questa stagione. Un'idea per la retroguardia della Fiorentina e anche dello Zenit, con tante altre squadre europee alla finestra già dallo scorso mercato di gennaio. Strapparlo alla Dea in ogni caso non sarà facile: il prezzo di Djimsiti, complice anche la probabile qualificazione in Champions di Gomez e compagni, si aggira infatti intorno ai 10 milioni di euro.

Simone Zaza è in uscita dal Torino: non è la stagione giusta per l'attaccante ventisettenne del Torino, solo 3 gol in questo campionato. Non è stato tra i protagonisti della bella annata granata e non sarà quindi facile, spiega Tuttosport, per Urbano Cairo rientrare dei 14 milioni spesi per l'ex Valencia.

Il West Ham ha spedito uno scout a Empoli-Fiorentina per seguire, con particolare attenzione, la prestazione di Bartomej Dragowski, portiere polacco attualmente in prestito agli azzurri proprio dal club viola. Relazione ottima per gli Hammers che sono alla ricerca di un portiere giovane e di buon affidamento. Per Dragowski - come raccolto da TMW - sono tanti gli interessamenti nelle ultime settimane, non solo quello londinese ma anche club tedeschi e spagnoli.

SARRI VUOLE TRATTENERE HIGUAIN. CITY, BRUNO FERNANDES A UN PASSO (E LA SAMP RINGRAZIA). PAZZA IDEA MOURINHO PER IL CELTIC. IL BARCELLONA PUNTA LACAZETTE

Maurizio Sarri ha parlato del futuro di Gonzalo Higuain ai microfoni della BBC: "Se resta possiamo fare molto bene la prossima stagione". L'attaccante argentino, ancora di proprietà della Juventus, ha segnato la rete del definitivo 3-0 contro il Watford nell'ultimo turno di campionato e in questa stagione è arrivato così a 4 reti in 12 partite con i blues.

Bruno Fernandes è a un passo dal Manchester City. Il club inglese ha in pugno il fantasista dello Sporting Lisbona, acquistato dai lusitani dalla Sampdoria nel 2017 per 8,5 milioni di euro più 500mila di bonus. Anche lo stesso club blucerchiato guadagnerà da questa cessione avendo inserito nel contratto una clausola che prevede l'incasso del 10% sulla rivendita del calciatore. Secondo Sky Sports i Citizens pagheranno 55 milioni di euro per acquistare il calciatore dai biancoverdi, permettendo dunque alla società di Ferrero di incassare circa 5,5 milioni di euro.

Il capitano dell'Athletic Markel Susaeta, al termine della stagione in corso, lascerà il club dopo 22 anni di militanza. Un pezzo della storia recente della squadra basca interrompe la sua militanza dopo 12 stagioni in prima squadra. L'annuncio è arrivato sul sito ufficiale dei biancorossi.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, in vista della prossima stagione lo storico club scozzese del Celtic Glasgow avrebbe offerto la panchina al portoghese José Mourinho. Un contatto esplorativo per capire la fattibilità dell'affare, complicato per le potenziali richieste dello Special One.

Una doppietta in Europa League per confermare sensazioni e, forse, pure intenzioni: il Barcellona sembra essersi convinto e potrebbe preparare un'offerta importante per Alexandre Lacazette. Secondo l'Express, potrebbero infatti essere messe sul piatto oltre 70 milioni di sterline per il puntero transalpino.

L'Ajax guarda ancora all'Argentina per rinforzare il proprio organico: secondo TyC Sports, infatti, il ds Marc Overmars sarebbe vicino all'acquisto di Lisandro Martinez. Ventunenne, difensore mancino, gioca nel Defensa y Justicia e costerebbe all'Ajax circa 10 milioni di euro. Sul giocatore c'è anche il River Plate.