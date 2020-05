Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 maggio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LA JUVENTUS SU KAIO JORGE: ICARDI O MILIK, PRONTE LE CONTROPARTITE. IL MILAN ALL'ASSALTO DI DEPAY E PUNTA ANCHE SZOBOSZLAI. PSG FORTE SU PELLEGRINI, LA ROMA SFIDA IL NAPOLI PER BELOTTI. IL MANCHESTER UNITED SU CHIESA SU CUI SPUNTA ANCHE IL CHELSEA.

La Juventus studia un giovane prospetto brasiliano: è Kaio Jorge, diciottenne del Santos. Al momento i bianconeri hanno proposto 15-20 milioni contro i 30 richiesti, col Santos che non vuole scendere ulteriormente visto che il 30% del totale andrà nelle tasche del fondo di Giuliano Bertolucci, co-proprietario del cartellino. Emerson Palmieri è in pole per diventare un nuovo esterno della Juventus. Il giocatore del Chelsea piace da tempo ai bianconeri, che stanno lavorando a un possibile scambio con Alex Sandro che li metterebbe a riparo anche dall'inserimento dell'Inter di Conte. Intanto non si perde di vista il destino di Mauro Icardi, con il PSG che nelle prossime settimane è chiamato al riscatto per 70 milioni di euro da versare nelle casse dell'Inter. Nonostante gli eventuali costi spaventino un po' per diversi motivi, Paratici è in ottimi rapporti con Leonardo e in un secondo momento, qaundo la creatività prenderà il posto dei contanti, dei possibili scambi con protagonisti giocatori come Pjanic, Douglas Costa, Alex Sandro o De Sciglio non sono certo ipotesi da scartare. L'alternativa è Arkadiusz Milik del Napoli. De Laurentiis non ha chiuso la porta all'addio ma chiede 40-50 milioni oppure delle contropartite all'altezza dei bisogni azzurri. In tal senso i nomi utili potrebbero essere quelli di Bernardeschi, Rugani, Romero o Luca Pellegrini,

Il Milan ha rotto gli indugi: sarà assalto a Memphis Depay dell'Olympique Lione, in scadenza nel 2021. Pronta una prima offerta da 20 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita. Dominik Szoboszlai è un'altro dei grandi obiettivi di mercato del Milan. A soli 19 anni è uno dei centrocampisti più promettenti in Europa ma il Salisburgo è pronto a trattare la sua cessione. I rossoneri hanno deciso di affondare il colpo per allontanare le altre pretendenti, con Gazidis pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro, cifra non lontana dalla richiesta del club austriaco. Il Paris Saint-Germain entra nella corsa a Lautaro Martinez. L'attaccante argentino dell'Inter è da tempo nel mirino del Barcellona che cerca la miglior soluzione possibile per evitare di pagare i 110 milioni della clausola rescissoria. In casa nerazzurra intanto, tutto intavolato per il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic.

In casa Roma c'è da fare i conti con l'assalto del PSG per Lorenzo Pellegrini. Il dt Leonardo sembra essersi convinto nell'attivare la clausola rescissoria da 30 milioni, pagabili in due anni, nella prossima estate. La sensazione è che uno tra lui e Nicolò Zaniolo partirà alla fine di questa stagione. Intanto il capitano del Torino Andrea Belotti al termine della stagione si troverà davanti a un bivio: rinnovare e legarsi ulteriormente ai granata o guardarsi intorno per cambiare aria e rilanciare le proprie ambizioni altrove. Il Napoli è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Andrea Petagna più 20 milioni cash, ma anche Roma e Milan restano alla finestra in attesa di una eventuale apertura da parte del giocatore. Il Manchester United ha seguito Federico Chiesa per tutta la stagione e dopo l'apertura del presidente Rocco Commisso che recentemente ha dichiarato che lo lascerà libero in caso di giusta offerta, i Red Devils hanno intensificato i contatti per provare a superare la concorrenza di Juventus e Inter. In Premier League però, anche il Chelsea sta prendendo in seria considerazione l'ipotesi di puntare sull'esterno viola.