Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 marzo

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE SEMPRE ATTENTA A MEUNIER. MILAN, QUESTIONE DI ORE PER L'ADDIO DI BOBAN. NAPOLI: L'ANNUNCIO DEL RINNOVO DI MERTENS PRIMA DEL BARCELLONA, OBIETTIVO BOGA PER IL POST-CALLEJON. SPRINT LAZIO PER KUMBULLA, INTANTO SI BLINDA LUIS ALBERTO. IZZO PUÒ FINIRE ALL'INTER IN UNO SCAMBIO CON PINAMONTI

Thomas Meunier resta nel mirino della Juventus. Secondo quanto raccolto da RMC Sport, il terzino classe '91, in scadenza con il PSG, torna a essere un obiettivo di mercato di Paratici: i bianconeri starebbero pensando al belga per la prossima stagione. Un colpo a parametro zero per la Juventus, anche se c'è la concorrenza del Borussia Dortmund.

Continua l'attesa per il comunicato d'addio di Zvonimir Boban dal Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il testo sta rimbalzando tra Milano e Londra da un paio di giorni ma il divorzio è ormai una certezza e per l'ufficialità è solo una questione di ore. Per il quotidiano il croato ha già salutato tutti martedì, prima dell'inutile partenza per Torino dei giocatori rossoneri.

Il futuro di Paolo Maldini al Milan è ancora tutto da scrivere, ma il Corriere dello Sport parla della possibilità che l'ex capitano possa restare anche nella prossima stagione. In questo caso però i suoi poteri sarebbero molto limitati, visto che Gazidis ha intenzione di affidarli ad altri, e proprio per questo motivo lo stesso Maldini sta riflettendo su quello che sarà il suo ruolo.

Il rinnovo di Dries Mertens per caricare il Napoli in vista della sfida europea al Barcellona. Secondo quanto riferito da la Repubblica, dopo l'intesa tra il centravanti belga e ADL per prolungare il contratto, la società avrebbe già individuato la data per darne l'annuncio. Poco prima del 18 marzo, quando appunto i ragazzi di Gattuso sfideranno il Barça in Champions: una strategia per dare ulteriore entusiasmo.

Allan prova a riprendersi il Napoli. E per il futuro chissà. Ne scrive Il Mattino: tutto chiarito con Gattuso, dopo la mancata convocazione di Cagliari, quando Ringhio non lo aveva visto allenarsi al meglio. Il brasiliano ha poi giocato, ora lavora e lavorerà per diventare l'arma in più dei campani. Quanto all'estate: potrebbe rifarsi vivo il PSG, mentre in Premier League ci pensa l'Everton di Carlo Ancelotti.

Il futuro di Arkadiusz Milik è in bilico. Il polacco ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 e in caso di mancato rinnovo potrebbe finire sul mercato la prossima estate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le trattative per il rinnovo sono ormai saltate dopo che l’attaccante ha rifiutato l’ultima offerta da 4 milioni a stagione avanzata da De Laurentiis. Già questa estate, dunque, il classe ’94 finirà sul mercato ed il Napoli attenderà le offerte dei potenziali acquirenti per un bomber che non ha nessuna intenzione di svendere.

Il Napoli si fionda su Jeremie Boga. È l’esterno del Sassuolo il grande obiettivo per rinforzare gli esterni del reparto offensivo secondo il Corriere dello Sport. In quel reparto dovrebbe andare via Josè Callejon, in scadenza di contratto in estate e destinato a fare ritorno il patria, con il Valencia in prima fila per accoglierlo. A quel punto, spiega il quotidiano, il Napoli andrebbe forte su Boga che interessa tanto al club azzurro e per il quale sono stati già imbastiti dei discorsi e presto verranno nuovamente riallacciati i rapporti per vestire d’azzurro l’esterno ora al Sassuolo.

Igli Tare si muove per rinforzare la Lazio del futuro. A breve, scrive Il Messaggero, il ds biancoceleste avrà un incontro con l'entourage di Marash Kumbulla, difensore centrale classe 2000 dell'Hellas Verona, già nel mirino di diverse big del nostro campionato. Tema caldo anche il futuro di Luiz Felipe, che dovrebbe rinnovare il proprio contratto con i capitolini.

La Lazio lavora anche per blindare Luis Alberto, l'accordo ormai è a un passo. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, in settimana il fantasista spagnolo metterà la firma sul nuovo accordo, valido fino al 2025 e con un ingaggio da 3,5 milioni all'anno. Nel contratto ci sarà anche una maxi-clausola risolutiva, del valore di 100 milioni di euro. Per tutelarsi, anche perché il 30% dell'eventuale cessione andrebbe al Liverpool.

Armando Izzo non è più incedibile per il Torino. A riportarlo è Tuttosport, che racconta come il difensore sia in lizza per la difesa a tre di Antonio Conte e della sua Inter. Il Torino vuole 30 milioni, ma nella trattativa potrebbe anche rientrare Andrea Pinamonti, ora in prestito al Genoa, che potrebbe essere l'eventuale sostituto di Andrea Belotti in caso di super offerta.

Il Torino sta continuando a seguire Federico Girotti, classe 1999, attaccante del River Plate. A confermarlo è Tuttosport, che spiega come Massimo Bava, direttore sportivo granata, lo stia osservando da lontano, soprattutto dopo l'esordio in Copa Libertadores delle scorse ore.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Cagliari ha comunicato il nuovo staff tecnico che accompagnerà i rossoblù nei prossimi mesi dopo l'allontanamento di Maran: "Il Cagliari Calcio comunica lo staff tecnico della prima squadra. Ad affiancare Walter Zenga e il suo vice Max Canzi, sono confermati i collaboratori tecnici Ivan Moretto e Andrea Tonelli e i preparatori atletici Giuseppe Allegra e Francesco Fois. Il gruppo di lavoro si arricchisce dell’esperienza del tattico Gianni Vio. Nato a Venezia, classe 1953, ha lavorato con numerose squadre, in Italia e all’estero, tra cui Dinamo Bucarest, Catania, Palermo, Fiorentina, Milan, Brentford, Leeds e Spal. Avvicendamento nel ruolo di preparatore dei portieri: Antonello Brambilla torna in prima squadra e Walter Bressan gli succede quale allenatore dei portieri della Primavera. Roberto De Bellis viene sollevato dal suo incarico ed a lui vanno i più sentiti ringraziamenti della Società per il lavoro svolto".

Il Bologna deve iniziare a pensare al rinnovo di contratto del giovane islandese Andri Fannar Baldursson, acquistato nel gennaio del 2019 e che ha esordito in Serie A contro l'Udinese. Il giocatore ha decisamente convinto sia con le giovanili che agli ordini di Mihajlovic: per questo il club sta avviando le pratiche per arrivare all'intesa attualmente in scadenza nel 2021. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

POLVERIERA ICARDI IN CASA PSG, LO UNITED VUOLE GIÀ RISCATTARE IGHALO. HODGSON RINNOVA COL CRYSTAL PALACE, HEINZE LASCIA IL VELEZ, VAN PERSIE TORNA AL FEYENOORD. L'EVERTON BLINDA IL PUPILLO DI ANCELOTTI

Mauro Icardi ai ferri corti con i big dello spogliatoio del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferito da L'Equipe, il centravanti argentino sarebbe ai minimi termini nel rapporto con Neymar e Kylian Mbappé. Il motivo? I due gli servirebbero pochissimi palloni, praticamente nessuno nella gara contro il Saint-Etienne. Dopo la festa organizzata dopo il KO contro il Borussia Dortmund, un altro motivo per il quale il PSG, nonostante le buone prestazioni dell'attaccante, in prestito dall'Inter, potrebbe decidere di non riscattarlo a fine stagione.

Il Manchester United vuole riscattare Odion Ighalo. Secondo quanto raccolto dal Daily Mail infatti, i Red Devils sono pronti ad offrire un contratto all'attaccante nigeriano, attualmente in prestito dallo Shanghai Shenhua.

L'Olympiacos ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Mathieu Valbuena, fantasista francese in forza al club del Pireo da maggio. Il rinnovo contrattuale varrà per la prossima stagione, fino al 30 giugno 2021.

Roy Hodgson ha rinnovato il suo contratto con il Crystal Palace. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, i Glaziers hanno comunicato che l'esperto tecnico ha rinnovato il proprio contratto fino al 2021.

Robin van Persie torna al Feyenoord. L'ex attaccante, appesi gli scarpini al chiodo al termine della scorsa stagione, sarà il nuovo supervisore degli attaccanti della squadra di Rotterdam. Lo ha confermato Dick Advocaat che ha dichiarato che l'impegno dell'ex Arsenal e Manchester United sarà settimanale.

Gabriel Heinze dopo la gara di lunedì contro l'Union Santa Fe lascerà la guida del Velez Sarsfield. A comunicarlo in conferenza stampa lo stesso ex difensore della Roma: "Sarà la mia ultima partita qui - ha dichiarato -. Questo club s'è preso un pezzo del mio cuore e mi ha dato molto più rispetto a quanto potessi dargli io".

Dominique Malonga riparte dalla Bulgaria. L'ex attaccante tra le altre di Cesena e Torino ha firmato con la Lokomotiv Plovdiv. Trentuno anni, era svincolato dopo la scadenza del contratto con il Calvary FC.

L'Everton ha blindato uno dei suoi migliori talenti: l'attaccante Dominic Calvert-Lewin. L'ariete dell'attacco dei Toffees di Carlo Ancelotti ha firmato un prolungamento fino al 2025.