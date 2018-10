Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

GENOA, PERINETTI: "PIATEK A GENNAIO RESTA CON NOI". FIORENTINA, EYSSERIC: "IN ESTATE NESSUNA OFFERTA CONCRETA PER ME". JUVENTUS SEMPRE VIGILE SU POGBA: CONTINUI CONTATTI CON L'ENTOURAGE. CHIEVO, PRESSING PER VENTURA. IACHINI E NICOLA SULLO SFONDO. TORINO, PARIGINI L'UOMO IN PIU': RINNOVO FINO AL 2023 IN VISTA. JUVENTUS, NON SOLO POGBA: ALTERNATIVA RABIOT, SFIDA AL BARCELLONA. ROMA, SIRENE TEDESCE PER UNDER: E' SFIDA DORTMUND-BAYERN. MILAN, IDEA IBRA PRIMA DI HIGUAIN. MA NESSUN CONTATTO CON RAIOLA. MILAN, LEONARDO NON MOLLA PAQUETA' MA IL FLAMENGO CHIEDE 50 MILIONI.

Giorgio Perinetti, uomo mercato del Genoa, ai microfoni di DAZN rassicura i tifosi rossoblù sul futuro del bomber polacco Krzysztof Piatek, capocannoniere dell'attuale serie A: "Ci ha fatto vedere di che pasta è fatto, senso del gol innato, vede sempre la porta. A gennaio resta a Genova? Assolutamente sì"

Ad un anno dal suo approdo alla Fiorentina, Valentin Eysseric sta trovando un po' più di spazio nella primissima parte di questa stagione. Il francese ha rilasciato un'intervista a Eurosport France: "Sto bene qui, non sono spaesato, anche perché ci sono tanti calciatori francesi in questa. Mi hanno aiutato ad adattarmi, anche se gioco poco. Ma imparo tante cose, quindi va bene così. Il mio obiettivo è conquistare un posto da titolare. Per le prime tre giornate ci sono riuscito, ora sto giocando di meno. E' l'allenatore a fare le sue scelte, io faccio di tutti per convincerlo a schierarmi titolare". Sulle voci di un ritorno in Francia: "Ci ho pensato. Ho giocato una ventina di partire la scosta stagione, poche volte sono stato titolare, dunque è normale aver voglia di trovare più spazio. Ma non ho avuto offerte concrete. So di poter esser titolare alla Fiorentina, voglio guadagnarmi il posto, ne ho le capacità. La prima stagione è sempre difficile, bisogna adattarsi al nuovo campionato e ai nuovi compagni di squadra. Ora sono convinto che questa mia seconda annata sarà migliore e a fine anno farò un bilancio".

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista box-to-box e il primo nome della lista - riferisce Tuttosport - resta quello di Paul Pogba. Il club bianconero resta vigile, tiene vivi i contatti con l'entourage del centrocampista francese, che sono continui praticamente. Il giocatore, in rotta con Mourinho al Manchester United, potrebbe andar via a prescindere dal futuro del manager portoghese. E la sua voglia di Juve alla fine potrebbe rivelarsi decisiva.

Un’altra sconfitta per il Chievo Verona. Sono ore calde per Lorenzo D’Anna. E la società gialloblù è in pressing per Giampiero Ventura. Un’idea concreta alla quale si lavora in silenzio da qualche settimana. D’Anna rischia seriamente, il Chievo riflette e se Ventura dovesse dire si il cambio potrebbe essere immediato. E sullo sfondo i nomi di Iachini e Nicola...

Contro il Frosinone è stato Vittorio Parigini a dare la scossa al Torino, uscito alla fine vittorioso dal 'Friday Night' di questa ottava giornata di campionato. E adesso il Torino sta pensando di blindarlo a stretto giro di posta con un rinnovo fino al 2023. Non dovrebbero esserci problemi da questo punto di vista, anche perché proprio adesso che sta trovando spazio l'esterno dell'Under 21 non ha alcuna intenzione di lasciare il club nel cui è cresciuto. A riportarlo è Tuttosport.

Non solo Paul Pogba nella lista della Juventus, a caccia di un centrocampita per la prossima stagione. Stando a quanto riferito da Tuttosport, l'alternativa all'ex bianconero è Adrien Rabiot, che continua a rifiutare il rinnovo con il PSG e sembra essere intenzionato a cambiare maglia. Su di lui c'è anche il Barcellona, in vantaggio nella corsa, ma la Vecchia Signora non s'è ancora arresa. La sfida è aperta e la carta Cristiano Ronaldo potrebbe convincere il classe '95 a scegliere Torino in caso di offerta vantaggiosa.

Il Bayern Monaco deve ringiovanire un po' i suoi esterni d'attacco e dalle parti della Baviera stanno già pensando al post-Robben. Gli occhi della dirigenza tedesca si sono posati su Cengiz Under, tanto che lo starebbe già osservando quest'anno con la Roma. Sul turco c'è anche il Borussia Dortmund e dunque potrebbe esserci una battaglia completamente teutonica la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, il Bayern potrebbe mettere sul piatto oltre 60 milioni per strapparlo a Monchi, con cui però è in corso la trattativa per rinnovo e adeguamento. Solo più in là l'affare entrerà nel vivo.

Nessun contatto recente con Mino Raiola, ma Zlatan Ibrahimovic è sicuramente nei pensieri del Milan. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, i rossoneri avrebbero valutato l'attaccante dei L.A. Galaxy sia prima di acquistare Gonzalo Higuain dalla Juventus che in questi giorni. Bisogna capire però se Gattuso vorrà giocare con due punte o continuare col 4-3-3, perché nel secondo caso Ibrahimovic potrebbe non essere fondamentale.

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulle strategie di mercato del Milan in vista della sessione invernale. Tra gli obiettivi di Leonardo c’è il giovane brasiliano Lucas Paquetá Il Flamengo, per cederlo, chiede i 50 milioni della clausola rescissoria, soldi che Elliott ha, ma che, molto probabilmente, non può investire adesso per la questione Fair Play Finanziario. Tuttavia, Leonardo continua a puntare con decisione sul ragazzo: venerdì ha incontrato il suo agente, il manager Eduardo Uram. Non c’è ancora una trattativa, ma quando il direttore tecnico rossonero di muove su un giovane brasiliano qualcosa succede sempre.

MAN UNITED, IL CLUB BLOCCA ZIDANE IN ATTESA DI UNA DECISIONE DI MOU. ARSENAL, SI PENSA A HECTOR HERRERA COME SOSTITUTO DI RAMSEY. REAL MADRID, PER ORA LOPETEGUI NON RISCHIA L'ESONERO. LIVERPOOL, IL LEICESTER PUNTA CLYNE PER GENNAIO. UNITED, 29 MILIONI A MOURINHO IN CASO DI ESONERO. SCONTO CON LA CHAMPIONS. HUDDERSFIELD, PER L'ATTACCO SI PENSA A MAUPAY. LIONE, PER NDOMBELE IL CLUB CHIEDE 80 MILIONI.

Nonostante il successo di ieri contro il Newcastle, non sarebbe al sicuro la panchina di José Mourinho. Secondo quanto riporta il Sunday Mirror, la dirigenza del Manchester United avrebbe detto a Zinedine Zidane di non prendere in considerazione nessuna altra destinazione in attesa di una decisione sul futuro del portoghese.

In casa Arsenal si pensa al possibile di Aaron Ramsey. Il centrocampista dovrebbe lasciare i Gunners a gennaio o la prossima estate e, secondo quanto riporta A Bola, fra i papabili ci sarebbe anche Hector Herrera del Porto.

Una caduta senza precedenti. Il Real Madrid vive un periodo d'assoluta confusione, che trova eco anche nell'ultimo k.o. rimediato sul campo dell'Alaves dopo quello a Mosca in Champions League. La dirigenza blanca è preoccupata, ma al momento - riferisce Marca - Julen Lopetegui non è in bilico.

Un giocatore del Liverpool piace al Leicester. Secondo quanto scrive il Sunday Mirror, le Foxes avrebbero messo nel mirino il 27enne Nathaniel Clyne per la prossima finestra di mercato.

Mourinho o non Mourinho. Questo è il dilemma in casa United. Con il successo di ieri, il portoghese ha probabilmente salvato la panchina ma la dirigenza starebbe valutando, se non ora in futuro, un cambio alla guida. Secondo quanto riporta il Sunday Mirror, la società potrebbe pagare 29 milioni di sterline in caso di esonero che si ridurrebbero a 10 milioni in caso di qualificazione in Champions.

L’Huddersfield cerca pedine per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto rivela il Sun on Sunday, il manager David Wagner starebbe pensando all’attaccante Neil Maupay in forza al Brentford. Per lui sarebbero pronti 10 milioni di sterline.

Manchester City sempre più interessato a Tanguy Ndombele. Secondo quanto riporta il Daily Star, il centrocampista del Lione piacerebbe e non poco al club allenato da Pep Guardiola. Il rossoblu francesi però avrebbero messo una valutazione di 70 milioni di sterline, circa 80 milioni di euro, per il giovane 21enne.