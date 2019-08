Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE-CITY: SCAMBIO DANILO-CANCELO UFFICIALE. MA DYBALA FA PROBLEMI. NAPOLI, LOZANO SI AVVICINA. LUKAKU È DELL'INTER, CHE PROVA A CHIUDERE DZEKO. MILAN, ECCO LEO DUARTE. ROMA, KASRDORP TORNA A ROTTERDAM. FIORENTINA SU PULGAR, PRAET VERSO IL LEICESTER. SAPONARA AL GENOA E MAGNANI AL BRESCIA.

Danilo alla Juventus, Joao Cancelo al Manchester City. Lo scambio quest'oggi è divenuto ufficiale, con un effetto economico positivo in favore dei bianconeri di 28,6 milioni di euro.

Paulo Dybala ha detto no, ancora una volta, alla Premier League. Dopo aver fatto naufragare il possibile scambio tra Juventus e Manchester United, con Lukaku che avrebbe vestito la maglia bianconera, l'argentino ha rifiutato anche il Tottenham, chiedendo tantissimo d'ingaggio. Ora rimangono solo le ipotesi Inter e PSG.

Il Corriere dello Sport vede un Daniele Rugani verso la Premier League: l'Arsenal è in vantaggio sul Wolverhampton, che alla Juve ha offerto 32,5 milioni di euro.

El Chucky è vicinissimo: secondo il Corriere dello Sport, tra Napoli e Hirving Lozano è solo questione di tempo. Dovrebbe trattarsi di un affare da 80 milioni complessivi tra cartellino (clausola da 45) e contratto da cinque anni a otto milioni lordi per stagione.

Secondo quanto riportato dal Telegraaf il Napoli punta a David Neres. Sul brasiliano dell'Ajax non manca la concorrenza, con Atlético Madrid e Manchester United che si sono già messe sulle tracce del giocatore.

Il Manchester United ha detto sì, Romelu Lukaku è pronto a diventare un nuovo centravanti dell'Inter. I red devils hanno accettato l'offerta del club nerazzurro da 70 milioni di euro più bonus (5 mln molto semplici da raggiungere) per arrivare agli 83 milioni di euro richiesti dal club inglese. Ormai ci siamo: accordo col calciatore per cinque anni a 9 milioni a stagione.

Durato più di un'ora l'incontro in sede Inter tra i dirigenti dell'Inter e Silvano Martina, procuratore che cura gli interessi di Edin Dzeko. Oltre a Lukaku, il club nerazzurro sta provando a stringere anche per l'attaccante bosniaco che la Roma valuta 20 milioni di euro. L'Inter, in questo momento, è arrivata a offrire 15 milioni.

Adesso è ufficiale: George Puscas è un nuovo attaccante del Reading. Il centravanti di nazionalità rumena ha lasciato a titolo definitivo l'Inter, garantendo così ai nerazzurri anche una plusvalenza sul suo conto.

Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, Gabigol sarebbe un nome sul tavolo di Monchi, direttore sportivo del Siviglia.

Leo Duarte è un nuovo giocatore del Milan. In attesa del comunicato del club rossonero, è arrivato già il deposito da parte della società in Lega Calcio del contratto del giocatore classe 1996 che arriva a titolo definitivo dal Flamengo.

Novità sul mercato del Milan, raccontate oggi da Tuttosport: emissari della Gestifute erano ieri in sede per discutere del futuro di André Silva, per il quale potrebbe sbloccarsi presto il futuro col Monaco sempre alla finestra. Poi un nuovo obiettivo in difesa: si tratta di Lucas Martinez Quarta, '96 del River Plate.

Dopo due stagioni, Rick Karsdorp saluta la Roma. Il club giallorosso ha infatti annunciato ufficialmente la cessione del terzino olandese, che torna al Feyenoord, in prestito fino al 30 giugno 2020.

Il Lione non molla Steven Nzonzi e punta ad acquistarlo negli ultimi giorni di mercato per abbassare le pretese romaniste. I giallorossi non possono scendere sotto i 20 milioni per non fare minusvalenza ma potrebbero cercare una formula diversa per arrivare allo stesso obiettivo.

Riza Durmisi verso la Turchia. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il trasferimento a Istanbul del laterale classe '94, che piace molto al Besiktas.

La Fiorentina stringe per Erick Pulgar, centrocampista cileno classe '94. Il club viola è pronto a mettere sul piatto i 12 milioni di euro della clausola per strappare il calciatore sudamericano al Bologna.

CSKA Mosca e Fiorentina hanno manifestato interesse per il giocatore del Fluminense, Pedro. Per ora non c'è nessuna offerta ufficiale ma è possibile che questa arrivi entro la fine del mese visto che sia in Russia che in Italia il mercato chiude il 2 settembre.

Dennis Praet è pronto a salutare la Sampdoria e volare in Inghilterra per firmare col Leicester. Secondo le ultime riportate da Sky Sport infatti i due club sono allo scambio dei documenti, con l'operazione che è stata chiusa sulla base di 21 milioni di euro.

Resta un nome caldo per il mercato italiano quello di Oussama Idrissi dell'AZ Alkmaar. Dopo il Bologna, torna di moda anche l'ipotesi Roma, paventata dall'Olanda anche nelle corse settimane. Non solo: nella caccia all'esterno, la Sampdoria si iscrive alla corsa.

Il Bologna muove le pedine a centrocampo. Contestualmente al possibile addio di Pulgar destinazione Fiorentina, e al possibile arrivo di Sanjin Prcic dallo Strasburgo, Adam Nagy sta salutando il club emiliano. Direzione Bristol City.

Adesso è ufficiale: Riccardo Saponara è un nuovo calciatore del Genoa. Attraverso i suoi canali social, il club di patron Preziosi ha reso nota l'acquisizione del trequartista classe '91 dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto.

Kevin Agudelo arrivato dall’Atletico Huila, ha firmato stamane il suo nuovo contratto, dopo aver superato ieri le visite mediche con il Genoa.

Il centrocampista Walace è sempre più vicino all'Udinese. Sul sito ufficiale dell'Hannover infatti si legge di come il club tedesco e quello friulano abbiano raggiunto l'accordo per l'arrivo del brasiliano in Italia, anche se l'ufficialità potrà arrivare solo dopo le visite mediche di rito.

Si conclude, per il momento almeno, l'avventura al Sassuolo di Giangiacomo Magnani. Il difensore classe 1995 passa al Brescia in prestito per un anno.

Jure Balkovec lascia l'Hellas Verona. Trattativa definita con l'Empoli, che acquista il terzino sinistro classe '94 con la formula del prestito con diritto di riscatto.

BOMBA NEYMAR PER IL REAL MADRID. BALOTELLI VERSO IL FLAMENGO. GRANA DAVID LUIZ AL CHELSEA: VUOLE L'ARSENAL. CHE PUNTA ANCHE UMTITI. TOTTENHAM VICINO A LO CELSO. NERES RINNOVA CON L'AJAX.

Bomba dalla Spagna, precisamente da Sport. Neymar potrebbe tornare a giocare nella Liga, ma non con la maglia del Barcellona: il Real Madrid, infatti, sta negoziando seriamente il trasferimento del giocatore brasiliano. Le operazioni stanno andando avanti e i prossimi giorni saranno fondamentali. L'offerta presentata al Paris Saint-Germain sarebbe clamorosa: 120 milioni più il cartellino di Luka Modric, valutato 60 milioni.

Mario Balotelli è sempre più vicino al Flamengo. Pronto un contratto da 30 mesi: 2 milioni di euro fino a dicembre, poi altri 4 fino a dicembre 2021. In totale, al lordo, è un'operazione da circa 25 milioni di euro.

L'Arsenal è a caccia di rinforzi in difesa dopo la partenza dell'oramai ex capitano Laurent Koscielny. Detto di Rugani della Juventus, primo nome sulla lista dei Gunners, secondo il The Sun il club londinese è sulle tracce anche di Samuel Umtiti.

In casa Chelsea scoppia la grana David Luiz. Il difensore brasiliano, secondo le informazioni riportate da Sky Sports UK, non si è allenato con il resto squadra perché vorrebbe andare all'Arsenal.

Tottenham e Betis Siviglia sono ad un passo dall'accordo per Giovani Lo Celso. Lo scrive l'edizione web del Mundo Deportivo che spiega come gli Spurs siano oramai vicinissimi all'argentino. Le parti, si legge, sono vicinissime ad un accordo sulla base di 60 milioni di euro.

Kevin Trapp torna all'Eintracht Francoforte, ma questa volta lo fa a titolo definitivo. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club tedesco ha reso nota l'acquisizione dell'estremo difensore classe '90 dal Paris Saint-Germain. Trapp ha firmato un contratto valido fino a giugno 2024.

Con un video pubblicato sui propri canali ufficiali, il Watford ha annunciato l'acquisto dell'attaccante Danny Welbeck. Il giocatore era svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Arsenal e ha firmato un triennale.

L'Everton ha annunciato tramite i suoi canali l'acquisto del terzino Djibril Sidibe, laterale difensivo francese di 27 anni che arriva nella sponda blu di Liverpool con la formula del prestito per un anno, e successivo diritto di riscatto.

Importante novità in arrivo direttamente dal profilo Twitter dell'Ajax. Il club olandese infatti ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 2023 dell'esterno David Neres.

Il Mallorca annuncia l'acquisto di Aleksandar Trajkovski. Il macedone, 27 anni, era svincolato dopo la mancata iscrizione del Palermo alla Serie B. Per l'attaccante contratto quadriennale.

Il Villarreal ha raggiunto un accordo con il Besiktas per il trasferimento di Victor Ruiz nella squadra turca. Il difensore, classe 1989 ed ex Napoli, aveva un altro anno di contratto con il club spagnolo.

Ismaila Sarr verso il Watford. L’attaccante del Rennes è ad un passo dal trasferimento in Inghilterra per 32 milioni.