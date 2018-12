Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

Secondo le indiscrezioni riportate da Don Balon, James Rodriguez avrebbe ormai rotto con l'allenatore del Bayern Monaco, Nico Kovac, e starebbe pensando di lasciare la Bundesliga già a gennaio. Il Real Madrid, società che detiene il cartellino del fantasista colombiano, non gli assicurerebbe però il posto. Così, l'agente Jorge Mendes potrebbe spingerlo subito alla Juventus.

Il motivo principale del rallentamento della trattativa che dovrebbe riportare Zlatan Ibrahimovic al Milan è la resistenza attiva dei Los Angeles Galaxy nel lasciar partire la propria stella. Ibra ha ancora un anno di contratto e la squadra americana starebbe spingendo addirittura per il rinnovo. Il Milan con il giocatore avrebbe già trovato un’intensa di massima ma il problema resta liberarlo dal contratto con i Galaxy. A questo proposito lo stesso Gennaro Gattuso in una recente conferenza aveva chiarito la questione Zlatan: “Non è Ibra che si è offerto al Milan, ma siamo noi che lo stiamo cercando, e lui ci sta pensando”. Dunque non è il Milan a tirarsi indietro da questa trattativa, e nemmeno l’arrivo di Gazidis può essere concepito come un freno all’operazione, ma dipende dai rapporti tra il giocatore svedese e la sua attuale società. Il club rossonero non ha abbandonato del tutto le speranze, e nei prossimi giorni quando conoscerà meglio i dettagli della sentenza Uefa, deciderà come agire con Ibra.

Secondo quanto riferito dal Daily Telegraph, a fine stagione Eden Hazard lascerà sicuramente il Chelsea. Sulle tracce del belga ci sarebbe in pole position il Real Madrid, in seconda fila il PSG, meta tuttavia poco gradita al giocatore. Come terzo incomodo sarebbe entrata in corsa anche la Juventus, che sta chiedendo informazioni valutando la situazione dell'ex Lille.

Hector Herrera resta in scadenza con il Porto. Hector Herrera resta uno dei gioielli del calcio internazionale in scadenza nell'estate che verrà. La sensazione condivisa pure dalla dirigenza dei lusitani è che non rinnoverà con la società portoghese: il messicano è al passo d'addio e il destino potrebbe essere in Italia. Il Real Madrid è sul giocatore ma attenzione alle due italiane: la Roma è da tempo in contatto con staff e intermediari. Offerte, contatti e contratti, ballano anche le mediazioni per la trattativa. Occhio però all'Inter, come raccolto da Tuttomercatoweb.com: Giuseppe Marotta vuole presentare ai tifosi nerazzurri un biglietto da visita importante tra presente e futuro e per questo per la prossima settimana avrebbe programmato un incontro per anticipare la Roma per la corsa a Herrera.

La Fiorentina ha alzato la guardia su Christian Fassnacht, centrocampista offensivo degli Young Boys, club svizzero che giocherà martedì in Champions League contro la Juventus. Sette gol in sedici presenze in questa stagione, Fassnacht è arrivato un anno fa dal Thun.

Stando alla Bild, Julian Weigl potrebbe lasciare il Borussia Dortmund in prestito per diciotto mesi: è uno dei nomi che sta seguendo il ds Monchi per rinforzare la Roma, ma non piace solo ai giallorossi. Il tedesco è finito ai margini della squadra giallonera e il fatto che possa partire in prestito lo rende particolarmente appetibile.

Stando alle ultime notizie diffuse dal Resto del Carlino, l’idea principale per aiutare la difesa sarebbe Kevin Bonifazi (22), di proprietà del Torino ma in forza alla SPAL, già cercato anche nell'estate scorsa prima dell'arrivo di Danilo. Forti anche le piste che portano a Jakub Jankto (23), Andrea Bertolacci (27), Stefano Sensi (23) e Luca Cigarini (32).

Possibile a giugno, non a gennaio. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'attaccante della Roma Diego Perotti la prossima estate potrebbe rientrare in Argentina e vestire nuovamente la casacca del Boca Juniors.

Il Napoli e i procuratori di Piotr Zielinski non hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto del centrocampista polacco. Come riporta 'Radio Marte', tra le parti non c'è comunione d'intenti sulla clausola rescissoria: il club partenopeo, consapevole delle potenzialità del centrocampista, vuole una clausola da 120 milioni, mentre gli agenti dell'ex Udinese sono disposti ad arrivare al massimo ad 80, ovvero 15mln in più di quella attuale.

Stando alle ultime indiscrezioni del Resto del Carlino, il Bologna lavora anche in uscita per poter dare a Inzaghi una rosa snella e che possa accogliere i giusti ritocchi in vista di gennaio: c'è un sondaggio della SPAL per Mattia Destro, che potrebbe entrare in uno scambio con Alberto Paloschi e uno del Lecce per Nehuen Paz.

Alex Sandro rinnoverà a ore il contratto con la Juventus fino al giugno del 2023. Un accordo da 5,5 milioni di euro più bonus che permetteranno al brasiliano di percepire tranquillamente fino ai 6 milioni. Una mossa, quella del club bianconero, che anticipa quelle dei top club europei, pronti in estate a puntare forte sull'esterno. Manchester United, PSG, Manchester City e Chelsea sono pronte a darsi battaglia, con Paratici che adesso avrà maggiore forza in sede di trattativa proprio grazie al prolungamento contrattuale. La Juve è pronta a trattare il suo addio in caso di proposte ufficiali, con Grimaldo e, soprattutto, Marcelo, tra i potenziali sostituti. A riportarlo è Il Corriere di Torino.

Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, l’idea da perseguire in casa Bologna sarebbe quella di un rinforzo per reparto da decidere con il tecnico, che dunque gode della fiducia a più riprese proclamata ai media. Torna in auge l'idea Gaston Ramirez, a segno da ex in Sampdoria-Bologna e che i tifosi felsinei conoscono benissimo.

Adesso è ufficiale: Cesare Prandelli è il nuovo allenatore del Genoa. Di seguito il comunicato.

Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della squadra all’ex ct della Nazionale italiana Cesare Prandelli. Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al nuovo mister, la Società dà il benvenuto al vice-allenatore Gabriele Pin, al preparatore atletico Valter Vio, al match-analyst Marco Fumagalli e all’osservatore Lorenzo Ciulli che formeranno lo staff, integrato dai professionisti già operativi in precedenza. La presentazione di Mr. Prandelli è fissata sabato 8 dicembre nella sala stampa del Centro Sportivo Signorini. L’inizio è previsto alle ore 11:30.

La Società rivolge un affettuoso saluto e sentiti ringraziamenti a mister Ivan Juric per la dedizione prestata in questa esperienza, estendendoli ai suoi diretti collaboratori nelle persone del collaboratore Stjepan Ostojic e del match analyst Matteo Paro.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Matri, attaccante del Sassuolo in scadenza nel giugno del 2019, potrebbe lasciare i neroverdi a gennaio. A 34 anni è normale che si ponga delle domande sul futuro, con la voglia, mai persa, di essere protagonista. Empoli e Udinese sono alla finestra, entrambi i club sono alla ricerca di un "chiodo anti-scivolo", resta però da capire cosa deciderà lo stesso giocatore.

La Lazio, scrive il 'Corriere dello Sport', continua a lavorare per l'inserimento a gennaio di un laterale destro. In questo momento, due le alternative più credibili: Davide Zappacosta (Chelsea) e Matteo Darmian (Manchester United), calciatori che vogliono rientrare in Italia.

In uscita ci sono quattro giocatori: Dusan Basta, Martin Caceres, Alessandro Rossi e Alessandro Murgia, con questi ultimi due che verranno ceduti solo in prestito.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Roma potrebbe essere interessata all'eclettico giocatore di proprietà del Feyenoord Tonny Vilhena. Può giocare sia a centrocampo che sulla fascia a sinistra e ha un contratto in scadenza con gli olandesi nel giugno del 2020. Non è però un'occasione di mercato, visto che la richiesta per il suo cartellino è di almeno 10 milioni di euro.