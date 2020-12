Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 dicembre

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

DOPPIO MESSAGGIO DI RAIOLA ALLA JUVE: "POGBA-UNITED, È FINITA. I BIANCONERI DOVEVANO PRENDERE IBRA". INTER: MILIK O GIROUD COME VICE-LUKAKU, ERIKSEN VIA A GENNAIO. GATTUSO-NAPOLI, PER IL RINNOVO SI ATTENDE SOLO L'ANNUNCIO. MILAN E ROMA SI SFIDANO PER RUDIGER, BOLOGNA E PARMA PER CUTRONE

Il sito di Tuttosport pubblica un'anteprima dell'intervista oggi in edicola a Mino Raiola. Il noto procuratore ha annunciato che l'avventura al Manchester United di Paul Pogba può considerarsi ai titoli di coda: "È finita", ha detto. E poi su Zlatan Ibrahimovic ha aggiunto: “La Juve avrebbe fatto bene a prendere Ibrahimovic in estate: sarebbe stata una gran coppia con Ronaldo".

Mauricio Pochettino in panchina e Paulo Dybala in attacco. In caso di esonero di mister Zinedine Zidane, il Real Madrid sembra avere già le idee chiare, chiarissime. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, infatti, il tecnico argentino avrebbe già chiesto informalmente alla dirigenza merengue l'acquisto del suo connazionale attualmente in forza alla Juventus e al centro di un vero e proprio caso, tra rendimento poco convincente sul campo e rinnovo che slitta ormai da mesi. Oltre alla Joya, nel mirino di Pochettino ci sarebbero anche i suoi due ex pupilli Harry Kane e Dele Alli, allenati ai tempi del Tottenham.

Come riporta Tuttosport, l'Inter a gennaio proverà a portare a Milano un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice-Lukaku. Tutto dipenderà dalla sfida di mercoledì con lo Shakhtar: se andrà avanti in Champions o retrocederà in Europa League, servirà un elemento di valore che possa far rifiatare il belga in alcune circostanze. Altrimenti, se dovesse arrivare l'eliminazione dall'Europa, la società potrebbe anche decidere di rimanere così, col giovane Pinamonti quarta punta. I nomi per rinforzare l'attacco sono sempre gli stessi: Arkadiusz Milik e Olivier Giroud.

Il destino di Christian Eriksen sembra essere ormai segnato. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, Conte vorrebbe rimpiazzare il danese col suo grande sogno Kantè ma l'operazione sembra davvero complicata. Più facile arrivare a Rodrigo De Paul, anche se l'Udinese non farà sconti: caratteristiche diverse, ma doti da mezzala di gamba e qualità che potrebbero fare comodo al tecnico nerazzurro. Quale sarà invece il futuro di Christian Eriksen? Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Bayern Monaco potrebbe tornare in corsa proponendo uno scambio con Tolisso, ma occhio alla sirene del PSG e dalla Premier League.

Rinnovo in arrivo per Rino Gattuso. Dopo le parole di De Laurentiis sul tema, la conferma del tecnico appare ormai una mera formalità che, secondo quanto scrive Repubblica, verrà espletata nella prossima settimana. "Gattuso ha ritrovato il sorriso e a metà mese firmerà il rinnovo del contratto con il Napoli. Ma prima vuole superare il turno in Europa League", si legge sul quotidiano.

Antonio Rudiger potrebbe lasciare il Chelsea a gennaio. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, dopo averlo bloccato durante la scorsa finestra di trasferimenti estiva, i Blues stanno pensando di cedere il giocatore nel prossimo mercato e sulle sue tracce ci sono sia il Milan che la Roma, pronte a cogliere l'occasione per riportare il tedesco in Serie A. Sul giocatore c'è anche l'interessamento del Barcellona.

Il Corriere dello Sport fa il punto su Patrick Cutrone, attaccante in forza alla Fiorentina e in prestito dal Wolverhampton. Nonostante nelle scorse ore, come anticipato da noi e confermato dal suo agente Giovanni Branchini, sia stato tolto l'obbligo di riscatto sul contratto, la sua avventura in viola è ormai davvero ai titoli di coda, e sulle sue tracce ci sarebbero Bologna e Parma.

In casa Sampdoria si pensa anche al mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il nome che circola per la prossima finestra di mercato è quello di Francesco Vicari, centrale classe '94 in forza alla SPAL. Resta vivo l’interessamento per Richard Sanchez, centrocampista paraguaiano in forza al Club América del Città del Messico.

UFFICIALE: JACKSON MARTINEZ SI RITIRA DAL CALCIO GIOCATO. HULK LASCIA LA CINA, DOMENECH VERSO LA PANCHINA DELLA NAZIONALE SERBA

Ha tentato di rimandare il momento più a lungo possibile , ma alla fine Jackson Martinez ha deciso di dire addio al calcio giocato. Lo ha fatto attraverso un lungo post su Instagram: "Voglio condividere la mia decisione di chiudere la mia carriera di calciatore professionista, una decisione difficile da prendere ma anche la più saggia. Dal mio infortunio alla caviglia nel 2015/2016, è iniziata una lotta in cui ho dato il massimo pur di tornare a giocare in condizioni accettabili in questo sport che amo tanto, e anche se sono tornato in campo dopo due anni, è stato molto difficile giocare come volevo. Grazie ai club, agli allenatori, ai compagni di squadra e alla Colombia, per tutto ciò che ho vissuto. Grazie alla mia famiglia, a tutti coloro che hanno seguito e supportato la mia carriera, ogni fan, giornalista, ecc. Grazie ai medici e ai fisioterapisti. Semplicemente grazie". Alla fine del post, il colombiano cita un passo della Bibbia, Romani 8:28: "Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno".

Hulk lascia la Cina. L'attaccante brasiliano ha annunciato su Instagram il suo addio allo Shanghai SIPG: "Oggi è un giorno importante, perché saluto lo Shanghai SIPG, la squadra che mi ha accolto con grande affetto. In questi più di 4 anni, sono molto grato ai tifosi che mi hanno accolto molto bene. Il mio ringraziamento va anche ai compagni, per aver condiviso tanti anni di lavoro e dedizione. Insieme abbiamo ottenuto innumerevoli successi, come la Super League e la Supercoppa, ma abbiamo avuto anche momenti difficili, in cui ci siamo fidati l'uno dell'altro, con molta unità e voglia di vincere. Lascio molti amici. Continuerò nel mio percorso, con un background professionale di cui sono molto orgoglioso! Un sentito ringraziamento alla famiglia Shanghai SIPG! ".

Incassato diversi mesi fa il rifiuto di Arsene Wenger, la Federcalcio serba guarda ancora in Francia per individuare il sostituto di Ljubiša Tumbaković, che sembra avere davvero i giorni contati. Fuori da Euro 2020 dopo la sconfitta nel playoff contro la Scozia, la Serbia deve ripartire quasi da zero e potrebbe farlo con un vecchio "nemico" del calcio italiano: Raymond Domenech, secondo Kurir, sarebbe stato contattato e avrebbe manifestato interesse, dopo aver rispedito al mittente le proposte di alcune federazioni asiatiche e africane.

Mauricio del Castillo Aguero, fratello dell'attaccante del Manchester City, ha dichiarato a Paso a Paso di aver scritto un messaggio al fratello, in cui gli ha chiesto di tornare all'Independiente, l'ex club del Kun con il quale del Castillo è tesserato: "Gli ho detto di tornare qui tra sei mesi. Sarebbe bello se potessi condividere con lui il campo, gli allenamenti'.

Dominik Szoboszlai, uno dei talenti più desiderati del calcio europeo, lascerà con ogni probabilità il Salisburgo nella prossima finestra di mercato. E, secondo le indiscrezioni riportate da The Athletic sul contratto del giocatore, presto si conoscerà la sua prossima squadra: la clausola da 25 milioni, infatti, deve essere pagata entro due settimane dalla sua attivazione. Il fantasista ungherese ha tempo fino al 15 dicembre per "avvisare" gli austriaci, mentre le offerte devono pervenire entro il 31. Il club austriaco si riserva il 20% sulla futura rivendita.