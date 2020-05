Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 maggio

Oltre alla gioia per la guarigione dal Covid-19 e per il prossimo rientro in campo, Paulo Dybala secondo la Gazzetta dello Sport ha un altro motivo per essere felice. La Juventus in questi mesi gli ha fatto capire di essere un pezzo importantissimo della rosa del presente e soprattutto del futuro, dopo le innumerevoli voci di mercato dell’estate scorsa. L’attuale contratto scade nel 2022 ma nei giorni scorsi Fabio Paratici ha fatto capire come l’accordo per il prolungamento sia sempre più vicino, per il quotidiano “in dirittura d’arrivo”.

La chiave del Barcellona per arrivare a Lautaro Martinez potrebbe essere Emerson Royal. Il terzino, preso dal Barça per 12 milioni e ceduto per 6 al Betis fino all'estate 2021, piace molto ai nerazzurri e secondo quanto riportato da Tuttosport i blaugrana potrebbero anticipare il suo ritorno per poi girarlo ai nerazzurri nella trattativa per l'argentino.

La Juventus continua a seguire con interesse Emerson Palmieri in vista della prossima stagione e Tuttosport di questa mattina parla del possibile scambio con il Chelsea, con Alex Sandro che volerebbe a Londra. Resta in corsa anche l'Inter, che proverà a sfidare i bianconeri per riportare l'oriundo in Italia.

Alessandro Florenzi è un nome che potrebbe tornare d’attualità nel mercato della Juventus. Di rientro dal prestito al Valencia, al termine della stagione, il classe 1991 della Roma potrebbe essere un’ipotesi per la fascia destra, con Mattia De Sciglio in uscita. Florenzi anche in passato è stato accostato al club bianconero, il suo agente, Alessandro Lucci (lo stesso di Bonucci e Perin) ne ha parlato qualche volta con la dirigenza juventina. Quei sondaggi, però, presto si potrebbero riproporre con qualcosa di più: perché la Juve, oltre a mercato funzionale alle richieste di Sarri, vorrebbe ancora di più italianizzare la rosa. E Florenzi pare una ghiotta opportunità.

L'edizione odierna di Tuttosport racconta il retroscena di quando l'Inter ha proposto alla Fiorentina l'acquisto di Gaetano Castrovilli. Sarebbe accaduto in occasione della partita di Coppa Italia tra le due squadre, a gennaio, ma quando Zhang ha chiesto a Commisso il giovane centrocampista italiano, la risposta secca è stata no. Anche per l'estate. Per questo la società nerazzurra al momento sta valutando altri profili per il centrocampo del prossimo anno.

Il futuro di Robin Gosens si incrocia con le strategie di mercato dell’Inter: come conferma FcInterNews, i nerazzurri sono uno dei club interessati al laterale tedesco che l’Atalanta valuta 30 milioni di euro, anche se la prima scelta di Antonio Conte per l’out mancino rimane sempre Marcos Alonso. In questo potrebbe aiutare proprio il tedesco, che piace ai Blues e al Leicester: in caso di arrivo del laterale dell'Atalanta, le Foxes libererebbero Chilwell per Frank Lampard e di conseguenza anche Alonso potrebbe muoversi in direzione Milano.

A prescindere da quello che sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione e l'identikit è quello di un under 25 che possa guidare il reparto avanzato. Secondo quanto riportato da Tuttosport i nomi in cima alla lista sono quelli di Luka Jovic e Memphis Depay.

Sembra già scritto il destino di Asmir Begovic, portiere bosniaco approdato in prestito al Milan dal Bournemouth lo scorso mercato di gennaio dopo la cessione di Pepe Reina. Begovic è in scadenza con il club inglese a fine stagione, ma stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ma è difficile immaginarlo ancora in rossonero per la stagione 2020/2021. Il suo futuro, scrive la rosea, sarà di nuovo in Premier League.

L’affare fra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione della Roma, spiega Il Tempo, ha imboccato una strada tutta in salita. Quelli in corso sono giorni di profonda riflessione per il magnate texano che aveva deciso di rallentare la corsa all’acquisto del club giallorosso all’inizio dell’emergenza Coronavirus. Il quotidiano fornisce alcuni retroscena riguardanti la situazione di stallo che si è creata: nelle scorse settimane, quando l’operazione era vicina alla fumata bianca, alcuni fondi d’investimento europei avevano deciso di affiancare lo stesso Friedkin nella trattativa. Soci di minoranza che, oggi, non sono più così certi di partecipare al deal, vista la situazione generale e quella particolare del club. L’idea di Pallotta e degli investitori collegati all’attuale società è quella di cedere il pacchetto per 640 milioni di euro, la valutazione attuale fatta in Texas non supera i 450 milioni. Una forbice di quasi 200 milioni su cui si dovrà lavorare parecchio. Goldman Sachs, intanto, sta sondando il terreno a caccia di nuovi potenziali investitori sul mercato italiano ed internazionale.

Il terremoto di sistema causato dal Coronavirus che ha sconvolto il mondo del pallone potrebbe incidere su alcune operazioni di mercato, di fatto concluse, dai club di Serie A e non solo. Ad esempio, stando a quanto riportato da Il Tempo la Roma rischierebbe di vedersi sfuggire dalle mani Oliver Jurgen, giovane talento 2003 ufficializzato lo scorso gennaio come nuovo acquisto proveniente dall’Hellas Verona. Il giocatore, infatti, non avrebbe ancora firmato tutta la documentazione e questo avrebbe permesso al Valencia di tentare l’inserimento in extremis.

Attraverso le frequenze di Kiss Kiss Napoli Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, difensore del Napoli, ha annunciato la decisione di non rinnovare il contratto col club partenopeo: "Abbiamo comunicato al Napoli, al presidente De Laurentiis, che non rinnoveremo il contratto. La volontà è quella di andare via. Gliel'abbiamo comunicato 15-20 giorni fa, ora è anche nell'interesse del Napoli cercare una soluzione per il giocatore, visto che poi andrà in scadenza. Poi in questo mercato strano possono esserci mille colpi di scena, quindi tutto potrebbe anche cambiare in corsa. Noi, però, la nostra volontà l'abbiamo comunicata a De Laurentiis".

Il Napoli lavora da tempo al rinnovo di contratto di Piotr Zielinski. De Laurentiis lo ritiene indispensabile - sottolinea La Gazzetta dello Sport - e infatti l’accordo economico è stato trovato: Zielinski guadagnerà 2 milioni a stagione, ovvero il doppio dello stipendio attuale. Il problema sta nella clausola che l’entourage del giocatore vorrebbe non superiore ai 50 milioni di euro, mentre il club la vuole di 80. L’impressione è che l’accordo arriverà, a prescindere.

Dopo anni difficili, tra infortuni e panchine, Faouzi Ghoulam potrebbe lasciare Napoli a fine stagione. Tante le idee per sostituirlo degnamente. Giuntoli, oltre al greco Tsimikas, sta seguendo Michal Karbownik, 19 anni, esterno mancino del Legia Varsavia. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e il suo cartellino dovrebbe costare meno di 5 milioni di euro. Sono idee che potrebbero diventare altro non appena sarà possibile tornare alla vita di sempre. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Dopo Cassata un altro giocatore potrebbe passare dal Sassuolo al Genoa. Si tratta di Riccardo Marchizza, centrale difensivo di proprietà dei neroverdi ma attualmente in prestito allo Spezia in Serie B. Secondo quanto riportato da Tuttosport il giovane 22enne è entrato nelle mire del Grifone per la prossima stagione

L’addio di Davide Vagnati alla poltrona di ds della SPAL ha aperto la caccia del club estense ad un nuovo dirigente. Molti sono i nomi emersi: dall’ex Frosinone Giannitti, passando per Romairone e arrivando a Bonato della Cremonese. Secondo quanto riportato da TuttoPisa.com, però, nel novero dei profili vagliati dalla società del presidente Mattioli ci sarebbe anche Roberto Gemmi, attuale uomo mercato dei nerazzurri.



Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio, ha firmato col Bayern Monaco un contratto fino al giugno del 2021 per ricoprire il ruolo di assistente personale del tecnico Hansi Flick. A partire dal 1° luglio l'ex bomber tedesco inizierà il nuovo ruolo al fianco dell'allenatore dei bavaresi.

David Alaba è pronto per una nuova avventura. Il polivalente difensore austriaco, da anni tra i migliori interpreti a livello internazionale, è pronto per salutare il Bayern Monaco in estate. Secondo le ultime che rimbalzano dalla Germania, Inter e Juventus avrebbero preso informazioni ma il gradimento del giocatore, ricambiato dal club e da Zinedine Zidane, sarebbe per la Liga e per il Real Madrid. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com sarebbe aperta una trattativa per il passaggio di Alaba alle Merengues ma questo presupporrebbe un addio di Marcelo. Sul brasiliano non mancano da tempo i rumors. Lui stesso, negli scorsi giorni, ha parlato di "fantasie", ma Cristiano Ronaldo lo accoglierebbe a braccia aperte in casa Juventus. Il maxi ingaggio del brasiliano sarà certo un tema da affrontare per Paratici, in un mercato dove gli scambi saranno all'ordine del giorno più che gli investimenti faraonici. Servirà un lavoro di fino per spalmare i quasi 12 milioni annui ora versati da Florentino Perez nelle casse di Marcelo. Però l'idea c'è e presupporrebbe, nel caso, anche un addio di Alex Sandro. Per quale destinazione? Il brasiliano è da tempo in uscita ed è stato proposto come contropartita al Paris Saint-Germain per arrivare a Mauro Icardi. Lui come Miralem Pjanic, entrambi anche sul tavolo del Chelsea per cercare l'assalto a Jorginho, anche perché Alex Sandro sarebbe un possibile sostituto di Emerson Palmieri. Che piace sì alla Juventus ma anche all'Inter e ad Antonio Conte. Un domino che parte dalla Baviera. Uno scenario, per adesso. Ma la proposta che il Real Madrid prepara per Alaba è segno che qualcosa sull'esterno mancino, a livello internazionale, sta per scattare. Un domino che si ripropone ogni sessione e che stavolta potrebbe andare davvero a segno.

Arturo Vidal è uno dei nomi che circolano tra le potenziali cessioni del Barcellona in vista delle prossime settimane. Il giocatore cileno è stato collegato spesso anche all'Inter, con Conte che lo riaccoglierebbe volentieri per completare il reparto in mediana. I catalani però non hanno ricevuto nessuna offerta per lui e nemmeno interessamenti concreti tanto da far pensare a una cessione nel corso della riapertura del mercato. Setien potrebbe essere costretto a tenere il giocatore in rosa almeno fino al termine del contratto ovvero l'estate del 2021. A riportarlo è Mundo Deportivo.

Il direttore generale del Siviglia, Monchi, ha parlato della trattativa Rakitic a muchodeporte.com: "A oggi, tra Rakitic e il Siviglia non c'è assolutamente nulla. Ha un passato sevillista e ha molti amici qui. Però non c'è nient'altro". Negli ultimi mesi il nome del croato è stato accostato sempre con più insistenza al Siviglia. In scadenza di contratto nel 2021 col Barcellona, il club non sembra puntare più sul centrocampista che, nonostante le richieste da parte anche di club italiani, vorrebbe chiudere la sua carriera al Siviglia, dove ha giocato per tre anni e vinto l'Europa League da capitano nel 2014.