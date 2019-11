Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

NAPOLI, LA SITUAZIONE RESTA CALDISSIMA: DE LAURENTIIS PENSA A SPALLETTI. A GENNAIO PUO' PARTIRE L'EPURAZIONE: VIA CALLEJON E MERTENS. INTER, CONTE INSISTE PER AVERE RINFORZI: IDEE MATIC E KULUSEVSKI, TORNA DI MODA DE PAUL. ROMA, KOLAROV A VITA: PRONTO ANCHE UN RUOLO DA DIRIGENTE. MILAN, SFIDA AL PSG PER ANDRADA DEL BOCA JUNIORS. CLAMOROSO DAGLI USA: A GENNAIO ARRIVA IBRAHIMOVIC. CAGLIARI, JOAO PEDRO RINNOVA FINO AL 2023

Luciano Spalletti per il Napoli. È questa l'idea di Aurelio De Laurentiis, secondo Tuttosport, dopo l'ammutinamento dei giocatori, nel confusionario post-Salisburgo che ha complicato anche i rapporti tra il patron azzurro e Carlo Ancelotti. L'ex tecnico dell'Inter è ancora sotto contratto coi nerazzurri, che si libererebbero ben volentieri del suo ingaggio.

Esonerare Ancelotti costa troppo. È questo il problema di ADL: secondo il quotidiano, il presidente del Napoli considera il tecnico il primo responsabile dell'insubordinazione. Ieri una telefonata calda tra i due, poi le valutazioni dell'imprenditore. Che avrebbe anche considerato di licenziare Ancelotti, ma gli costerebbe troppo: per ora si va avanti così, in una situazione caldissima, che spinge anche lo stesso allenatore a valutare il da farsi.

In casa Napoli tiene ancora banco l'ammutinamento post Salisburgo. Secondo quanto riferito da Il Mattino, la vicenda avrà i suoi risvolti in sede di mercato. In particolare, a gennaio potrebbero già partire quelli che sono considerati dal club i principali fomentatori della rivolta dello spogliatoio. Su tutti, indiziati speciali José Callejon e Dries Mertens, già in (complicate) trattative per il rinnovo del contratto. Poi ci sarà agosto, e l'epurazione potrà diventare più ampia.

Repubblica fa il punto sul mercato dell'Inter, con Antonio Conte che non è contento della rosa a disposizione e spinge per avere rinforzi di spessore già a gennaio: il tecnico non ritiene Vecino e Gagliardini all'altezza e Nicolò Barella - in cui si rivede - è un guerriero che manca di esperienza e malizia. Si valutano Nemanja Matic dello United e Dejan Kulusevski come pochi per l'immediato, e per l'estate si progetta il colpo Gaetano Castrovilli della Fiorentina: i viola appressano da tempo Politano.

Le parole di Conte dopo la sconfitta di Dortmund hanno acceso i riflettori sul mercato invernale che attende l'Inter. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport saranno centrocampo e attacco i due reparti sui quali la dirigenza nerazzurra cercherà di operare in modo più intenso.

Sul centrocampo, dopo che in estate è stato il nome di Arturo Vidal ad avere l'etichetta di obiettivo numero uno, adesso le attenzioni si sono spostate su Rodrigo De Paul dell'Udinese. L'argentino è stimato sia da Conte che dal vicepresidente Javier Zanetti, ma l'operazione non sarà semplice visto che in estate il patron Pozzo ha rifiutato offerte superiori ai 30 milioni di euro. Possibile una proposta in prestito con obbligo di riscatto.

Sembra destinato a continuare senza intoppi il cammino di Aleksander Kolarov con la Roma. Come riporta il Corriere dello Sport il terzino ha espresso la volontà di chiudere la carriera a Roma. Il giocatore serbo ha la stima della società e attorno a Natale si inizierà a parlare del suo rinnovo, con una possibilità di entrare nell'organigramma societario una volta appese le scarpette al chiodo.

Sirene di mercato dall'Argentina per il Milan. Secondo quanto riportato dal portale tntsports.com il club rossonero avrebbe mostrato interesse nei confronti di Esteban Andrada, portiere classe 1991 del Boca Juniors. Il giocatore non sarebbe nel mirino però solo dei rossoneri, ma anche del PSG.

Il commissioner della MLS Don Garber in un’intervista a ESPN ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic, ora al Los Angeles Galaxy, svelando inavvertitamente il futuro dello svedese: “Zlatan è un personaggio interessante, mi tiene molto impegnato e hai bisogno di questi giocatori come successe con Beckham anni fa. E' un ragazzo di 38 anni, che ora è stato ingaggiato dal Milan. Ha fatto quasi un record con i gol che ha fatto negli ultimi due anni, è entusiasmante sia dentro che fuori dal campo. Mi piacerebbe rivederlo in MLS, ma dipende dai Los Angeles Galaxy. Sono stato felice di averlo qui e mi sono goduto gli 'Zlatan moments', specie quando parla di se stesso in terza persona".

Joao Pedro rinnova fino al giugno 2023 con il Cagliari, che ne ha dato annuncio ufficiale sul proprio account Twitter in un modo decisamente particolare. Premiate dunque le grandi prestazioni del brasiliano, uno dei grandi protagonisti di questo inizio di stagione eccezionale della formazione isolana.

BARCELLONA, DESTINO SEGNATO PER VALVERDE: KOEMAN È IL PRESCELTO. SALISBURGO, TUTTI VOGLIONO HAALANDA MA LA CASA MADRE CHIAMA: LIPSIA NEL DESTINO. BAYERN MONACO, CHIAMATA DI WENGER A RUMMENIGGE: NO DEI TEDESCHI. MANCHESTER UNITED, ASSALTO A ERIKSEN NELLA FINESTRA INVERNALE DI MERCATO

Ernesto Valverde non dovrebbe restare a lungo sulla panchina del Barcellona. Criticato per il gioco espresso dalla sua squadra, l'ex tecnico dell'Athletic Club sarà sostituito molto probabilmente in estate: secondo le informazioni riportate da Marca, il favorito alla sua successione è l'attuale CT olandese, Ronald Koeman, che potrebbe decidere di lasciare la Nazionale dopo l'Europeo.

Dopo le parole del padre, che ha prospettato un futuro in Premier League per il baby fenomeno del Salisburgo, Erling Braut Haaland, le big inglesi - e non solo - cominciano a muoversi per assicurarsi il talento norvegese. Manchester United, Liverpool, Arsenal, ma anche Real, Barcellona e Juventus sono sulle tracce dell'attaccante, la cui valutazione è schizzata a 85 milioni di euro. Tuttavia, secondo quanto appreso da Sky Sports, potrebbe restare in orbita Red Bull, cambiando solo casacca e campionato: il suo futuro, infatti, potrebbe essere al Lipsia, dove Julian Nagelsmann lo attende a braccia aperte.

Nonostante le smentite del diretto interessato, dalla Germania insistono nel ritenere che ci sia stato ieri un incontro tra la dirigenza del Bayern - capeggiata da Karl-Heinz Rummenigge - e Arsene Wenger. E il club tedesco avrebbe deciso di non affidare la panchina al tecnico alsaziano, nonostante quest'ultimo abbia dato la propria disponibilità. Lo ha fatto sapere lo stesso Bayern alla Bild: l'ex manager dell'Arsenal avrebbe chiamato la leggenda dei tedeschi, dicendosi interessato al posto rimasto libero dopo l'esonero di Niko Kovac. Da Monaco, però, sarebbe arrivato il classico no, grazie, nonostante - si li legge - Wenger sia molto apprezzato per la sua carriera e i lavoro svolto con i Gunners.

Il Manchester United è pronto allo scippo di uno dei gioielli presenti nella rosa di una sua rivale: come riporta il Daily Express, infatti , i Red Devils potrebbero tentare a gennaio l'assalto per Christian Eriksen, fantasista del Tottenham il cui contratto è in scadenza a giugno.