Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, CREDIBILE LO SCAMBIO POGBA-DYBALA PER LO UNITED. INTER, ERIKSEN NEL MIRINO DEL WEST HAM. FIORENTINA, PIATEK OBIETTIVO NUMERO UNO. CUTRONE PUO' PARTIRE. ROMA, RUDIGER IPOTESI CONCRETA

JUVENTUS

Paul Pogba alla Juventus, Paulo Dybala al Manchester United. Trovano conferma anche in Inghilterra le indiscrezioni raccontatevi nelle ultime ore da TMW sul progetto di scambio (ancora alle sue prime fasi) tra Juventus e Manchester United, già in vista del mercato di gennaio o al più tardi per l'estate. Anche secondo The Athletic, infatti, i Red Devils potrebbero convincersi a liberare il centrocampista francese in direzione Torino in cambio del loro grande obiettivo per l'attacco, ormai da mesi: la Joya. Una pista intricata quanto suggestiva, destinata sicuramente a far parlare a lungo di sé nel corso dei prossimi mesi. Anzi, delle prossime settimane.

Eduardo Camavinga torna protagonista sui tabloid inglesi e non solo. Come riporta The Sun, infatti, il giovane gioiello francese avrebbe già chiesto la cessione al Rennes in vista della prossima estate. Su di lui è forte da tempo il pressing di Manchester United e Real Madrid, così come l'attenzione della Juventus: tre big intenzionate ad affidargli le chiavi della loro mediana, presente ma soprattutto futura.

INTER

Il West Ham vuole riportare in Premier League Christian Eriksen. Come scrive il portale Eurosport, gli Hammers starebbero infatti valutando il possibile acquisto del fantasista dell'Inter durante il mercato di gennaio. Il danese, quasi mai utilizzato da mister Conte, ha già aperto all'addio così come la stessa società nerazzurra, determinati il primo a riconquistare il protagonismo dei vecchi tempi e la seconda a realizzare una plusvalenza (o quantomeno a far rivalutare il giocatore).

Secondo il quotidiano lusitano A Bola, Nuno Mendes è definitivamente diventato uno dei nomi più caldi per il mercato dello Sporting Lisbona. Le squadre italiane in prima fila sono sempre le stesse: Juventus, Milan e Inter. Tuttavia, sempre secondo il media lusitano, l'intenzione della dirigenza dei Leoes è alzare presto l'attuale clausola rescissoria, al momento fissata in 45 milioni di euro.

MILAN

Il Milan non molla la presa per Dominik Szoboszlai e per questo continua a tenere vivi i contatti con il suo entourage: il centrocampista ungherese del Salisburgo piace a diversi club, ma, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sembrerebbe preferire la destinazione rossonera.

Il primo obiettivo del Milan per la difesa è Mohamed Simakan, giocatore dello Strasburgo che i rossoneri hanno provato a prendere già in estate. Nelle ultime settimane, secondo La Gazzetta dello Sport, le parti si sarebbero avvicinate, anche perchè in via Aldo Rossi la candidatura del francese, che può giocare sia da centrale che da terzino destro, è quella che trova più consensi.

ROMA

Juventus, Milan e Barcellona. Sarebbero queste tre, almeno a detta di ESPN, le squadre più interessate ad Antonio Rudiger in vista del mercato invernale. Il difensore ex Roma è in uscita dal Chelsea, alla ricerca del ruolo da protagonista dei vecchi tempi, tanto che in lizza sembrano esserci anche gli stessi giallorossi. Un rinforzo d'esperienza e di caratura internazionale, il tedesco Rudiger a gennaio può salutare i Blues dopo tre anni.

FIORENTINA

A gennaio l'attacco della Fiorentina subirà molto probabilmente una modifica, con Cutrone sempre più ai margini del progetto. Come scrive La Nazione, la posizione di Piatek rimane da monitorare con grande attenzione perché, pur volendosi garantire in ogni caso un riscatto di 18 milioni, l'Hertha Berlino sembra davvero pronto ad abbassare le pretese dopo quelle decisamente alte dell'estate. E il giocatore, da parte sua, vuol tornare in Italia.

Come scrive La Nazione, lo stop all'obbligatorietà de riscatto di Patrick Cutrone nei confronti del Wolverhampton sembra un segnale forte e chiaro sul futuro del giocatore. Il quale dovrà valutare una serie di proposte che gli permetteranno di continuare a giocare in Italia fino a giugno o, in caso di maxi prestito, per un anno e mezzo. Il Bologna - si legge - è in vantaggio sulla concorrenza di Parma e Sampdoria.

HULK VERSO IL RITORNO IN EUROPA: PORTOGALLO O INGHILTERRA. PSG, KEAN VERSO LA CONFERMA. UNITED, TRIPPIER OBIETTIVO PER LA DIFESA

Dove andrà a giocare Hulk? Dopo aver salutato lo Shanghai SIPG e la Cina, il 34enne attaccante brasiliano riflette sul futuro e prepara il suo grande ritorno in Europa. Oltre al Porto, il club del suo cuore e del suo passato più glorioso, The Sun oggi invita a prestazione attenzione anche alla pista inglese: Givanildo Vieira de Souza in queste ore avrebbe ricevuto, a detta del tabloid, un'interessante proposta dalla Premier League.

Sette gol e un assist in 12 presenze: così Moise Kean ha conquistato, in appena pochi mesi, il Paris Saint-Germain. Il giovane attaccante ex Juventus, come riporta oggi la BBC, potrebbe prolungare la sua avventura ai piedi della Tour Eiffel oltre il prestito di questa stagione. Il ds Leonardo ha non a caso già iniziato a parlare con l'Everton e con l'entourage del classe 2000 del suo riscatto e dallo stesso Kean, intanto, sarebbe filtrata un'apertura importante circa la sua eventuale permanenza al fianco di Neymar, Mbappé e Icardi in Ligue 1.

Potrebbe tornare in Inghilterra in una delle prossime finestre di mercato Kieran Trippier, terzino dell’Atletico Madrid. Il giocatore, stando a quanto riportato da SkySport Uk è finito nel mirino del Manchester United. L’idea dei Red Devils sarebbe infatti quella di mettere un rivale nel ruolo di terzino destro per Aaron Wan-Bissaka.