Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

La Roma ha rifiutato le avance della Juventus per Nicolò Zaniolo, il più valutato dell’intera rosa giallorossa. I bianconeri hanno fatto un sondaggio, ma l’intenzione è quella di non accettare contropartite. Quindi c’è solo una cifra per cui vendere: 60 milioni di euro, senza altre operazioni allargate. Al momento quindi sembra che il destino del fantasista sia - almeno per il momento - ancora in giallorosso. A riportarlo è Tuttosport.

La Juventus sta valutando la cessione di Adrien Rabiot, finora deludente nella sua esperienza in bianconero. Sul francese c’è l’Everton di Carlo Ancelotti, che lo ha già avuto alle proprie dipendenze al Paris Saint Germain. La valutazione è di circa 30 milioni di euro, ma bisognerà convincere anche il centrocampista e la sua agente, la madre Veronique, spiega Tuttosport.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, prima di trattare Miralem Pjanic con la Juventus, il Barcellona aveva messo gli occhi su un altro centrocampista bianconero, ovvero Rodrigo Bentancur. Paratici però ha alzato il muro, ritrattando anche il 50% della futura rivendita che sarebbe finito nelle casse del Boca Juniors. Per toglierla la Vecchia Signora sta versando 2 milioni a stagione al club argentino. Giù le mani dal "regista" del futuro, Sarri non perdonerebbe a nessuno la sua cessione.

Juventus e Roma stanno lavorando a uno scambio, come spiega Tuttosport. In giallorosso potrebbe andare Romero, difensore argentino che in queste stagioni ha vestito la maglia del Genoa, mentre il percorso inverso lo farebbe il turco, andando a rinforzare la batteria degli attaccanti bianconeri. Non c'è accordo sulle valutazioni che gravitano comunque intorno ai 30 milioni di euro.

La Juventus non molla Gaetano Castrovilli. Secondo quanto riportato da Sky Sport la società bianconera ritiene il centrocampista della Fiorentina l'ideale per rinforzare la mediana, ma le possibilità di convincere il club viola a cederlo sono molto basse.

Marash Kumbulla è al centro del mercato e secondo quanto riportato da Sky Sport l'Inter è la società che in questo momento è avanti rispetto alle altre. Il prezzo fatto dall'Hellas Verona è di 35 milioni di euro ma i nerazzurri vogliono inserire qualche giocatore nella trattativa. La cosa che potrebbe essere fondamentale e decisiva per la conclusione dell'operazione è il fatto che i nerazzurri potrebbero lasciare il difensore per un altro anno in gialloblù.

L'Atalanta punta Sebastiano Esposito. Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarebbero stati anche i primi contratti tra le parti e visti anche i problemi sul rinnovo tra il club di Suning e il giocatore, quella relativa alla Dea potrebbe essere una soluzione. Resta da capire l'eventuale formula. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it il giovane attaccante ha in questi giorni cambiato agente, con la scuderia di Pastorello che sembra essere la più quotata per prenderlo in gestione.

Tornano a farsi sentire forti le voci su una possibile cessione dell'AC Milan. E la strada del possibile futuro sarebbe sempre quella, che i protagonisti ufficiali hanno a più riprese ufficialmente e ufficiosamente smentito, di Bernard Arnault. Uno degli uomini più ricchi del mondo, imprenditore francese che fa capo a LVMH, l'impero del lusso, secondo Bloomberg, la prima azienda in Europa e la terza a livello mondiale nel 2019 con un patrimonio stimato di 113 miliardi di dollari. Staremmo entrando infatti in un periodo molto caldo per il futuro societario del Milan, ora nelle mani del fondo statunitense Elliott: le indiscrezioni racconterebbero di una possibile cessione delle quote di maggioranza della società sulla base di 500 milioni di euro più ulteriori 350 milioni da versare in base a determinate condizioni.

Il contratto di Gianluigi Donnarumma con il Milan scadrà tra un anno e il problema rinnovo potrebbe diventare molto ingombrante per il club rossonero. Il Paris Saint Germain è ancora sulle sue tracce ma se dipendesse solo dal suo cuore il portiere rimarrebbe al Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'estremo difensore resterà però solo a condizioni chiare: non solo economiche ma soprattutto sotto l'aspetto tecnico e di obiettivi.

Il Milan fa i conti con i propri difensori centrali. Perché se Romagnoli - almeno per ora - appare intoccabile nelle gerarchie, con Duarte fermo ai box c'è una sfida interna fra Simon Kjaer e Mateo Musacchio. Per il danese c'è una possibilità di riscatto per una cifra molto bassa - un milione e mezzo, riporta Tuttosport - e ha trovato continuità, mentre l'argentino ha perso colpi e posizioni: in caso non ritrovasse una maglia da titolare Musacchio chiederà la cessione a fine stagione.

Sembrava passato di moda e inveve l'interesse del PSG per Lucas Paquetà è vivo e vegeto. A riportarlo è Le10sport che sottolinea come il dirigente dei parigini Leonardo, stia seguendo con interesse sia le vicende del brasiliano sia quelle di Ismael Bennacer, nuovo e recente obiettivo anche di altri top club come il Manchester City. La clausola che si attiverà dal 2021, però, fa dormire sonni tranquilli al Milan che considera l'ex giocatore dell'Empoli incedibile.

Sergej Milinkovic-Savic sarà pronto per la sfida contro l'Atalanta e questa è una grande notizia per Simone Inzaghi. Dal campo al mercato il passo però è breve e il serbo è come sempre uno dei nomi più seguiti in giro per il mondo. Il PSG è pronto a muovere passi concreti per aggiungerlo alla rosa della prossima stagione e Lotito è pronto a dargli il via libera. Un via libera condizionato dal prezzo però, visto che il presidente biancoceleste non lascerà partire il sergente per meno di 100 milioni di euro. A riportarlo è Il Messaggero.

Il Napoli è a caccia di rinforzi per la prossima stagione. In attesa di ritornare in campo per la Coppa Italia e poi in campionato, la squadra di Gennaro Gattuso dà uno sguardo anche al futuro. Secondo quanto riporta Radio Valencia, il club partenopeo avrebbe già parlato con il Valencia per Ferran Torres, attaccante in scadenza di contratto a giugno 2021. Sul giocatore però ci sarebbero anche le attenzioni del Bayer Leverkusen.

Nella giornata di ieri è scaduto il termine per esercitare la clausola rescissoria da parte del Napoli nei confronti di Rino Gattuso, con l'esito scontato della permanenza dell'allenatore. Nei prossimi giorni il tecnico azzurro incontrerà De Laurentiis con il quale parlerà del futuro, visto che da parte di entrambi c'è la volontà di prolungare il contratto dall'attuale scadenza del 2021 fino almeno al 2022, se non addirittura fino al 2023. Un rapporto dunque destinato a durare visto i risultati e anche il feeling tra Ringhio e l'ambiente partenopeo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Il Manchester United fa sul serio per Federico Chiesa. Come riporta il Daily Star, infatti, i Red Devils sarebbero decisi a puntare sul talentoso esterno offensivo di proprietà della Fiorentina in vista della prossima stagione. Il classe '97, lo ricordiamo, piace molto anche a Inter e Juventus in Italia.

Un brevissimo incontro che ha portato alla fumata bianca per la permanenza di Dalbert alla Fiorentina fino alla fine della stagione che riprenderà la prossima settimana. Il ds viola Pradè ha incontrato Federico Pastorello proprio con l'obiettivo di accordarsi fino alla fine di agosto e tutto è filato liscio. Del futuro dell'esterno sinistro di proprietà dell'Inter si parlerà più avanti, quando termineranno le gare ufficiali e quando con i nerazzurri le parti si siederanno a un tavolo anch per parlare di Biraghi. A riportarlo è Firenzeviola.it.

Non ci sarà nessun clamoroso colpo di scena a livello societario per la Sampdoria. Il presidente Massimo Ferrero ieri ha escluso nuove proposte per la maggioranza del club: “Non c’è niente di vero - riporta Tuttosport - smentisco categoricamente questa ipotesi”, la risposta alle voci che vorrebbero una cordata formata da imprenditori genovesi.

Si muove il mercato dell’Udinese, che sta chiudendo per l’esterno difensivo Nahuel Molina: secondo la redazione di Sky, i bianconeri hanno in tasca l'accordo col giocatore, che arriverà in Italia a parametro zero dal Boca Juniors. Il classe 1997, quest’anno ha disputato 22 presenze complessive con la maglia del Rosario Central. A fargli posto potrebbe essere Jens Stryger Larsen, appetito dal Bologna.

LIVERPOOL, PROROGA FINO A FINE STAGIONE PER LALLANA POI SARA' ADDIO. MANCHESTER CITY, JUANMA LILLO ENTRA NELLO STAFF DI GUARDIOLA. CHELSEA, PRONTI 75 MILIONI PER HAVERTZ. MANCHESTER UNITED, IDEA JAMES RODRIGUEZ. ARSENAL, SPUNTA UNA NUOVA PRETENDENTE PER DAVID LUIZ. BAYERN MONACO, L'OBIETTIVO E' SEMPRE SANE'. REAL MADRID, SERGIO RAMOS PRONTO A RINNOVARE. REAL SOCIEDAD, RINNOVA GOROSABEL. LIONE E MARSIGLIA SU MARCOS PAULO.

Adam Lallana ha concordato un'estensione a breve termine del suo contratto in scadenza col Liverpool che gli consentirà di completare il resto della stagione 2019-20 con il club del Merseyside. Il centrocampista rimarrà con i Reds fino alla fine di luglio per terminare l'attuale stagione come membro della squadra di Jürgen Klopp. Lallana porterà a termine l'avventura di sei anni ad Anfield al termine della stagione alla scadenza del contratto.

L'addio di Mikel Arteta, diventato allenatore dell'Arsenal lo scorso 20 dicembre, aveva lasciato un vuoto nello staff tecnico del Manchester City. Dopo alcuni giorni di voci insistenti, è arrivata l'ufficialità: Juan Manuel Lillo entrerà a far parte dei collaboratori di Guardiola, diventando assistant coach, cioè allenatore in seconda.

Il Chelsea è intenzionato a rinforzare il proprio pacchetto offensivo. Come riporta il Daily Mail, i Blues avrebbero posizionato il mirino sul Kai Havertz. L’attaccante del Bayer Leverkusen ha realizzato 15 gol in 38 presenze con la maglia dei rossoneri tedeschi attirando verso di sé le attenzioni del club inglese pronto all’offerta da 75 milioni di sterline per il giocatore.

Il Manchester United è a caccia di profili per rinforzare il proprio centrocampo. Con la possibile partenza di Paul Pogba, Solskjaer avrebbe chiesto un rinforzo di grande qualità per la zona nevralgica del campo. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il profilo individuato potrebbe essere James Rodriguez. Gli uomini mercato potrebbero proporre al Real Madrid una formula vantaggiosa non avendo grandi risorse economiche da investire facendo magari leva sul contratto del colombiano che scadrà nel 2021.

Spunta una nuova pretendente nella corsa a David Luiz, difensore brasiliano in scadenza di contratto con l'Arsenal dopo appena una stagione. Come riporta Zurnal, anche lo Zenit starebbe infatti seguendo il classe '87 per sostituire il partente Branislav Ivanovic a fine campionato (a sua volta in scadenza di contratto). David Luiz piace molto però anche al Benfica e non è ancora da escludere neanche un rinnovo coi Gunners.

Il Bayern Monaco non molla Leroy Sané. Il club tedesco è intenzionato a portare in biancorosso il forte attaccante del Manchester City per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, i bavaresi avrebbero offerto 40 milioni di euro per il calciatore ma la richiesta dei citizens è ferma e non si sposta dai 70 milioni di euro, poco più di 60 milioni di sterline.

Il Real Madrid è pronto a prolungare quella che sembra una neverending story, ovvero quella tra Sergio Ramos e il club Blanco. La società, spiega AS, metterà sul tavolo dell'offerta un anno in più: 2022 come nuova scadenza, l'anno del Mondiale. L'idea di Ramos è quella di battere il record di Raul con 741 partite ma il difensore è ben distante, ancora, a 640. E allora? In testa del giocatore non si ci sarebbe il ritiro, anche dopo il Mundial qatariota. Nel futuro dell'ex giocatore del Siviglia, semmai, potrebbe esserci la MLS. Potrebbe infatti raggiungere a Miami il suo amico, ed ex compagno, David Beckham, ora presidente della squadra statunitense. A Ramos piacerebbe molto una stagione in Florida, come simbolo del soccer. Ma è un discorso del futuro, per ora in testa ha solo altri trofei col Madrid. E un rinnovo che sembra dietro l'angolo.

Andoni Gorosabel ha rinnovato con la Real Sociedad. Il laterale destro, classe 1996, ha firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno 2024 coi biancazzurri.

Marcos Paulo continua a far parlare di sé. Il giovane attaccante della Fluminense, classe 2001, è finito nel mirino di due big del calcio francese: secondo Globoesporte, infatti, il giocatore piace a Lione e Marsiglia, ma su di lui ci sarebbero da tempo anche Barcellona, Juventus e Roma.