Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 maggio

REBUS PANCHINE, DALLA JUVE AL MILAN: TUTTI I NOMI E GLI SCENARI. INTER, GIA DEPOSITATO IL CONTRATTO DI GODIN. DZEKO PRIMA SCELTA PER L'ATTACCO. BARCELLONA, TEN HAG O KOEMAN AL POSTO DI VALVERDE. SUGGESTIONE XAVI. ANCELOTTI VUOLE TRATTENERE ALLAN E PUNTA ILICIC. LAZIO, IDEA NANDEZ. MILAN, ZAPATA E ABATE NON RINNOVERANNO. CHIESA OBIETTIVO PRIMARIO PER LA JUVE, POI CENTROCAMPO FRANCESE. CARLI: "DUE DI A SU BARELLA". DE ROSSI-ROMA, RINNOVO ANCORA LONTANO. MIHAJLOVIC VUOLE LJAJIC A BOLOGNA

Massimiliano Allegri saluta la Juventus? Tramite i taccuini di Tuttosport, Fabio Paratici ha gettato acqua sul fuoco: "Eravamo tutti in posti diversi. Da 15 giorni non c’è stata occasione perché Allegri incontrasse il presidente. Come hanno fatto a litigare o discutere?". L'impressione è che il rebus sia molto complicato da risolvere, ma l'addio del tecnico livornese è quasi certo. Il nome di Antonio Conte è sempre il più forte, ma non sarebbe il solo al vaglio della dirigenza bianconera: il sogno è Pep Guardiola, è viva l'idea Didier Deschamps, più distanti, Sinisa Mihajlovic, Maurizio Sarri e Simone Inzaghi. Intanto, Allegri porrà alcune condizioni alla Juventus nell'imminente summit. Un contratto fino al 2022, con ritocco verso l'alto. Più rinforzi a centrocampo e in difesa, chiarezza sulla questione Dybala e incidere maggiormente in chiave mercato.

Il futuro di Antonio Conte è legato a doppio filo a quello di Massimiliano Allegri? Non è detto: se il ritorno del salentino è un'idea per la panchina bianconera, gradita a Nedved e Paratici ma (per ora) non ad Agnelli, in pressing c'è soprattutto l'Inter. Che però deve guardarsi dalla concorrenza del Manchester United. E i nerazzurri potrebbero virare su un grande ex, l'indimenticato artefice del triplete: José Mourinho.

Anche Roma e Milan continuano la ricerca del tecnico giusto per la prossima stagione. Sarri e Gasperini sono idee valide per entrambe le società, mentre i rossoneri potrebbero puntare anche De Zerbi, Giampaolo e soprattutto Eusebio Di Francesco, esonerato proprio dai giallorossi qualche settimana fa. A proposito dell'ex Sassuolo, però, è arrivata oggi la smentita di Leonardo. Per la Roma, le altre idee sono rappresentate da Wenger (più una suggestione) e Semplici.

I saluti di Diego Godin sono stati l'ultimo atto della storia d'amore con l'Atletico Madrid, che di fatto si era già interrotta da tempo considerando che il suo nuovo contratto con l'Inter è già stato depositato in Lega da diverse settimane. Il club nerazzurro ha seguito tutte le regole, informando dapprima i Colchoneros della trattativa in corso, facendogli sostenere le visite mediche all'estero solo dopo l'intesa. All'uruguaiano andranno 5,2 milioni di euro all'anno più i diritti di immagine che porteranno l'accordo a 6 milioni a stagione più bonus legati a vittorie e qualificazione in Champions.

Capire il futuro di Icardi, l'idea Alexis Sanchez, ma non solo. Analizzando il mercato in attacco dell'Inter, ad oggi il profilo ideale resta quello di Edin Dzeko, che ha ancora un anno di contratto con la Roma è può arrivare per una cifra intorno ai 20 milioni.

Cambio in vista anche alla guida del Barcellona. L'addio a Ernesto Valverde sembra vicino: i programmi del club catalano sembrano lontani da Massimiliano Allegri, che spera in una chiamata. Il sogno è Jurgen Klopp, pista complicatissima. Meno, invece, arrivare a Erik ten Hag dell'Ajax ma circola pure Xavi che inizierà ora la carriera da allenatore.

Nonostante i rumors provenienti dalla Spagna secondo i quali il Paris Saint Germain non avrebbe ancora mollato la presa su Allan, il Corriere dello Sport di questa mattina parla della possibilità sempre più concreta che il brasiliano possa restare al Napoli anche nella prossima stagione. Ancelotti lo vuole con sé e visto che i transalpini non sembrano comunque essere così certi di prenderlo la soluzione più probabile, almeno per il momento, sembra essere quella di una sua permanenza in azzurro.

Allegri sì, Allegri no: il mercato della Juve è comunque in fermento. E Federico Chiesa resta l'obiettivo numero uno dei bianconeri, a prescindere dal nome del prossimo allenatore. Ne scrive Tuttosport, secondo cui, oltre al giovane della Fiorentina, in caso di cessioni particolarmente remunerative di Dybala o D. Costa la Juve sarebbe pronta a tentare anche il colpaccio Salah.

Aumentano i pretendenti di Josip Ilicic dopo la sua migliore stagione in Serie A. Il fantasista dell'Atalanta piace molto al Napoli, con Giuntoli che ha inviato un osservatore fisso per seguire le sue partite su imbeccata diretta da Ancelotti. Al tecnico piace molto e il club sarebbe pronto a fare uno strappo alla regola dell'età che non prevederebbe acquisti di giocatori over 30. Il talento, in questo caso, è la carta giusta per fare uno strappo alla regola.

Il nuovo centrocampo della Juventus parlerà francese? In attesa di novità sul futuro dell'allenatore, Tuttosport fa il punto sull'interesse dei bianconeri nei confronti di Paul Pogba. Il Polpo lascerà quasi sicuramente il Manchester United fuori dalla Champions, è inseguito dal Real Madrid di Zidane ma è anche tentato dal ritorno in bianconero. Quanto costa? 150 milioni di euro, ma trattabili. L'alternativa è Tanguy Dembele del Lione, mentre Paratici prova il colpo Rabiot a parametro zero.

Non solo Montolivo, Mauri e Bertolacci tra gli esuberi che il Milan saluterà nel corso della prossima estate. Secondo Il Corriere dello Sport, anche Ignazio Abate e Cristian Zapata sono più lontani dalla permanenza in rossonero. Non si parla da tempo del loro rinnovo e l'addio a fine campionato pare ormai scontato.

Nel caso in cui al Bologna dovesse restare Sinisa Mihajlovic, uno dei sogni per il mercato estivo porta al nome di Adem Ljajic, attualmente al Besiktas ma molto legato al tecnico che lo ha guidato sia in Nazionale che al Torino.

La Lazio punta Nahitan Nandez, jolly di centrocampo del Boca Juniors. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la sua valutazione è di circa 20 milioni di euro ed è impensabile che i biancocelesti possano spendere questa cifra senza la qualificazione in Champions League. L'unica altra soluzione è investire su di lui gli eventuali soldi provenienti dalle possibili cessioni di Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Da una parte, Daniele De Rossi, dall'altra la Roma. Un amore lunghissimo che potrebbe terminare tra tre partite: secondo quanto raccolto dalla redazione di Sky, il club vorrebbe aspettare la scelta del nuovo tecnico per decidere cosa fare con il contratto del capitano, in scadenza tra un mese e mezzo. Ma "Capitan Futuro" gradirebbe qualche certezza in più, visto quanto dimostrato anche in questa stagione: i dubbi del club sono ovviamente di tipo fisico, alla luce dei tanti infortuni e problemi fisici avuti dal giocatore, anche ora ai box nel tentativo di recuperare per la sfida alla Juve.

Marcello Carli, ds del Cagliari, intervistato da Gianlucadimarzio.com, ha parlato del futuro di Nicolò Barella: "Tenerlo anche il prossimo anno sarebbe un sogno, ma non so se realizzabile. Ci sono due squadre italiane che lo vogliono"