Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 maggio

vedi letture

JUVENTUS-POGBA, CONTATTI CONTINUI MA SERVE UNO SFORZO DA PARTE DEL FRANCESE. MILAN, PER RANGNICK POSSIBILE ACCORDO DA ALLENATORE-DIRIGENTE. FUTURO ANCORA IN BILICO PER IBRAHIMOVIC. INTER, TORNA DI MODA VIDAL: AFFARE DA 15 MILIONI DI EURO. HELLAS VERONA, SEMPRE VIVA LA PISTA ISMAJLI DELL’HAJDUK SPALATO. SAMPDORIA, AVANTI CON OSTI E PECINI: SI LAVORA AI RINNOVI DEI DIRIGENTI. INTER, OCCHI PUNTATI SU KOCH DEL FRIBURGO. JUVENTUS, DEMIRAL FINISCE NEL MIRINO DEL LION.

Continua a tenere banco il futuro di Paul Pogba, voglioso di lasciarsi alle spalle l'esperienza al Manchester United. Sul francese di sono Juventus, Real Madrid e PSG, con l'Inter più defilata. La caccia al Polpo è in pieno corso e pur con tutte le difficoltà legate all’emergenza Coronavirus i contatti sotto traccia proseguono. La Juventus continua a tenere vivi i contatti con il Manchester United,con i Red Devils disposti ad abbassare le richieste se la Juventus inserirà nella trattativa il cartellino di un giocatore gradito, uno fra Rabiot e Ramsey.. Un altro punto a favore della Juventus è il feeling con Mino Raiola, assolutamente al corrente dell’opportunità bianconera e che fa solamente il suo lavoro quando sembra pendere verso un club piuttosto che un altro. L’interesse è portar via Paul siglando il miglior affare possibile. Serve però uno sforzo da parte del francese, che potrebbe guadagnare meno a livello salariale, ma ritrovare la felicità che a Manchester Manca da tempo.

"Non posso escludere del tutto che andrò lì". Dopo medi di indiscrezioni, smentite più o meno credibili e nuove conferma, Ralf Rangnick ha gettato la spugna aprendo in maniera evidente al Milan. "Hanno chiesto se ci fosse la possibilità di collaborare e ho informato la Red Bull. Successivamente ci sono stati colloqui con il mio procuratore. Al momento, però, il club e il campionato hanno altri problemi. Non sono uno che ha difficoltà a immaginare che le cose possano funzionare. Lavventura mi piace ma non deve essere una missione suicida. Senza voler essere presuntuoso, ma la cerchia dei club che mi possono interessare è abbastanza ristretta". Il Milan, ovviamente, fa parte di questo gruppo. Come riporta Tuttosport, l’apertura è stata piuttosto chiara ed è difficile pensare che uno come Rangnick possa esporsi così tanto se non avere certezze.

Quale ruolo per il tedesco - Il dubbio principale, riporta il quotidiano sportivo, è quello relativo al ruolo che avrà al Milan. Allenatore o dirigente? Probabilmente farà entrambe le cose. Anche in Italia sta per arrivare la figura del manager "all’inglese". Rangnick, infatti, sarà allenatore in campo e al tempo stesso responsabile dell’area sportiva del club (per Maldini potrebbe non esserci più spazio). Il Milan avrà un direttore sportivo, ma questo sarà alle dipendenze del nuovo mister. È certamente una rivoluzione anche culturale. Potrebbe rimanere Massara oppure essere promosso Moncada.

Arturo Vidal di nuovo nel mirino dell'Inter. Come riporta Tuttosport, viste le difficoltà per arrivare a Milinkovic-Savic e Paul Pogba, i nerazzurri sono pronti a tornare sul pupillo di Antonio Conte. Come sottolinea il quotidiano torinese, il Barcellona stavolta non potrà innalzare alcun tipo di muro: Vidal va in scadenza nel 2021 e a maggio compirà 33 anni, dunque impossibile chiedere per lui cifre astronomiche. Ed è da escludere che la dirigenza interista accetti il suo cartellino nell'eventuale affare Lautaro: le due trattative, eventualmente, sarebbero slegate. L’Inter, infatti, confida di non dover spendere più di 10-15 milioni per Vidal, se invece venisse inserito nell’affare Martinez, il Barcellona spingerebbe per una quotazione di almeno 30 milioni che poi peserebbero moltissimo sul bilancio nerazzurro.

Nella giornata di lunedì, scrive la Gazzetta dello Sport, farà ritorno a Milano anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese però, che si è allenato in patria con l’Hammarby, si potrà mettere a disposizione di Stefano Pioli solo dopo le due settimane di quarantena previste per coloro che rientrano dall’estero. La volontà è quella di chiudere in bellezza la stagione, poi ci sarà tempo per parlare del futuro con Gazidis una volta capito chi sarà il prossimo allenatore: per il quotidiano però, anche con l’arrivo di Rangnick, sulla carta potrebbe ancora esserci un futuro rossonero per Ibra.

L'Hellas Verona è alla ricerca di un difensore in vista della prossima stagione. Come raccolto da TMW, con Rrahmani già ceduto al Napoli e con Kumbulla che sarà al centro delle trattative estive, il club gialloblù continua a seguire Ardian Ismajli, centrale albanese classe '96 di proprietà dell'Hajduk Spalato.

In casa Sampdoria, oltre all'attualità e alla ripresa del campionato, si ragiona anche sul futuro e il presidente Massimo Ferrero sta lavorando al rinnovo del direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile dello scouting Riccardo Pecini. Entrambi - sottolinea il Corriere dello Sport - hanno il contratto in scadenza a giugno, l’obiettivo è quello di proseguire il cammino insieme a loro con una nuova intesa fino al 30 giugno 2021. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento per Pasquale Foggia, ex calciatore blucerchiato e attualmente ds del Benevento. Ma anche della possibilità di inserire Antonio Cassano nei quadri dirigenziali col ruolo di direttore sportivo. Ipotesi magari a lunga scadenza perché la coppia mercato della Sampdoria non sarà rivoluzionata.

Non solo Napoli, anche l'Inter su Robin Koch. Il difensore del Friburgo, secondo quanto raccolto da TMW, è uno dei primi obiettivi del Benfica per il futuro, ma anche le italiane sono in fila per averlo. Classe '96, il nazionale tedesco in questa stagione ha già accumulato 26 presenze e due reti, strappando consensi unanimi tra gli osservatori dei tanti club europei che lo hanno seguito da vicino.

Non solo Champions League. Il Lione cerca di rinnovare la propria difesa e in vista della prossima stagione sta seguendo con attenzione un difensore della Juventus. Secondo L'Equipe, infatti, nel mirino del club di Aulas ci sarebbe Merih Demiral. Nelle intenzioni della società bianconera, però, ci sarebbe quella di rendere il turno uno dei perni della difesa del futuro e servirà un'offerta importante per convincere Paratici a farlo partire da Torino. Così come a far dire sì al turco che si sta conquistando spazi importante in bianconero.

LEICESTER, IL CHELSEA VUOLE BRUCIARE LA CONCORRENZA: AVVIATI I PRIMI CONTATTI PER CHILWELL. MANCHESTER UNITED, HENDERSON RESTERA' IN PRESTITO ALLO SHEFFIELD FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE. REAL VALLADOLID, SONDAGGIO DEL MANHCESTER UNITED PER IL DIFENSORE SALISU. WEST HAM, HOLLAND AI SALUTI: SUL CENTROCAMPISTA CI SONO GLI OCCHI DELLO SHEFFIELD WEDNESDAY. NIZZA, BENITEZ VERSO IL RINNOVO: ACCORDO PER UN TRIEANNALE PER IL PORTIERE ROSSONERO. ARSENAL, NEL MIRINO C'E' IL TERZINO OLANDESE DEL LEICESTER DANNIS GYAMFI. REAL MADRID, CEBALLOS AL SIVIGLIA PER ARRIVARE AD OCAMPOS? L'EX BETIS SMENTISCE. GALATASARAY, MANDZUKIC PER SOSTITUIRE FALCAO: L'EX JUVE VUOLE TORNARE IN EUROPA.

Il Chelsea punta dritto su Ben Chilwell. I Blues vogliono bruciare la concorrenza per assicurarsi per la prossima stagione il terzino del Leicester. Secondo quanto riporta l'edizione odierna dell'Express, il club londinese avrebbe già avviato i primi contatti con le Foxes per arrivare al giocatore.

Ancora incertezza sulla ripresa dei campionati. Di conseguenza anche le scadenza dei contratti e dei prestiti potrebbero prolungarsi anche oltre il 30 giugno. E' il caso di Dean Henderson, portiere dello Sheffield United ma di proprietà del Manchester United. Secondo quanto riporta Manchester Evening News, i Red Devils avrebbero dato il proprio consenso al giocatore di rimanere fino al termine del campionato.

Spunta una nuova pretendente per Mohammed Salisu. Il difensore centrale del Real Valladolid piace molto ai club europei e potrebbe essere uno dei pezzi pregiati per la prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta ESPN, il Manchester United avrebbe effettuato un sondaggio per il 21enne centrale ghanese.

Dovrebbero separarsi le strade di West Ham e Nathan Holland. Secondo quanto riporta Football Insider, gli Hammers potrebbero lasciar partire il centrocampista inglese nella finestra estiva di calciomercato. Il club interessato sarebbe lo Sheffield Wednesday che potrebbe acquistarlo al prezzo di un milione di sterline.

Walter Benitez e il Nizza. Il rapporto prosegue. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de L'Equipe, il portiere rossonero rinnoverà il proprio contratto con il club della Costa Azzurra. Il calciatore ha trovato l'accordo per il prolungamento fino al 2023.

L'Arsenal si muove per il prossimo anno. I Gunners sono intenzionati a rinforzare la propria rosa per rilanciare le proprie ambizioni di alta classifica. Secondo quanto riporta Football Insider, nel mirino ci sarebbe il terzino olandese 18enne del Leicester Dennis Gyamfi.

Nelle ultime ore il Real Madrid ha mostrato interesse per Lucas Ocampos del Siviglia e alcuni rumors raccontato che i Blancos sarebbero pronti ad inserire Dani Ceballos nell'affare. Ma il centrocampista, attualmente in prestito all'Arsenal ma con un passato all'altra squadra di Siviglia, il Betis, non è d'accordo e lo mostra sui social, commentando la notizia con un chiaro 'no', tramite un meme che raffigura Donald Trump.

Mario Mandzukic potrebbe già lasciare l'Al-Duhail. Arrivato in Qatar a gennaio, l'ex Juventus adesso è appetito dal Galatasaray, che ci starebbe pensando per la sostituzione di Radamel Falcao. I colleghi turchi di Fotomac fanno sapere che l'allenatore Fatih Terim lo apprezza particolarmente e che l'attaccante croato vorrebbe tornare in Europa al più presto.