Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

M'Baye Niang potrebbe tornare al Torino. Dopo un'annata difficile con la maglia granata, il senegalese non sta facendo bene anche nel campionato francese e sembra non aver convinto il Rennes a riscattarlo (servirebbero 15 milioni di euro). A fine stagione, dunque, l'attaccante classe '94 potrebbe rientrare in Piemonte. Lo scrive il portale Sportmediaset.it.

Non solo Cesc Fàbregas (31). Il dialogo col Chelsea vede il Milan interessato anche al difensore danese Andreas Christensen (22), rimasto ai margini con Maurizio Sarri in questi mesi dopo una stagione da protagonista sotto la precedente gestione di Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina scrive che è più defilata la candidatura di Gary Cahill (32): i dirigenti rossoneri credono di poter ottenere il suo prestito, dandogli la possibilità di mettersi in mostra in Serie A.

Maxime Leverbe (21) potrebbe lasciare la Sampdoria in prestito a gennaio. Il promettente difensore, reduce dall'esperienza ad Olbia, è ritornato in estate alla case madre senza però accumulare minutaggio nonostante un ritiro positivo. Secondo La Gazzetta di Modena, il Carpi avrebbe manifestato interesse ad un prestito fino a giugno, effettuando un sondaggio con il club doriano proprio per verificare la fattibilità dell'operazione.

Il Genoa cerca un centrocampista per potenziare la squadra di mister Ivan Juric. La Gazzetta dello Sport scrive che Enrico Preziosi vuole attendere l'estate per riportare Andrea Bertolacci in Liguria, vista la scadenza contrattuale del calciatore col Milan fissata al prossimo 30 giugno. Si pensa anche al ritorno di Stefano Sturaro, ora allo Sporting.

Napoli e Cristiano Giuntoli ancora insieme? Sì, ci siamo quasi per il rinnovo secondo Radio Crc. Il contratto, attualmente in scadenza, potrebbe essere rinnovato per altri tre anni con un consolidamento dello staff dirigenziale. Il Napoli - raccontato i colleghi - sarebbe vicinissimo alle firme per proseguire il matrimonio con il suo direttore sportivo.

Il Corriere dello Sport fa il punto su panchina e dirigenza della Roma. C'è un patto tra Eusebio Di Francesco e Monchi: un'alleanza inossidabile, con il direttore sportivo pronto anche a dimettersi in caso di addio all'allenatore. Per allontanare le ombre, serve battere l'Inter ma James Pallotta è furioso e quello coi nerazzurri è un crocevia.

BARCELLONA, IL CHELSEA RIFIUTA LA PRIMA PROPOSTA PER CHRISTENSEN. MOURINHO: "RISPETTO AL PASSATO, IMPOSSIBILE COMPRARE I BIG DEL TOTTENHAM. MAN CITY, GUARDIOLA: "A GENNAIO NON FAREMO ALCUN TIPO DI ACQUISTO". ENZO ZIDANE SUL FUTURO DEL PADRE: "ORA SI RIPOSA, MA TORNERA' MOLTO PRESTO". BARCELLONA, PROBLEMI IN DIFESA: OCCHI SU KOMPANY E IVANOVIC. EVERTON, IL DIRETTORE SPORTIVO SU ANDRE' GOMES: "VOGLIAMO RISCATTARLO".

Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, il Chelsea ha rifiutato una prima proposta arrivata da parte del Barcellona in vista del mercato di gennaio per il centrale Andreas Christensen. Il danese piace molto anche al Milan, che sta parlando con i Blues di un possibile prestito a gennaio.

José Mourinho, allenatore del Man United, ha parlato in conferenza dell'evoluzione del mercato e dei cambiamenti della Premier League: "Il Man United storicamente, per le sue dimensioni, può essere considerato più grande del Tottenham? Con tutto il rispetto, penso che tutti risponderebbero di sì. Adesso però, possiamo andare dal Tottenham e comprare il loro migliore giocatore? No, perché non vendono o perché sono così potenti da dire no alle offerte degli altri club. Qualche anno fa, chi era il miglior giocatore del Tottenham? Carrick. Qualche anno dopo, chi era? Berbatov. Adesso possiamo andare a comprare Kane, Alli, Eriksen o Son? No, quindi adesso chi è più potente tra le due società, loro o noi?".

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato del mercato di gennaio facendo particolare riferimento a un possibile vice Fernandinho: "Possiamo farlo giocare sempre, ma ciò vorrebbe dire 'ucciderlo' in vista del prossimo campionato. Non può giocare sempre, questo è evidente. Abbiamo molte alternative e una rosa profonda. Ho già detto che a gennaio non faremo acquisti perché sono già contento e soddisfatto della rosa che abbiamo. Sono triste quando molti giocatori meritevoli non riescono a trovare la via del campo, figuriamoci se ne portiamo un altro in rosa. E' meglio continuare così".

Enzo Zidane, figlio di Zinedine, ha parlato del futuro del padre dopo le voci di un suo possibile ritorno in panchina: "Tornerà molto presto. E' una sua decisione. Ora si sta riposando, perché ne aveva bisogno dopo l'esperienza fantastica ma molto stancante al Real Madrid".

In vista del prossimo mercato di gennaio, il Barcellona avrebbe inserito nella lista degli obiettivi il centrale non che capitano del Manchester City Vincent Kompany e il centrale serbo dello Zenit Branislav Ivanovic. I catalani hanno problemi in difesa e vorrebbero risolverli con un giocatore esperto. A riportarlo è il Daily Mirror.

Il direttore sportivo dell'Everton Marcel Brands, ha parlato a Radio Merseyside del futuro di Andre Gomes: "Si è adattato molto bene. E' un ragazzo bravo e socievole. Mi è sempre piaciuto come giocatore e sono felicissimo che sia con noi e il nostro obiettivo è quello di riscattarlo dal Barcellona".