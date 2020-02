Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

© foto di Luca Tumminello

Con le cessioni di Mandzukic ed Emre Can la Juventus ha risparmiato undici milioni di euro fino a giugno, il doppio nella prossima stagione. Tanti soldi che contribuiranno anche al prossimo mercato estivo: l'obiettivo principale della Juventus si chiama Paul Pogba, un ritorno quello del Polpo al quale i bianconeri pensano da tempo.

I milioni risparmiati dagli ingaggi di Emre Can e Mandzukic daranno un primo contributo per il ritorno del francese alla Continassa. Il resto della liquidità necessaria arriverà dal recente aumento di captale e dalle altre operazioni in uscita. Il costo del cartellino non dovrebbe superare i 100 milioni a stagione, mentre per l'ingaggio serviranno circa 30 milioni a stagione. Un'operazione costosa, ecco perché la Juventus ha iniziato già a risparmiare. Lo riporta Tuttosport.

Una scelta chiara e precisa. Il Torino ha deciso di continuare a puntare su Simone Zaza e nonostante la richiesta dell'Inter il direttore sportivo granata Bava ha deciso di blindarlo. Adesso Mazzarri dovrà cercare di sfruttarlo al meglio, per migliorare la classifica anche attraverso i suoi gol. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport l'Inter ha "abbozzato" con il Verona l'affare Kumbulla. Il prestito si Dimarco può essere considerato una sorta di acconto per il giovane difensore albanese, una delle rivelazioni di questo campionato.

Negli ultimi giorni di mercato è stato molto vicino alla Juventus, poi lo scambio con De Sciglio non è andato in porto. Per questo motivo Layvin Kurzawa potrebbe tornare di moda in estate per molte squadre, visto che lascerà il PSG a parametro zero. Il giocatore, si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, è seguito con interesse anche dall'Inter, che dovrà duellare, come al solito, con la Juventus.

Emiliano Rigoni torna allo Zenit San Pietroburgo. Con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, la Sampdoria ha infatti reso noto di aver risolto consensualmente con il club russo l'accordo per il prestito dell'attaccante argentino.

Jeremie Boga è stato tra i grandi protagonisti del match vinto per 4-2 dal Sassuolo contro la Roma al Mapei Stadium. Schierato titolare da Roberto De Zerbi nel suo 4-2-3-1, l’attaccante francese ha realizzato il poker per i neroverdi, firmando così il suo sesto gol stagionale. Un rendimento che ha inevitabilmente attirato gli sguardi di diversi club. Da tempo sul giocatore c’è il Napoli, che lo ha seguito anche nel corso del mercato invernale. Ma non solo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, sul 23enne è forte anche l’interesse delle big inglesi.

Concluso il mercato invernale con tre colpi in entrata, l’Inter comincia a concentrarsi già sulla sessione estiva. Come riportato da Fcinternews.it, Giuseppe Marotta guarda soprattutto in casa Fiorentina. Nel mirino ci sono Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa. Per quanto riguarda il centrocampista, l’Inter ha allacciato i rapporti con il suo agente Michelangelo Minieri, anche se la Viola lo valuta ben 50 milioni. Stessa cifra richiesta dal Brescia per Sandro Tonali, seguito anche lui come ‘Castro’ anche dalla Juventus.

Per quanto riguarda Federico Chiesa, la Juventus sembra aver mollato la presa dopo l’acquisto di Dejan Kulusevski dal Parma. Per questo Marotta si è inserito, allacciando i contatti con il padre-agente Enrico Chiesa. Nelle prossime settimane le parti si riaggiorneranno, anche perché dopo i tanti colpi messi a segno a gennaio è possibile che la Fiorentina debba effettuare una cessione eccellente.

UFFICIALE: PACHUCA, ARRIVA ITURBE DOPO L'AFFARE SALTATO COL GENOA. UFFICIALE: MIDDLESBROUGH, PRESO L'EX LAZIO MORRISON. NONO CLUB IN SEI ANNI. CHELSEA, WILLIAN VIA IN ESTATE: IL BARCELLONA SI FARA' VIVO. BARCELLONA, PER RICHARLISON NON E' FINITA QUI: NUOVA OFFERTA IN ESTATE. UFFICIALE: PALMEIRAS, COLPO MATIAS VINA. E' STATO TRATTATO ANCHE DAL MILAN. UFFICIALE: DINAMO MOSCA, IL NUOVO DS E' L'EX BRACCIO DESTRO DI KLOPP. UFFICIALE: WEST HAM, SQUILLO SUL GOL: PRESO L'ATTACCANTE BOWEN. BARCELLONA, ARDA TURAN VERSO IL SUDAMERICA: STA TRATTANDO COL FLAMENGO. MAN UNITED, L'INGAGGIO DI IGHALO: UN TERZO DI QUELLO PERCEPITO IN CINA. REAL MADRID, TENTATIVO IN EXTREMIS PER GOURI: MA NON SI MUOVE DALL'OL.

Sfumato l'approdo al Genoa, Juan Iturbe riparte dal Messico. L'ex attaccante della Roma, reduce dall'esperienza al Pumas, ha infatti trovato l'accordo con il Pachuca, con la cui maglia affronterà quindi la sua ex squadra nel massimo campionato messicano.

Nuova avventura per Ravel Morrison. L'ex centrocampista tra le altre della Lazio lascia temporaneamente lo Sheffield United per trasferirsi in prestito al Middlesbrough, in Championship. Ennesimo tentativo, questo, di rilanciare la sua controversa carriera. Non è un caso, d'altronde, che il 'Boro' rappresenti il suo nono cambio di maglia negli ultimi sei anni.

Il prossimo 30 giugno scadrà il contratto di Willian (31) con il Chelsea e, benché i Blues abbiano provato e riprovato ad estendere l'accordo, il brasiliano ha sempre fatto capire di voler cambiare aria. Una delle squadre più interessate per l'estate è il Barcellona, ma non c'è da escludere anche l'assalto di qualche altro top club. D'altronde Willian a parametro zero rappresenta una bella occasione di mercato.

Il Barcellona ci ha provato già in questa sessione invernale, ma dall'Everton è stato alzato un muro. Richarlison è un calciatore fondamentale per Carlo Ancelotti, che s'è opposto alla sua cessione, malgrado dalla Catalogna facessero sul serio. Tanto sul serio che la prossima estate gli azulgrana ci riproveranno, aumentando la propria offerta e probabilmente mettendo sul piatto oltre 100 milioni di euro. A riportarlo è il Daily Star.

Matias Viña è un nuovo giocatore del Palmeiras. Il club brasiliano ha ufficializzato l'acquisto del laterale uruguaiano dal Nacional, cercato e trattato in questa finestra di mercato anche dal Milan. Contratto fino al 2024.

Il mercato dei calciatori s'è concluso, quello dei dirigenti invece non finisce mai. La Dinamo Mosca ha ufficializzato un nuovo direttore sportivo e il nome è quello dell'ex braccio destro di Jurgen Klopp, Zeljko Buvac. Da sempre quest'ultimo ha seguito il manager tedesco ovunque, da Mainz a Dortmund, fino a Liverpool. Lo scorso aprile l'addio ai Reds e adesso una nuova carica in Russia.

Jarrod Bowen (23) è stato l'ultimo squillo del mercato del West Ham. Gli Hammers hanno annunciato l'acquisto dell'attaccante, che si è legato al club londinese per quattro anni. Sulle sue tracce c'era anche il Crystal Palace, battuto dunque al fotofinish dal West Ham.

La carriera di Arda Turan può proseguire in Sudamerica. Come riporta Gazeta Esportiva, il centrocampista turco starebbe trattando infatti col Flamengo dopo essere stato proposto anche a Boca Juniors e Palmeiras. Classe '87, Arda Turan è tornato al Barcellona pochi giorni fa dopo l'avventura infelice all'Istanbul Basaksehir.

Sei mesi di prestito per Odion Ighalo, il Manchester United al fotofinish ha chiuso per l'attaccante ex Udinese, arrivato senza diritto od obbligo di riscatto dallo Shanghai Shenhua. Il Daily Mail rende noto l'ingaggio che il classe '89 percepirà ai Red Devils: circa 100 mila sterline a settimana da qui alla fine della stagione, di fatto un terzo di quello che il centravanti incassava in Cina.

Retroscena dalla Francia. L'Equipe fa sapere che il Real Madrid ha provato ad accaparrarsi Amine Gouiri (19), attaccante dell'Olympique Lione che condivide con Zinedine Zidane l'agente. Proprio così i Blancos avevano avviati in contatti, ma il giocatore ha deciso di restare in Francia per farsi le ossa, diventare importante per l'OL e poi magari fare il salto in altri campionati.