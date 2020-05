Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 maggio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LO SCAMBIO ARTHUR-PJANIC NON DECOLLA. RABIOT E BONUCCI SEGUITI DA MANCHESTER. NAPOLI E LAZIO, RINNOVI PER GATTUSO E INZAGHI. L’INTER RIFA’ LA DIFESA DEL FUTURO E FA A MENO DI SANCHEZ, IL MILAN PROVA A RINNOVARE DONNARUMMA E RISCATTARE SAELEMAEKERS. DAVANTI IL SOGNO E’ LUKA JOVIC

Il mercato, intanto, continua a muoversi sottotraccia: uno dei nomi che tengono maggiormente banco è quello di Sandro Tonali, in vista di luglio esiste un gentleman's agreement fra il giocatore e Cellino per lasciare Brescia nel caso lo stesso centrocampista volesse. Juventus, Inter e Milan osservano interessate.

La Juventus, che nelle prossime ore accoglierà i giocatori stranieri di ritorno dalle rispettive patrie, si muove per esplorare varie piste. Per ora quella che porta ad uno scambio fra Pjanic e Arthur col Barcellona non si scalda, col brasiliano che ha confermato di non voler lasciare il Camp Nou. Intanto i bianconeri hanno ricevuto un altro no dopo quello dei mesi scorsi per Juan Miranda, terzino mancino che in estate tornerà al Barça dopo il prestito allo Schalke. Paratici per conto suo ha ribadito il no al City per Bonucci, mentre Rabiot è finito nel mirino del Manchester United.

Proprio i Red Devils riaccoglieranno Alexis Sanchez dopo il prestito all’Inter, il Nino Maravilla poi potrebbe essere dirottato a Roma. I nerazzurri, che in estate dovranno probabilmente riabbracciare Radja Nainggolan dal Cagliari, lavorano sulla difesa: per il centro piacciono Kumbulla e Vertonghen, a sinistra occhi su Emerson Palmieri e Kurzawa se come sembra dovesse partire Biraghi.

Il Milan pensa al rinnovo annuale di Donnarumma, anche per avere più forza in sede di mercato, e prova a riscattare per 3,5 milioni Alexis Saelemaekers dall’Anderlecht. In attacco, piace e non poco Luka Jovic del Real Madrid.

Il Napoli lavora al rinnovo di Gennaro Gattuso, a emergenza finita De Laurentiis ed il tecnico potrebbero mettere nero su bianco un nuovo accordo fino al 2022. Nell’occasione parleranno anche del futuro di Meret: il presidente vuol puntarci, da capire se Gattuso avrà le stesse idee.

Rinnovi anche in casa Lazio, col tecnico Simone Inzaghi che potrebbe firmare fino al 2025. In porta, vicino l’arrivo di Emiliano Viviano come vice Strakosha.

La Roma pensa a Mandragora e per arrivarci potrebbe sacrificare Cristante, la Fiorentina vuol blindare ulteriormente Castrovilli con un ulteriore rinnovo con adeguamento. I viola seguono anche Jean-Ricner Bellegarde, centrocampista classe ’98 dello Strasburgo.

Chiusura col Torino: uno dei primi compiti del prossimo ds Vagnati sarà quello di rinnovare i contratti di Belotti e Sirigu.

IL PSG CAMPIONE E I DUBBI SU ICARDI. KURZAWA OUT, ALEX TELLES IN. RAKITIC IN USCITA DAL BARCELLONA, SERVONO 20 MILIONI. HERRERA LASCIA L’ATLETICO MADRID, IL BAYER LEVERKUSEN RINNOVA CON ARANGUIZ FINO AL 2023

All’estero il PSG, fresco campione di Francia dopo lo stop al campionato, ha ancora dubbi in merito al riscatto di Mauro Icardi dall’Inter. A sinistra, con l’addio di Kurzawa, arriverà salvo sorprese Alex Telles.

In Spagna il Barcellona deve fare i conti con le cessioni: la prima in programma è quella di Ivan Rakitic, valutato 15-20 milioni di euro ad un anno dalla scadenza. C’è il Siviglia, ma l’ingaggio da quasi 8 milioni frena gli entusiasmi. L’Atletico Madrid dirà addio a Hector Herrera dopo un anno, il messicano piace al West Ham. L’Arsenal, invece, fa i conti con la scarsa voglia di rinnovare di Aubameyang: il gabonese potrebbe restare comunque a Londra andando a scadenza nel 2021.

Chiusura col Bayer Leverkusen: ufficiale il rinnovo di Charles Aranguiz, obiettivo di diverse italiane fra cui la Fiorentina, fino al 2023.