Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 ottobre

Otto gol in sei partite. Così Krzysztof Piatek s'è presentato in Serie A, mentre il bomber polacco classe '95 del Genoa è già seguito dai top club europei. Sulle sue tracce c'è anche l'Inter: il portale Fcinternews.it fa sapere che il club meneghino invia costantemente suoi scout per monitorare da vicino le qualità del centravanti del grifone. Al momento, però, si tratta appunto di seguire le prestazioni, dato che non ci sono trattative in ballo o richieste di valutazioni. Con Icardi, Martinez e soci la società nerazzurra, al momento, si ritiene coperta nel reparto avanzato, ma il futuro è sempre tutto da scrivere.

Considerato "il nuovo Nemanja Vidic", Nikola Milenkovic è ora oggetto e soggetto dell'attenzione di tutti i grandi club europei. Secondo il Sun, il Manchester United avrebbe fatto più di un sondaggio per il terzino e centrale di casa Fiorentina. Sul giocatore anche il Manchester City mentre in Italia fa già gola sia all'Inter che alla Juventus, sempre attente all'evoluzione dell'ex Partizan Belgrado.

Primi contatti in vista tra il Barcellona e l'entourage di Milan Skriniar. Indiscrezione lanciata dal Mundo Deportivo e che ha forte eco in Slovacchia: SME spiega che i blaugrana vorrebbero il centrale difensivo dell'Inter. Una maxi richiesta da 85 milioni di euro da parte dei nerazzurri frena ovviamente la possibilità di una chiusura per l'immediato ma Ernesto Valverde ha chiesto ai suoi dirigenti di prendere un difensore perché preoccupato dall'infortunio di Samuel Umtiti.

Prossimo avversario, ma anche obiettivo estivo: Steven Bergwjin è stato osservato con attenzione da uno scout nerazzurro nello scorso weekend, quando il PSV Eindhoven ha sfidato il NAC Breda. Sul taccuino c'è anche il più noto Hirving Lozano, altra stella della squadra di Van Bommel e già seguito da mezza Euoropa, come rivela Tuttosport.

Solo una "fonte di guai": questo il giudizio di Sir Alex Ferguson su Paul Pogba, un peso che il Manchester United non vede l'ora di togliersi. Stando a quanto riferisce Tuttosport, l'assist è di quelli importanti, e la Juve è pronto a coglierlo: nello United la voce dello scozzese è ancora molto importante, l'opinione di Mourinho è nota, starà ora a Woodward confezionare un addio che non pregiudichi il grande investimento fatto due estati fa.

Il ChievoVerona riflette sulla posizione di Lorenzo D'Anna: il tecnico gialloblù è a rischio esonero e la sconfitta con il Torino non ha aiutato, secondo Tuttosport di oggi l'esonero è dietro l'angolo. In pole per la sostituzione, ancora eventuale, c'è Davide Nicola. Altri nomi sono quelli di Mimmo Di Carlo e Beppe Iachini, che conoscono benissimo l'ambiente peraltro.

Interessante retroscena di mercato, quello raccontato da El Mundo. Un'estate prima della Juventus, era stato il Milan a tentare il grande colpo Cristiano Ronaldo. I rossoneri ci avevano provato insieme a Manchester United e Paris Saint-Germain, offrendo a CR7 ben 150 milioni di euro in cinque anni. L'ex dg Marco Fassone portò avanti in prima persona la transazione, ma alla fine il campione decise di restare al Real Madrid. Un appuntamento con la Serie A soltanto rimandato però a quest'anno, quando la Vecchia Signora è riuscita a convincere tutte le parti in causa con un'operazione stellare.

Dopo l'annuncio dell'addio di Beppe Marotta dalla Juventus, secondo il Corriere della Sera, al termine della stagione se ne potrebbe andare anche il ds Fabio Paratici. La rivoluzione accentratrice di Andrea Agnelli procede in tal senso e ricorda il 'modus operandi' di Florentino Perez al Real Madrid. Per Paratici forte ipotesi estero, con il Manchester United molto interessato al suo profilo.

La Lazio ha reso noto di aver prolungato i contratti economici dei calciatori Ciro Immobile e Sergej Milinković-Savić sino al 30 giugno 2023.

MANCHESTER UNITED, SANCHEZ POTREBBE ESSERE CEDUTO A GENNAIO. A FINE STAGIONE VIA IN 12. ATLETICO MADRID SU PALACIOS DEL RIVER, RAFINHA VERSO IL VALENCIA. BARCELLONA, RINNOVO PRONTO PER MUNIR. IL PSG BLINDA IL GIOIELLO DAGBA. BATSHUAYI VUOLE TORNARE AL CHELSEA

Alexis Sanchez potrebbe già essere vicino a concludere la propria carriera al Manchester United. José Mourinho non crede più in lui e lo dimostra l'assenza dal campo nel match contro il West Ham. Il cileno è finito in panchina e a gennaio potrebbe già essere inserito nella lista dei partenti dopo soli 12 mesi dall'addio all'Arsenal.

Un centrocampista argentino per il Cholo Simeone: secondo quanto riferito da AS, l'Atlético Madrid sarebbe infatti sulle tracce di Exequiel Palacios, 19enne del River Plate.

L'Inter non è riuscita a trattenerlo in nerazzurro dopo la parentesi dello scorso anno. Adesso Rafinha si prepara a salutare nuovamente Barcellona, visto l'impiego ridotto in casa blaugrana. Sport scrive che il calciatore vuole cambiare aria e sulle sue tracce c'è il Valencia: i taronges potrebbero presentare un'offerta per puntare sull'ex nerazzurro a partire da gennaio.

Il Barcellona vuole blindare Munir El Haddadi. L'attaccante classe '95 ha finora giocato in tre occasioni con la maglia blaugrana, mentre Mundo Deportivo fa sapere che il club catalano incontrerà oggi o domani l'entourage dell'ex Valencia e Alaves. Sarà allungata la scadenza del contratto, attualmente valido fino al 30 giugno 2019.

Colin Dagba, giovane difensore classe '98 del PSG, ha prolungato il proprio contratto col club transalpino, secondo quanto annunciato dal sito ufficiale del club. Il terzino ha firmato un rinnovo fino al 2023.

Il Manchester United rischia di vivere una vera e propria rivoluzione durante la prossima estate. Come evidenzia il Daily Star, infatti, sarebbero addirittura 12 i calciatori in scadenza di contratto a fine stagione, tra i quali anche i più blasonati De Gea, Ander Herrera, Mata, Martial, Shaw, Smalling, Jones, Valencia e Young. Rinnovi già pronti per almeno quattro di loro (De Gea, Smalling, Martial e Valencia), ma il clima all'interno dello spogliatoio si fa sempre più teso e il rischio è dunque quello di perdere buona parte della colonna portante della squadra.

Michy Batshuayi pensa ancora al Chelsea. Come riporta il Times, l'attaccante belga considera il suo prestito al Valencia solamente come lo step decisivo per poi tornare a Londra e prendersi una bella rivincita. Non sono dello stesso avviso però i murciélagos, che hanno inserito nell'operazione il diritto di riscatto e avranno dunque una stagione intera per far ricredere il loro giocatore, a segno solamente in un'occasione finora in otto presenze.