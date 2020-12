Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, SENZA SCUDETTO ADDIO A CONTE, ALLEGRI ALLA FINESTRA, OK ALLE CESSIONI PER ABBASSARE IL MONTE INGAGGI, VIA NAINGGOLAN, VECINO E ERIKSEN, A GENNAIO PUO' PARTIRE PINAMONTI. FIORENTINA, A GENNAIO TORNA L'OBIETTIVO CISTANA. CAGLIARI, PUO' TORNARE NAINGGOLAN. ATALANTA, PIACE ZACCAGNI. SASSUOLO, CAPUTO RINNOVA FINO AL 2023. TORINO, TORNA DI MODA IL NOME DI CUTRONE.

Secondo quanto riportato da La Stampa, solo la vittoria dello scudetto salverà Antonio Conte da un addio all'Inter al termine di questa stagione. Il flop in Champions non ha scalfito la fiducia del club, anche per motivi economici ovviamente visto il contratto da 12 milioni a stagione, ma in caso di mancata conquista del titolo, senza impegni europei a provare fisicamente e mentalmente la squadra, arriverà il divorzio. Massimiliano Allegri resterà dunque sullo sfondo fino almeno a giugno, poi potrebbe prendere il posto del tecnico salentino nel caso in cui le cose non dovessero andare come pianificato da Zhang.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Inter in vista di gennaio cadrà il il veto sui prestiti che la proprietà aveva messo nel corso dell'estate. Un veto che cade con l'intento di diminuire il monte ingaggi e dunque per lasciar partire giocatori ritenuti fuori dai programmi di tecnico e club e risparmiare un po' di milioni dopo la debacle europea.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la linea del mercato dell'Inter in vista di gennaio è già stata delineata dopo il flop in Champions: tre cessioni a centrocampo, ovvero Nainggolan, Vecino e soprattutto Eriksen, e dentro un centrocampista con caratteristiche più difensive. Per la quarta punta, si deciderà in corso d'opera.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarà un mercato di tagli quello che aspetta l'Inter a gennaio. Tra i possibili partenti figura anche Pinamonti, visto che per Antonio Conte non è ancora "pronto" per giocare con continuità con i nerazzurri e che senza Europa non è nemmeno più utile per la lista UEFA. Il giocatore potrebbe partire anche con la formula del prestito, visto che il club ha deciso di utilizzare anche questo espediente per abbassare il monte ingaggi almeno fino a giugno.

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina a gennaio potrebbe tornare a farsi avanti con il Brescia per Cistana, giocatore già cercato in estate ma pista abbandonata dopo le richieste esose di Cellino. Adesso la sua valutazione è tornata sulla terra, circa 5 milioni di euro, con i viola che potrebbero valutarne l'acquisto anche in vista dei movimenti estivi in difesa con diversi giocatori dell'attuale rosa che potrebbero cambiare maglia.

In vista di Cagliari-Inter che si giocherà domenica, si riapre anche la possibilità che a gennaio i sardi tornino alla carica per Radja Nainggolan. In partenza dall'Inter e sempre attento alla strada che lo potrebbe riportare in Sardegna. Giulini, dopo aver chiuso il capitolo estivo, è pronto a rifarsi vivo con Marotta e Ausilio, ma per completare il potenziale accordo, la cifra richiesta dai nerazzurri dovrà decisamente scendere, mentre l'accordo col giocatore c'è già da tempo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Occhi in casa Verona per l’Atalanta: secondo quanto riferito da tuttoatalanta.com, il club orobico segue con attenzione Mattia Zaccagni, fantasista dell’Hellas tra i migliori in questa stagione. Sulle sue tracce da tempo vi sono anche Napoli e Inter.

Ciccio Caputo sempre più al centro del progetto Sassuolo. Si va verso il prolungamento del contratto fino al 2023. Trattativa in corso, parti più vicine. Nelle prossime settimane nuovi approcci per proseguire insieme. Caputo-Sassuolo, al lavoro per andare avanti insieme, per scrivere ancora belle pagine a tinte neroverdi...

Oltre al nome di Leonardo Pavoletti, che il Torino segue ormai dall'estate, torna di moda in casa granata anche quello di Patrick Cutrone, in uscita dalla Fiorentina dopo un anno di prestito dal Wolverhampton. Il giocatore adesso costa meno di 10 milioni, molto meno rispetto a quando, qualche anno fa, il Milan ne chiedeva anche 20 per portarlo via dai Milanello. Il giocatore direbbe sì al Toro senza riserve e in realtà anche la formula di un nuovo prestito dagli inglesi, potrebbe mettere d'accordo tutti. A riportarlo è Tuttosport.

REAL MADRID, ALABA AD UN PASSO, SERGIO RAMOS NON RINNOVA ANCORA. BARCELLONA, KOEMAN PUNTA DEPAY ED ERIC GARCIA. LIPSIA, ARRIVA SZOBOSZLAI. PSG, AL-KHELAIFI FISSA IL PREZZO PER NEYMAR. TOTTENHAM, DELE ALLI SUL PIEDE DI PARTENZA

David Alaba vicino al Real Madrid. I media spagnoli riportano che le trattative per il rinnovo del difensore austriaco col Bayern sono a un punto di rottura. Il giocatore è in scadenza di contratto ed è sempre più probabile l'addio a giugno. Il Real Madrid è il favorito ed è pronto a negoziare ufficialmente, con il benestare del Bayern, dal 1° gennaio 2021. Chelsea e Paris Saint-Germain mantengono le speranze, ma i blancos sono forti della volontà del giocatore di giocare in Spagna. E il Barcellona, in questo momento in una situazione societaria complicata, sembra fuori dai giochi.

Potrebbe profilarsi un clamoroso addio al Real Madrid. A fine stagione il capitano Sergio Ramos andrà in scadenza con il club e per il momento non si è ancora discusso di un eventuale rinnovo. Il difensore 34enne da gennaio potrà accordarsi con qualsiasi squadra lo desideri senza passare per la Casa Blanca. Secondo quanto riporta Onda Cerro, il difensore spagnolo, ricercato sia in Premier che nel nostro campionato, sarebbe intenzionato a cercare una nuova avventura calcistica. Sempre secondo l'emittente, le Merengues starebbero attuando una politica per abbattere i costi e per ridurre gli ingaggi a tutti i giocatori che sono sopra i 33 anni di età.

La situazione del Barcellona continua ad essere problematica. Il club catalano è molto indietro in classifica e Ronald Koeman vorrebbe provare a porre rimedio a tutto questo puntando ad alcuni innesti sul mercato di gennaio. Il club non vive una situazione tranquilla ma, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il tecnico olandese avrebbe messo nuovamente nel mirino Memphis Depay per l'attacco e Eric Garcia per la difesa.

Dominik Szoboszlai è pronto ad approdare in Bundesliga. Secondo quanto riporta Sky Sport De, l’esterno del Salisburgo dovrebbe accasarsi già nel mercato di gennaio al Lipsia, club come quello austriaco di proprietà del colosso Red Bull. Mancherebbero soltanto da limare gli ultimi dettagli ma le parti avrebbero già trovato un accordo di massima. Il ds del Salisburgo Freund questa settimana era a Lipsia per negoziare l’accordo con le due società che vorrebbero annunciare il trasferimento ufficiale prima di Natale.

Il nome di Neymar fa sempre discutere. Dopo le parole del presidente del PSG Al-Khelaifi, che si dice fiducioso di un suo rinnovo, arrivano nuovi sviluppi circa la situazione del brasiliano. Il Barcellona sognerebbe un clamoroso ritorno ma, come riporta L’Equipe, il club della capitale francese vorrebbero più di 100 milioni di euro. Una cifra che potrebbe scoraggiare il club catalano, indebolito dal punto di vista economico dopo la pandemia.

Sembra sempre più lontano da Londra e dall’Inghilterra il futuro di Dele Alli. Il centrocampista del Tottenham ha collezionato solo una presenza in stagione con il club di José Mourinho e potrebbe essere ceduto nella prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riporta il Daily Mail, per il centrocampista potrebbe riaprirsi la posta Paris Saint-Germain, già viva la scorsa estate ma che non si è concretizzata.