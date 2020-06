Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LA ROMA PENSA A OSPINA, IL PSG TENTA HERNANDEZ E MARUSIC PER LE CORSIE DIFENSIVE. MILAN, UPAMECANO SI ALLONTANA, MENTRE L'ATALANTA BLINDA IL TRIO D'ATTACCO. JUVE-ARTHUR, NON È FINITA, MENTRE IL NAPOLI GIOCA SU PIU' TAVOLI: RINNOVO GATTUSO, CONFERMA CALLEJON E ARRIVI, PIACE ADEYEMI. SPAL, C'È VOGLIA DI CONFERMARE DI BIAGIO.

In casa Milan, preoccupa il futuro di Theo Hernandez, terzino arrivato in estate dal Real Madrid. E' uno dei giocatori che meglio ha reso nella prima parte del campionato e che sarebbe "la prima scelta di Leonardo" come terzino del Paris Saint-Germain. Il club parigino è in rivoluzione in difesa e quello del rossonero sarebbe il primo nome. I milanesi però non vogliono cederlo (per questo il PSG sta andando forte su Alex Telles del porto, ndr): la richiesta non sarà inferiore ai 50 milioni e la volontà di Elliott è quella di tenere Hernandez. A proposito di difensori, piace sempre Dayot Upamecano, difensore francese in scadenza nel 2021 con il RB Lipsia e con una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. L'Arsenal, però, sarebbe in pole per il ragazzo: i Gunners avrebbero messo il francese come primo nome per la lista in estate e secondo la Bild, il Lipsia sarebbe disposto ad ascoltare offerte.

Giovanni Sartori, direttore dell'area tecnica dell'Atalanta, ha escluso cessioni eccellenti nel prossimo futuro, con i tre attaccanti che rimarranno in nerazzurro anche per le prossime stagioni. "È vero che noi abbiamo venduto tanto, però non vorrei che passasse inosservato che abbiamo investito tanto. Zapata è costato 24 milioni, vuol dire tanto. Però non è vero che se arriva l'offerta giusta, vendiamo. Il principio è cedere un pezzo o due della squadra, ma vendere per diventare più forti. I tre tenori credo che staranno a Bergamo per un po' di tempo, è una convinzione ma anche una speranza. Credo che sia anche quella della proprietà".

Non sembra più un “no” secco, quello di Arthur nel passaggio dal Barcellona alla Juventus. Perché i due club non vogliono mandare in fumo una operazione da 70 milioni con ricca plusvalenza - spiega Tuttosport - e trattano a oltranza per arrivare al sì prima del 30 giugno. Nessuno si sbilancia ma è possibile che un incentivo all’esodo possa dare una mano, nonostante l’entourage smentisca un cambio di opinione e di rotta sul futuro. Possibile un nuovo confronto la prossima settimana, molto dipenderà dalla sfida contro il Maiorca di sabato sera, dove Arthur potrebbe restare in panchina.

Nel corso del colloquio personale di ieri tra Aurelio De Laurentiis e José Maria Callejon, il presidente del Napoli ha proposto al giocatore un rinnovo biennale alle stesse cifre che percepisce attualmente l'esterno spagnolo. L'adios non è più così scontato, con il giocatore che infatti ancora non ha disdetto neanche il proprio appartamento napoletano. Nei prossimi giorni arriverà la decisione definitiva che porterà alla firma o ai saluti. ADL ha parlato anhe con Alex Meret. Il portierino, passato da titolare indiscusso a riserva di Ospina, ha vissuto con qualche malumore gli ultimi mesi, ma il patron partenopeo ha voluto evitare fraintendimenti parlandoci direttamente e chiaramente: la stima nei suoi confronti è immutata e il futuro è decisamente tutto nei suoi guantoni. Capitolo rinnovo di Gennaro Gattuso, tecnico che il Napoli probabilmente confermerà anche per la prossima stagione. De Laurentiis è orientato a proporre un rinnovo da 1,5 milioni di euro all'anno - a salire - ma con una novità: come fatto con Ancelotti, sarà prevista una clausola rescissoria, fissata a 8 milioni di euro. Intanto Mino Raiola ha proposto al Napoli di trattare il cartellino dell'attaccante classe 2001 dell'AZ Alkmaar Myron Boadu, autore di 20 gol e 13 assist in stagione. Piace e non poco anche Karim-David Adeyemi, classe 2002, che il club austriaco considera l'erede di Haaland per qualità e capacità di fare gol.

L'ottima stagione al Cagliari di Joao Pedro potrebbe portare a nuovi interessamenti da parte di alcune squadre europee di livello. Il primo nome è quello dell'Olympique Marsiglia di André Villas Boas, alle prese con una ristrutturazione - anche per contenere le perdite che porteranno davanti alla UEFA per la violazione del Fair Play Finanziario - massiccia. A riferirlo è Le10Sport. La valutazione è di 20 milioni di euro, dopo che una prima offerta del Torino è stata rispedita al mittente (10 più Zaza).

Milan Skriniar sarà fra i protagonisti sabato della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Lo slovacco è da tempo un osservato speciale di Manchester City, Liverpool e Manchester United, come riporta La Gazzetta dello Sport ma difficilmente il giocatore lascerà l'Inter, che lo valuta oltre 50 milioni. 25 anni, Skriniar ha un contratto con i nerazzurri fino al 2023.

Anche il Torino segue con attenzione la situazione di Radja Nainggolan, centrocampista belga in prestito dall’Inter al Cagliari. Il grave infortunio occorso a Daniele Baselli - lesione del legamento del crociato anteriore, stop per sei mesi - potrebbe puntare i fari dei granata sul centrocampista che, però, guadagna 4,5 milioni di euro all’anno. L’idea sarebbe quella di avere un prestito con diritto di riscatto, anche se qualsiasi discorso appare prematuro, almeno fino alla fine del campionato. Sul giocatore c'è anche la Fiorentina, come spiega Tuttosport.

Secondo quanto riportato da TuttoNapoli.net, se il presente del Napoli si chiama Ospina, il futuro sarà tutto nelle mani di Alex Meret per espressa volontà del presidente che ha investito tanto su di lui e che ha piena fiducia nelle sue qualità. Questo significa che a partire potrebbe essere lo stesso colombiano, ingombrante dodicesimo che non resterebbe alle spalle di un ragazzo così giovane. Piace alla Roma, che dopo l'estate potrebbe cambiare nuovamente portiere lasciando andare Pau Lopez.

Il direttore generale della SPAL Andrea Gazzoli ha parlato della possibile conferma dell'allenatore Luigi Di Biagio per la prossima stagione nel corso della presentazione del nuovo direttore sportivo Giorgio Zamuner. A precisa domanda, il dg del club estense s'è così espresso: "La stima è massima e vorremo continuare con lui. Ne parleremo a tempo debito".

Secondo quanto riferito dal Messaggero Veneto l’Udinese sarebbe pronta a strappare al Pordenone il centrocampista Tommaso Pobega, di proprietà del Milan, sopratutto se non dovesse arrivare la promozione in Serie A da parte dei neroverdi. La società di Lovisa infatti sarebbe pronta a riscattare il cartellino del classe ‘99 per 2,2 milioni di euro, con i rossoneri che avrebbero la possibilità di controriscattarlo a 2,4 milioni, ma L’Udinese è pronta a inserirsi mettendo sul piatto ben cinque milioni di euro, due meno di quelli che chiederebbe il Milan.Si profila quindi un vero e proprio derby friulano per Pobega in estate.

Adam Marusic non rinnoverà il contratto con la Lazio e probabilmente a fine stagione saluterà i biancocelesti. Su di lui c'è da tempo il PSG, che forse potrebbe utilizzarlo come carta per avvicinarsi a Milinkovic-Savic, ma questa è una cosa che non interessa a Lotito che potrebbe nel frattempo incassare circa 20 milioni di euro dal suo addio. Una cifra considerevole che permetterebbe al patron biancoceleste di incassare una ricca plusvalenza utile per agevolare un bilancio già sano. Il salto sarebbe totale, anche da un punto di vista contrattuale per lo stesso esterno, che andrebbe ovviamente a guadagnare di più alla corte di Al Khelaifi.

BORUSSIA DORTMUND, JADON SANCHO HA DECISO: VUOLE IL MANCHESTER UNITED. CHELSEA, CONTATTI CON L'ENTOURAGE DI KURZAWA. ATLETICO MADRID, C'È UNA CLAUSOLA NEL CONTRATTO DI THOMAS PARTEY: PUO' LIBERARSI PER 50 MILIONI. FENERBAHCE, NO A BALOTELLI PERCHÈ CREA TROPPI PROBLEMI. AJAX, GRAVENBERCH RINNOVA FINO AL 2024. FEYENOORD, LE GRANDI DI EUROPA SULLE TRACCE DI KOCKU

Secondo quanto riferisce Sport Bild, Jadon Sancho avrebbe preso una decisione sul suo futuro dopo lunghe settimane di indiscrezioni. L'esterno d'attacco inglese del Borussia Dortmund vorrebbe giocare al Manchester United già dalla prossima stagione. Contratto in scadenza nel 2022, i tedeschi vorrebbero tenerlo per un'altra stagione ma i Red Devils sono in pressing e il giocatore vorrebbe riunirsi con gli amici Rashford e Lingard già nei prossimi mesi.

Chelsea scatenato sul mercato. Come riportato da France Football infatti i Blues avrebbero chiesto informazioni per Layvin Kurzawa esterno in scadenza con il PSG. Il Chelsea ha avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore, con Kurzawa, che era stato proposto anche a Napoli e Inter, che accetterebbe la corte dei Blues.

Cinquanta milioni di euro. E' la clausola presente nel contratto di Thomas Partey, centrocampista e stella dell'Atletico Madrid. Il calciatore ghanese classe '93, che in Premier League piace Arsenal, Manchester City, Manchester United e Liverpool, può liberarsi per una cifra importante ma non proibitiva. "L'Atletico Madrid ha inserito una clausola risolutiva nel contratto di mio figlio, quindi ogni squadra che ha un interesse per lui deve semplicemente soddisfare tali requisiti - ha dichiarato Jacob Partey, padre del giocatore, ai microfoni di 'SilverFM'. Mio figlio è abbastanza grande da decidere su ogni possibile trasferimento e gli mostrerò il mio sostegno qualunque sia quella decisione".

Il Fenerbahce ha depennato il nome di Mario Balotelli dalla lista degli obiettivi per la prossima stagione. Emre Belözoğlu, che dalla prossima finestra di calciomercato sarà il direttore sportivo del club turco, ai microfoni di 'Hurriyet' ha escluso questa possibilità: "Non ci interessa".

Per il media turco, Emre ha posto il veto sul nome di Balo per i troppi problemi creati da 'Supermario' in ogni squadra in cui è andato, pur essendo un ottimo attaccante. Balotelli nella prossima finestra di calciomercato sarà svincolato dopo la fine della sua avventura col Brescia.

Ryan Gravenberch ha rinnovato il contratto con l'Ajax. Il giovane talento ha siglato un accordo fino al 30 luglio 2023. Classe 2002, il nazionale olandese Under 19 ha già raccolto 14 presenze con la prima squadra. Il centrocampista era nell'orbita di Roma e Lazio.

Le grandi di Europa su Orkun Kökçü, giovane centrocampista turco di proprietà del Feyenoord. Secondo quanto riportato dal portale olandese Rijnmond il Barcellona ha messo nel mirino il talento classe '99. La concorrenza però è già grande, visto che il giocatore piace anche ad Arsenal, Chelsea e Siviglia.