Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Il futuro di Daniele De Rossi inizia ora. Fa il punto Il Messaggero: il capitano della Roma torna a disposizione per la gara di domani sera contro la Juventus. Non una qualsiasi, dopo tanti acciacchi fisici. A tre partite dalla fine del campionato, però, mancano soprattutto certezze su cosa DDR farà nella prossima stagione: fino a poco tempo fa, propendeva per l'idea di continuare. Ma l'idea di iniziare una carriera da allenatore è un'alternativa che ha comunque il suo fascino e resta più che una possibilità. Il contratto con i giallorossi, ricordiamo, scade a fine anno.

Tutto o niente. Simone Inzaghi, spiega Il Messaggero, si gioca la stagione e il futuro nei prossimi due incontri. Cagliari e Atalanta tra campionato e finale di Coppa Italia: Claudio Lotito è stato chiaro, senza Europa League la panchina salta.

Gli scenari futuri: per Inzaghi, c'è soprattutto il Milan, con Leonardo che lo stima e lo ha messo ai primi posti del post-Gattuso. C'è alla finestra anche la Juve, ma nonostante i buoni rapporti con Fabio Paratici è una via complicata. Per la Lazio, invece, i fantasmi che aleggiano sulla panchina di Inzaghi sono quelli di Roberto De Zerbi e Sinisa Mihajlovic. Dipende tutto (o quasi) dall'Europa.

Un intrigo argentino per il mercato del Napoli. Si parla di Agustin Almendra, centrocampista classe 2000 del Boca Juniors, da tempo nel mirino degli azzurri. Fa il punto Il Mattino: il giocatore è stato proposto tempo fa al ds Giuntoli, che ha apprezzato e sta lavorando per portarlo in Italia. Ma il tempo fa lievitare i costi: al tempo della proposta, Almendra era valutato dal club di Buenos Aires attorno ai 10 milioni di euro. Ora, l'ultima offerta del Napoli è pari a 15, ma Nicolas Burdisso (ds del Boca) ha fatto capire che ne serviranno almeno 20 per portarlo via dalla Bombonera.

Il Napoli riparte da Arkadiusz Milik. In campo sarà titolare contro la SPAL con Insigne, fuori è prossimo al rinnovo. Sarà una delle prossime mosse di Giuntoli, scrive Il Mattino: prolungamento dal 2021 al 2024, con ritocco dell'ingaggio (adesso percepisce circa 2,5 milioni di euro a stagione). Un punto fermo anche per il futuro: dopo tanta attesa e sfortuna, il polacco ha conquistato Napoli e il Napoli.

Sale Didier Deschamps. Se la Juventus e Massimiliano Allegri non hanno ancora definito quale sarà il futuro, i bianconeri valutano le alternative. Al momento, scrive Tuttosport, sono in rialzo le quotazioni del ct francese. Il rivale, al momento, è Maurizio Sarri: sarebbe un cambio netto rispetto ad Allegri, un fattore a cui Agnelli attribuisce una grande importanza in caso di cambio. Il sogno è Pep Guardiola, mentre per quanto riguarda Mauricio Pochettino i bianconeri preferirebbe un allenatore che conosca più da vicino il calcio italiano.

Rakitic ma non solo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport conferma anche il possibile sbarco all'Inter dello spagnolo. L’esterno d'attacco del Siviglia - si legge - ha una clausola abbordabile, 18 milioni, il contratto in scadenza il prossimo anno e uno stipendio che considera eccessivamente basso, un milione e mezzo. L'Inter è disposta a raddoppiarlo per vincere la concorrenza del Valencia e di un'altra squadra italiana.

L'Inter e il suo probabile nuovo allenatore Antonio Conte non sembrano avere alcun dubbio: Mauro Icardi la prossima estate sarà ceduto al miglior offerente e i nerazzurri cercheranno una punta più congeniale.

Stesso pensiero - L'allenatore ex Chelsea è stato adeguatamente informato - riporta il Corriere dello Sport - su quanto accaduto durante tutta questa stagione: dalla rimozione della fascia da capitano ai problemi di spogliatoio, con un lungo ed enigmatico infortunio. Conte pretende un gruppo completamente votato alla causa e ha deciso quindi di cominciare una nuova avventura senza Icardi, mettendo l'interesse di tutti davanti a quello dei singoli.

Quattro nomi per sostituirlo - Per rimpiazzare 'Maurito' le idee si sprecano e i profili sono tutti di altissimo livello. Da Dzeko a Cavani, passando per Lukaku, fino al solito Dybala. L'Inter si prepara a un cambio netto in attacco.

Non appena sarà terminato il campionato, sarà poi il momento di tirare le somme sulla stagione milanista e soprattutto di prendere una decisione sul futuro di Rino Gattuso: il suo addio sembrava certo a fine anno, ma, secondo il Corriere della Sera, non è così scontato in caso di raggiungimento del quarto posto. Lo stesso allenatore rossonero ha commentato ieri in conferenza stampa le tante voci sul suo conto: "Voi scrivete ma io so cosa ci diciamo con i dirigenti. Pensiamo a fare 9 punti, poi guarderemo la classifica. A quel punto vedremo cosa accadrà".

Come scritto più volte nel corso degli ultimi giorni, visto anche che non sembra decisamente essere scattato il feeling con il tecnico Montella, il futuro prossimo di Giovanni Simeone sembra lontano da Firenze. Ma c'è di più: secondo quanto riferito da Rai Sport, l'attaccante della Fiorentina potrebbe interessare all'Atalanta, qualora soprattutto l'attuale nove orobico Zapata dovesse lasciare Bergamo nel corso della prossima estate.

UFFICIALE: MANCHESTER UNITED, HERRERA COMUNICA L'ADDIO AL CLUB. ATL. MADRID, IL MAN CITY FISSA IL PREZZO DI OTAMENDI. MAN UNITED, IN ARRIVO L'ALA GALLESE JAMES. UFFICIALE: BORDEAUX, L'EX CATANIA PLASIL LASCIA IL CLUB. BARCELLONA, GLI ESUBERI POSSONO PORTARE UN TESORETTO DI 120 MILIONI. BENFICA, L'OBIETTIVO E' BLINDARE FELIX: OFFERTA DA 2.5 MILIONI A STAGIONE. BORUSSIA DORTMUND, NIENTE RITORNO IN PREMIER PER JADON SANCHO. REAL MADRID, SIRENE INGLESE PER LLORENTE: C'E' L'ARSENAL. ATLETICO MADRID, DUBBI SU MORATA: A FINE PRESTITO PUO' TORNARE AL CHELSEA. LEICESTER, TUTTE LE BIG SU MAGUIRE: LE FOXES CHIEDONO ALMENO 70 MLN. CHELSEA, GIROUD IN SCADENZA: C'E' IL NIZZA SULLE SUE TRACCE. LEICESTER, INTRIGO TIELEMANS: PRONTO IL RISCATTO MA SI INSERISCE IL BAYERN. PSG, BUFFON ANDRA' VIA: PER RIMPIAZZARLO PRONTA L'OFFERTA PER DE GEA. ARSENAL, AG. OZIL: "E' LEALE NEI CONFRONTI DEI GUNNERS, RESTA FINO AL 2021". EVERTON, LA CONTINUITA' DI ANDRE' GOMES E ZOUMA PRIORITA' PER MARCO SILVA. BARCELLONA, CILLESSEN PRONTO AD ANDARE VIA: E' VICINO A BENFICA.

Ander Herrera lascia ufficialmente il Manchester United. Lo conferma lo stesso giocatore attraverso un comunicato su Instagram. 30 anni ad agosto, il centrocampista basco chiude l'avventura con i red devils dopo cinque stagioni nelle quali ha vinto una Europa League, una FA Cup, una Carabao Cup e una Coppa di Lega.

Secondo quanto riportato da As l'Atlético Madrid avrebbe scelto Nicolás Otamendi per la sostituzione di Godin. Fissato il prezzo del Manchester City: 25 milioni per il centrale 31enne. I citizens hanno sborsato per l'argentino oltre 44 milioni nell'estate del 2015. In questa stagione poche le presenze, 32, di cui 17 in Premier League e tanta panchina, specialmente nell'ultimo periodo.

Secondo quanto riportato da Sky Sports il Manchester United è vicino alla definizione dell'acquisto di Daniel James, esterno offensivo gallese di 21 anni. Di proprietà dello Swansea, il giocatore in questa stagione ha raccolto 38 presenze, segnando 5 reti e servendo 10 assist vincenti. Costo del cartellino: 15 milioni di sterline

Jaroslav Plasil, flop al Catania ma molto apprezzato in Francia, lascia il Bordeaux al termine della stagione. Il centrocampista lo ha annunciato in conferenza stampa. I girondini gli hanno offerto un ruolo all'interno dello staff tecnico anche se l'intenzione del ceco, nonostante le 37 primavere, sia quella di continuare a giocare.

120 milioni di tesoretto per il Barcellona dalle cessioni dei giocatori in esubero. È la stima fatta da Sport oggi in edicola. Alcuni giocatori andranno via senza che il club abbia alcun indennizzo, come nel caso di Arda Turan e Vermaelen, in scadenza di contratto. Murilo e Boateng, in prestito, non resteranno. 30 milioni potrebbero arrivare per André Gomes, attualmente all'Everton. 25 per Cillessen, obiettivo del Benfica. 10 per Danis Suarez, 15 per Rafinha e 40 per Malcom.

Il Benfica vuole tenersi stretto il giovanissimo talento Joao Felix. Secondo quanto riportato da A Bola infatti, il Benfica avrebbe offerto al giocatore un rinnovo da 2,5 milioni di euro a stagione, che farebbe di Felix il giocatore più pagato della rosa.

Niente ritorno in Premier League per Jadon Sancho. Come riporta il Sun infatti, il talento inglese vuole restare al Borussia Dortmund almeno per il prossimo anno.

Marcos Llorente, giovane centrocampista del Real Madrid, potrebbe lasciare la spagna durante il prossimo mercato estivo. Il ragazzo piace in Premier League, con l'Arsenal, al momento, in pole sulle altre concorrenti. Lo riporta ESPN.

Il futuro di Alvaro Morata non è ancora scritto. Stando a quanto riferito da As, a decidere sarà l'Atletico Madrid, che starebbe pensando di sborsare i 18 milioni richiesti dal Chelsea, ancora proprietario del suo cartellino, per completare il prestito di 18 mesi previsto. Ma non è detto che alla fine il riscatto ci sia, visto che il giocatore non sta brillando ed ha siglato solo sei gol con i Colchoneros. A fare da sfondo a tutta questa situazione c'è il blocco del mercato per i Blues.

Harry Maguire, difensore classe '93 del Leicester City, potrebbe giocare la sua ultima partita con le Foxes. Secondo quanto riportato dal Sun il centrale inglese è seguito da Tottenham, Arsenal, Chelsea e Manchester United. Il Leicester però chiede almeno 70 milioni per il cartellino del nazionale inglese.

Olivier Giroud è approdato in finale d'Europa League con il suo Chelsea, ma il suo futuro non è ancora chiaro. L'attaccante non ha ancora rinnovato il suo contratto, in scadenza a giugno, malgrado un'opzione per un altro anno. Stando a quanto riportato da Footmercato, sulle tracce del francese c'è il Nizza, che spera di prelevarlo a parametro zero, offrendo un progetto serio, da protagonista, al calciatore, autore di 12 gol in 43 partite quest'anno.

Il futuro di Youri Tielemans è ancora tutto da scrivere. Di proprietà del Monaco, in prestito al Leicester, che vorrebbe riscattarlo sborsando persino 45 milioni di euro, secondo gli ultimi rumors. Ma potrebbero non bastare. Il motivo? L'inserimento del Bayern Monaco, destinazione maggiormente gradita al centrocampista belga. Se i bavaresi tireranno fuori la stessa quantità di soldi, l'ex Anderlecht potrebbe volare in Germania. A riportarlo è il Mirror.

A fine stagione Gianluigi Buffon lascerà il PSG, non gli sarà rinnovato il contratto, e i parigini saranno costretti ad acquistare un nuovo portiere, dal momento che l'altro presente in rosa, Alphonse Areola, non convince appieno Thomas Tuchel e la dirigenza. Stando a quanto riferito dai colleghi francesi di Canal +, Al-Khelaifi starebbe pensando di presentare un'offerta al Manchester United per David de Gea. All'ombra della Tour Eiffel vogliono un portiere di livello mondiale.

Nonostante i continui rumours delle ultime settimane, l'agente di Mesut Ozil ha assicurato che il giocatore tedesco resterà all'Arsenal: "Le voci continueranno sempre, non ci sono dubbi a riguardo, ma una cosa che posso garantire è la lealtà di Mesut. "La sua mente è concentrata sull'Arsenal e sull'Arsenal soltanto, Mesut ha sangue dell'Arsenal, e il rispetto del suo contratto è una certezza. Resterà all'Arsenal fino al 2021, e i tifosi non dovranno preoccuparsi dei pettegolezzi che potrebbero esserci quest'estate", ha detto il suo agente Erkut Sogut in un'intervista rilasciata a Turkish-Football.com.

Il manager dell'Everton, Marco Silva, ha comunicato alla società che la priorità per il mercato estivo dovrà essere quella di acquisire definitivamente i cartellini di André Gomes e Kurt Zouma, presi in prestito rispettivamente dal Barcelona e dal Chelsea. Dopo l'ottima stagione di entrambi infatti il tecnico ne ha chiesto la riconferma in vista della prossima stagione.

Jasper Cillessen molto probabilmente lascerà il Barcellona questa estate e secondo la stampa portoghese sarebbe molto vicino al Benfica. L'ex portiere dell'Ajax, poco utilizzato in questa stagione da Valverde, secondo i quotidiano A Bola e Record, il Benfica starebbe trattando con il Barcellona l'acquisto dell'esteremo difensore, stanco di essere il secondo di Ter Stegen.