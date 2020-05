Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

DALLA SPAGNA: LAUTARO E PJANIC PROMESSI SPOSI DEL BARCELLONA, PIACE ANCHE DE SCIGLIO. LA MADRE-AGENTE DI RABIOT SPINGE PER L'ADDIO ALLA JUVE: SIRENE DALLA PREMIER. IL MILAN LAVORA AL COLPO JOVIC, L'INTER TORNA SU VIDAL E NON RINUNCIA A MERTENS. NAPOLI: MILENKOVIC PER IL DOPO-KOULIBALY. ROMA TRA KEAN E L'IDEA DI SCAMBIO UNDER-ILICIC CON l'ATALANTA. LAZIO, PAZZA IDEA RAKITIC. LA PRIMA MISSIONE DI VAGNATI AL TORO: RINNOVARE I CONTRATTI DI SIRIGU E BELOTTI. FIORENTINA, PAQUETA E DE PAUL GLI OBIETTIVI.

Lautaro Martinez e Miralem Pjanic hanno detto sì al Barcellona. Lo afferma Mundo Deportivo, secondo cui i blaugrana devono limare solo i dettagli delle due trattative, magari inserendo contropartite gradite ai due club italiani. Alla Juventus potrebbero interessare diversi componenti della rosa catalana: Junior Firpo, Umtiti, Emeson, Alena e Rafinha, oltre ai già noti Arthur e Rakitic. Tante soluzioni, per un affare che sembra indirizzato sui binari giusti. Ma a Barcellona potrebbe finire anche Mattia De Sciglio. Il Barça starebbe lavorando sotto traccia per portare il terzino alla corte di Setien: l'ex rossonero è ritenuto esperto e affidabile e potrebbe coprire l'eventuale partenza di Semedo, su cui il club non sembra fare grande affidamento.

Adrien Rabiot è l'unico giocatore della Juventus insieme a Gonzalo Higuain a non essere tornato in Italia. Il giocatore francese si trova in Costa Azzurra, luogo da dove il ritorno a Torino sarebbe decisamente agevole, ma di tornare ancora non se ne parla. Insieme alla madre ha deciso di restare all'estero in attesa che la ripartenza sia più chiara. Veronique, che ne cura gli interessi e che è sempre stata una figura molto ingombrante anche nella sua vita da calciatore, non ha gradito l'impiego e il trattamento riservato al figlio nel corso degli ultimi mesi e secondo il Corriere dello Sport farà di tutto pur di portarlo lontano dalla Serie A. In Premier League c'è interesse e sarebbero già stati avviati alcuni contatti con Everton e Manchester United.

Si intensificano i contatti tra il Milan e l'agente di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid poco utilizzato e attualmente infortunato. Il giocatore è assistito da Fali Ramadani, agente che al 'Diavolo' ha portato anche Ante Rebic e che sta aiutando i rossoneri a provare ad arrivare al riscatto anticipato rispetto al termine fissato nel 2021. I rapporti con gli spagnoli sono buoni dall'affare Theo Hernandez e, con la regia del super agente, la trattativa pare meno impossibile di qualche mese fa. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Mentre Ibrahimovic sogna di riprendere per puntare alla doppia cifra, obiettivo sempre raggiunto negli ultimi anni, l'interrogativo più grande è sempre quello che riguarda la prossima stagione. Lo svedese dovrà incontrare Gazidis dopo che Boban non è più in dirigenza e nel corso di quel colloquio ascolterà i piani del club in vista del futuro e soprattutto cercherà di capire quale dovrebbe essere il suo ruolo. La conferma passerà da questo dettaglio, oltre che dal nome del prossimo allenatore. Se le garanzie saranno sufficienti, l'accordo si troverà senza problemi. Altrimenti Ibra cambierà ancora. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

L'Inter è di nuovo in forte pressione su Arturo Vidal. Antonio Conte, in particolare, avrebbe chiesto alla società di riaprire i negoziati con il Barcellona per raggiungere finalmente un accordo e ritrovare il cileno, che ha già allenato alla Juventus. I nerazzurri lo valutano 15 milioni di euro e non sono disposti a pagare di più, mentre il club blaugrana ritiene che la sua partenza non possa essere negoziata per meno di 20 milioni. Differenze, queste, che potrebbero essere annullate qualora si decida di far rientrare l'ex Bayern nell'affare Lautaro Martinez. Lo riporta Sport.

L'Inter prova a convincere Dries Mertens a vestire la maglia nerazzurra a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'offerta è di un biennale con opzione per il terzo anno a 5 milioni di euro a stagione più bonus alla firma. Al momento, spiega il quotidiano, la lotta è a due con il Chelsea, che vorrebbe regalare il belga a Lampard.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Atalanta avrebbe chiesto alla Roma Cengiz Under, attaccante in uscita dai giallorossi che ha molto mercato anche in Germania e Turchia. I nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto 15 milioni di euro più un giocatore e Fonseca gradirebbe e non poco l'inserimento nell'affare di Josip Ilicic che però ha pretese superiori ai 3 milioni di euro per l'ingaggio e che ha la certezza (al momento) di giocare la Champions restando a Bergamo. Le alternative comunque non mancano perché a Trigoria piacciono anche Castagne e Caldara, due giocatori che tornerebbero comunque utili ai piani del tecnico portoghese. L'asse Bergamo-Roma è caldo ormai da mesi e il prossimo mercato potrebbe dunque portare a nuovi affari.

Moise Kean è tra i principali pensieri di mercato della Roma e con la regia di Raiola potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dall'Everton, club che non ha intenzione di confermarlo neanche dopo l'arrivo di Ancelotti. I dubbi sul carattere del giocatore rimangono molti, ma all'interno del club giallorosso sono in molti che pensano che Fonseca potrebbe essere in grado di riportarlo sulla retta via rilanciando il suo talento. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Entro il 15 giugno il Lipsia dovrà decidere se riscattare o meno il cartellino di Patrik Schick dalla Roma. Il costo del riscatto a fine prestito è fissato a 28 milioni di euro, con i giallorossi che sono pronti a un mini sconto di 3 milioni per venire incontro alle richieste dei tedeschi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Il tridente di portieri di casa Roma potrebbe cambiare radicalmente in vista della prossima stagione. Fuzato verrà ceduto in prestito per andare a giocare. Mirante inizia a essere in età avanzata. Per questo i giallorossi stanno pensando a Rafael del Cagliari come potenziale dodicesimo. Anche il titolare però non è certo di restare, visto che Pau Lopez non è intoccabile e che potrebbe partire nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta all'altezza. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Il Napoli pensa al futuro e per quel che riguarda il ruolo di portiere Rino Gattuso è a un bivio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, soltanto uno tra David Ospina e Alex Meret resterà infatti nel capoluogo campano il prossimo anno e l'allenatore nel prossimo mese sceglierà il suo titolare, dando il via libera alla cessione dell'altro.

Nikola Milenkovic e un futuro ancora da scrivere. Il difensore serbo tratta il rinnovo con la Fiorentina ma intanto su di lui vanno gli occhi di mezza Europa. Il quotidiano Meridian Sport scrive che il Napoli lo vorrebbe per sostituire il partente Koulibaly. La società di De Laurentiis avrebbe già chiesto informazioni alla Fiorentina, la quale ha fissato il prezzo a 30 milioni di euro. Una cifra che risulta abbordabile rispetto ai 50 milioni richiesti lo scorso anno all’Atletico sempre per Milenkovic.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, nel caso in cui Milinkovic-Savic dovesse lasciare la Lazio nel corso del prossimo mercato, il ds biancoceleste Igli Tare proverebbe ad acquistare un pezzo importante da regalare a Inzaghi, ovvero Ivan Rakitic, vecchio pallino che andrà in scadenza col Barcellona nel 2021. Il croato lascerà i blaugrana in estate e, anche se tutto farebbe pensare a un ritorno al Siviglia, i rapporti laziali con i suoi agenti sono ottimi e un tentativo per portarlo in Italia e giocare la Champions con l'ultimo vero contratto della carriera, potrebbero essere le carte vincenti del club di Lotito.

La Lazio non molla il difensore dell'Hellas Verona Marash Kumbulla e, nonostante la forte concorrenza di Inter, Chelsea e Borussia Dortmund, il ds Tare è convinto di potercela fare. Sul piatto, per convincere il giocatore, c'è la Champions League e la possibilità di crescere in modo graduale giocando con continuità, due elementi che non sono scontate quando si parla di big europee. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Si accende la sfida tra Inter e Juventus per arrivare a Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 lascerà sicuramente il Brescia nel corso della prossima finestra di calciomercato e il suo futuro non verrà deciso last minute perché tutte le parti in causa vogliono risolvere l'affare per tempo. Molto dipenderà dal calciatore che più dell'aspetto economico sarà molto attento alle prospettive tecniche che gli verranno proposte, vista la giovane età e l'abitudine a giocare con continuità. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

La Fiorentina vuole creare una squadra di alto livello per la prossima stagione. Così oltre a Lucas Paquetà, mezz'ala brasiliana in uscita dal Milan, i viola punteranno un altro calciatore del nostro campionato. Si tratta di Rodrigo De Paul, nella scorsa stagione finito in cima alla lista dei desideri ma bloccato a causa delle richieste dell'Udinese, ben oltre i 30 milioni di euro. I contatti, come raccolto da TMW, non si sono mai esauriti e l'idea è quella di avere un tandem sudamericano, sia con il brasiliano che con l'argentino. Da capire la formula per Paquetà, meno quella per De Paul: la richiesta dell'Udinese si aggira intorno ai 35 milioni, la sensazione è che ci possa essere, stavolta, un minimo di sconto per chiudere a 30. Tutto soggetto alla situazione Covid, ma l'ex Valencia è tra i primi nomi della lista di Pradè.

Agustin Rossi, portiere di proprietà del Boca Juniors e che nella stagione in corso ha indossato la maglia del Lanus, nel mirino dell'Udinese in caso di partenza di Juan Musso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ,oltre a lui ci sono anche le idee che portano a Radu e Cragno, ma attenzione pure al ritorno di Scuffet, anche se lo Spezia può riscattarlo e i bianconeri non hanno l'opzione per il contro riscatto.

Il primo compito di Davide Vagnati come nuovo dirigente del Torino sarà quello di convincere sia Salvatore Sirigu che Andrea Belotti a rinnovare con il club granata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la condizione necessaria è quella di dare loro la garanzia che verrà costruita una grande squadra, ma dopo le promesse del passato, poi disattese, il portiere e il capitano vorranno garanzie pesanti e starà all'ex SPAL riuscire a dargliele.

IL NUOVO NEWCASTLE VUOLE REGALARSI GARETH BALE. FILO DIRETTO TRA L'ATLETICO E LA PREMIER (IN ENTRATA E IN USCITA), IL LIONE HA SCELTO IL SUO NUOVO DS. L'EX GENOA E FIORENTINA TINO COSTA LASCIA L'ATLETICO NACIONAL.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail il Newcastle pensa a Gareth Bale. Tutto dipenderà naturalmente dal passaggio di consegne del club, vicino a diventare di proprietà del fondo d'investimenti pubblici dell'Arabia Saudita. Una soluzione che accontenterebbe tutti: il Real Madrid, che non vede l'ora di disfarsi di un giocatore che ha fin qui sempre puntato i piedi per partire; il nuovo Newcastle che si presenterebbe ai nuovi tifosi con un pezzo da novanta e dallo stesso Gareth Bale che sembra disposto ad accettare solo la Premier League, unico campionato che può garantirgli le stesse condizioni economiche. E con il vantaggio non da poco di poter parlare inglese. Classe 1989, il contratto del gallese col Real scade nel 2022.

L'Atlético Madrid potrebbe vendere dopo una sola stagione Kieran Trippier. Il terzino inglese è stato acquistato la scorsa estate dai colchoneros per 25 milioni di euro ma il giocatore, stando a quanto riportato dal Sun, avrebbe nei mesi scorsi cercato casa in Inghilterra per un eventuale ritorno a casa. Fra i club che si sarebbero fatti avanti, il Burnley, con cui ha giocato dal 2011 al 2015. L'Atlético lo ha impiegato con continuità e non lo rivenderà a meno della cifra investita.

Secondo quanto riportato dal Sun l'Atlético Madrid punterebbe a uno scambio con il Liverpool: Thomas Partey in Inghilterra e Alex Oxlade-Chamberlain a fare il percorso inverso. La clausola rescissoria di Partey è di 50 milioni e l'Arsenal ha già manifestato interesse nei suoi confronti. I colchoneros, d'altro canto, hanno individuato nel giocatore del Liverpool un giocatore funzionale a Simeone e dalla valutazione equivalente a quella del ghanese.

Dopo l'addio di Florian Maurice - che finirà al Rennes - l'Olympique Lione ha impiegato qualche settimana per scegliere il nuovo direttore sportivo. Si tratta di Bruno Cheyrou, ex dirigente del settore femminile del Paris Saint Germain, che - come raccolto da TMW - dovrebbe iniziare il proprio compito il prossimo primo di luglio.

Tino Costa non è più un calciatore dell'Atletico Nacional. Il centrocampista argentino, oggi trentacinquenne, ha risolto consensualmente il proprio contratto col club colombiano. Per il classe '85 si contano anche due esperienze in Italia, tra il 2015 e il 2016, con le maglie di Genoa e Fiorentina.