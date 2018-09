Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER-ICARDI, IL RINNOVO E' AI DETTAGLI. PROBLEMI PER SKRINIAR. LAZIO, APPUNTAMENTO CON MILINKOVIC-SAVIC ENTRO FINE MESE. JUVNETUS, PAVARD RESTA UN OBIETTIVO. IL REAL MADRID SU ZIELINSKI. MILAN, SHOPPING IN BRASILE. TRIS DI RINNOVI PER LA FIORENTINA.

In casa Inter, l'accordo per il rinnovo di contratto di Mauro Icardi è ormai ai dettagli. Dopo gli screzi a fine campionato scorso, i nerazzurri hanno offerto all'entourage del giocatore un prolungamento fino al 2023 con ingaggio da 5-6 milioni di parte fissa più bonus. Si stanno limando i dettagli proprio a proposito degli obiettivi che permetteranno all'argentino di aumentare gli introiti nel corso delle prossime stagioni, a partire da quella corrente, ma non ci sono più dubbi sul buon esito della trattativa. Dall'altra parte, c'è stata una brusca frenata nella trattativa qualche mese fa con Milan Skriniar. I nerazzurri hanno proposto un rinnovo da 2,5 milioni a stagione fino al 2023, contro i 3 milioni più bonus richiesti dall'agente del giocatore. Le proposte estive di top club esteri come il Manchester United hanno dato forza all'entourage del difensore, ma per l'Inter adesso non c'è fretta di discutere su queste basi. La trattativa non è saltata, ma è chiaro che ci sarà molto da lavorare per arrivare alla firma del prolungamento. Chiusura con l'obiettivo Hector Herrera: sarebbe un colpo a parametro zero dopo Ever Banega, Kwadwo Asamoah e Stefan de Vrij per il ds Piero Ausilio. Il messicano, capitano dei Dragoes, è in scadenza nel giugno del 2019. Sul giocatore c'è anche il Tottenham, alla ricerca di un calciatore di questo spessore per la sua mediana. Controindicazione per l'Inter: non può anticipare il colpo a gennaio, essendo già pieni gli slot da extracomunitario dopo gli arrivi di Lautaro Martinez e Keita Balde Diao.

La Lazio lavora sui rinnovi, in primis a quello di Lucas Leiva: Lotito vuole allungargli il contratto e ha in testa per lui un ruolo all'interno del club. Il brasiliano aveva in mente di chiudere la carriera nel Gremio ma è stato colpito dalla proposta del patron. Il club biancoceleste punta a rinnovare anche il contratto di Milinkovic-Savic entro fine mese dopo che in estate ha declinato le offerte milionarie di mezza Europa. Il serbo passerà dagli attuali 1,8 milioni di euro a stagione a 3 netti all'anno più bonus con scadenza nel giugno del 2023. Inoltre, sempre la Lazio si prepara ad annunciare l'ennesimo rinnovo di contratto di Ciro Immobile, che aumenterà gli anni di accordo fino al 2023 e che contestualmente vedrà anche l'ingaggio aumentare fino a 3 milioni netti. Infine, è ufficiale l'addio di Chris Ikonomidis. Il ventitrenne trequartista torna in Australia: per il giocatore contratto triennale con il Perth Glory.

Anche la Juventus è molto attiva sul piano dei rinnovi di contratto. Marotta e Paratici stanno impostando la trattativa per prolungare l'accordo con Daniele Rugani, ricercatissimo in estate da parte del Chelsea di Sarri e poi rimasto felicemente in bianconero. Il difensore centrale di Allegri guadagnerà 2,8 milioni di euro a stagione fino al giugno del 2023. Aggiornamento su Rodrigo Bentancur, centrocampista classe '97 che non trova spazio in bianconero ma è uno dei titolarissimi nella Nazionale dell'Uruguay. La Juve, che il 20 aprile scorso lo ha riscattato dal Boca Juniors per circa 14 milioni di euro bonus compresi, in estate ha rifiutato un'offerta da oltre 30 milioni di euro arrivata dall'Atletico Madrid. La Vecchia Signora è inoltre al lavoro da tempo per convincere il club argentino a rinunciare al 50% dell’eventuale futura rivendita di Bentancur, a fronte di un indennizzo economico. Il francese Benjamin Pavard, infine, difficilmente rimarrà un'altra stagione allo Stoccarda dopo quella corrente. Il giocatore è stato accostato a numerose squadre e anche la Juventus sarebbe molto interessata al suo profilo. Come sempre sul giocatore ci sono anche Manchester City e Bayern Monaco, altrettanto interessate a portarlo a disposizione di Guardiola e Kovac.

Tutto da valutare in casa Roma il rinnovo di contratto di Stephan El Shaarawy, attualmente in scadenza nel giugno del 2020. Il Faraone attende da tempo un appuntamento per parlare del prolungamento, soprattutto perché le pretendenti italiane e straniere (occhio alla Premier), non mancano. Capitolo Edin Dzeko: in scadenza nel giugno 2020 con la Società giallorossa, starebbe discutendo il rinnovo di contratto per un'ulteriore stagione, fino al 2021, per spalmare l’ingaggio da oltre quattro milioni di euro l’anno. L'ex Wolfsburg e Manchester City, dunque, giocherà ancora a lungo in Serie A.

Il Napoli sta trattando il rinnovo di Hysaj, che dovrebbe vedersi cancellare l'attuale clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida solo per l'estero parallelamente con il prolungamento fino al 2023 e l'ingaggio che salirà a 2,6 milioni di euro più bonus a stagione. Inoltre, il club di potrebbe presto decidere di raddoppiare la clausola rescissoria di Piotr Zielinski che attualmente è di 65 milioni di euro ed è valida solo per l'estero. L'alternativa potrebbe essere quella di toglierla definitivamente con aumento dell'ingaggio e prolungamento fino al 2023. Per il classe '94 - secondo indiscrezioni dalla Spagna - si sarebbe fatto avanti anche il Real Madrid.

A Spalato, in occasione della riunione dell'ECA, ovvero l'organismo che riunisce i club più importanti d'Europa, Umberto Gandini ha incontrato Ivan Gazidis. Una breve discussione in disparte, un possibile inizio di un dialogo proficuo in attesa di lavorare insieme al Milan: la famiglia Singer, infatti, ha ancora necessità di completare l'organigramma societario, preferibilmente entro fine mese. Sul mercato, intanto, shopping in Brasile per i rossoneri. Non solo Lucas Paquetà del Flamengo, crack seguito da mezza Europa: nel listone degli acquisti ci sarebbe anche Lincoln, attaccante esterno anche lui di proprietà del club rubionegro. Leonardo e Ricardo Kakà, peraltro, monitorano con attenzione anche Iago Maidana e Rodrigo Caio: il primo è un difensore dell'Atletico Mineiro, classe '96, in prestito dal San Paolo. Caio, venticinquenne, è il centrale difensivo della società paulista. Il grande sogno e obiettivo per il Milan, però, si chiama Leandro Paredes, ex Roma, gioiello argentino dello Zenit San Pietroburgo. Conosce già la Serie A ed è considerato l'erede ideale di Lucas Biglia, a breve trentatreenne. La valutazione fissata dal giornale è di 35 milioni di euro almeno e su Paredes c'è la concorrenza dei più grandi club europei. Infine, in casa Milan si è iniziato a discutere anche del rinnovo di contratto di Giacomo Bonaventura, centrocampista cardine del progetto di Gattuso in scadenza nel 2020. Il club rossonero è pronto ad allungargli l'attuale accordo fino al giugno del 2022.

Le altre. Jordan Veretout è stato uno dei giocatori che ha maggiormente impressionato nel corso della passata stagione della Fiorentina e dopo i no alle tante offerte arrivate sulla scrivania di Corvino nel corso dell'estate, è pronto a rinnovare il contratto con i viola. Il francese aumenterà lo stipendio fino a percepire circa 1,3 milioni di euro netti a stagione fino al giugno del 2023. Anche Cristiano Biraghi, dopo la prima convocazione e la prima presenza in Nazionale maggiore contro la Polonia, è pronto anche per rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina. L'esterno mancino di Pioli, allungherà l'attuale accordo fino al 2023 con robusto adeguamento rispetto agli attuali 600mila euro percepiti a Firenze. Il terzo ed ultimo nome per i rinnovi della Viola è invece Giovanni Simeone: la sua crescita, confermata anche dal primo gol in Nazionale contro il Guatemala, è evidente e a breve verrà annunciato il prolungamento fino al 2023 con significativo aumento dell'ingaggio.

Negli scorsi giorni i dirigenti della Sampdoria hanno incontrato l'entourage di Praet per parlare del rinnovo di contratto. Il giocatore belga potrebbe presto firmare fino al giugno del 2023 con Ferrero che vorrebbe contestualmente anche alzare la clausola rescissoria che è attualmente ferma a 'soli' 26 milioni di euro. Dopo il fallimento dei preliminari di Europa League, invece, l'Atalanta torna a progettare il futuro con due importanti rinnovi di contratto. Remo Freuler, centrocampista tra i più prolifici sotto la guida di Gasperini, prolungherà l'attuale accordo fino al 2023 con aumento dello stipendio fino a 1 milione netto a stagione. Ed anche Josip Ilicic, che attualmente ha un contratto con scadenza fissata nel 2020, potrebbe presto prolungare con la Dea. Infine, il difensore Veseli e il centrocampista Krunic potrebbero a breve estendere il contratto con l'Empoli: attualmente in scadenza nel giugno 2021, entrambi potrebbero legarsi al club toscano per un'altra stagione.

BARCELLONA-VALVERDE, RINNOVO RIMANDATO A GENNAIO. WILLIAN GIURA FEDELTA' AL CHELSEA. ARSENAL, IPOTESI DIVORZIO CON OZIL. PSG, GRIEZMANN PER IL DOPO NEYMAR. MEZZA EUROPA SU RABIOT. REPUBBLICA CECA, ESONERATO IL CT JAROLIM.

Il Barcellona ed Ernesto Valverde hanno rinviato a gennaio 2019 le discussioni sul nuovo accordo. Saranno importanti in questo senso le prestazioni della squadra nella fase a gironi di Champions e il girone d'andata di Liga. Ricordiamo che il contratto è in scadenza a giugno ma c'è l'opzione di rinnovo per una terza stagione. In Premier League, il Tottenham guarda in casa Leicester per rinforzare la rosa di mister Pochettino: gli Spurs starebbero monitorando con grande attenzione il terzino mancino Ben Chilwell. Willian, invece, non ha alcuna intenzione di lasciare il Chelsea: l'esterno brasiliano avrebbe infatti già espresso la volontà di firmare un nuovo accordo coi Blues per altre tre stagioni (il classe '88 era stato cercato in estate dal Barcellona e dal Manchester United).

Non sembra sbocciare il feeling tra Mesut Ozil e il nuovo allenatore dell'Arsenal, Unai Emery. Un rapporto molto complicato, che potrebbe portare a un clamoroso divorzio nella prossima finestra di mercato. Oltre al Fenerbahçe, anche il Manchester United di Mourinho ha fiutato l'affare. All'Arsenal dal 2013, per il trequartista tedesco potrebbe essere arrivato così il momento di iniziare una nuova avventura.

In scadenza di contratto a giugno, il tecnico del Marsiglia Rudi Garcia rassicura sul suo futuro all'OM: "Siamo d'accordo col club in linea di massima. È una questione di dettagli, niente di economico. Si farà". Classe 1964, Garcia è a Marsiglia da ottobre 2016, conducendo la squadra nella scorsa stagione alla finale di Europa League. Il Paris Saint-Germain cerca già il sostituto di Neymar: il club francese avrebbe già effettuato un primo sondaggio con Antoine Griezmann: l'attaccante dell'Atletico Madrid, perno della Nazionale di Deschamps, viene considerato infatti il rimpiazzo ideale del brasiliano, da tempo nel mirino del Real Madrid. Intanti, la lista delle squadre interessate ad Adrien Rabiot si allunga. Secondo quanto riportato dai media francesi, anche Bayern e Chelsea si sono unite alla corsa al centrocampista. In questo momento il Barcellona appare in vantaggio, avendo già allacciato i primi contatti da molto tempo. Fra le altre squadre interessate ci sono le italiane Juventus e Milan, oltre a Manchester City e Tottenham. In scadenza di contratto a giugno, il PSG non è fin qui riuscito a trovare un accordo per il prolungamento.

Il Benfica prepara la beffa al Manchester City: il club portoghese sarebbe infatti pronto ad assicurarsi il talento classe 2002 del Charlton, Jeremy Sarmiento. Tra i principali prospetti del calcio inglese, il giovane centrocampista era stato a lungo inseguito dai Citizens. Infine, il ct della Repubblica Ceca, Karel Jarolim, è stato esonerato dalla federazione dopo la brutta sconfitta per 5-1 in Russia in amichevole. Jarolim era alla guida della nazionale dal 2016 dopo l'eliminazione dalla fase finale dell'Europeo in Francia.