Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

RAIOLA: POGBA VIA A GENNAIO. ROMA, SI PENSA AL RITORNO DI RUDIGER. INTER, ACCORDO PER IL RINNOVO DI DE VRIJ E OCCHI SU FIRPO

Le parole di Mino Raiola scuotono il mercato: l’agente ha dichiarato che Pogba lascerà il Manchester United a gennaio, aprendo a un ritorno alla Juventus. Caldo il rinnovo di Ibrahimovic, esclusa per il momento una partenza di Haaland dal Borussia Dortmund. Accordo verbale con De Vrij. E difficile vedere Verratti in Serie A: sta bene a Parigi, assicura Raiola.

In casa Torino, Giampaolo incassa la fiducia di Cairo. A Roma si lavora al rinnovo di Lorenzo Pellegrini, in arrivo a inizio 2021, mentre in difesa potrebbe tornare Antonio Rudiger, in uscita dal Chelsea e seguito anche dal Milan. Chelsea, Liverpool e Manchester United mettono nel mirino Walukiewicz, difensore del Cagliari. Inter è in prima fila per Junior Firpo, terzino sinistro che il Barcellona potrebbe cedere a gennaio. “I rinnovi si fanno in due”, ha dichiarato l’agente di Insigne a proposito delle trattative col Napoli. De Roon rimanda invece al mittente le sirene da Barcellona: “Sono felice a Bergamo”, assicura il centrocampista olandese dell’Atalanta, dove è calda la situazione legata ai rapporti tra Gasperini e parte della squadra.

Possibile rivoluzione a Rennes: Rugani ha giocato poco finora, mentre Dalbert potrebbe salutare già a gennaio. Il Nantes ha esonerato Gourcuff dopo il KO con lo Strasburgo.