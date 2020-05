Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

PJANIC DICE SÌ AL BARCELLONA E LA JUVE CHIEDE IN CAMBIO ARTHUR. FUTURO SEGNATO PER HIGUAIN: ANDRÀ VIA DA TORINO. TONALI TRA INTER E JUVE, RANGNICK APRE AL MILAN, ROMA PESSIMISTA PER SMALLING. LA LAZIO HA SCELTO L'ATTACCANTE: LUIS SUAREZ DEL WATFORD. IL CASTING PER LA PANCHINA DEL TORINO: DA SEMPLICI A JURIC

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic avrebbe detto sì al Barcellona che nelle ultime settimane ha avviato i contatti per portarlo in Spagna provando a trattare con le contropartite. I bianconeri hanno chiesto Arthur che considerano il sostituto perfetto e che potrebbe garantire uno scambio alla pari utile anche come plusvalenza per entrambi i club viste le rispettive valutazioni da 60 milioni di euro. I catalani però avrebbero intenzione di cederlo per una cifra maggiore e soprattutto il centrocampista non è convinto di lasciare i blaugrana. Per questo Bartomeu ha iniziato a presentare una lista di nomi che tra gli esuberi potrebbero fare comodo alla Juve. Il primo è quello di Ivan Rakitic, che però ovviamente abbasserebbe solo di una quindicina di milioni l'esborso cash del Barça, discorso identico per Arturo Vidal. Poi ci sarebbe il terzino destro Nelson Semedo, gestito dallo stesso procuratore di Ronaldo e valutato 35 milioni, poco più della metà di quanto occorre per il bosniaco. Paratici per il momento insiste per il brasiliano, ma andando avanti col mercato non è detto che una soluzione alternativa non possa essere trovata, soprattutto dopo che è stato superato il primo scoglio, ovvero il placet dello stesso Pjanic.

Gonzalo Higuain domenica tornerà a Torino dopo due mesi passati nella sua Buenos Aires, scegliendo la via della pace con il club dopo le voci che lo vedevano pronto a disertare la convocazione per il rientro in Italia. Il padre dell'attaccante ha dichiarato che vuole arrivare a concludere per intero l'accordo con i bianconeri e dunque restare almeno fino al 2021, ma si tratta di una tregua in vista delle discussioni sul futuro che lo vedranno sicuramente lontano dalla Vecchia Signora. Il giocatore vorrebbe tornare al River Plate, dove verrebbe accolto come eroe di ritorno, ma il problema è che la Juve vorrebbe incassare almeno 18 milioni che è il costo a bilancio del suo cartellino. Lasciarlo andare per meno significherebbe fare una minusvalenza. Per il futuro però c'è ancora tempo, se ne parlerà dopo gli allenamenti e forse la ripresa, con il Pipita che però si riprenderà la Juve solo per un breve periodo prima di dirle addio. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Sandro Tonali festeggia gli anni e aspetta news sul futuro. Inter e Juventus restano in agguato ma a decidere dove andrà potrebbe essere...il Barcellona. Sì perché è ovvio che se i catalani dovessero compiere passi decisi verso Pjanic o Lautaro Martinez, potrebbero permettere a uno dei due club di mettere in campo il cash necessario per strappare il sì di Cellino. Una sfida che si deciderà sotto il segno della velocità visto che per il Brescia la destinazione futura del centrocampista non fa differenza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Entra nel vivo la trattativa per il possibile riscatto da parte del PSG di Mauro Icardi, con i francesi che sono assolutamente convinti di voler trattenere l'argentino ma che avrebbero chiesto uno sconto rispetto ai 70 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. Una richiesta dettata dai tempi, dal Coronavirus e dai cartellini di tutti i calciatori che hanno subito un evidente ridimensionamento. I nerazzurri non sembrano molto propensi ad accettare questa soluzione anche se restano positivi sul buon esito dell'affare. Magari potrebbe essere intavolato uno scambio per abbassare le pretese economiche interiste, con Draxler, già offerto lo scorso inverno, che potrebbe tornare in auge per uno sbarco tra gli uomini di Conte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

In un'intervista concessa alla Bild, Ralf Rangnick ha parlato in modo molto franco della trattativa con il Milan, aprendo in modo deciso ad un'avventura in Italia: "Hanno chiesto se ci fosse la possibilità di collaborare. Di conseguenza ho informato la Red Bull e successivamente ci sono stati colloqui con il mio procuratore. Non posso escludere del tutto che andrò lì. Al momento però il club e il campionato hanno altri problemi. Non sono uno che ha difficoltà a immaginare che le cose possano funzionare. Certo, l'avventura mi piace, ma non deve essere una missione suicida. Senza voler essere presuntuoso, ma la cerchia dei club che mi possono interessare è abbastanza ristretta".

Cresce il pessimismo in casa Roma per il potenziale riscatto di Chris Smalling visto che i 20 milioni di euro richiesti dal Manchester United non possono essere spesi dai giallorossi e che altri club invece sono pronti a investire per ottenere il cartellino del centrale inglese. Per questo motivo si inizia a pensare alle soluzioni alternative, che al momento portano tutte a Lovren, centrale in esubero dalla rosa del Liverpool e con il contratto in scadenza nel 2021. Per i rapporti tra presidenti e per la data prevista per la fine del rapporto contrattuale, Petrachi spera di poter ottenere un prezzo di favore, che permettere a Fonseca di avere subito un ottimo rincalzo dopo la partenza di Smalling. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La Lazio ha deciso di stringere intorno al nome di Luis Suarez le mosse per l'attacco del futuro. Il colombiano 22enne, di proprietà del Watford, è esploso in questa stagione in Segunda Division in Spagna con la maglia del Real Saragozza, segnando 17 reti in 29 presenze. Un record personale che ha attirato Igli Tare pronto a parlare con i suoi agenti, gli stessi di Luis Alberto, di un approdo a Formello. Il costo si aggira intorno ai 10 milioni di euro, con il club inglese di proprietà della famiglia Pozzo che è pronto a trattare l'addio del giocatore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La Lazio dovrà fare i conti con la concorrenza dei campioni di Bulgaria del Ludogorets Razgrad per riportare in Italia Ianis Hagi, centrocampista offensivo classe '98 in forza al Genk. Il figlio d'arte è infatti finito nel mirino del club bulgaro pronto a mettere sul piatto 4-5 milioni di euro per il cartellino e offrire 500mila euro a stagione, con ingaggio a salire, al romeno. Lo riferisce Sport.ro spiegando che in caso andasse in porto questa operazione Hagi diventerebbe il giocatore più costoso del calcio bulgaro.

Il mercato del Toro ruota inevitabilmente dalla possibile partenza di Armando Izzo, che piace all’Inter. Conte lo vuole per blindare la sua difesa a tre e Marotta cercherà di accontentarlo. E per averlo è disposto a discutere l’eventuale scambio con Gagliardini, magari inserendo nel “pentolone” pure Pinamonti come prestito. Per il centrocampo il nome di Bonaventura è sempre caldo, ma Tuttosport rilancia anche la candidatura di Mohamed Fares. Raiola è il suo procuratore, come lo è anche di Bonaventura e di Izzo (e pure di Pinamonti), giocatori che in un modo o nell’altro saranno i grandi protagonisti del mercato in entrata e in uscita dei granata.

Pur rimanendo Leonardo Semplici la pista principale per la panchina del Torino, il presidente Cairo analizza anche altri possibili candidati: Tuttosport aggiunge due nomi alla lista: in primis Marco Giampaolo, che è considerato da Cairo e Vagnati una prima scelta: non l’unica, ma ad oggi, sulla carta, è anche quella più agganciabile. Un altro candidato forte è infatti il trainer ducale Roberto D’Aversa, che a Parma però è blindato: non solo da un contratto pluriennale (fino al 2022), ma anche dal fatto che sia perfettamente in sella alla guida della squadra emiliana, unanimemente stimato dal suo club e dai suoi giocatori. Attenzione anche alla candidatura di Ivan Juric, che potrebbe persino ritrovarsi in Europa col suo Hellas.

IL REAL MADRID RINUNCIA A POGBA E PUNTA CAMAVINGA. LE UFFICIALITÀ DI GIORNATA: KLOSTERMANN RINNOVA COL LIPSIA, L'OLYMPIAKOS BLINDA MISTER PEDRO MARTINS, L'EX FIORENTINA WOLSKI PROLUNGA COL WISLA PLOCK.

Marca non ha dubbi: il Real Madrid rinuncia a Paul Pogba. Il club spagnolo non pianifica più il suo acquisto, nonostante il francese fosse disposto ad abbassarsi i 19 milioni annuali di ingaggio. La crisi economica porterà il Real a non fare follie, inoltre all'ex Juventus adesso viene preferito il più giovane Edouard Camavinga, messosi in mostra nell'ultima stagione al Rennes. O N'Golo Kanté del Chelsea.

Il Lipsia ha confermato il prolungamento contrattuale fino al 30 giugno del 2024 per il difensore tedesco Lukas Klostermann (23). Il precedente accordo si concludeva fra un anno, a giugno 2021.

L'Olympiakos ha ufficializzato il prolungamento per il tecnico Pedro Martins fino al 30 giugno del 2022. Il portoghese è il primo allenatore che ha terminato la sua seconda stagione nel club del Pireo dopo Ernesto Valverde, in carica dal 2010 al 2012.

L'ala dell'Athletic Club di Bilbao, Jon Morcillo, ha rinnovato fino al 30 giugno del 2023. Il giocatore è stato il miglior marcatore - con dieci gol - della squadra B del sodalizio biancorosso. Aveva il contratto in scadenza nei prossimi mesi.

Continua l'avventura di Rafal Wolski al Wisla Plock. L'ex centrocampista della Fiorentina e del Bari, classe 1992, ha firmato infatti un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2021 col club polacco.