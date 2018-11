Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

SAMP, UFFICIALE IL RINNOVO DI ANDERSEN. JUVENTUS FRA POGBA E DEMBELE. MILAN, SOSTITUTO DI BIGLIA CERCASI. L'INTER LAVORA AL PROLUNGAMENTO DI SKRINIAR, L'UDINESE RINNOVA LA FIDUCIA (A TEMPO) A MISTER JULIO VELAZQUEZ

In casa Juventus torna di moda il nome di Moussa Dembele del Tottenham in vista di gennaio. Il contratto del belga scadrà nel 2019, a gennaio potrebbe partire a prezzo di saldo. Ma tutto, per quanto riguarda la Juventus, passerà dalle condizioni di Emre Can. A prescindere da tutta questa situazione, proseguono i contatti con Mino Raiola per il possibile ritorno di Paul Pogba in bianconero. Ai Red Devils piace il difensore Mehdi Benatia che potrebbe finire nell'operazione come contropartita tecnica. I due club sono invece in lotta per Matthijs De Ligt, promettente difensore dell'Ajax valutato 50 milioni di euro.

Il Milan deve fare i conti con l'infortunio di Biglia e trovare un sostituto in vista di gennaio, Denis Suarez del Barcellona può essere un nome. Intanto però i rossoneri lavorano anche ad un altro rinnovo di contratto per Suso, con l'obiettivo di raddoppiare l'ingaggio da 2,2 milioni ed eliminare la clausola da 40 milioni attualmente presente. In entrata il Milan valuta tanti nomi: in difesa è tornato di moda il profilo di Rodrigo Caio del San Paolo, mentre è da registrare la volontà di tornare in rossonero di Pato, seppure i dirigenti non sembrino particolarmente convinti.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non molla Krzysztof Piatek del Genoa per il quale potrebbe arrivare ad offrire 35 milioni di euro. Il difesa il club azzurro punta Andrew Gravillon del Pescara, considerato una sorta di nuovo Koulibaly, mentre a centrocampo attenzione a Sandro Tonali del Brescia.

In casa Inter si continua a lavorare al rinnovo di Skriniar, con lo stesso difensore che invita i tifosi a stare tranquilli. Al suo fianco, il prossimo anno, poteva esserci Joachim Andersen della Sampdoria, ma proprio i blucerchiati hanno annunciato oggi il prolungamento fino al 2022. Per l'attacco, invece, si allontana Anthony Martial, attaccante a cui lo United ha offerto un rinnovo da 11 milioni a stagione.

La Roma prova a resistere all'assalto invernale delle big inglesi per Cengiz Under, con City, Arsenal, Tottenham e Liverpool pronte all'offerta extralarge.

L'Udinese valuta la posizione del tecnico Julio Velazquez: ieri è andato in scena un incontro fra la dirigenza e l'allenatore spagnolo che ha incassato la fiducia, ma tutto potrebbe cambiare in caso di mancato cambio di rotta a livello di risultati. Sullo sfondo restano pronti Francesco Guidolin e Davide Nicola.

L'Atalanta deve resistere agli assalti per i suoi migliori giocatori. Uno di questi è Rafael Toloi, difensore per il quale si stanno muovendo le big russe col CSKA in testa.

Il Torino lavora al riscatto anticipato di Koffi Djidji già a gennaio, ma intanto valuta altri difensori: nel mirino ci sono Glik, Pisacane e Vicari.

CHELSEA E BAYERN MONACO PRONTE A SFIDARSI PER FEKIR. LLORENTE SOGNA IL RITORNO IN SPAGNA, IL WATFORD RINNOVA COL TECNICO JAVI GRACIA

In una giornata europea avara di clamorose notizie di mercato, quella più importante riguarda probabilmente l'Everton: per i Toffees è scattato un blocco del mercato giovanile per due anni.

Restando in Inghilterra, il Chelsea ha messo gli occhi su Nabil Fekir del Lione ma per prenderlo dovrà battere la concorrenza del Bayern Monaco. Il Tottenham potrebbe salutare Llorente, desideroso di tornare in Spagna, mentre il Watford ha l'accordo col tecnico Javi Gracia per il rinnovo fino al 2022.

In Francia il Guingamp ha richiamato in panchina Jocelyn Gouvernnec, mentre Nicolas Anelka è entrato a far parte del comparto tecnico del Lille.

Chiusura con Cristiano Bergodi, nuovo tecnico del Voluntari in Romania.