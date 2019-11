Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

L'Inter continua a pensare a Christian Kouame per il mercato di gennaio e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il presidente del Genoa Enrico Preziosi potrebbe aiutare i nerazzurri sotto l'aspetto della formula. Il club di viale della Liberazione non può infatti chiudere l'acquisto a titolo definitivo ma soltanto in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Possibile che nella trattativa venga inserito anche il cartellino di Matteo Politano, giocatore poco utilizzato da Conte in questa prima parte di stagione. Gli altri nomi per l'attacco sono quelli di Olivier Giroud e Andrea Petagna.

Nemanja Matic viaggia verso la Serie A. Il centrocampista serbo lascerà Manchester con ogni probabilità durante il mercato di riparazione e ad attenderlo c'è proprio il campionato italiano, in particolare l'Inter. I nerazzurri continuano a lavorare ancora per Arturo Vidal, ma non intendono investire tanti soldi su in giocatore che ha più di 30 anni; per questo motivo, l'unica ipotesi è quella che lo vedrebbe arrivare in prestito per sei mesi.

Il nome di Paul Pogba è sempre di moda in casa Juventus, con i bianconeri che sono pronti a riabbracciarlo. La risposta data via social al Bonucci, con il francese che ha mandato un messaggio al capitano con tanto di emoticon con i cuori, fa capire che il Polpo continua a seguire con attenzione i suoi ex compagni. La Vecchia Signora potrebbe contare sull'appeal internazionale del centrocampista campione del mondo per ammortizzare la spesa importante e riportarlo a Torino. La Juventus continua a seguire anche Ivan Rakitic e si profila un Derby d'Italia per il croato del Barcellona.

Rodrigo De Paul, invece, è il prescelto dall'Inter per rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte della stagione. L'argentino sarebbe perfetto per Conte e aggiungerebbe sia qualità che quantità in mediana, ma il nodo è la formula, visto che i nerazzurri potrebbero prenderlo solo in prestito con obbligo o diritto di riscatto, cosa che l'Udinese potrebbe far fatica ad accettare.

Alessandro Florenzi è ai margini del progetto tecnico di Fonseca e da tempo piace all'Inter. Ed eventualmente potrebbe pure prendere corpo un clamoroso scambio con Matias Vecino, profilo che farebbe comodo alla Roma visti i tanti ko a centrocampo.

In casa Milan frenano e smentiscono la chiusura dell'affare Ibrahimovic. Il contratto dello svedese con i Los Angeles Galaxy scadrà a fine dicembre e sulle tracce del giocatore ci sono Bologna, Fiorentina, e tanti altri club tra Italia e non solo. Lo svedese ha aperto al ritorno in Serie A, per questo le ipotesi non mancano. Intanto il vicepresidente della MLS, Dan Courtemanche, ha voluto pubblicare il video dell'intervista integrale per chiarire, sottolineando il passaggio in cui si dice che "La decisione finale spetta ai Los Angeles Galaxy".

Il futuro di James Rodriguez può essere in Premier League. Come riporta El Desmarque, sarebbe attualmente corsa a tre per il talentoso centrocampista offensivo del Real Madrid: Manchester United, Tottenham e Wolverhampton. Il colombiano - scrivono in Spagna - ha già le valigie pronte per gennaio dopo la fumata nera del suo trasferimento al Napoli dell'estate passata, pista quest'ultima che sembra essersi ormai definitivamente raffreddata.

Il Times lancia la bomba: Pep Guardiola è pronto a una nuova sfida in Serie A. Secondo quanto riporta oggi il tabloid, l'allenatore spagnolo starebbe riflettendo su un possibile trasferimento in Italia nella prossima stagione, visto anche che il 30 giugno 2020 scadrà il suo contratto col Manchester City. Un altro tormentone sembra dunque in arrivo dopo gli incessanti rumors sulla Juventus dell'estate scorsa.

Il Barcellona vuole piazzare un colpo in attacco. Secondo quanto riportato dal Mirror infatti infatti, il club blaugrana si sta muovendo per cerca l'erede di Luis Suarez ed il primo obiettivo sarebbe l'attaccante dell'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.