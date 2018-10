Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 ottobre

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non c'è solo l'Inter sull'esterno olandese del PSV, Steven Bergwijn. Come riporta Sport, Manchester United e Liverpool sono pronte a darsi battaglia per il giocatore classe 1997, legato al club olandese da un contratto fino al 2022.

Stefan Savic (27) resta nel mirino della Juventus, almeno secondo quanto riporta la stampa spagnola. As fa sapere che i bianconeri proveranno ad acquistare il difensore dell'Atletico Madrid nel mese di gennaio, con l'ex Fiorentina che piaceva alla dirigenza campione d'Italia già durante i mesi estivi. Sulle tracce del montenegrino, però, c'è anche l'Inter.

Il Manchester United di José Mourinho cerca un innesto in difesa per il mercato di gennaio. Il manager portoghese, secondo ESPN, avrebbe messo nel mirino due giocatori del campionato italiano: Milan Skriniar dell'Inter e Alessio Romagnoli del Milan. In estate erano stati vani gli assalti per i vari Godin, Boateng e Alderweireld e anche stavolta le trattative saranno piuttosto complicate.

Franco Soldati, presidente dell’Udinese, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dei gioielli che potrebbero interessare al Napoli. “De Paul? Piace a Giuntoli e De Laurentiis, ma non solo a loro, a tantissime squadre, tra le quali la Fiorentina. Abbiamo voluto tenercelo stretto insieme a Fofana, sono i cardini della nuova Udinese e ci vorrà ancora tempo per avere novità sul loro futuro”, ha detto.

Ore decisive per la panchina del ChievoVerona. Come riporta 'Sky' per il dopo Lorenzo D'Anna - che presto verrà ufficialmente esonerato - c'è in pole Giampiero Ventura. L'ex ct è stato quasi convinto dal presidente Campedelli anche grazie alle promesse in vista della prossima finestra di calciomercato. Con Giuseppe Iachini, altro candidato, le divergenze riguardano soprattutto il contratto: l'ex Sassuolo ha chiesto un biennale a prescindere da come finirà questo campionato.

Sosta decisiva per il rinnovo del contratto di Edin Dzeko. Come riporta il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il calciatore bosniaco - legato alla Roma da un accordo fino al 2020 - potrebbe presto firmare per un'ulteriore stagione spalmando così l'attuale ingaggio da 4.5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Il Torino pensa al mercato e il nome è quello di Manuel Lazzari della SPAL. Secondo quanto riportato da Tuttosport i rapporti tra i due club sono ottimi e il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi ha bloccato l'esterno per la prossima stagione. Walter Mazzarri abbraccerebbe volentieri l'esterno anche a gennaio ma il club estense non ha intenzione di privarsene prima della fine di questa campionato.

Fabio Paratici lavora per il futuro della Juve e ieri sera era a Parigi per assistere alla partita tra il Paris Saint Germain e il Lione. Nel mirino del direttore sportivo bianconero, oltre Adrien Rabiot, anche tre giocatori degli ospiti: il primo è Mendy, terzino mancino possibile erede di Alex Sandro, mentre gli altri sono Houssem Aouar e Tanguy Ndombele. A riportarlo è Tuttosport.

Non è facile, stando alle informazioni del Corriere dello Sport, prospettare un ritorno di fiamma dopo il flirt estivo tra l’Inter e Luka Modric, visti i rapporti gelidi che intercorrono tra il club italiano e il Real Madrid in conseguenza della denuncia alla FIFA di Florentino Perez. Ausilio, che ha un debole anche per Frenkie De Jong dell’Ajax (su di lui c’è il Barcellona e costa 50 milioni), tiene comunque d’occhio la situazione.