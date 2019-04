Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità de 12 aprile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

GATTUSO E IL FUTURO: HO DUE ANNI COL MILAN. JUVENTUS, PARATICI PENSA A POGBA. ROMA, N'ZONZI VIA MA SENZA MINUSVALENZE. INTER MONITORA KROOS

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, parla alla vigilia della sfida contro la SPAL. Ed esclude la presenza di Cristiano Ronaldo: "Difficilmente sarà della partita. Ha già fatto molto con il rientro con l'Ajax, ha bisogno di riposare". Su Douglas Costa: "Dopo la partita ha avuto un piccolo risentimento e quindi domani non ci sarà. Faceva meglio a lasciarci la gamba… Un conto è parlare di malizia e un altro di slealtà. Il calcio è uno sport fisico e la malizia torna utile".

Gennaro Ivan Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa: "Le parole di Maldini le avete ascoltate? Sono contento e ho due anni di contratto, l'obiettivo è tornare in Champions. Le chiacchiere sono da bar. Non sento Totti da 4-5 mesi a questa parte, l'ho chiamato al compleanno, ho ancora due anni di contratto e devo tanto a questa società. Non credete a queste cose qui".

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio: "Radu è fuori, non ha la caviglia a posto e abbiamo preferito non portarlo. Marusic ha avuto un indolenzimento importante contro il Sassuolo e domani non ci sarà. Berisha si porta dietro il problema al polpaccio e Badelj è squalificato, queste quattro sono le assenze per domani".

Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, alla vigilia della sfida contro la Roma: "Non ho mai fatto calcoli, non mi piace. Posso vedere Empoli-Napoli e tifare per il Napoli, ma guardare la classifica non ha senso. Vedere le altre partite mi innervosisce, quindi meglio non guardare".

C'è spazio anche per il mercato della Juventus su Tuttosport: il quotidiano torinese rivela che Paul Pogba non è uscito dalla lista di Fabio Paratici. Ma lo Lo scenario invernale (giocatore in rotta con tecnico e piazza) è radicalmente mutato: lo United si gode Pogba, Pogba si gode lo United (e pure Manchester che a lui piace molto). Il francese potrebbe essere attratto dall’idea di giocare con Cristiano Ronaldo e tornare in un ambiente dove si è sempre trovato bene. In tutto ciò c’è Mino Raiola che potrebbe giocare un ruolo chiave nella vicenda e in tutto il mercato bianconero, con rinnovo di Kean e affare De Ligt. Con Pogba metterebbe a punto un colpo alla Ronaldo, perché il valore del francese non è solo tecnico, ma anche commerciale e questo intriga tutte le componenti della società. Non preoccupano dunque i 13/14 milioni di ingaggio richiesti, ma solo di volontà del Manchester e del giocatore.

Nella giornata di ieri, attraverso le dichiarazioni di Paolo Maldini, è di fatto arrivata la risposta del Milan alla UEFA dopo il nuovo deferimento della società di via Aldo Rossi per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario nel triennio 2015-2018. Il Corriere della Sera in edicola questa mattina parla della possibilità di portare la questione anche fuori dai tribunali sportivi, ma si tratta comunque di un piano B in quanto il Milan continua a privilegiare la strategia della diplomazia. L'obiettivo è quello di uscire da tutta questa vicenda tutelando allo stesso tempo un club stabile e l’ideologia di base del FPF, anche se non sarà affatto facile. Il deferimento arrivato nella giornata di mercoledì si va aggiungere al procedimento precedente per il triennio 2014-2017, contro il quale il club rossonero ha già presentato ricorso al Tas. Verso fine maggio è attesa la nuova sanzione, contro la quale il Milan farà di nuovo ricorso al Tribunale di Losanna (i due casi potrebbero essere valutati insieme). L'obiettivo di Elliott sarebbe trovare a quel punto un accordo complessivo.

Il Milan è sempre sulle tracce di Everton del Gremio, ma, nonostante il grande lavoro di Leonardo, i rossoneri non possono chiudere un altro colpo "alla Paquetà" in quanto potrebbe incrinare ulteriormente i rapporti con l’Uefa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

L'estate della Roma sarà una delle più turbolente delle ultime stagioni. Tutti quanti rischiano e sul mercato ci finisce anche il campione del mondo Steven N'Zonzi, arrivato un anno fa dal Siviglia. Monaco e Arsenal sono sul centrocampista difensivo, ma i giallorossi non intendono portare a bilancio minusvalenze: ecco che la richiesta è di 22 milioni di euro, dopo i 30 (26+4 di bonus) spesi un anno fa.

L'Inter monitora la situazione di Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid. Dovesse cambiare aria - e con prezzi che collimano con le possibilità nerazzurre - allora diventerebbe la prima opzione per il centrocampo, insieme a Rakitic. Piace anche Ndombele, ma il francese è al centro di un'asta. Il nome nuovo è Granit Xhaka, dell'Arsenal. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Yann Karamoh potrebbe essere il jolly di mercato dell’Inter in estate: il prestito al Bordeaux, nonostante qualche problema di comportamento, ha giocato con continuità in Francia e si è fatto notare, valorizzandosi e diventando così una pedina utile anche in chiave mercato, in più soluzioni. L'Inter potrebbe cederlo definitivamente, realizzando una plusvalenza, il club lo valuta 15 milioni circa, stando a Tuttosport. Ma il francese potrebbe anche entrare in altre trattative di mercato, magari come parziale contropartita: con il Monaco, per l'eventuale riscatto di Keita Balde, ma anche nell’operazione Steven Bergwijn con il PSV Eindhoven. Tra le squadre che lo seguono con più interesse in Italia, c’è la Fiorentina.

Il riscatto di Matteo Politano è una formalità. A sostenerlo è Il Corriere dello Sport che spiega come il riscatto, fissato a 20 milioni in favore del Sassuolo, sia di fatto già stato deciso dall'Inter.

Thorgan Hazard è un obiettivo della Roma. La concorrenza, come spiega Il Corriere dello Sport, è molto nutrita, tra Tottenham, Bayern Monaco e Siviglia. Richiesta di almeno 45 milioni di euro, ma è in scadenza 2020.

Toni Kroos continua a pensare di dire addio al Real Madrid al termine della stagione in corso. Il giocatore vorrebbe proseguire la propria carriera confrontandosi con altre realtà come il Manchester United o la Juventus, mentre i Blancos sarebbero disposti a lasciarlo partire per fare spazio all'acquisto di uno tra Pogba ed Eriksen. A riportarlo è AS.

NUOVO SPONSOR TECNICO PER IL LIVERPOOL. ARSENAL, TENTATIVO PER HERRERA. ATLETICO, PRONTO IL RICORSO PER DIEGO COSTA

Il Liverpool sta trattando con la Nike per i completi da gara delle prossime stagioni con un accordo che potrebbe addirittura "eclissare" quello stipulato dal Manchester United con l'Adidas da 750milioni di sterline (in 10 anni), che rappresenta il record per le forniture sportive nel calcio. A riportarlo è il Daily Mirror.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'Arsenal sta facendo un tentativo in extremis per convincere il centrocampista in scadenza con il Manchester United Ander Herrera a non andare al PSG per abbracciare la causa dei Gunners. Dalla Francia però, rimbalza la voce di un accordo già concluso tra i parigini e il giocatore, che avrebbe firmato un pre-contratto di tre anni.

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno contro il West Ham: "Herrera ha lavorato duramente per mettersi in forma dopo l'infortunio. Non posso commentare troppo però il discorso rinnovo, se vuole rimanere dovete chiederlo a lui. Non so come siano andate le ultime trattative. Ha sempre dato tutto in campo, non importa se ha ancora cinque anni di contratto o solo cinque settimane. Abbiamo bisogno di fare più punti possibili e penso che se ne faremo 15 da qui alla fine, arriveremo tra i primi tre in campionato. Vogliamo arrivare sul podio anche se l'obiettivo è entro il quarto posto. Sanchez? Si sta allenando con noi da due allenamenti ma non so se giocherà domani contro il West Ham. Più facile che giochi contro il Barcellona in Champions".

Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha commentato in conferenza stampa la squalifica di 8 giornate comminata dal giudice sportivo a Diego Costa dopo un pesante diverbio col direttore di gara: "Mi pare una sanzione esagerata e il club farà ricorso. La sua stagione non è stata buona a causa dei tanti infortuni e per l'operazione subita. Gli abbiamo chiesto di giocare con un fastidio evidente fino a dicembre perché avevamo bisogno di lui. Ha fatto un grande sforzo per giocare in Champions. Ora speriamo che faccia un grande precampionato per arrivare alla prossima stagione al top della forma. Lunedì e martedì abbiamo parlato a lungo e il club gli ha già comunicato tutto ciò che doveva. Adesso la società dovrà difenderlo e lui dovrà concentrarsi al meglio per preparare al meglio la prossima stagione".