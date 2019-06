Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità de 25 giugno

UNDER 21, BALLOTTAGGIO PER IL DOPO DI BIAGIO. JUVENTUS, RUGANI E MATUIDI POSSONO PARTIRE. NAPOLI, IL REAL MADRID BUSSA PER FABIAN RUIZ. ROMA, UFFICIALE PETRACHI. MARONI È DELLA SAMPDORIA

UNDER 21

È già tempo in Federazione di pensare al dopo Luigi Di Biagio, tecnico che dopo l'eliminazione degli azzurrini dall'Europeo ha comunicato che d'ora in avanti non sarà più il ct dell'Under 21.

Al momento, due le ipotesi che stanno prendendo in considerazione i vertici della FIGC: da un lato Paolo Nicolato, allenatore reduce da un ottimo Mondiale Under 20, dall'altro Alberico Evani, collaboratore del ct della nazionale maggiore Roberto Mancini.

JUVENTUS

Clamoroso da Sky: Gianluigi Buffon portebbe tornare alla Juventus da giocatore. Dopo il mancato rinnovo col Paris Saint-Germain, il numero uno 41enne è disposto a fare il dodicesimo di Wojciech Szczesny, a patto che venga prima ceduto Mattia Perin che dopo un anno ha già espresso il desiderio di giocare di più. Per Buffon dovrebbe essere davvero l'ultima stagione da calciatore, prima di diventare dirigente dei bianconeri.

A un anno dalla scadenza del contratto con la Juventus, il centrocampista francese Blaise Matuidi potrebbe tornare a calcare i campi della Ligue 1. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Monaco di Leonardo Jardim lo vorrebbe con sé al Monaco per affrontare la prossima stagione.

Già definito col Sassuolo sulla base di un'offerta da 16 milioni di euro l'arrivo a Torino di Merih Demiral. Con l'Ajax, invece, contatti molto avanzati per Matthijs de Ligt, classe '99 che dovrebbe arrivare nel club campione d'Italia per 70 milioni di euro. E, soprattutto, per imporsi subito tra i titolari. Nonostante il recente rinnovo del contratto e l'arrivo di Maurizio Sarri, Rugani rischia di scivolare indietro nelle gerarchie bianconere. Per questo motivo, è possibile che a stretto giro di posta si cominci a valutare seriamente la sua cessione.

Sirene inglesi per Moise Kean. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus avrebbe ricevuto un'offerta da un club di Premier League (gli indizi puntano all'Everton) nell'ordine dei 30-40 milioni di euro per il giovane attaccante italiano. Kean, ricordiamo, piace anche all'Ajax nell'ambito dell'ambito dell'affare De Ligt; il suo rinnovo con la Juve è già impostato da tempo, ma non è da escludere che possano arrivare novità.

NAPOLI

Il Real Madrid vuole arrivare a Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli piace molto ai blancos anche se il club azzurro ha dichiarato il calciatore incedibile. L'edizione odierna di AS dedica ampio spazio alla situazione del centrocampista iberico: le prestazioni nell'Europeo under 21 hanno convinto le merengues a muoversi preventivamente per capire la fattibilità dell'operazione. L'ostacolo più grande per il Real Madrid riguarda la mancanza di una clausola rescissoria: il Napoli non ha voluto fissare il prezzo perché credeva in un netto miglioramento del calciatore spagnolo. Ad oggi il giocatore ex Betis vale sicuramente di più rispetto ai 30 milioni pagati dagli azzurri nella scorsa sessione di mercato. Il giocatore è attualmente incedibile, ma in caso di una maxi offerta il Napoli potrebbe valutare la proposta.

ATALANTA

Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'Atalanta avrebbe fatto una proposta da 8 milioni di euro per il centrocampista del Nizza Pierre Lees-Melou. Il club francese è deciso a fare muro, almeno davanti a queste cifre, ma i nerazzurri non mollano. Secondo Nice-Matin, anche la Fiorentina sarebbe interessata al calciatore.

INTER

Blitz di mercato quest'oggi nella sede dell'Inter, con l'agente Federico Pastorello che all'uscita degli uffici del club nerazzurro si è fermato a parlare brevemente con i cronisti: "Abbiamo parlato di Vergani, era la situazione più urgente. Lukaku? È un sogno e come tale è difficile da realizzare. L'Inter però ci sta provando seriamente e lui ha espresso pubblicamente il suo desiderio di partire. Vedremo più in là. Candreva? Non ne abbiamo parlato. Lazaro? C'è un po' di distanza tra le parti, ma speriamo di risolvere presto".

MILAN

Apertura di Ozan Kabak al Milan. L'incontro di ieri con la dirigenza rossonera è servito a certificare che da parte del difensore classe 2000 - seguito con insistenza anche dal Bayern Monaco - c'è disponibilità totale al trasferimento a Milano. Il calciatore, però, tramite il suo entourage ha chiesto al club di alzare la proposta economica formulata ieri da un milione di euro netto a stagione: ora la palla passa alla società.

ROMA

Gianluca Petrachi è ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Roma. Ecco il comunicato diramato dal club giallorosso: "Il dirigente - si legge - ha firmato un contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 2022".

Arrivano dettagli sulla faraonica offerta dello Shanghai Shenhua per Stephan El Shaarawy della Roma. Un affare vicino, cifre e numeri raccolti anche da Tuttomercatoweb.com: i cinesi hanno proposto ai giallorossi 10 milioni più bonus inizialmente a fronte dei 18 richiesti. Per il ragazzo triennale da 16 netti: inizialmente erano cinque anni a 8, poi quattro anni a 12, ora l'ultima offerta è un triennale da 16. Come Graziano Pellè. El Shaarawy chiede anche una clausola per rescindere il contratto senza penali in caso di mancato ambientamento nel corso della prima stagione. Le parti stanno limando i dettagli, ci siamo quasi.

FIORENTINA

La Fiorentina prova a dare un'accelerata al mercato e anche oggi si è tenuto a Firenze un vertice tra la dirigenza per approfondire ulteriormente le possibilità di arrivare ad alcuni obiettivi ritenuti fondamentali per la squadra di Montella. Dopo l'incontro di domenica scorsa con il patron Commisso, adesso si cerca di concentrarsi concretamente sui nomi. E sta prendendo corpo l'idea De Rossi, elemento d'esperienza che potrebbe ricordare, fatte le debite proporzioni, l'acquisto di Ambrosini nella stagione 2013-14 per la Viola di Montella. Per l'ex romanista - che ha un solido e ottimo rapporto con l'Aeroplanino e il ds Pradè - la soluzione viola potrebbe farsi preferire rispetto alle ipotesi Samp e Bologna. Il Milan potrebbe rappresentare un'opzione valida ma il richiamo di due figure a lui care e in una piazza così entusiasta potrebbero rappresentare un elemento determinante nella sua scelta. Per lui in viola potrebbe essere pronto un contratto di un anno con opzione per il secondo.

SAMPDORIA

Gonzalo Maroni nuovo giocatore della Sampdoria: l'argentino è diventato da pochi minuti uno dei nuovi rinforzi per la squadra di Eusebio di Francesco. Lo ha annunciato il club blucerchiato sul proprio sito ufficiale: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con diritto d’opzione dal C.A. Boca Juniors i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gonzalo Maroni (nato a Córdoba, Argentina, il 18 marzo 1999)".

LAMPARD PUO' ANDARE AL CHELSEA, IL DERBY HA DATO L'OK. HECTOR HERRERA ALL'ATLETICO. BAYERN, TRATTATIVA COMPLESSA PER SANE

INGHILTERRA

Frank Lampard si appresta a diventare il nuovo allenatore del Chelsea. Il Derby County, con con cui l'ex centrocampista è sotto contratto, tramite il suo sito ufficiale ha affermato che i blues possono dare il via ai contatti ufficiali per portare a Stamford Bridge il manager inglese, ormai erede designato di Maurizio Sarri con cui è già stato raggiunto un accordo su base triennale.

Con una nota sul proprio sito ufficiale l'Everton rende noto di aver riscattato André Gomes dal Barcellona. Il centrocampista portoghese è costato ai Toffees 25 milikoni di euro più bonus. Classe 1993, il giocatore ha firmato un contratto quinquennale.

All'improvviso, il Tottenham torna ad attingere sul mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sports è stato trovato l'accordo col Lione per il trasferimento di Tanguy Ndombelé per 73 milioni di euro. 22 anni, nazionale francese, nell'ultima stagione ha raccolto 49 presenze con l'OL in tutte le competizioni, segnando 3 reti. Pronto per lui un contratto quinquennale.

David Silva giocherà la sua ultima stagione al Manchester City. Lo dichiara lo stesso giocatore spagnolo, 33 anni, arrivato in Inghilterra nel 2010: "Questa è la mia ultima stagione. 10 anni sono abbastanza. È il momento perfetto per me per andarmene. Inizialmente il City parlava di altri due anni, ma ho deciso di firmare per una ultima stagione, per arrivare a 10 e completare il ciclo. Non mi vedo giocare contro il City vestendo un'altra maglia". Silva ha inoltre detto che vorrebbe chiudere la sua carriera al Las Palmas, suo luogo d'origine: "Vorrei ma non so come andrà a finire. Il calcio cambia ma mi piacerebbe terminare al Las Palmas. Dipende dalla squadra e dai giocatori. Non potrei andare a giocarci attualmente in seconda divisione".

SPAGNA

Il Barcellona rivuole Neymar e nelle ultime ore il club catalano ha avviato le operazioni per convincere il Paris Saint-Germain. Il brasiliano non vuole assolutamente proseguire la sua avventura con i francesi ma, secondo quanto riportato da Marca, il club parigino vuole almeno 200 milioni di euro. Gli spagnoli hanno un accordo con il giocatore, un quinquennale con ingaggio inferiore rispetto a quello attuale, ma bisogna convincere il PSG.

Jasper Cillessen è un nuovo portiere del Valencia. Lo ha annunciato la società spagnola sul proprio sito ufficiale, pubblicando anche un video che ritrae l'olandese arrivato dal Valencia con gli zoccoli arancioni della sua nuova squadra col pipistrello...

Hector Herrera dal primo luglio sarà ufficialmente un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. In scadenza di contratto col Porto, il centrocampista messicano - che negli ultimi mesi ha valutato tante offerte, di cui qualcuna anche dall'Italia - ha deciso di sposare la causa dei colchoneros che lo ufficializzeranno con l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato.

FRANCIA

Jean Lucas è un nuovo giocatore del Lione. Il centrocampista 21enne del Flamengo, da febbraio in prestito al Santos, ha trovato un accordo con il club francese. Il giocatore brasiliano verrà presentato nel pomeriggio.

GERMANIA

Il Bayern Monaco dovrà spendere 90 milioni di euro per arrivare a Leroy Sané. Secondo quanto riportato dalla Bild, sarà una trattativa complessa: i bavaresi non vogliono di certo cedere alle richieste da parte dei citizens. Il giocatore ex Schalke 04, nella stagione 2018/2019, ha collezionato 31 presenze in Premier League, con 10 gol all'attivo.