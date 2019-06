Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità de 4 giugno

PANCHINA JUVE, PARATICI: "IDEE CHIARE". SARRI SOGNA L'ITALIA. BARELLA-INTER SI VA NEL VIVO. MILAN, CERCASI DS E INTANTO C'È L'ALLENATORE. FIORENTINA-COMMISSIO: UFFICIALE A GIORNI. MIHAJLOVIC DICE SI AL BOLOGNA

Così Fabio Paratici a margine del Football Leader 2019, a Napoli: "Abbiamo le idee molto chiare sul nuovo allenatore. Stiamo lavorando, ci vuole un attimo di tempo. Come ho già detto abbiamo un range di nomi, non un solo nome. Quando chiuderemo? Non c'è un tempo limite, stiamo lavorando e siamo molto tranquilli".

Maurizio Sarri ha rilasciato una intervista ai taccuini di 'Vanity Fair' nel giorno del suo ritorno in Italia. Il manager del Chelsea, in trattativa con la Juventus, s'è così espresso sulla possibilità di rientrare in Serie A un anno dopo il suo trasferimento: "Per noi italiani il richiamo di casa è forte. Senti che manca qualcosa. È stato un anno pesante. Comincio a sentire il peso degli amici lontani, dei genitori anziani che vedo di rado. Ma alla mia età faccio solo scelte professionali. Non potrò allenare 20 anni. È l’anagrafe a dirlo (…) È roba faticosa, la panchina. Quando torno a casa in Toscana mi sento un estraneo. Negli ultimi anni ci avrò dormito trenta notti".

La trattativa tra l'Inter e il Cagliari per il passaggio di Nicolò Barella al club nerazzurro sta entrando nel vivo e dopo il pranzo di oggi a Milano tra Piero Ausilio e Alessandro Beltrami, agente del centrocampista, Beppe Marotta è arrivato nella sede di via Vittorio Emanuele per per limare con il direttore sportivo gli ultimi dettagli e le contropartite, non ancora definite. L'affare, complessivamente, dovrebbe essere da 40-45 milioni di euro, tra soldi liquidi e giovani giocatori che andranno in Sardegna, per quello che sarà il secondo colpo dell'estate dell'Inter.

Ivan Gazidis vuole il ds, con cui condividere la scelta dell'allenatore ma dai sondaggi fatti, sembrerebbe avere il placet delle eventuali componenti sul nome di Marco Giampaolo. Igli Tare è il grande obiettivo dei rossoneri. In ballo, intanto, c'è anche Giovanni Sartori.

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Jordan Veretout sarebbe sempre più vicino al Napoli, tanto è che prossima settimana si potrebbe formalizzare e ufficializzare il tutto. Pronto un contratto di cinque anni a 1,8 milioni a stagione e l'offerta dei partenopei è di 20 milioni (bonus compresi) per il giocatore viola.

Nuove da Roma, sul futuro della panchina giallorossa. E' andato in scena un summit tra gli intermediari di Paulo Fonseca e la Roma in terra portoghese. Un incontro per discutere del futuro dell'attuale guida tecnica dello Shakthar Donetsk che tra dubbi e riflessioni resta uno dei candidati forti per il dopo Claudio Ranieri. Dall'entourage filtra ottimismo, le parti si sono riaggiornate a breve. La Roma, intanto, cerca di capire anche se per Fonseca ci sia la possibilità di liberarsi a zero dalla società ucraina.

Nicolò Zaniolo ha ricevuto il premio 'Leader Under 21' a Napoli e ha salutato con un video messaggio, visto che è impegnato a Coverciano con la Nazionale. A riceverlo è salito sul palco il suo agente Claudio Vigorelli che ha risposto a una domanda sul futuro del suo assistito: "Ha terminato una stagione fantastica, ora pensa alla Nazionale. Poi andrà all'Europeo Under 21, poi andrà in vacanza".

Secondo quanto riferito dai colleghi del TGR Rai Toscana via Twitter, la trattativa tra i Della Valle e Commisso per la cessione della Fiorentina è conclusa, ma l'ufficialità arriverà soltanto nei prossimi giorni. Il closing è stato fissato per giovedì, mentre nel fine settimana il magnate italo-americano è atteso a Firenze.

È solo da ratificare l'addio a Gianluca Petrachi direzione Roma, con il direttore sportivo pronto dunque a prendere il via nella nuova esperienza giallorossa. Il Torino, però, non lo vuole liberare a cuor leggero e per questo proseguono le trattative con Urbano Cairo. Una volta formalizzato l'addio, prenderà il via anche il nuovo corso della società granata. Dove il numero uno della società avrà ancora più operatività. Il tandem Bava-Moretti Per questo Massimo Bava è stato promosso dal settore giovanile. Per avere un uomo operativo sul campo, per le trattative del giorno dopo giorno ma con tutte le ultime decisioni da riportare a Cairo. Un organizzazione che sarebbe dunque molto inglese, con Walter Mazzarri che avrebbe voce in capitolo sul mercato e, come tramite diretto, avrà Emiliano Moretti. Che sarà un club manager, in un tandem operativo al 100% formato dall'ex capitano e da Bava, da un Mazzarri inglese e da una piramide con Cairo sempre più decisionista.

Si è concluso il vertice a Casteldebole tra la dirigenza del Bologna e il tecnico Sinisa Mihajlovic. C'è l'accordo tra le parti, con le rassicurazioni sul mercato che sono state giudicate sufficienti da parte dell'allenatore. Certezze e ultimi dettagli - Se da una parte la trattativa sulla parte economica ha trovato una sintesi positiva (accordo sulla base di 1,5 milioni a stagione), dall'altra restano ancora da limare le distanze sulla durata del contratto (si ragiona sulla base di un triennale). Resta da capire a questo punto la data dell'annuncio, attesa domani o nel fine settimana nel caso in cui lo stesso Mihajlovic dovesse prendersi qualche ora in più per il sì definitivo.

È ufficiale il rinnovo di contratto del difensore Fabio Pisacane col Cagliari. Accordo fino al 2021.

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici apre le porte al prosieguo del rapporto con gli estensi: "L'idea c'è, ho un contratto con la SPAL e c'è il massimo accordo per continuare. Ci siamo presi un momento di pausa ma in questi giorni ci incontreremo per dare continuità al progetto. Abbiamo fatto un campionato incredibile con un risultato eccelso".

Eugenio Corini, allenatore del Brescia, sul suo futuro: "Ho un contratto e ho un confronto continuo col presidente. Continuiamo a parlarci per il meglio del Brescia. Vogliamo costruire una squadra che possa competere e vogliamo fare il meglio possibile. Non voglio entrare nei particolari, i miei giocatori sono i migliori al mondo per me. Poi è chiaro, cambia la categoria e dovremo fare delle scelte".

JOVIC AL REAL MADRID. SIVIGLIA, LOPETEGUI È UFFICIALE

Luka Jovic è un nuovo giocatore del Real Madrid. I Blancos hanno comunicato l'acquisto dell'attaccante serbo sul sito ufficiale. Il giocatore ha firmato fino al 2025.

Julen Lopetegui è il nuovo allenatore del Siviglia. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club andaluso ha reso noto che l'ex tecnico del Real Madrid ha sottoscritto un contratto di durata triennale.

Secondo quanto riportato da ESPN, nonostante la volontà da parte del Liverpool di prolungare il contratto di Jurgen Klopp oltre all'attuale scadenza del 2022, l'allenatore tedesco, fresco vincitore della Champions League, avrebbe intenzione di prendersi un anno sabbatico dopo la conclusione del contratto.

Il Liverpool ha annunciato l'addio ufficiale dell'attaccante Daniel Sturridge e del centrocampista Alberto Moreno, entrambi al termine del proprio accordo contrattuale con i Reds.