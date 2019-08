Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 1° agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di PhotoViews

INTER, NAINGGOLAN VERSO IL RITORNO AL CAGLIARI. MAROTTA PRONTO AL RILANCIO PER LUKAKU. JUVENTUS, IL CITY OFFRE DANILO PER ARRIVARE A CANCELO. PER SBLOCCARE KHEDIRA-ARSENAL SERVE UNA BUONUSCITA. MILAN, LEAO NUOVO ATTACCANTE ROSSONERO. DJALO' A TITOLO DEFINITIVO AL LILLE. INCONTRO IN SEDE PER CORREA, OPERAZIONE ANCORA APERTA. NAPOLI, IL BETIS SIVIGLIA IN PRESSING SU MILIK. FIORENTINA, PRESO LIROLA. DRAGOVSKI VERSO IL RINNOVO. PARMA, PRESO PULGAR. GENOA, ZUKANOVIC CEDUTO ALL'AL AHLI

Radja Nainggolan è sempre più vicino al ritorno al Cagliari. Da circa mezzora il presidente del club sardo Tommaso Giulini è infatti a colloquio in sede dell'Inter per lavorare sui dettagli dell'ingaggio, con il Cagliari che pagherebbe 3 dei 4,5 milioni percepiti dal calciatore (ma potrebbe arrivare anche a 3,5), mentre sulla formula non ci sono dubbi: sarà un prestito secco per andare incontro al belga, presente anch'egli al summit, che vuole tornare in Sardegna per questa stagione (il giocatore potrebbe anche ridursi una parte dell'ingaggio per favorire la buona riuscita della trattativa). Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com inoltre nel colloquio fra le parti si starebbe parlando anche di Niccolò Barella con la promessa di tornare a discutere della cifra del riscatto del centrocampista azzurro con i bonus che potrebbero essere ridotti se non addirittura eliminati.

L'indecisione di Dybala, appena atterrato a Torino di rientro dalle vacanze, lascia ancora tutto in sospeso in merito al suo futuro e non solo. Potrebbe essere una giornata decisiva: per la Juventus Paulo è la chiave per arrivare a Romelu Lukaku (bianconeri e United hanno già trovato un accordo di massima). Attenzione però all'Inter, con Marotta che - come da lui stesso riferito scorso lunedì - continua a monitorare la situazione legata al bomber belga del Manchester. I nerazzurri non hanno mai alzato bandiera bianca, anzi, dopo aver avviato i contatti con il PSG per riportare in Italia Edinson Cavani (pronto ad ascoltare un'eventuale proposta seria), in attesa di trovare la quadra definitiva con la Roma per Edin Dzeko, potrebbero anche decidere di tornare presto a duellare con la Juventus.

Il Manchester City ha chiesto alla Juventus di inserire il cartellino di Danilo nella trattativa che dovrebbe portare al Manchester City, alla corte di Pep Guardiola, il terzino portoghese Joao Cancelo. La società campione d'Italia in un primo momento si era rifiutata di valutare questa opzione ma adesso - riporta 'Sky' - Fabio Paratici sta concretamente pensando a questa possibilità. Le parti si aggiorneranno nuovamente sul tema nei prossimi giorni, quando la Juventus avrà definito la situazione attaccanti.

Sami Khedira, centrocampista classe ‘87, è sempre un obiettivo dell’Arsenal, un amore ricambiato visto che il giocatore nelle scorse settimane ha assistito a una gara dei Gunners, che sta però attendendo le mosse in casa Juventus. Il tedesco infatti non rientra nei piani della società bianconera e dovrebbe rescindere il proprio contratto per facilitare la ricerca di una sistemazione in vista della prossima stagione. Per sbloccare la situazione, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, c’è però bisogno che il club piemontese paghi una buonuscita al calciatore tedesco che a quel punto chiuderebbe con il club londinese.

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal LOSC Lille il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafael Alexandre da Conceiҫão Leão. L'attaccante portoghese approda al Club rossonero a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto quinquennale.

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo al LOSC Lille le prestazioni sportive del calciatore Tiago Djalò. Il Club ringrazia il calciatore e gli augura le migliori soddisfazioni per il suo futuro.

Dopo quasi un'ora e mezza di incontro, Agustín Jiménez - agente di Angel Correa - e un suo collaboratore hanno lasciato la sede del Milan a bordo di un taxi. L'operazione per portare il giocatore dall'Atletico Madrid al Milan resta ancora aperta, con l'offerta rossonera che si asseta sui 40 milioni di euro più bonus.

Approfondimento di Estadio Deportivo sul futuro di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli che piace molto al Real Betis. La priorità per gli andalusi resta Borja Iglesias ma il polacco è una delle principali opzioni visto che già a gennaio era stato trovato un principio di accordo con il suo entourage. Ancelotti vorrebbe un altro attaccante oltre a James e dunque l'attaccante numero 99 si sta guardando intorno lasciando aperta la porta per l'eventuale cessione. Gli azzurri, in ogni caso, lo valutano non meno di 60 milioni di euro.

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, dall' U.S. Sassuolo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pol Mikel Lirola Kosok. Lirola, nato a Mollet del Valles (Spagna) il 13 agosto 1997, nonostante la giovane età vanta già 81 presenze in Serie A e fa parte del gruppo dell'Under 21 spagnola".

Bartomej Dragowski e la Fiorentina, avanti insieme. Il portiere ha rinnovato il contratto con i viola fino al 2023. Decisiva la mediazione di Antonio Imborgia. Dragowski e la Fiorentina, dopo una lunga trattativa, vanno avanti insieme.

La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto di Gastón Brugman Duarte (Rosario – Uruguay, 7.9.1992) dal Delfino Pescara 1936. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30.6.2022.

Contestualmente il Parma Calcio 1913 comunica la cessione a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto del giocatore Matteo Brunori e la cessione a titolo temporaneo annuale dei giocatori Alessandro Martella e Fabian Pavone al Delfino Pescara 1936.

Nuova avventura per Ervin Zukanovic. Il difensore, come comunicato dall'Al Ahli sul proprio profilo Twitter, ha infatti lasciato il Genoa per vestire la maglia del club dell'Arabia Saudita. Per lui due anni di contratto.

ARSENAL, PRESO PEPÈ. LILLE, OSIMHEN IL SOSTITUTO DI LEAO. PSG, NEYMAR POTREBBE ESSERE CEDUTO CON LA FORMULA MBAPPÈ. REAL MADRID, TORNA DI MODA VAN DE BEEK MA LA PRIORITÀ RESTA POGBA. BAYERN MONACO, OFFERTA UFFICIALE PER SANÈ

Nicolas Pepe è un nuovo giocatore dell’Arsenal. I gunners, tramite i propri canali ufficiali, hanno comunicato l’esito positivo dell’operazione: il club londinese ha messo sul piatto ben 80 milioni per poter convincere la società transalpina. L’esterno offensivo ivoriano, accostato anche al Napoli, si è messo in mostra nella scorsa Ligue 1, dove ha messo a segno ben 22 gol in 38 partite.

Il Lille ha trovato il sostituto di Rafael Leao. Il club francese ha ufficializzato l'acquisto di Victor Osimhen. Il nigeriano, 20 anni, era di proprietà del Wolfsburg ma nell'ultima stagione ha militato in Belgio, allo Charleroi, segnando 20 gol in tutte le competizioni. Acquisto a titolo definitivo, contratto quinquennale.

Continua la vicenda Neymar in casa Paris Saint-Germain, ormai il brasiliano è sempre più lontano dal club francese. L’edizione odierna de L’Equipe ha cercato di analizzare al meglio la situazione: il calciatore brasiliano potrebbe andarsene con la "formula Mbappé". A quanto pare il PSG vorrebbe cedere "O’Ney" con la formula del prestito con obbligo di riscatto, lo stesso modo con cui è arrivato Mbappé dal Monaco. In questo modo le squadre coinvolte nel Fair Play Finanziario possono pensare ad un’eventuale trattativa per il giocatore sudamericano. Tutto dipenderà dalle richieste, ma soprattutto dal Barcellona. Ad oggi solo i blaugrana sono interessati alla stella dei parigini.

Il Real Madrid vuole assolutamente acquistare un centrocampista. L’obiettivo numero uno rimane Paul Pogba, ma le difficoltà per arrivare al centrocampista ex Juventus potrebbero ostacolare la richiesta di Zinedine Zidane. Il tecnico transalpino ha ripetuto più volte qual è la priorità sul mercato, il centrocampista rimane l'idea principale per i blancos. Come raccolto da Tuttomercatoweb, i Blancos sono tornati su Donny Van de Beek. Al momento non c’è ancora l’intesa, ma entrambe le società stanno cercando di trovare un accordo per la cessione del giocatore orange. L’eventuale arrivo del centrocampista non esclude a priori la trattativa Pogba, ma le merengues si stanno già muovendo per evitare di rimanere con un uomo in meno.

Secondo quanto riportato dalla Bild il Bayern Monaco ha formulato un'offerta ufficiale al Manchester City per Leroy Sané. Dalla Germania emerge come i bavaresi siano ottimisti per l'esito positivo delle trattative. Intanto i bookmarkers registrano un calo delle quote proprio dell'eventuale trasferimento, immaginando l'esterno sinistro pronto a vestire la maglia dei bavaresi.