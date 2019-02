Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 1 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

SPALLETTI E DI FRANCESCO IN BILICO, MA PER ORA RESISTONO. CONTE E SARRI GLI EVENTUALI SOSTITUTI. IL MILAN LAVORA AL RISCATTO DI BAKAYOKO. FIORENTINA: PER RASMUSSEN SETTE MILIONI DI EURO ALL’EMPOLI. BRUNO ALVES PROLUNGA COL PARMA. VLOET LASCIA IL FROSINONE

Chiuso il mercato sono gli allenatori a tenere banco in questo primo giorno di febbraio. In casa Inter, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, la posizione di Luciano Spalletti non è più saldissima con l’ombra di Antonio Conte che si fa sempre più ingombrante specialmente alla luce delle passeggiate del tecnico salentino nei pressi della sede nerazzurra. In caso di cambio – ora o in estate – l’ex allenatore di Juve e Chelsea sarebbe il candidato numero uno alla panchina interista. A Roma invece si riflette sul futuro di Eusebio Di Francesco dopo la disfatta di Firenze. Il tecnico, che può contare sull’appoggio di Totti, non dovrebbe essere esonerato anche se in caso di nuove sconfitte la Roma potrebbe decidere altrimenti. Per la prossima stagione piace Maurizio Sarri.

Il Milan si gode la crescita di Tiemoué Bakayoko e pensa seriamente a riscattare il giocatore in estate dal Chelsea nonostante i 35 milioni di euro necessari. Durante i colloqui per il trasferimento di Higuain a Londra i due club hanno parlato anche del mediano che vuole restare in rossonero per intavolare l’accordo per il riscatto. Retroscena di mercato relativo ad Allan Saint-Maximin del Nizza. Il calciatore era nel mirino del Milan che lo aveva chiesto in prestito con diritto di riscatto, ma le minacce di dimissioni del tecnico Vieria hanno fatto saltare l’operazione. Dettagli sull'operazione conclusa negli ultimi giorni di mercato tra l'Empoli e la Fiorentina, quella che ha portato Jacob Rasmussen in viola (da giugno prossimo) e Kevin Diks in prestito agli azzurri. La Fiorentina ha sì versato nelle casse azzurre sette milioni per assicurarsi il difensore danese ma ha ottenuto un milione dal prestito dell'olandese.

Il Parma dopo aver respinto l’assalto della Juventus ha comunicato il rinnovo di contratto fino al 2020 del centrale difensivo Bruno Alves. Sul fronte attacco invece resta un incognita il futuro di Roberto Inglese finito nel mirino dell’Atalanta che potrebbe chiederlo al Napoli, proprietario del cartellino, la prossima estate con il Parma che potrebbe così perdere il suo bomber. Del resto proprio il tecnico dell’Atalanta Gasperini si è lamentato del mancato arrivo di un rinforzo offensivo in questo mercato: “In questo mese l'Atalanta è stata abbastanza statica, davanti siamo rimasti scoperti, anche numericamente potevamo fare qualcosa. Ci manca almeno un giocatore".

L’Empoli si gode invece il talento svizzero Dimitri Oberlin arrivato dal Basilea in prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro. I toscani hanno battuto la concorrenza delle due genovesi – Genoa e Sampdoria – per il calciatore che nei prossimi sei mesi proverà a mettersi in mostra per conquistare la conferma a Empoli. Dalla Toscana partirà nella prossima estate Bennacer per approdare al Napoli, un acquisto in prospettiva per i partenopei che potrebbero cedere il difensore Tonelli, ora alla Samp, all’Empoli dove era esploso prima di passare proprio ai campani.

Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Rai Vloet. Nella moltitudine di operazioni svolte dal Genoa, c'è posto anche per un rinforzo diretto alla formazione under 17 dei rosso-blù. Si tratta dell'attaccante Francesco Pellicanò, esordiente in serie D a 16 anni con la maglia della Sanremese. Il trasferimento avviene in prestito con diritto di riscatto.

TODIBO, IL BARCELLONA FISSA LA CLAUSOLA A 150 MILIONI. PACO ALCACER RISCATTATO DAL DORTMUND. FELLAINI VOLA IN CINA, FULHAM, COLPO MARKOVIC. BATSHUAYI RIPARTE DAL CRYSTAL PALACE. NIENTE ITALIA PER CASTILLO E BARRIOS: IL PRIMO VA IN MESSICO, IL SECONDO IN RUSSIA. ZACCARDO RIPARTE DA SAN MARINO, SANSONE DALL’AZERBAIJAN. KONE VOLA IN AUSTRALIA

Il Barcellona ha svelato la cifra inserita nella clausola di rescissione del neo acquisto Jean-Clair Todibo. Il francese ex Tolosa ha firmato un contratto fino al 2023 e se qualcuno lo vorrà portar via dalla Catalogna dovrà sborsare 150 milioni di euro. Il club blaugrana intanto incassa 23 milioni di euro, più bonus, dal Borussia Dortmund che ha deciso di riscattare Paco Alcacer centravanti spagnolo autore di 13 gol in 18 presenze coi tedeschi.

Marouane Fellaini lascia il Manchester United dopo cinque anni e mezzo. Il centrocampista belga si trasferisce a titolo definitivo in Cina allo Shandong Luneng. Ad annunciare l'accordo sono i Red Devils sul sito internet ufficiale. Lazar Markovic cambia casacca e a sorridere è Claudio Ranieri. L'ala serba ricomincia dal Fulham lasciando il Liverpool, dopo non aver mai brillato, in prestito fino a fine stagione. Dopo l'esperienza tutt'altro che indimenticabile al Valencia, Michy Batshuayi è tornato in Premier League. Il Crystal Palace ha annunciato il suo arrivo in prestito dal Chelsea fino al termine della stagione. Il Sunderland ha invece annunciato l’arrivo a titolo definitivo, per 4 milioni di sterline, dell’attaccante Will Grigg dal Wigan. Il Leicester ha salutato Andy King che si trasferisce in prestito al Derby County.

Niente ritorno Italia per Nicolas Castillo. L'attaccante cileno, accostato in questa finestra di mercato ad Atalanta, Cagliari e Parma, è stato ceduto dal Benfica ai messicani del Club America. L'ex Frosinone, classe 1993, è costato circa 8 milioni di euro e ha firmato fino al 2023. Dalla Bundesliga alla Liga, cambia vita Franco Di Santo, che dopo quattro anni di Schalke 04 va per sei mesi in Spagna. E' stato ufficializzato il suo prestito al Rayo Vallecano fino al termine della stagione. L'attaccante argentino, dunque, si muove solo a titolo temporaneo. Inseguito a lungo dalla Roma, il centrocampista Wilmar Barrios ha firmato un accordo di quattro anni e mezzo con lo Zenit San Pietroburgo. Lo ha annunciato il club russo, che acquista il colombiano dal Boca Juniors. Attraverso i propri canali ufficiali, il PAOK Salonicco ha annunciato l'acquisto del difensore islandese Sverrir Ingi Ingason. Il giocatore, classe 1993, proviene dal Rostov. Per lui 26 presenze e 3 reti con la Nazionale nordeuropea. Ha firmato fino al 2022. Christian Luyindama è un nuovo giocatore del Galatasaray. Il difensore centrale originario della Repubblica Democratica del Congo, classe 1994, arriva in Turchia in prestito con diritto di riscatto dallo Standard Liegi.

Nuove avventure all’estero per due calciatori italiani: Cristian Zaccardo, difensore classe ‘81 svincolato, ha firmato per il Tre Fiori a San Marino. Gianluca Sansone dopo la rescissione dal Novara dovrebbe invece partire dal Neftchi Baku in Azerbaijan. Torna in Italia invece Giuseppe De Luca dopo che il Cluj ha deciso di risolvere il prestito del giocatore arrivato in estate dalla Virtus Entella. Nuove avventure anche per altre due conoscenze del nostro calcio: Panagiotis Kone vola in Australia per firmare un biennale con il West Melbourne, mentre l’ex Inter e Brescia Gaston Camara ha firmato fino al 2020 con il Leixoes in Portogallo.