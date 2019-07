Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 1° luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, ARRIVANO PELLEGRINI E RABIOT. INTER, UFFICIALI SIA LOZANO CHE GODIN. SENSI DOMANI. MILAN, VISITE MEDICHE PER THEO HERNANDEZ. ROMA, RILANCIO PER BARELLA E VERETOUT. LAZIO, TUTTO FATTO PER LAZZARI

JUVENTUS

Sono due le ufficialità arrivate da casa bianconera nelle ventiquattro ore odierne. La prima è stata quella di Luca Pellegrini che, nell'ambito del passaggio di Leonardo Spinazzola alla Roma, ha salutato la Capitale per approdare alla Vecchia Signora. Da capire, però, quale sarà il suo futuro visto che il Cagliari lo ha chiesto in prestito dopo averlo avuto con la stessa formula negli ultimi sei mesi della passata stagione.

L'altra ufficialità per la Juve è quella di Adrien Rabiot, centrocampista svincolatosi dal PSG che arriva per completare un reparto che solo pochi giorni fa aveva dato il benvenuto ad un altro calciatore svincolato: Aaron Ramsey. Per il francese, che verrà presentato nelle prossime ore, maglia numero 25.

INTER

Doppia ufficialità anche per l'Inter. Dopo una lunga trattativa il club nerazzurro ha definito l'acquisto dall'Hertha Berlino del laterale Valentino Lazaro. Per lui contratto fino al giugno 2023. Arriva da svincolato dopo una lunga militanza all'Atletico Madrid Diego Godin. Il difensore uruguaiano ha firmato fino al giugno 2022.

Sempre sul fronte delle entrate è arrivato a Milano Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo, atteso nelle prossime ore dalle visite mediche con i nerazzurri e successivamente dalla firma. Chi invece sembra allontanarsi dal capoluogo lombardo è Nicolò Barella che, stando alle parole del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, è sempre pià vicino alla Roma. "L’11 giugno abbiamo raggiunto un accordo sull’Inter sulla parte fissa che credo sia la cosa più importante, c’erano da definire solo i bonus - ha spiegato a TMW -. Sono 20 giorni che l’Inter non la sentiamo più. Nel frattempo abbiamo raggiunto un accordo con la Roma, che ci ha fatto una offerta ancora superiore: credo a questo punto sia giusto che Nicolò si prenda qualche giorno per decidere".

MILAN

E' arrivato a Milano il primo acquisto della nuova gestione rossonera di Marco Giampaolo. Si tratta di Theo Hernandez, laterale del Real Madrid, che nella giornata di ieri ha ultimato la prima parte delle visite mediche. Domani è in programma l'ufficialità.

ROMA

In attesa di capire quale sarà la decisione di Nicolò Barella la Roma continua ad essere molto attiva su più operazioni. In difesa gli obiettivi caldi sono due: Gianluca Mancini dell'Atalanta e Marc Bartra del Betis Siviglia. A centrocampo, invece, è arrivato un rilancio per Jordan Veretout della Fiorentina. Infine l'attacco con Gonzalo Higuain che continua ad essere il sogno con la Juventus disponibile a cedere l'argentino.

LAZIO

Il primo acquisto della nuova stagione biancoceleste sarà, a meno di clamorose novità, Manuel Lazzari della SPAL. Fra i due club l'accordo è stato trovato con il laterale che firmerà un accordo quinquennale con la società di Claudio Lotito

LE ALTRE

Torino - Scatto per Simone Verdi del Napoli. Accelerata importante del club granata che è ormai a un passo dall'accordo col Napoli per l'acquisizione dell'esterno d'attacco classe '92 a titolo definitivo.

Fiorentina - Dopo che venerdì scorso l'ok definitivo sembrava ad un passo, con le ore Daniele De Rossi si è sempre più allontanato da Firenze. Il centrocampista ex Roma pare aver deciso di declinare la proposta dei viola.

Sassuolo - Parole importanti del dg Giovanni Carnevali in merito al futuro di Kevin Prince Boateng: "Non credo lo rivedremo, difficile. Penso che il Barcellona lo riscatterà e forse lo girerà ad un’altra squadra spagnola: probabilmente resterà in Liga”.

UNITED, RASHFORD RINNOVA FINO AL 2023. KOVACIC RIMANE ALL'ARSENAL. SIVIGLIA, DE JONG FIRMA UN QUADRIENNALE. BARCELLONA, CONTATTI PER IL RITORNO DI NEYMAR. ATLETICO, REBIC NOME PER L'ATTACCO.

PREMIER LEAGUE

Manchester United - Rinnovo di contratto per Marcos Rashford. L'attaccante ha sigliato un nuovo accordo con i Red Devils fino al giugno 2023.

Arsenal - Gunners all'opera per il colpo Brahimi. L'esterno algerino è ufficialmente svincolato dalla mezzanotte del 30 giugno e la dirigenza dei londinesi sta lavorando all'accordo.

Chelsea - Dopo la stagione vissuta in prestito Mateo Kovacic è stato riscattato dal Chelsea. A darne l'ufficialità è il Real Madrid con una nota sul proprio sito ufficiale. Blues che invece salutano il capitano Gary Cahill per scadenza del contratto.

LIGA

Barcellona - Bomba dal Brasile. Secondo la stampa sudamericana nelle prossime ore il padre di Neymar in compagnia del legale di famiglia, saranno a Barcellona per parlare con André Cury, dirigente del club blaugrana, per un potenziale ritorno di O Ney in Spagna.

Real Madrid - Contatti nelle prossime ore fra la dirigenza dei blancos con i dirigenti di Chrstian Eriksen, centrocampista del Tottenham. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola le parti si incontreranno per capire se ci saranno possibilità per intavolare una trattativa anche se al momento la prima scelta rimane Paul Pogba.

Atletico Madrid - Può arrivare dalla Bundesliga il nuovo attaccante per Diego Simeone. I Colchoneros stanno trattando l'acquisto dall'Eintracht Francoforte il croato Ante Rebic. Una trattativa che sta seguendo da vicino anche la Fiorentina, visto che il club viola incasserebbe il 50% sulla plusvalenza (fu venduto a 2 mln di euro, quindi sarebbero 19 mln).

Siviglia - Colpo per l'attacco del club andaluso. Dall'Ajax arriva Luuk de Jong. L'oramai ex centravanti dei lancieri ha firmato un quadriennale.

LIGUE 1

Monaco - Colpo in entrata per il club del Principato. Dall'Atletico Madrid arriva Gelson Martins. L'esterno portoghese, dopo sei mesi di prestito ha firmato un quinquennale fino al 30 giugno 2024.

ALTRE

Zenit San Pietroburgo - Si chiude dopo un solo anno l'avventura di Claudio Marchisio in Russia. L'ex Juventus ha risolto nelle scorse ore il suo contratto con il club.