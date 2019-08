Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 10 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

ROMA, DALL’INGHILTERRA: CHIESTO SANCHEZ AL MANCHESTER UNITED. FIORENTINA, OBIETTIVO KEITA DAL MONACO. LAZIO, PSG PRONTO A TORNARE ALLA CARICA PER MILINKOVIC-SAVIC. NAPOLI, EVERTON LA PRIMA ALTERNATIVA PER L’ATTACCO. INTER, PERISIC HA ACCETTATO L’OFFERTA DEL BAYERN MONACO. HELLAS VERONA: È UFFICIALE L’INGAGGIO DI VERRE DALLA SAMPDORIA. SASSUOLO, IL LECCE SI DEFILA PER BABACAR: C’È LA SPAL. ATALANTA, PER LA TREQUARTI OCCHI SU GASTON RAMIREZ

"Sanchez? Resterà qui", ha dichiarato Ole Gunnar Solksjaer in conferenza stampa, blindando di fatto l'ex Udinese. Ma, secondo il Telegraph, non è detto. Alexis Sanchez - si legge - potrebbe finire anche alla Roma. Nome nuovo per l'attacco, dunque: ci sono stati dei contatti con il Manchester United e la richiesta del club giallorosso sarebbe quella di avere il cileno in prestito, facendo leva sul fatto che ai Red Devils lo spazio previsto per lui è sempre meno.

Nei piani di Vincenzo Montella c'è l'idea di passare dal modulo 4-3-3 al 4-2-3-1 e, secondo quanto riportato da La Repubblica, proprio in quest'ottica il ds Pradè sta lavorando su Keita Balde. La Fiorentina, in contatto ormai da tempo con il Monaco, sarebbe intenzionata a prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, e il club francese ha aperto alla cessione. C'è fiducia, soprattutto dopo la chiusura del calciomercato inglese: il pressing viola continua.

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic è ancora incerto. Dopo essere stato a lungo seguito dal Manchester United, il centrocampista serbo continua a fare gola a tanti club. In Italia piace molto a Juventus e Inter, anche se trattare con Lotito, che continua a chiedere 100 milioni, non è facile. Occhio quindi al possibile ritorno del PSG, club che aveva seguito Milinkovic-Savic nei primi giorni di mercato, salvo poi dileguarsi in attesa di altre situazioni, vedi il futuro di Neymar. Se il brasiliano dovesse partire, ecco che Leonardo potrebbe investire parte dei soldi ricavati proprio per il centrocampista della Lazio, giocatore seguito dai tempi del Milan. Lo riporta Il Messaggero.

Secondo quanto riportato Il Mattino la prima alternativa a Lozano per l'attacco del Napoli è quella del brasiliano Everton del Gremio. La richiesta è di 40 milioni ma l'investimento economico è maggiore perché il Gremio è proprietario solo del 50 per cento del cartellino e poi c'è da lavorare con l'entourage dell'attaccante per raggiungere l'intesa sull'ingaggio.

Ivan Perisic ha accettato il Bayern Monaco. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il croato ha detto si alla proposta del club bavarese e lascerà presto Milano per tornare in Germania dopo l'esperienza al Wolfsburg. L'operazione verrà chiusa sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra totale di circa 30 milioni di euro.

Rinforzo a centrocampo per il Verona. La Sampdoria ha infatti annunciato la cessione al club scaligero di Valerio Verre, che approda all'Hellas in prestito con diritto di opzione.

Ai saluti in casa Sassuolo, Khouma El Babacar non ha scelto il numero di maglia e aspetta di trovare una nuova destinazione. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Lecce aveva trovato l'accordo coi neroverdi, ma in questo momento si sarebbe però defilato. Torna così d'attualità l'idea che porterebbe il senegalese alla SPAL, pronta a muoversi sull'ex Fiorentina in caso di cessioni nel reparto offensivo attualmente a disposizione di Semplici.

Nome nuovo per l'attacco dell'Atalanta: secondo quanto riferito da sampdorianews.net, i bergamaschi starebbero infatti pensando a Gaston Ramirez della Sampdoria per rinforzare la propria trequarti. Il giocatore uruguaiano è seguito anche dall'estero, ma preferirebbe la permanenza in Italia.

REAL MADRID-VAN DE BEEK, PASSI IN AVANTI. IPOTESI PRESTITO ALL'AJAX. ARSENAL, RIAVVIATI I CONTATTI PER I RINNOVI DI AUBAMEYANG E LACAZETTE. MANCHESTER UNITED, MANCA ANCORA LA FIRMA DI DE GEA SUL RINNOVO. PSG, IL RINNOVO DI DAGBA IN STAND-BY: SE NE RIPARLERA' IN AUTUNNO. PSG, LEONARDO SU NEYMAR: "LE TRATTATIVE SONO IN FASE AVANZATA". MAN CITY, IL DIFENSORE MANGALA VERSO IL RITORNO AL VALENCIA. BARCELLONA, CRESCE LA FIDUCIA PER NEYMAR: PROSSIMA SETTIMANA DECISIVA. NON SOLO PSV, ANCHE LA LOKOMOTIV MOSCA SULLO SVINCOLATO RIBERY. ARSENAL, MUSTAFI E' ANCORA SUL MERCATO: SI PUNTA A CEDERLO ALL'ESTERO.

Donny van de Beek si avvicina al Real Madrid. Contatti in corso anche in queste ore tra l’Ajax e il club spagnolo, si lavora per trovare un’intesa totale. Il calciatore ha raggiunto l’accordo per un quinquennale, ma l’Ajax vorrebbe trattenere il calciatore in questa stagione. Possibile che si trovi un accordo a metà strada e che il Real Madrid presti il calciatore agli olandesi fino a gennaio dopo averlo acquistato. Sono giorni importanti. E Van de Beek si avvicina al Real Madrid...

Con il mercato terminato (solo in Inghilterra), l'Arsenal può dedicarsi ai rinnovi di contratto. Ci sono già dei discorsi avviati per Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette, con i quali s'è parlato nelle ultime settimane per estendere l'accordo. Già un mese fa si parlava di un accordo, ma la realtà è che solo adesso, a trattative ferme, i Gunners hanno riallacciato i contatti con i due diversi entourage per blindare le due stelle dell'attacco. A riportarlo è il Sun.

Tra David de Gea e il Manchester United c'è l'accordo per il rinnovo di contratto già da un mese. Il portiere spagnolo guadagnerà 350 mila sterline a settimana (circa 18 milioni annui) fino al 2025, ma secondo il Sun ancora manca la firma. Il motivo? L'assenza di Jorge Mendes, suo agente, in giro per il mondo in questo incandescente periodo di mercato. Non dovrebbero esserci problemi, ma vietato cantare vittoria fino al nero su bianco. Anche perché sulle tracce dell'estremo difensore c'è il PSG.

Bella rivelazione della scorsa stagione, Colin Dagba (20) potrebbe trovare ancora più spazio quest'anno al PSG, dopo l'addio di Dani Alves. Il club parigino aveva cominciato la trattativa per il rinnovo di contratto, ma con l'arrivo di Leonardo come direttore sportivo l'affare è passato in secondo piano. L'ex Milan, infatti, vorrebbe prima vedere il laterale destro all'opera, pertanto le negoziazioni per il prolungamento contrattuale ripartiranno il prossimo autunno. A riportarlo è L'Equipe.

"Le trattative sono in fase avanzata, vedremo cosa succederà": queste le parole di Leonardo, il direttore sportivo del Paris Saint-Germain ha spiegato la mancata convocazione del brasiliano per la partita contro il Nimes. "Tutti abbiamo la necessità di definire il futuro del calciatore", ha concluso il dirigente dei parigini senza però specificare il futuro club di "O'Ney".

Eliaquim Mangala verso il ritorno al Valencia. Come riporta Cadena SER, nelle prossime ore il difensore francese potrebbe risolvere il proprio contratto col Manchester City per riempire la casella vuota nella retroguardia di Marcelino. Classe '91, Mangala ha già vestito la maglia dei pipistrelli nel 2016-2017.

Barcellona e Real Madrid sono pronte a sfidarsi colpo su colpo per strappare Neymar al Paris Saint-Germain. Come riporta RAC1, in casa blaugrana cresce ora dopo ora la fiducia circa il grande ritorno dell'attaccante brasiliano. Valverde ha già dato il suo benestare, così come la dirigenza, e la prossima settimana i blaugrana lanceranno così l'offensiva finale per provare a chiudere l'operazione col PSG.

Frank Ribéry, è ancora senza squadra dopo che il suo contratto con il Bayern Monaco si è concluso. Il giocatore è finito nel mirino del PSV Eindhoven ma secondo alcuni media francesi su di lui ci sarebbero diverse squadre, tra le quali anche la Lokomotiv Mosca che avrebbe già preso contatti con l'entourage dell'ex Bayern.

Nonostante il mercato inglese sia ormai chiuso, l'Arsenal punta ancora a cedere Mustafi. Secondo quanto riporta il London Evening Standard infatti il club inglese, dopo l'arrivo di David Luiz, non esclude la cessione dell'ex Valencia un club all'estero visto che non rientra nei piani di Unai Emery.