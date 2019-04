Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 10 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

FIORENTINA, MONTELLA È IL NUOVO ALLENATORE. CONTRATTO FINO AL 2021. JUVENTUS, BIANCONERI PRONTI A PAGARE LA CLAUSOLA DI BRANDT. IN SPAGNA SICURI: SORPASSO SU REAL MADRID E BARCELLONA PER RABIOT. MARCELO VUOLE RESTARE ALLA CORTE DI ZIDANE. MILAN, ALTRO NOME PER LA PANCHINA: GAZIDIS SONDA EMERY. CENTROCAMPO ROSSONERO DA RICOSTRUIRE: SENSI E DIAWARA IN CIMA ALLA LISTA. ROMA, SCHICK VERSO L'ADDIO: LIPSIA IN POLE. TOTTI VUOLE GATTUSO IN PANCHINA. NAPOLI, IL MANCHESTER UNITED OFFRE 105 MILIONI PER KOULIBALY. UDINESE, ANCHE IL SIVIGLIA SU DE PAUL. EMPOLI, ROMA E INTER SU DI LORENZO

Adesso è ufficiale: Vincenzo Montella è il nuovo allenatore della Fiorentina. Questa la nota del club: "ACF Fiorentina comunica che Vincenzo Montella è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

La Juventus è pronta a pagare la clausola rescissoria di circa 25 milioni che il Bayer Leverkusen ha fissato sul contratto del talentuoso centrocampista Julian Brandt: stando a SportBild, Paratici avrebbe già contattato il padre/agente del giocatori offrendo al nazionale teutonico un contratto molto importante per convincerlo a trasferirsi a Torino.

In Spagna sono sicuri: la Juventus ha superato Barcellona e Real Madrid nella corsa che porta a Adrien Rabiot, ma Tuttosport di oggi parla di trattativa molto tiepida e degli ultimi contatti tra Fabio Paratici e la madre del centrocampista avvenuti per l'ultima volta a ottobre. Difficile capire se quello della Vecchia Signora sia un bluff ma resta comunque una pista da seguire con attenzione.

Accostato dallo scorso luglio alla Juventus, Marcelo può anche rifiutare la "corte" di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato lo sponsor principale per i bianconeri presso il brasiliano che, prima del ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid, era convinto di cambiare aria e accettare l'eventuale trasferimento a Torino. Ora El Confidencial racconta come moglie e figlio - che gioca nei merengues - non hanno intenzione di lasciare la Castilla.

Il Milan si guarda intorno per il tecnico della prossima stagione. Lo fa con Ivan Gazidis che, fresco di nomina, aveva già sondato Arsene Wenger a dicembre scorso, ricevendo picche dall'alsaziano a causa di alcuni dubbi: dalla durata del contratto a una sorta di rassicurazioni sul mercato condotto a gennaio, che non poteva fermarsi a Paquetà. A conti fatti la permanenza di Gattuso ha fatto bene al Milan, ma ora l'impressione è che il futuro sarà senza di lui (stimato dalla Roma). Così Gazidis ha sondato il terreno per Unai Emery, ex Paris Saint Germain, ora all'Arsenal. Profilo da top, quinto in classifica in Premier (era terzo prima della sconfitta domenicale contro l'Everton, ha una partita in meno) e ai quarti di Europa League, contro il Napoli. L'ad milanista lo stima molto e guadagna meno di altri, come Antonio Conte: 6 milioni di sterline, quasi 7 in euro.

Il Milan, che sta ragionando da settimane su come gestire il mercato del centrocampo del futuro, ha due nomi in mente per aggiornare la mediana da consegnare all'allenatore. Il primo resta Stefano Sensi del Sassuolo, che potenzialmente può giocare in qualsiasi ruolo ma che ha diversi estimatori in Italia e in Europa. Stesso discorso per l'altro obiettivo, ovvero Amadou Diawara in uscita dal Napoli ma con richieste anche da altri campionati. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Patrik Schick va verso l'addio. Il centravanti ceco della Roma sarà coinvolto nelle tante operazioni in entrata e in uscita della prossima estate, sebbene pure Edin Dzeko sia sul mercato. Pagato 42 milioni di euro, i giallorossi lo valutano almeno 30 per via dei ventitré anni e dei margini di miglioramento fatti intravedere (solo a sprazzi) in queste stagioni. Da par suo Schick non ha intenzione di accettare un eventuale prestito, dopo il naufragio della trattativa con la Sampdoria dello scorso inverno, quando era a un passo dal ritrovare il blucerchiato: quindi possibile solo una cessione a titolo definitivo, anche con un obbligo di riscatto. Il Lipsia è in pole e ha già contattato il club capitolino.

Secondo quanto riportato da Leggo, Francesco Totti, dirigente che sta acquistando potere all'interno della Roma, avrebbe scelto Gennaro Gattuso per il ruolo di nuovo tecnico giallorosso a partire dalla prossima stagione. E' lui la primissima scelta dell'ex numero 10 romanista, che lo conosce benissimo dai tempi della Nazionale e che è pronto a proporgli il ruolo di allenatore dopo i problemi riscontrati nel corso di questo campionato.

Il Napoli ha ricevuto nelle scorse settimane, come riporta Il Corriere dello Sport, un'offerta da 105 milioni di euro per Kalidou Koulibaly. Per il difensore centrale si attiverà una clausola rescissoria, a partire da giugno 2020, di 150.

Un emissario del Siviglia ha osservato con attenzione Milan-Udinese per Rodrigo De Paul, centrocampista argentino che in Spagna ha già vestito la maglia del Valencia, con poco successo. Il fantasista ha destato buona impressione ed è nel mirino di Monchi, che ha già potuto saggiarne le qualità durante il suo periodo in Italia, alla Roma. A fine gennaio c'è stato un incontro con l'Udinese per capire la possibilità di anticipare tutti, ma la forbice della richiesta era di circa 7 milioni, tra i 18 della proposta e i 25 cash, scontabili con l'inserimento di un paio di Primavera. La valutazione intanto è cresciuta e l'Udinese ne vuole 30, anche in virtù della doppietta contro l'Empoli. Sul suo profilo ci sono anche Milan e Juventus, più distanti, e la stessa Roma.

Giovanni Di Lorenzo è finito nel mirino delle big italiane. Il terzino dell'Empoli, alla prima stagione di A dopo una discreta gavetta fra Reggina e Matera, è una delle note positive degli azzurri nella stagione, tanto che Roma e Inter lo hanno visionato nelle ultime gare di campionato, traendone relazioni positive. Di Lorenzo probabilmente lascerà il club toscano in estate.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH, MARCO ROSE SARÀ IL NUOVO ALLENATORE. PSG, IN DUBBIO IL RINNOVO DI BUFFON PER LA PROSSIMA STAGIONE. MANCHESTER UNITED, POGBA VUOLE PARTIRE. ATLETICO MADRID, RINNOVO CON SUPER CLAUSOLA PER OBLAK. TRE BIG SU SAUL. REAL MADRID, PRONTA L'OFFERTA PER HAZARD

Marco Rose sarà il nuovo allenatore del Borussia Mönchengladbach. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club tedesco ha annunciato che l'attuale tecnico del Red Bull Salisburgo sarà il nuovo allenatore per la prossima stagione. L'attuale tecnico Dieter Hecking resterà in panchina fino al termine della stagione.

L'avventura di Gianluigi Buffon con il PSG potrebbe interrompersi al termine della stagione. Come riporta Le Parisien il club parigino infatti non è soddisfatto della stagione dell'ex Juventus e per questo motivo potrebbe non esercitare l'opzione per il rinnovo per il prossimo anno. Se Buffon non dovesse rinnovare con il PSG, resta da capire il suo futuro: continuare con un altra squadra o appendere i guantoni al chiodo?

Secondo quanto riportato da Le Parisien Paul Pogba avrebbe espresso la volontà di lasciare il Manchester United al termine della stagione. Il francese vorrebbe raggiungere Zinedine Zidane al Real Madrid e provare una nuova sfida. Inoltre, il rapporto con Ole Gunnar Solskjaer, sebbene migliore rispetto a quello con José Mourinho, non sarebbe idilliaco.

Jan Oblak resterà all'Atletico Madrid. Come riporta il Daily Mail il portiere dell'Atletico Madrid è pronto a rinnovare il suo contratto. I Colchoneros sono pronti ad inserire una super clausola da 150 milioni di euro, un segnale importante visto il crescente interesse del Mancester United per lo sloveno.

Manchester United, City e Barcellona. Sono questi i club che in estate proveranno a sfidarsi a suon di milioni per il talento dell'Atletico Madrid Saul Niguez. Intanto, come riporta AS, i Colchoneros sono pronti ad aumentare l'ingaggio del giocatore pur di trattenerlo a Madrid.

Il Real Madrid prepara l'offerta per Eden Hazard. Come riportato da AS infatti, i Blancos sono pronti a mettere sul piatto 90 milioni di euro per il fenomeno belga, vero e proprio pallino di Zidane. Il Chelsea chiede almeno 130 milioni, cifra che il Real non è disposto a spendere, visto che il contratto del belga scadrà nel 2020.