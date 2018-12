Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 10 dicembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'obiettivo per il mercato di gennaio del Manchester City ha un nome è un cognome: Cengiz Under. Questo è quanto riportato dal Daily Express che descrive il giovane attaccante turco della Roma come uno dei talenti che più interessano a Pep Guardiola. Per riuscire a strapparlo al club giallorosso il colosso inglese sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro.

Il Mattino oggi in edicola racconta che ci sarebbe il sì tra il Napoli e Piotr Zielinski. C'è la fumata bianca dietro l'angolo per il rinnovo di contratto: intesa raggiunta con De Laurentiis per il prolungamento del contratto fino al 2023. Probabilmente non è stata inserita alcuna clausola rescissoria. Mancano solo i dettagli legali per l'annuncio ma non ci sono intoppi per la firma.

Gianmarco Ferrari è finito nel mirino del Siviglia. Il club spagnolo ha visionato il difensore centrale nelle ultime settimane, ricevendone relazioni positive. Un emissario era presente anche per la sfida tra Sassuolo e Fiorentina di ieri: la valutazione è intorno ai 15 milioni di euro.

Sono stati proposti due giocatori al Milan in vista del mercato di gennaio: un centrocampista ed un attaccante. Si tratterebbe nello specifico di Remo Freuler, classe '92 dell'Atalanta, e Willian José, centravanti brasiliano della Real Sociedad che piace ma costa tanto.

Il Bologna, attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale, ha pubblicato i pensieri del presidente Joey Saputo in merito al difficile momento attraversato dalla squadra di Inzaghi. Ecco il testo, in cui saputo si dice contrariato per i risultati finora ottenuti, ma ribadisce la fiducia nell'allenatore e la certezza che i felsinei si salveranno, grazie anche ad alcuni investimenti nel mercato invernale : "Nella serata di oggi ho tenuto una lunga riunione con i dirigenti del Club per fare il punto della situazione. Ho espresso la mia preoccupazione per il momento della squadra, che sta attraversando ormai da tempo un periodo negativo che si riflette in una posizione di classifica assolutamente deficitaria. Mi aspettavo di più da tutte le componenti: dirigenza, tecnico e squadra. Ora è necessario da parte di tutti il massimo sforzo per ottenere nelle quattro partite che ci separano dalla fine del girone d’andata i punti che ci consentano di abbandonare questa posizione di classifica. Da parte mia ribadisco che la salvezza è un obiettivo che non può assolutamente essere messo in discussione e che quindi farò quanto possibile per assicurare gli investimenti necessari a rafforzare la squadra nella sessione trasferimenti di gennaio. Sono dispiaciuto per tutti coloro che hanno a cuore il Bologna, ma sono certo che con il sostegno dei nostri tifosi e l’impegno di Inzaghi e dei giocatori supereremo questo momento difficile".

L'Atletico Madrid ha seguito con attenzione Fiorentina-Sassuolo, con due giocatori bene in mente. Entrambi in pianta stabile in Nazionale con Roberto Mancini, Federico Chiesa e Cristiano Biraghi possono diventare uomini mercato anche la prossima estate. Se per il primo, inseguito da Juventus, Inter e Napoli, la valutazione è già esplosa - 70 milioni di euro - dall'altra il terzino, ex Pescara, è valutato circa 15. A giugno è stato anche vicino al Milan, con i viola che avrebbero accettato l'eventuale corte. In estate, oltre a Milenkovic, potrebbero essere loro due a salutare, per una valutazione complessiva di 85 milioni di euro.

Salvo clamorose sorprese l'avventura di Stipe Perica a Frosinone si chiuderà durante il mercato di gennaio. L'attaccante croato non è riuscito a farsi valere in Ciociaria e farà, dunque ritorno all'Udinese, società proprietaria del suo cartellino. Difficile, però, che l'ex Chelsea rimanga in Friuli. Secondo quanto riportato dal sito frusinate Tg24.info, sul giocatore ci sarebbe l'interesse dei belgi del Gent che avrebbe già avviato i primi contatto con l'entourage dell'attaccante.

Il Manchester City, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato il rinnovo del contratto del talento Phil Foden. Il giocatore, classe 2000, ha firmato un nuovo accordo fino al 2024. I Citizens inoltre seguono un altro talento emergente come Reece Oxford, centrale difensivo classe 1998 del West Ham che nella scorsa stagione ha militato nel Borussia Moenchengladbach. Su di lui anche il Borussia Dortmund.

Luis García torna in Spagna. L'allenatore 46enne ha terminato la sua esperienza biennale in Cina sulla panchina del Beijing Renhe e ha firmato con il Villarreal fino al termine della stagione in corso. Il submarino amarillo, che naviga in zone di classifica tutt'altro che tranquille, ieri ha esonerato il tecnico Javi Calleja. Per Luis García si tratta di un ritorno al Villarreal: nel 2005-06 guidò la formazione B, chiudendo il proprio girone della Tercera División conquistando ben 100 punti.

Frenkie de Jong (21) lascerà l'Ajax ma non ha ancora deciso il suo futuro. Intanto il padre del centrocampista olandese ha parlato chiaro: "Il ragazzo dovrà decidere cosa fare, è intelligente e prenderà la decisione migliore. C'è una possibilità pari al 95% di salutare Amsterdam, il Barcellona sarebbe la miglior opzione", ha detto attraverso Voetball Premium. A gennaio, dunque, de Jong non cambierà squadra ma a fine stagione l'addio all'Ajax è scontato.

Potrebbe chiudersi a giugno l'avventura di David Luiz al Chelsea. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror il club londinese non sarebbe intenzionato ad accontentare le richieste economiche per il rinnovo di contratto del centrale brasiliano che, dunque, dopo sei anni, intervallati dal biennio al PSG, potrebbe salutare in via definitiva Stamford Bridge.

Rinnovo di contratto in casa Tottenham per Kyle Walker-Peters. Il laterale destro ha prolungato il suo accordo con gli Spurs fino al 2023.

Il Liverpool rende noto di aver esteso il contratto di Joe Gomez. Il difensore, 21 anni, si è legato per altri tre anni e mezzo con i reds: "Amo il club e sono felice di poter continuare qui. Firmare il rinnovo significa tutto per me" ha dichiarato il giocatore.