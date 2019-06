Mercato no stop - indiscrezioni, trattative e ufficialità del 10 giugno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ROMA-FONSECA, MERCOLEDI INCONTRO DECISIVO. MILAN SUL GIOVANE REINE-ADELAIDE, MANCINI E ANDERSEN PER LA DIFESA. JUVE, CHIESA E ICARDI I SOGNI. DEMIRAL A UN PASSO, EMERSON PALMIERI OBIETTIVO CONCRETO. FIORENTINA, VERGINE RESTA RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE. MONTELLA VERSO LA CONFERMA. SPAL, SEMPLICI RINNOVA. KRUNIC VERSO IL GENOA. INTER, CONTE VUOLE DZEKO E KOLAROV, MENTRE BARELLA È VICINO. NAINGGOLAN POTREBBE FINIRE IN CINA, EDER AL CAGLIARI. JOAO MARIO NELLA TRATTATIVA PER BRUNO FERNANDES? ATLETICO SU SUSO, L'ATALANTA CERCA DEFREL. NAPOLI, ASSALTO A JAMES. LA LAZIO SOGNA IL COLPO ROBBEN, FERRERO INCONTRA DI FRANCESCO

È previsto per mercoledì l'incontro decisivo tra James Pallotta, presidente della Roma, e Paulo Fonseca, allenatore scelto per ripartire. I biglietti per Londra, dove il numero uno farà gli onori di casa con il consigliere Baldini, sono già stati stampati. Contratto di due anni con opzione sul terzo e ufficialità in arrivo giovedì, giorno in cui il portoghese lascerà l'Inghilterra per finire le ferie in vista dell'inizio della nuova avventura.

Il Milan ha messo gli occhi su Jeff Reine-Adelaide, centrocampista dell'Angers classe 1998. Il Milan lo sta seguendo da tempo per potenzialità e duttilità tattica, visto che può giocare sia da trequartista (il suo ruolo naturale) che come centrale di centrocampo o esterno d'attacco.

La Juve non molla la presa su Chiesa, ma neanche su Icardi, un'occasionissima di mercato visto il divorzio scontato dall'Inter di Antonio Conte e il prezzo di saldo. Un'idea che intriga parecchio, seppur dipendente dal futuro in uscita di Higuain, Mandzukic e Dybala e per la quale bisognerà dunque attendere ancora un po' di tempo.

La Fiorentina, attraverso un comunicato emesso sul proprio sito ufficiale ha annunciato la conferma di Vincenzo Vergine come responsabile del settore giovanile.

Frederic Massara è il nome in pole position per il ruolo di nuovo direttore sportivo del Milan. Maldini e Boban hanno bisogno di un braccio più che di una "mente"; il dirigente rappresenta perfettamente l'identikit ricercato dal club.

La Roma continua a chiedere 20 milioni per Edin Dzeko, mentre i nerazzurri non vorrebbero andare oltre i 12. Possibile che venga inserito un giovane della Primavera per trovare una soluzione, anche se esiste un'altra possibilità: ad Antonio Conte farebbe infatti molto comodo Alexsandar Kolarov, utilizzabile sia come esterno che come centrale difensivo. Se anche il serbo dovesse entrare in orbita Inter ecco che le due società potrebbero fare un'unica trattativa.

Restyling della rosa per il nuovo Milan di Giampaolo che partirà verosimilmente da due colpi: uno in difesa e uno a centrocampo. Per la retroguardia l'obiettivo è quello di portare a Milanello uno tra Andersen, proprio dalla Samp, e Mancini dell'Atalanta. In mediana invece, sempre dai blucherchiati potrebbe arrivare Praet, o in alternativa Sensi, che da mesi è sulla lista dei rossoneri.

Inter a lavoro sul mercato. Si cerca una sistemazione per i calciatori in uscita: Dalbert Joao Mario e qualche giovane che potrebbe trovare collocazione nei prossimi giorni. In entrata al momento non viene preso in considerazione Lazaro dell’Herta Berlino. Mentre si continua a lavorare per Barella del Cagliari cercando la giusta quadratura, è sempre più probabile la partenza di Radja Nainggolan: si fa largo l’ipotesi Jiangsu Suning, da dove potrebbe rientrare Eder per andare al Cagliari.

Adesso è ufficiale: Leonardo Semplici ha rinnovato il suo contratto con la SPAL.

L'Atletico Madrid fa sul serio per Suso. L'agente dell'esterno d'attacco del Milan Alessandro Lucci avrebbe già incontrato due volte i colchoneros per provare a intavolare una trattativa. Lo spagnolo ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro e il 'Diavolo', a queste cifre, non si opporrebbe di certo a una sua cessione con una potenziale e importante plusvalenza in ottica FFP.

Il futuro del centrocampista Rade Krunic, classe ‘93, potrebbe essere al Genoa con Aurelio Andreazzoli, prossimo a sedere sulla panchina ligure

Spunta Matteo Darmian tra gli obiettivi della Lazio in vista della prossima stagione. Simone Inzaghi ha chiesto giocatori pronti e già rodati per il nostro campionato. Lotito e Tare hanno già parlato con l'agente dell'esterno, che lascerà il Manchester United nelle prossime settimane e che piace anche molto al Valencia.

L'Inter non molla il sogno Bruno Fernandes. I nerazzurri sarebbero pronti a inserire nella trattativa il cartellino di Joao Mario per riuscire a convincere lo Sporting CP ad abbassare le sue pretese economiche. Il Tottenham, al momento, resta in netto vantaggio in virtù di un'offerta da ben 40 milioni di euro cash, ma Marotta resta sullo sfondo pronto a inserirsi al momento opportuno.

L'Atalanta è alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione e il nome di Gregoire Defrel è da tenere in considerazione. Qualora la Sampdoria decida di non riscattarlo, il francese, potrebbe finire a Bergamo, diventando una delle alternative di Gasperini per il reparto offensivo.

Il futuro di Luis Muriel è ancora tutto da scrivere. Come riporta ABC de Sevilla, il cambio di proprietà della Fiorentina potrebbe infatti allontanare l'attaccante colombiano dalla permanenza in viola. Col Siviglia era già stato trovato da tempo un accordo per il suo riscatto a circa 14 milioni di euro, ma il riassetto gigliato non lascia spazio ad alcuna certezza. Ecco quindi, come confermano in Spagna, che la Sampdoria sarebbe pronta a inserirsi nella trattativa e riportare a Marassi un attaccante che in blucerchiato aveva sicuramente fatto faville.

Emerson Palmieri è molto più di un semplice indennizzo per permettere a Maurizio Sarri di approdare alla Juventus. L'esterno della Nazionale italiana, viene seguito dai bianconeri fin dal 2017 e solo qualche problema fisico ne ha bloccato l'ascesa che invece pare aver cominciato nella stagione in Blues. L'esterno ex Roma è un obiettivo che va oltre la trattativa per il prossimo tecnico juventino.

Il Napoli è pronto a dare l'assalto a James Rodriguez, pupillo di Ancelotti fin dai tempi del Real Madrid, che poi volle portare con sé anche al Bayern Monaco. Il colombiano viene valutato 42 milioni di euro, ovvero la cifra che i bavaresi non verseranno per riscattarne il cartellino dopo due di prestito.

La telefonata tra Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, e Rocco Commisso, nuovo proprietario della Viola, è stata decisiva per la conferma del tecnico campano sulla panchina gigliata anche la prossima stagione. Montella dovrebbe restare.

La Juventus è a un passo dal chiudere l'operazione Hamed Traoré con l'Empoli per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro. Il centrocampista però, non vestirà subito la maglia bianconera, ma verrà girato in prestito al Sassuolo, club con cui Paratici ha chiuso anche l'operazione che porterà subito alla corte di Sarri il centrale Merih Demiral.

La Sampdoria pensa a due ritorni in società per la prossima stagione. Il club blucerchiato infatti potrebbe riprendere Daniele Pradè dall'Udinese e Riccardo Pecini dall'Empoli per affiancarli a Carlo Osti nel mercato e nella gestione societaria.

Arjen Robben come Miroslav Klose? La Lazio starebbe infatti pensando all'esterno olandese, in scadenza di contratto col Bayern Monaco.

Eusebio Di Francesco potrebbe essere il successore di Marco Giampaolo sulla panchina della Sampdoria. Nella giornata di ieri ci sarebbe stato un incontro tra il presidente Ferrero e l'ex tecnico della Roma, che poi si è sentito telefonicamente anche con Osti, con cui conserva un buon rapporto dai tempi di Lecce. La richiesta è un biennale a due milioni a stagione. In pole resta Stefano Pioli.