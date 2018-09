Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 10 settembre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

MILAN, OCCHI SU PAQUETA'. CHELSEA A CACCIA DI CENTRALI: PIACCIONO ROMAGNOLI E CALDARA. LA JUVE VALUTA DE LIGT E SOGNA WERNER. LAZIO, TENTATIVO SFUMATO PER WEAH JR. IN ESTATE. NAPOLI, NO A BURDISSO. ALEX SANDRO, MANDZUKIC, SKRINIAR, ICARDI, IAGO FALQUE E ILICIC: RINNOVI IN VISTA. ROMA SU HERRERA DEL PORTO, INTER SU BRUMA E DE JONG. RABIOT VIA DAL PSG A GIUGNO: MILAN E JUVE ALLA FINESTRA

Leonardo ha da tempo battezzato Lucas Paquetà, attaccante del Flamengo, come possibile rinforzo di qualità per la fase offensiva e obiettivo concreto in vista della prossima estate. Per lui si è già mosso l'ambasciatore rossonero Kakà, reduce da una settimana di apprendistato a Milanello e ritornato in Brasile anche per aiutare il Milan nella corte a nuovi talenti.

Il Chelsea torna a guardare in Italia per rinforzare la rosa di mister Sarri. I Blues puntano infatti i due giovani difensori del Milan Alessio Romagnoli e Mattia Caldara. L'ex Juventus era già stato un obiettivo del club londinese nelle ultime settimane di mercato.

Alex Sandro, a dispetto delle forte, in estate è rimasto a Torino tra la soddisfazione generale e la necessità di Marotta di rinnovare al brasiliano il contratto, fermo all’estate 2015, quando è approdato in bianconero e ha firmato fino al 2020. Il prolungamento, con ritocco dell’ingaggio a 4 milioni più bonus a stagione, non vincola però la permanenza del terzino a Torino, ma tutela il club in caso di addio.

In Francia non hanno dubbi: nell'ultima sessione di mercato la Lazio ha provato a strappare al Paris Saint-Germain la stella classe 2000 Timothy Weah, figlio dell'ex rossonero George, ma Tuchel ha deciso di puntarci e adesso il giovanissimo attaccante è vicina al rinnovo. A Weah jr avevano pensato anche Salisburgo e Galatasaray.

Il Napoli non cambia. L'infortunio di Vlad Chiriches non porterà la società del presidente De Laurentiis sul mercato degli svincolati. In queste ore era stato proposto infatti lo svincolato classe '81 Nicolas Burdisso, ma il club partenopeo ha preferito optare per la soluzione interna.

Lo spagnolo Iago Falque firmerà presto un nuovo contratto con il Torino. L'ex Roma è sempre più vicino all'accordo con la società granata: intesa fino al 2022 e ingaggio da 1.5-2 milioni di euro netti a stagione.

Josip Ilicic e l’Atalanta, prove di futuro ancora insieme. Nelle prossime settimane al via le trattative per il prolungamento di contratto. Buone possibilità che si arrivi alla fumata bianca.

Ieri sera, allo Stade de France, c’era anche un emissario dell’Inter ad assistere a Francia-Olanda, il match valido per la Nations League. Osservato speciale dello 007 nerazzurro è stato il centrocampista Frenkie De Jong, talento dell’Ajax che è nel mirino del Barcellona e che costa parecchio, intorno ai 50 milioni. Può essere però un nome da spendere in ottica futura per il direttore sportivo, Piero Ausilio, che in mediana è alla ricerca di rinforzi di qualità.

La Juventus nei prossimi mesi rinnoverà il contratto di Mario Mandzukic. Il club bianconero non ha fretta, ma ha già messo in agenda il nuovo accordo col centravanti croato attualmente legato alla società campione d'Italia fino a giugno 2020.

Juventus al lavoro per la difesa del futuro. L'obiettivo numero uno è l'olandese Matthijs de Ligt, centrale classe 1999 dell’Ajax che ha già visitato il centro sportivo juventino. I lancieri chiedono almeno 50 milioni di euro e la Vecchia Signora sta lavorando sul fronte Mino Raiola, procuratore del ragazzo. Già a gennaio i bianconeri potrebbero rimettere in piedi l'operazione in ottica giugno sulla base di una proposta da 40 milioni più bonus.

La Roma continua a lavorare per Hector Herrera. Il centrocampista messicano viene considerato il sostituto ideale di Kevin Strootman, ceduto al Marsiglia. Un nome da monitorare con grande attenzione in vista del mercato di gennaio, soprattutto in caso di mancato rinnovo col Porto del contratto in scadenza a giugno 2019.

Osservato speciale al Da Luz di Lisbona, sede questa sera della sfida tra Portogallo e Italia valida per la seconda giornata di Nations League. L'Inter terrà d'occhio Bruma, esterno 24enne - che ha ereditato da Cristiano Ronaldo la numero 7 del Portogallo - ed è legato al Lipsia da un contratto in scadenza nel 2022.

Punto sul rinnovo di Milan Skriniar con l'Inter. Piero Ausilio, ds nerazzurro, ha già avviato i contatti con l'entourage del giocatore per il nuovo accordo. Da un principio di accordo già trovato un paio di mesi fa sulla base di 2.5 milioni netti a stagione, c'è stato un piccolo passo indietro che ha costretto le parti a risedersi al tavolo per trattare sul nuovo ingaggio: la richiesta dell'entourage ora si avvicina ai 3.5 milioni netti a stagione. L'Inter si è mostrata aperta ai dialoghi per arrivare ad un nuovo accordo, considerando l'importanza che Skriniar ricopre nella rosa, che potrebbe essere trovato sulla base di 3 milioni netti a stagione più bonus facilmente raggiungibili.

Novità sul mercato della Juventus. I bianconeri starebbero monitorando con attenzione la punta del RB Lipsia. La maxi valutazione che la società dei bibitari da al 9 della Germania, però, è extralarge. Ben 80 milioni di euro, lontana dai 40 milioni, che potrebbero arrivare fino a 50 con bonus, che la Vecchia Signora potrebbe eventualmente spendere per lui.

Adrien Rabiot si libererà sicuramente dal Paris Saint-Germain al termine della stagione. Il club della capitale vorrebbe prolungare il contratto del centrocampista a lungo termine, mentre Rabiot punta a un rinnovo breve. Inevitabile l'addio a giugno: alla finestra restano Barcellona, Milan e Juventus.

I tempi sembrano finalmente essere maturi. Mauro Icardi è pronto a rinnovare il contratto con l'Inter: l'attaccante argentino firmerà fino al 2023 e percepirà uno stipendio di 7 milioni netti a stagione. Il conto alla rovescia è ufficialmente partito.

WATFORD, RUBEN NEVES NON SI TOCCA: RESPINTI UNITED E CITY. PORTO, TELLES VERSO IL RINNOVO. ZIDANE, MANCHESTER UNITED O JUVE NEL FUTURO. WEIGL NEL MIRINO DEI RED DEVILS. TOTTENHAM E BARCELLONA SU DE JONG

Il Watford dice no alle due di Manchester per Ruben Neves: secondo la stampa britannica, con United e City pronte a muoversi per la stella portoghese, la squadra di proprietà della famiglia dei Pozzo sarebbe pronta a respingerne le offensive.

Il Porto vuole rinnovare il contratto di Alex Telles, terzino mancino classe '92 che nella stagione 2015-16 ha vestito la maglia dell'Inter. Per il brasiliano, scrive A Bola, è pronto il nuovo accordo in scadenza nel 2023. L'attuale contratto del calciatore è valido fino al 2021.

Zinedine Zidane ha parlato a TVE del suo futuro, ammettendo che a breve tornerà ad allenare dopo i tre anni alla guida del Real Madrid. In pole, scrive Mundo Deportivo, c'è sempre il Manchester United vista la posizione in bilico di José Mourinho ma il giornale catalano non esclude le piste che portano alla Juventus di Cristiano Ronaldo e al Paris Saint-Germain di Neymar e Kylian Mbappè. La pista bianconera e quella francese, però, potrebbero rivelarsi percorribili soltanto nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal Daily Express il Manchester United ha messo nel mirino Julian Weigl, centrocampista del Borussia Dortmund. Già in estate il club ha resistito alle sirene del Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel. La valutazione fatta dal BVB per il cartellino del giocatore, classe 1995, è di 75 milioni.

Non solo il Barcellona, anche il Tottenham ha tentato il colpo Frenkie de Jong quest'estate. Come riporta Mundo Deportivo, gli Spurs avevano sfidato i blaugrana presentando un'offerta per il centrocampista classe 1997, ma l'Ajax ha preferito mantenere il suo giovane talento per almeno un'altra stagione. De Jong resta comunque un obiettivo di entrambe le squadre in ottica futura.